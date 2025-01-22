В Китае создан первый в мире дрон, который может и летать, и плавать под водой - 22.01.2025 Украина.ру
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В Китае создан первый в мире дрон, который может и летать, и плавать под водой
В Китае создан первый в мире дрон, который может и летать, и плавать под водой - 22.01.2025 Украина.ру
В Китае создан первый в мире дрон, который может и летать, и плавать под водой
Ученые из Китая разработали первый в мире беспилотник, способный работать с подводной лодки. Он может летать в воздухе, а также плавать под водой. Об этом 22 января написало китайское издание South China Morning Post
2025-01-22T16:36
2025-01-22T16:36
новости
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дроны
бпла
беспилотники
санкции
искусственный интеллект
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Как утверждается в статье, лопасти аппарата, предназначенные для полета, складываются в воде за пять секунд и прилегают к конструкции. В то же время специальные гребные винты позволяют дрону двигаться под водой. Также стало известно, что данный беспилотник запускается с подводной лодки, а после возвращается на нее же. Из-за высокой маневренности в воздухе и возможности работать в воде беспилотник можно использовать для разведки и нанесения ударов, отмечается в материале РИА Новости. Китайское издание заявило, что существующие оборонительные технологии не способны остановить данное оружие.Технологии не стоят на месте и совершенствуются с каждым днем. Например, в среду, 22 января, представитель "Народного фронта" и разработчик "Микроба" Александр Грязнов рассказал о том, что в зону СВО уже доставлены первые три тысячи дронов-камикадзе "Микроб" с искусственным интеллектом (ИИ)."Соответственно, он (дрон. - Ред.) может после того, как оператор захватит цель, самостоятельно сопровождать ее, как бы цель ни маневрировала", — заявил Грязнов. Над усовершенствованием технологий с помощью ИИ работает и Запад. Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук подполковник Олег Иванников рассказал СМИ, что страны НАТО готовятся к конфликтам будущего и с этой целью используют территорию Украины как полигон для проверки работы искусственного интеллекта.И действительно, киевский режим использует разработки Запада, оснащенные ИИ. Доказательство тому — сбитый на днях БПЛА над Горловкой. Разведчиком оказался дрон "Вектор", который вел воздушную разведку города.Другие темы: Появился документ о премиях военачальникам ВСУ: Сырский на первом месте
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новости, китай, запад, украина, дроны, бпла, беспилотники, санкции, искусственный интеллект
Новости, Китай, Запад, Украина, дроны, БПЛА, беспилотники, санкции, искусственный интеллект

В Китае создан первый в мире дрон, который может и летать, и плавать под водой

16:36 22.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Ученые из Китая разработали первый в мире беспилотник, способный работать с подводной лодки. Он может летать в воздухе, а также плавать под водой. Об этом 22 января написало китайское издание South China Morning Post

"Благодаря уникальной конструкции складного крыла беспилотник может перемещаться между водной и воздушной средой несколько раз за полет, что значительно улучшает его возможности по маскировке и выживанию", — сказано в публикации, которую цитирует агентство РИА Новости.

Как утверждается в статье, лопасти аппарата, предназначенные для полета, складываются в воде за пять секунд и прилегают к конструкции. В то же время специальные гребные винты позволяют дрону двигаться под водой.
Также стало известно, что данный беспилотник запускается с подводной лодки, а после возвращается на нее же. Из-за высокой маневренности в воздухе и возможности работать в воде беспилотник можно использовать для разведки и нанесения ударов, отмечается в материале РИА Новости.
Китайское издание заявило, что существующие оборонительные технологии не способны остановить данное оружие.
Технологии не стоят на месте и совершенствуются с каждым днем. Например, в среду, 22 января, представитель "Народного фронта" и разработчик "Микроба" Александр Грязнов рассказал о том, что в зону СВО уже доставлены первые три тысячи дронов-камикадзе "Микроб" с искусственным интеллектом (ИИ).
"Соответственно, он (дрон. - Ред.) может после того, как оператор захватит цель, самостоятельно сопровождать ее, как бы цель ни маневрировала", — заявил Грязнов.
Над усовершенствованием технологий с помощью ИИ работает и Запад. Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук подполковник Олег Иванников рассказал СМИ, что страны НАТО готовятся к конфликтам будущего и с этой целью используют территорию Украины как полигон для проверки работы искусственного интеллекта.
И действительно, киевский режим использует разработки Запада, оснащенные ИИ. Доказательство тому — сбитый на днях БПЛА над Горловкой. Разведчиком оказался дрон "Вектор", который вел воздушную разведку города.
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