Новый котел в Часовом Яре: ВС РФ продолжают продвигаться - 22.01.2025 Украина.ру
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Новый котел в Часовом Яре: ВС РФ продолжают продвигаться
Новый котел в Часовом Яре: ВС РФ продолжают продвигаться - 22.01.2025 Украина.ру
Новый котел в Часовом Яре: ВС РФ продолжают продвигаться
В Часовом Яре Донецкой Народной Республики (ДНР) российская армия образовала новый котел для ВСУ, тем самым окружая украинские подразделения на этом участке. Об этом 22 января появилась информация в телеграм-канале "Дневник десантника"
2025-01-22T14:33
2025-01-22T14:33
новости
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В среду утром, 22 января, стало известно, что в Часовом Яре южнее Огнеупорного комбината и в микрорайоне "Новосеверный" продолжаются бои в застройке.Другие темы: Пожаловалась на Трампа: Панама отправила письмо в ООН
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новости, россия, донецкая народная республика, часов яр, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Новый котел в Часовом Яре: ВС РФ продолжают продвигаться

14:33 22.01.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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В Часовом Яре Донецкой Народной Республики (ДНР) российская армия образовала новый котел для ВСУ, тем самым окружая украинские подразделения на этом участке. Об этом 22 января появилась информация в телеграм-канале "Дневник десантника"
"Наши войска помимо продвижения в застройке Часов Яр продвигаются и с южной стороны восточнее Ступочек. Таким образом для противника формируется новый котел", — говорится в сообщении.
В среду утром, 22 января, стало известно, что в Часовом Яре южнее Огнеупорного комбината и в микрорайоне "Новосеверный" продолжаются бои в застройке.
- РИА Новости, 1920, 18.01.2025
18 января, 05:10
Киселев рассказал, как Часов Яр заставит бомбу замедленного действия взорватьсяПосле полного освобождения Часова Яра "наша мина замедленного действия в виде Лиманского направления может взорваться". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР)
Другие темы: Пожаловалась на Трампа: Панама отправила письмо в ООН
 
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