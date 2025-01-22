https://ukraina.ru/20250122/1060465145.html

Путь к газу из России с выкрученными руками. Сможет ли Фицо предотвратить Майдан в Словакии

Путь к газу из России с выкрученными руками. Сможет ли Фицо предотвратить Майдан в Словакии - 22.01.2025 Украина.ру

Путь к газу из России с выкрученными руками. Сможет ли Фицо предотвратить Майдан в Словакии

В Словакии конфликт государственного уровня вышел на новый уровень: в среду, 22 января, премьер-министр Роберт Фицо сообщил, что в республике с целью свержения власти действует группа "иностранных экспертов", причастных к протестам в Грузии и украинскому Майдану. Премьер пообещал принять соответствующие меры

2025-01-22T18:05

2025-01-22T18:05

2025-01-22T18:05

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Днем ранее голосование парламента страны о доверии правительству Фицо было отложено из-за того, что оппозиционные депутаты демонстративно покинули здание в знак протеста против решения действующей власти провести закрытое заседание."При этом лидеры оппозиции отозвали свое предложение о вынесении вотума недоверия кабмину, чтобы избежать голосования в отсутствие оппозиционных депутатов", – уточнил словацкий телеканал TA3.Решение сделать заседание закрытым Фицо обосновал тем, что на нем должен был быть представлен конфиденциальный доклад, подготовленный Словацкой информационной службой (SIS)."Словацкая информационная служба получила серьезную информацию о долгосрочном организованном влиянии, целью которого является дестабилизация Словацкой Республики", – уточнило словацкое онлайн-издание Aktuality со ссылкой на пресс-секретаря спецслужбы Катарину Немову.А именно, доклад содержал информацию о том, что участники оппозиционной политической партии Словакии готовятся устроить в стране фактически государственный переворот.Председатель оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка в ответ обвинил Фицо в том, что тот намеренно срывает заседание по выражению недоверия его правительству, "чтобы скрыть от общественности дискуссию о собственных неудачах".В итоге оппозиционные депутаты – примерно половина парламента – покинули заседание, пообещав инициировать вотум недоверия премьеру повторно. Свое нежелание видеть его на этой должности они аргументируют тем, что Фицо отдаляет страну от Европы, в то время как в бюджете страны 2025 год – дефицит, а здравоохранение и социальная сфера в целом недофинансированы.Решение словацкой оппозиции о демонстративном уходе с заседания парламента, скорее всего, обусловлено тем, что вариант лобового смещения Фицо провалился, поэтому депутаты приступили к долговременной осаде правящей коалиции, уверен заместитель редактора международного отдела "Комсомольской правды" Дмитрий Бабич.Он уточнил, что коалиция, которую представляет действующий словацкий премьер, не так уж и многочисленна, а значит власть Фицо "довольно хлипкая", и политик это прекрасно понимает."Сам Фицо перед заседанием выступил с заявлением, что в Словакии готовится новый Майдан, спецслужбы сообщают о заговоре с целью его смещения. Судя по всему, Фицо решил нанести упреждающий удар. И, конечно, заявление о том, что есть деструктивные силы, они пытаются сместить премьера, для Словаки является сенсацией из сенсаций. <...> Хотя Фицо был очень популярным, успешным премьером. Именно из-за того, что он установил, как он говорил, особые отношения с [президентом РФ Владимиром] Путиным, из него сделали какого-то дьявола", – сказал Бабич в эфире BFM.RU.Конфликт вокруг Фицо: с одной стороны оппозиция, с другой – ЗеленскийКонфликт между оппозицией и Фицо обострился в декабре прошлого года, когда он впервые с 2016 года лично встретился с президентом России Владимиром Путиным. Словацкий премьер пояснил тогда, что поехал в Москву для того, чтобы решить вопрос о поставках в страну газа, ведь Украина обещала прекратить транзит российского голубого топлива в республику. Киев осуществил угрозу 1 января 2025 года.Однако оппозиция не сочла этот мотив уважительным, и к середине января сформулировала заявку в парламент на вынесение вотума недоверия правительству Фицо. В этом документе отметились представители партий "Прогрессивная Словакия", "Свобода и солидарность", "Христианские демократы", "Словакия", "За народ" и "Христианский союз". Шимечка заявил, что у Фицо нет права "тащить Словакию куда-то в Москву".Параллельно со всеми этими событиями премьер Словакии пытался вразумить киевский режим и возобновить поставки газа. В частности, Фицо предложил Зеленскому встреться, чтобы обсудить этот вопрос на границе их стран, но получил резкий отказ. Зеленский ответил, что Фицо стоит самому приехать в Киев. Как позже оценил приглашение Зеленского вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар, сделано это было в столь развязной манере, "как будто предложил выпить пива".Этой ситуацией воспользовался Шимечка и посетил Киев 17 января. Зеленский тогда с издевкой написал в своих соцсетях, что "ждал одного лидера Словакии – приехал другой".Фицо призвал положить конец провокациям и попрошайничеству Зеленского и пообещал, что если Киев не пересмотрит свое решение в течение трех-четырех недель, Братислава приступит к ответным мерам в отношении Украины. А еще – значительно сократит помощь украинским беженцам.