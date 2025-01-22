https://ukraina.ru/20250122/1060485295.html

Обиженный Зеленский, атака на Энергодар, Британия не готова к миру на Украине. Итоги 22 января

Обиженный Зеленский, атака на Энергодар, Британия не готова к миру на Украине. Итоги 22 января - 22.01.2025 Украина.ру

Обиженный Зеленский, атака на Энергодар, Британия не готова к миру на Украине. Итоги 22 января

Подразделения ВСУ несут потери в зонах СВО и КТО, атакуют город-спутник ЗАЭС и обсуждают премии своего генералитета. Зеленский пожаловался на нежелание в ЕС и США видеть Украину в НАТО. Каждый пятый украинец мечтает о заграничном ПМЖ

2025-01-22T18:53

2025-01-22T18:53

2025-01-22T18:53

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Владимир Зеленский выступил на ВЭФ в швейцарском Давосе с традиционными просьбами и предложениями. Просил денег и оружия, предлагал услуги украинской армии, запугивая мнимыми перспективой российского наступления за пределами Украины."Миллионную армию нужно кормить, кто будет это делать? Если Европа говорит, что Украина защищает не только себя, но и ценности Европы, логично, давайте тогда все поддерживать эту армию", — сказал он прибывшим в Давос.Зеленский обиделся на лукавство западных партнёров, обещавших членство Украины в НАТО и не поспешивших выполнить обещанное."Были просто ложные слова, что Украина будет в НАТО, но прошли десятилетия, а Украина не в НАТО", — пожаловался он журналистам на Всемирном экономическом форуме в Давосе.Зеленский обвинил Вашингтон и Берлин в том, что они "проиграли диалог с Москвой о членстве Киева в НАТО". К противникам членства Украины в Североатлантическом альянсе он также отнёс Венгрию и Словакию, которым с января перекрыл поставки российского трубопроводного газа. Заодно газоснабжения лишились Молдавия и ПМР."Да, четыре страны нас не поддерживают в НАТО – Соединенные Штаты, Германия, Словакия и Венгрия", – конкретизировал Зеленский.Он назвал позицию этих стран "нечестной и несправедливой". При этом он признал, что вопрос украинского членства в НАТО зависит от США."Если президент Трамп будет готов видеть Украину в НАТО, мы будем в НАТО, и все будут "за". Если он не будет готов видеть нас в НАТО, мы не будем в НАТО", – констатировал Зеленский.ВЭФ в Давосе снова собрался без участия России. При этом одной из ключевых тем была ситуация на Украине, где российская армия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации постсоветской республики.Москва неоднократно заявляла о неприемлемости членства Украины в военно-политическом блоке НАТО. Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании отметил обоснованность обеспокоенности России и перед инаугурацией заявил о намерении обсудить украинскую проблему с российским президентом Владимиром Путиным.Проблема мирных переговоров с Киевом обусловлена его нормативно закреплённым отказом от переговоров с Москвой и конституционно закреплённым курсом на членство в НАТО и ЕС. Западная пресса информировала свои аудитории и о других интересах России. В частности – видеть Украину внеблоковой, нейтральной и безъядерной. Кроме того, Москва настаивает на отмене незаконных западных антироссийских санкций, которые также затронули интересы Китая и других стран, негативно отразились на международной торговле в целом.Кремль считает "стамбульские договорённости" 2022 года основой возможных переговоров с Киевом. Зеленский отрицает наличие таких договорённостей и желает, чтобы перспективы российской СВО обсуждал Запад, как лоббист интересов Киева.Запад не готов к такому диалогу. Об этом сообщила британская Times со ссылкой на высокопоставленных офицеров в Минобороны своей страны."Высокопоставленные офицеры в министерстве обороны считают, что, как только Трамп заключит мирную сделку, между Россией и Западом начнётся гонка по подготовке своих армий к следующему конфликту", – сказано в публикации влиятельного издания.В ней также отмечено, что в НАТО не считают достаточно сильными позиции Киева для переговоров с Россией. В итоге это может привести, опасаются в Лондоне, к потере территорий, которые нынешнее руководство Украины считает своими.Ситуация осложняется проблемой военного снабжения Украины. Среди первоочередных решений Трампа после инаугурации стал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки соответствия её национальным интересам США.Белый дом при новом хозяине Овального кабинета также озаботился аудитом ранее выделенной администрацией Байдена помощи, включая военную. Главным её получателем был Киев.Трамп неоднократно высказывался на тему скорейшего завершения военного конфликта на Украине. С этим связаны также невоенные расходы бюджета США. При несогласии европейских партнёров на скорое умиротворение Вашингтон намерен переложить бремя поддержки Киева на ЕС.