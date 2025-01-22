Новый котел в Часовом Яре: ВС РФ продолжают продвигаться
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
В Часовом Яре Донецкой Народной Республики (ДНР) российская армия образовала новый котел для ВСУ, тем самым окружая украинские подразделения на этом участке. Об этом 22 января появилась информация в телеграм-канале "Дневник десантника"
"Наши войска помимо продвижения в застройке Часов Яр продвигаются и с южной стороны восточнее Ступочек. Таким образом для противника формируется новый котел", — говорится в сообщении.
В среду утром, 22 января, стало известно, что в Часовом Яре южнее Огнеупорного комбината и в микрорайоне "Новосеверный" продолжаются бои в застройке.
18 января, 05:10Киселев рассказал, как Часов Яр заставит бомбу замедленного действия взорватьсяПосле полного освобождения Часова Яра "наша мина замедленного действия в виде Лиманского направления может взорваться". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР)