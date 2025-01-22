https://ukraina.ru/20250122/1060465800.html

Майкл Бом: Трамп готовит Путину санкционный таран, чтобы получить свое по Украине

Майкл Бом: Трамп готовит Путину санкционный таран, чтобы получить свое по Украине - 22.01.2025 Украина.ру

Майкл Бом: Трамп готовит Путину санкционный таран, чтобы получить свое по Украине

Трамп готов заключить соглашение по Украине в соответствии с планом Келлога, который означает дальнейшее вооружение Украины Западом на долгий срок. Если переговоры провалятся именно на этом основании, это может привести к обострению отношений между США и Россией.

2025-01-22T14:26

2025-01-22T14:26

2025-01-22T15:21

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украина.ру

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, американский журналист Майкл Бом.Дональд Трамп 21 января, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что открыт для встречи с Владимиром Путиным в любое подходящее для последнего время, не исключив при этом введения новых санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. — Майкл, президент Дональд Трамп затеял настоящую революцию, отменил почти 80 указов Байдена и принял целый пакет новых мер по разны направлениям. Не будут ли его инициативы иметь сопротивление в США?— Будут. Все-таки половина Америки проголосовала против Трампа. Да, демократы и Харрис себя дискредитировали, а у Трампа сейчас мандат от народа, но ему станут мешать. Против него будут выдвигаться судебные иски, многие из которых будут обоснованы, учитывая, что Трамп в свойственной ему манере иногда обходит правила и законы.Намерение Трампа объявить режим чрезвычайной ситуации на южной границе – это и есть попытка обойти закон. То есть продавить эти инициативы ему удастся.Вы отметили, что Трамп отменил почти 80 указов Байдена. Полагаю, что эта цифра вырастет до 100, потому что он намерен покончить с наследием своего предшественника.— Вы упомянули, что Трамп объявил чрезвычайное положение на южной границе, о посылке туда войск и высылке миллионов незаконных мигрантов. Не вызовет ли это протестов среди латиноамериканцев, которых много среди республиканцев? Новый госсекретарь США Марко Рубио — яркий представитель общины выходцев из Латинской Америки— У латиноамериканского населения нет единой позиции по этому поводу. Кто-то видит в этом расизм.А те, кто уже давно живет в США, не хотят, чтобы сюда приезжали новые их соотечественники, потому что это уже другая категория мигрантов. Им не хочется видеть в Америке бедных и отчаянных людей. Это одна из причин, почему они голосовали за Трампа.Против борьбы с миграцией также выступают демократы. Они гордились тем, что США исторически были убежищем для тех, кого преследовали в других странах. А Трамп хочет положить этому конец. Он хочет сильно ограничить возможности новых иммигрантов, даже если они хотят попросить здесь политического убежища.— У Трампа есть возможности бороться с оппозицией?— Трамп не будет с ней бороться. Он относится к оппозиции с пренебрежением и будет ее игнорировать. Он считает, что он в доме хозяин. Тем более, у него есть опыт длительных и мучительных судебных процессов.Поэтому четыре года своего президентского срока он выдержит. Даже если демократы, которые будут преподносить многие его решения как самодурство, выиграют эти суды, это уже будет после последнего срока Трампа.— Интересно, за кого вы голосовали на выборах? Какое у вас осталось впечатление от инаугурации Трампа?— Я голосовал против Трампа. Тем не менее я понимаю, что только у него был реальный план урегулирования украинского конфликта. Это огромный для него плюс.При этом я считаю, что переговоры провалятся. Если убедить Зеленского на прекращение боевых действий будет легко (ему деваться некуда), то убедить в этом Владимира Путина, по моему мнению, будет гораздо сложнее.— Что сейчас думают американские элиты и рядовые граждане США по поводу Украины? Помогать или не помогать? Все ли согласны с инициативами Трампа?— Среднестатистические американцы вообще не интересуются внешней политикой, особенно Украиной. Иногда они жалуются, что отдавать Киеву 100 миллиардов долларов – это очень много, но это больше связано с их собственными экономическими проблемами.А для элиты США Украина важна. Среди администрации Трампа, правда, на этот счет есть разные точки зрения.Есть традиционные республиканцы, которые считают, что надо настаивать на условиях плана Келлога (боюсь, Путин на это не согласится).