Еврокомиссия заверила в готовности продолжать военную и иную помощь Украине в лице Зеленского. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на конференции Европейского оборонного агентства заявил, что Евросоюзу следует "сдерживать" Россию и готовиться к войне с ней, которая якобы возможна в течение ближайших пяти лет.Армия России тем временем освободила населенный пункт Западное в Харьковской области и нанесла поражения ВСУ на нескольких участках линии боевого соприкосновения. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска продвинулись северо-восточнее сёл Котлино и Шевченко в сторону Красноармейска (Покровска).Потери ВСУ в зоне СВО за 21 января составили около полутора тысяч военнослужащих, не считая техники. В сводке Минобороны РФ от 22 января также сказано, что в зоне КТО в Курской области потери противника за минувшие сутки превысили 390 военнослужащих.По оценкам Минобороны РФ, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 54 тысяч военнослужащих, 313 танков, 237 боевых машин пехоты, 179 бронетранспортеров, 1601 боевую бронированную машину, 1586 автомобилей, 387 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня и другой техники.Не добившись успехов на поле боя, ВСУ атаковали беспилотниками Энергодар – город-спутник Запорожской АЭС. Об этом 22 января сообщила администрация города."Сегодня ВСУ в очередной раз осуществили атаку беспилотниками на Энергодар. По предварительной информации, зафиксировано не менее 4 БПЛА, которые атаковали Энергодар. Возгораний не произошло, пострадавших нет. Информация о разрушениях не поступала. Угроза атаки сохраняется!" – сообщили власти города в своём телеграм-канале.Позже угроза атаки была отменена. Человеческих жертв не зафиксировано. Однако директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила, что администрация ЗАЭС проинформирует инспекторов МАГАТЭ об атаках БПЛА ВСУ.Далёкие от ожиданий результаты украинской армии на поле боя в зонах СВО и КТО обострили дискуссии о справедливости огромных (по украинским меркам) выплат генералитету. К разгневанным комментаторам в соцсетях присоединилась депутат Верховной Рады Украины от президентской фракции Марьяна Безуглая.Украинское издание "Страна" со ссылкой на документ от 22 января сообщило, что министр обороны Украины Рустем Умеров может выписать главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому порядка 47 миллионов рублей в качестве премии. На втором месте по величине премии стоит Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый — он может получить до 12,6 миллионов гривен (около 30-ти миллионов рублей). Премии скромнее, но тоже миллионные предусмотрены и для других генералов.Сырский и Умеров накануне отметились в другом скандале, связанном с арестами двух генералов и полковника – бывшего командира знаменитой массовым дезертирством 155-й бригады ВСУ "Анна Киевская". По мнению ряда экспертов, в Киеве намерены таким образом отвлечь внимание от больших потерь на поле боя и, заодно, угодить кураторам в США.Возмущённые рассуждения о "премиях генералитета" Безуглой, военнослужащих в званиях пониже и простых украинцев подогревается постоянными новостями о насильственной мобилизации-"бусификации". СБУ, ГПСУ и другие силовые ведомства регулярно отчитываются за перекрытие каналов и новых схем бегства с Украины.К этим сообщениям добавляются показания украинских пленных о расстрелах беглецов. В то же время продолжаются скандалы с коррумпированными военкомами, медиками и прочими причастными к помощи уклонистам на возмездной основе. Примечательно, что взятки в криминальных сводках фигурируют преимущественно в долларах США, а не в гривнах или евро.Проблемы военного и политического характера стимулируют миграционные настроения украинцев. Очередной опрос на эту тему провели в конце прошлого года фонд "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова."70% опрошенных не хотели бы выезжать в другую страну на постоянное место жительства в случае открытия границ (21% к этому готов)", – констатировали по итогам опроса.При этом наибольшее количество желающих уехать выявилось на Западной Украине. Среди желающих уехать с Украины 30,5% указали на отсутствие возможностей для развития, а 14,8% – на ограничение конституционных прав и свобод.В ходе опроса на подконтрольных Киеву территориях выяснилось отношение опрошенных к тем, кто остался неподконтрольных России территориях. Почти четверть респондентов (27%) дала им негативные характеристики.Актуальное интервью Кирилла Курбатова на эту тему: Роман Насонов: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок

https://ukraina.ru/20250122/1060475309.html

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