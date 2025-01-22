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Новый котел в Часовом Яре: ВС РФ продолжают продвигаться

Новый котел в Часовом Яре: ВС РФ продолжают продвигаться - 22.01.2025 Украина.ру

Новый котел в Часовом Яре: ВС РФ продолжают продвигаться

В Часовом Яре Донецкой Народной Республики (ДНР) российская армия образовала новый котел для ВСУ, тем самым окружая украинские подразделения на этом участке. Об этом 22 января появилась информация в телеграм-канале "Дневник десантника"

2025-01-22T14:33

2025-01-22T14:33

2025-01-22T14:33

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В среду утром, 22 января, стало известно, что в Часовом Яре южнее Огнеупорного комбината и в микрорайоне "Новосеверный" продолжаются бои в застройке.Другие темы: Пожаловалась на Трампа: Панама отправила письмо в ООН

https://ukraina.ru/20250118/1060322562.html

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новости, россия, донецкая народная республика, часов яр, вооруженные силы украины, вс рф