Глава республики также отметил, что ущерб Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно составляет порядка 500 миллионов евро. Еще примерно миллиард евро страна потеряет из-за скачка цен, который теперь очевидно произойдет.Однако эти слова не были серьезно восприняты Банковой, и Зеленский продолжил свои попытки побольнее уколоть Фицо. Так, в прошедшую субботу, 18 января, он сыронизировал над предложением премьера Словакии встретиться в Давосе. В ответ главарь киевского режима заявил, что не хочет ничего планировать с Фицо, так как тот "может отправиться в Давос, но в конечном итоге оказаться где-нибудь в Сочи"."Мы не знаем, кто покупает ему билеты, поскольку он (Фицо. – Ред.) постоянно не попадает в пункты своего назначения", - сказал Зеленский, намекая на декабрьские слухи о том, что после поездки к Путину словацкий премьер отправился на элитный курорт во Вьетнаме.На следующий день, 19 января, Фицо заявил, что не будет "слугой Зеленского", а также напомнил ему, что может блокировать новые транши финансовой помощи Евросоюза для Украины.Нежелание Фицо прогибаться под себя Зеленский оценил как подчинение Братиславы России. Более того, главарь киевского режима заявил, что "открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии" Фицо "поручил лично Путин".Взгляд оппозицииПрозападно настроенный словацкий политолог Мартин Лендель заявил в интервью украинскому изданию NV*, что Фицо якобы специально политизирует вопрос транзита российского газа, ведь главный бенефициар этого скандала – сам словацкий премьер.По мнению Ленделя, Фицо – политик опытный и он уже сейчас понимает, что парламентский перевес в три голоса его не спасет, а внеочередные выборы вполне реальны, несмотря на то, что его полномочия действительны по октябрь 2027 года. А значит, ситуацию нужно встряхнуть: пойти на голосование, как не самый удачливый премьер-министр или стать народным героем, боровшимся за мир и газовые интересы Словакии, но пострадавший от рук оппозиции.Он добавил, что Фицо очевидно работает на свою "пророссийски" настроенную аудиторию, но это совершенно не значит, что он воплотит в жизнь те угрозы, которые уже высказал в адрес Зеленского: реальность куда более прозаична."Я не думаю, что, будучи членом ЕС и НАТО, Словакия может сделать что-то реальное против Украины. Я не думаю, что будут какие-то серьезные политические шаги. Возможно, правительство может решить, что определенная поддержка украинцам, которые живут здесь, будет сокращена, но, опять же, я думаю, что это касается только внутриполитической ситуации в стране", – выразил уверенность политолог.Интересно, что, несмотря на неадекватное поведение Зеленского и угрозы в адрес Фицо, официальная Братислава все равно готова организовать на своей территории переговоры по Украине, в том числе с участием первых лиц. А такое мероприятие как-то не очень вяжется с символами цветной революции в виде сжигания покрышек, расстрелов людей и игры на горящем фортепиано посреди беснующейся толпы.Будет ли в Словакии Майдан?Российский политолог Сергей Марков отметил в интервью "Ленте.ру", что реализация Западом Майдана в Словакии вполне реальна, однако свержение власти маловероятно.А вот профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба "Валдай" Станислав Ткаченко уверен, что оппозиция Словакии хоть и не сможет организовать масштабные акции протеста, но поддержка Запада вполне позволяет им "подмять под себя" некоторые важные институты власти."В этом случае противники Фицо поставят под свой контроль, например, Конституционный или Верховный суд, который выполнит функцию Майдана. Подобный сценарий был реализован на Украине в 2004 году", – отметил эксперт в комментарии газете "Взгляд".Однако, добавил он, население ЕС в последние годы голосует в основном за защитников национальных интересов, а значит "поколенческий сдвиг" играет явно не на пользу оппозиции. Поэтому Фицо сейчас и вырисовывает для своих граждан вполне очевидный выбор: "либо вы голосуете за стабильность, либо страна встанет на путь цветной революции".Фицо нашел газПока словацкая оппозиция в компании с Зеленским искали, как сказал Бабич, дьявольские черты в личности Фицо, премьер-министр Словакии предпринял еще одну попытку решить газовый вопрос своей страны и в понедельник встретился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Тот ответил на просьбу гостя "пустить" голубое топливо для республики по "Турецкому потоку" согласием.Фицо добавил, что министр экономики Словакии поедет в Турцию для дальнейшего обсуждения этого вопроса на следующей неделе, а пока Братислава ждет согласия от России.* СМИ – иноагентВ скором времени еще одним участником этой истории может стать еще и Чехия. Такое мнение в комментарии изданию Украина.ру высказал доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев. С ним беседовала автор издания Татьяна Стоянович: Рубильник вместо вето. Может ли премьер Словакии заставить Зеленского открутить кран на российской трубе

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словакия, украина, россия, роберт фицо, владимир зеленский, владимир путин, эксклюзив, газ, транзит