Есть изоляционисты и сторонники исходной доктрины Монро образца 19 века, которые считают, что все имеют право контролировать свой задний двор (Россия контролирует Украину, Китай контролирует Тайвань), а США не должны никому в этом мешать. И не факт, что Трамп будет поддерживать эти взгляды.Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц — классический республиканец. Марко Рубио — тоже классический неокон.Думаю, если Трамп решит, что в интересах Америки вернуться к традиционной доктрине Монро, для России это будет очень хорошо. Москва не будет мешать Вашингтону в Северной и Южной Америке, Вашингтон не будет мешать Москве на Украине. Шанс на это есть.— Вы сказали, что в администрации Трампа разные люди. На прошлом президентском сроке у Трампа со своей администрацией были конфликты. Удастся ли ему избежать этого сейчас? Он сделал выводы из своих прошлых ошибок?— Он научился на этих ошибках.Дело в том, что на первом его сроке в его администрации были люди, которые выступали с альтернативными точками зрениями и оппонировали ему, а сейчас вокруг Трампа подпевалы, которые с ним во всем согласно. Для Трампа это более комфортно, потому что ему нужно одобрение его мышления.Мне кажется, вся его команда проработает все четыре года.— По поводу иностранных лидеров на инаугурации. Не поехал Си Цзиньпин, не поехал Нетаньяху, Зеленского никто не позвал, Россию тоже никто не представлял. Как вы это объясняете?— Трамп пригласил тех, кто ему симпатичен.Си приглашали, но он отказался приехать, потому что отношения между Китаем и Америкой, мягко говоря, натянутые. Хотя Си отправил вместо себя делегацию высокопоставленных людей. Такое было впервые, потому что обычно Китай отправляет на инаугурации послов. То есть в Пекине приняли компромиссное дипломатическое решение.Нетаньяху отказался от приглашения, потому что Трамп заставил его согласиться на сделку с ХАМАС, которая израильскому лидеру не понравилась. Поэтому Нетаньяху сделал демарш.Я бы еще отметил, что Трамп не позвал не только Зеленского, но и Шольца, потому что администрации Трампа больше нравится "Альтернатива для Германии". Это правая группа, а Трамп отрицает либеральные модели, где бы они ни были (и в Европе, и в Америке). Поэтому Трамп пригласил правого конкурента Шольца.То же самое касается Франции. Он не пригласил Макрона, но пригласил представителя правой оппозиции. То же самое касается Великобритании.Это о многом говорит. Это был наглый удар по европейской либеральной элите.— Ожидать ли реванша правых сил в Европе?— Ветер дует в их паруса. Победа Трампа привела к дискредитации либеральных сил в Америке. И Трамп хочет, чтобы то же самое произошло в Европе. Он надеется спровоцировать подъем правых партий и их приход к власти на этой волне. В этом случае Трамп получит серьезную опору в Европе. Пока этого нет.Европейские элиты опасаются Трампа, потому что он говорит о выходе из НАТО и угрожает им пошлинами. А Трамп хочет, чтобы в ключевых европейских странах пришли правые.Казалось бы, что правые партии могут стать партнёрами России, потому что они разделяют общие ценности. На самом же деле Трамп пытается перехватить эту повестку. Если у него это получится, консервативная Европа склонится в сторону США.— Возможно ли что на фоне революционного настроя Трампа в США может начаться гражданская война?— США гражданская война не грозит. Должен вас разочаровать. Да, протесты будут, но это будет цивилизованная попытка обуздать Трампа.— Вернемся к Украине. Трамп обещал закончить конфликт за 24 часа. Потом было выступление Келлога о 100 днях. Теперь Трамп сказал, что что Владимир Путин "разрушает Россию", не желая заключать соглашение по Украине, что у России будут большие проблемы. При этом госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что Вашингтон не может установить временные рамки окончания конфликта. Так все-таки готов ли Трамп на сделку с Россией?— Трамп готов заключить соглашение по Украине в соответствии с планом Келлога. На это не готова Россия, как я понимаю. Потому что этот план означает дальнейшее вооружение Украины Западом на долгий срок. Если переговоры провалятся именно на этом основании, это может привести к обострению отношений между США и Россией.Как на это будет реагировать Трамп – это ключевой вопрос. Он будет злится, потому что потеряет лицо. Он же хвастался: "Это Байден слабый. А я – очень сильный человек. Меня уважает весь мир, даже Путин. Только я могу положить конец этому конфликту".