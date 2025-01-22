https://ukraina.ru/20250122/1060487624.html

Дональд Трамп: угрозы и шансы для России. Мультимедийная конференция из цикла "Украинское досье"

Дональд Трамп: угрозы и шансы для России. Мультимедийная конференция из цикла "Украинское досье" - 22.01.2025 Украина.ру

Дональд Трамп: угрозы и шансы для России. Мультимедийная конференция из цикла "Украинское досье"

Участники: Украина.ру, 22.01.2025

2025-01-22T18:43

2025-01-22T18:43

2025-01-22T19:02

видео

россия

сша

дональд трамп

михаил делягин

богдан безпалько

мвд

куликов дмитрий

искандер хисамов

геннадий алехин

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Участники:- депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Михаил ДЕЛЯГИН;- политический обозреватель Дмитрий КУЛИКОВ; - политолог, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан БЕЗПАЛЬКО; - экс-руководитель Российского бюро Интерпола, генерал-майор МВД в отставке, советник министра внутренних дел Российской Федерации Владимир ОВЧИНСКИЙ; - военный обозреватель, полковник запаса Геннадий АЛЕХИН. Модератор – главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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