То есть Трамп может начать обвинять Путина в недоговороспособности, потому что Москва не пойдет на уступки, которые являются для США ключевыми. И Трамп будет вынужден поддерживать Украину, даже если это ему не нравится.Повторюсь, Трамп хочет найти с Путиным общий язык и забыть об Украине. Но если не сработает этот его план А, он будет вынужден включать план Б и поддержать Украину в качестве ответной меры.Я бы не хотел, чтобы конфликт длился еще 3 года. Но это возможно, если Путин и Трамп не найдут компромисс. И, повторюсь, я думаю, вряд ли они его найдут.— Разве проблема не в том, что Трамп пытается говорить с Россией с позиции силы?— Он со всеми так общается. Даже с союзниками. И это отталкивает многих.— Вы не думаете, что в нынешних реалиях это уже не работает?— В том-то и дело, что в отношениях с союзниками это работает, потому что это их бодрит. Когда Трамп угрожает Канаде и Мексике пошлинами, они прогибаются. А Россия – это совершенно другой случай. Он столкнется с неприятной реальностью, что такие методы не подойдут. Это будет сбой в его системе, и он будет вести себя еще жестче.Трамп уже намекнул на ужесточение санкций. Напомню, что когда на первом сроке он ввел очень жесткие санкции против Ирана, объем экспорта иранской нефти резко сократился с 3 миллионов до 20 тысячей баррелей в день. Для Тегерана это было очень болезненно. И Трамп считает, что может угрожать России тем же.Москва сейчас экспортирует 10 миллионов баррелей в день. Экспорт энергетического сырья составляет 30% российского бюджета. Эти доходы нужны для финансирования СВО.Трамп считает, что этот санкционный таран может заставить Путина пойти на его условия. Он же видит, что санкции против российского нефтяного флота работают, и танкеры не доходят до китайских портов. Китай их не пускает, потому что Байден ввел вторичные санкции против Пекина.Трамп вообще любит пошлины и санкции. Да, Иран не пошел на его условия, но экономический ущерб он понес очень серьезный.— При этом Трамп подписал указ, согласно которому Украине и другим государствам США приостановит оказание помощи на 90 дней. Как считаете, будет ли помощь реально остановлена? (Потому что большинство программа помощи сделаны законом по решению Конгресса и разве президент их может остановить)— Трампу наплевать на эти формальности.— Ему наплевать на Конгресс?— Это будет конфликт, но ведь в Конгрессе большинство республиканцев, которые его поддерживают.Трамп ведь хочет провести огромный аудит. Хочет понять, насколько эффективно расходуются средства. Трамп вообще против помощи, потому что считает, что это деньги на ветер. Когда аудит будет проведен, он отменит многие такие программы.Трамп считает так: "Если какая-то страна богатая и если у нее торговый дефицит с США, то эта страна плохая. А если страна богатая и у нее торговый профицит с США, зачем на нее тратить деньги?".Полагаю, аудит — это просто повод, чтобы отменить многие эти программы.Например, зачем США помогать Японии — третьей экономике мира? Пусть Япония платит не только за себя, но и за США, потому что они обеспечивают ее безопасность. Наверняка Трамп утроит платы Токио за содержание американских баз. Трамп считает, что Штаты таким образом оказывают японцам охранные услуги.И такой подход у него будет к военной помощи любым союзникам.А Украина — это другая история, потому что она находится в состоянии вооруженного конфликта. Военная помощь Киеву — это способ надавить на Россию и Путина. Не думаю, что эта помощь под угрозой. И если Путин не пойдет на его условия, эта помощь будет увеличиваться.— Мне понравилось, что вы не переоцениваете возможности Трампа урегулировать конфликт на Украине. Но, может быть, в его победе для России все же есть что-то хорошее?— Ключевое слово здесь: "переоценивать".Проблема Трампа в том, что он переоценивает собственные возможности урегулировать украинский конфликт. Когда он говорил про 24 часа, он искренне в это верил. Он не понимает природу этого конфликта и полагает, что это будет сделать очень просто. И когда Трамп поймет, что его расчет был ошибочным, это будет щелчком по его самолюбию.Так что вряд ли России стоит ожидать от него чего-то хорошего.Почему победа Трампа — это брешь в этом едином фронте идиотизма, который противостоит России на Украине, в интервью Дениса Рудометова с экспертом Дмитрий Бабич: Трамп бросит в Евросоюз "бомбу", которая пробьет брешь в антироссийском фронте на Украине.

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Анна Черкасова

интервью, украина.ру, нато, дональд трамп, владимир путин, кит келлог, россия, сша, украина, переговоры, санкции