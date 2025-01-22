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Червонное казачество – символ украинской Красной армии

Червонное казачество – символ украинской Красной армии - 22.01.2025 Украина.ру

Червонное казачество – символ украинской Красной армии

В январе 1918 года, в противовес украинским формированиям "Вольного казачества", в Харькове был создан 1-й полк Червонного казачества, под командованием Виталия Марковича Примакова. В годы Гражданской войны "червонными казаками" успели побывать даже латыши и курды, а два десятилетия спустя командование казаков попало в мясорубку репрессий

2025-01-22T16:00

2025-01-22T16:00

2025-01-22T16:01

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Червонных казаков создали в качестве большевистского ответа "Вольному казачеству", которое представляло собой отряды гражданской самообороны и локальные военизированные формирования, что-то вроде современных украинских тербатов.Правда "вольные казаки" каких-либо общих идеологических установок не имели, среди них были и те, кто сочувствовал большевикам и те, кто был за УНР или за местных "батек". Изначально они вообще были больше озабочены защитой от грабежей и реквизиций имущества проживавших на их территории крестьян. Червонные же казаки создавались изначально, как части Красной армии, и сразу получили чёткую военную структуру. 1-й полк возглавил уроженец Черниговской губернии Виталий Маркович Примаков.Эти подразделения РККА упоминаются во многих советских документах той поры, в которых их называют совершенно по-разному: и как Червонно-Казацкий Корпус, и Украинской Советской Армией, и Украинской Красной Армией, и даже Украинской Повстанческой Армией.7-го января (25 декабря 1917 года по старому стилю) в Харькове на Всеукраинском съезде Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов была провозглашена Советская власть на Украине. В это время в городе находились два подразделения Центральной Рады – 2-й Украинский запасной и Чигиринский полки.10 января 1918 года (28 декабря 1917 года по старому стилю) 2-й Украинский полк разоружили. На базе 3-го батальона этого полка, который перешёл на сторону Советской власти, был создан 1-й полк Червонного казачества, пополнившийся многочисленными добровольцами из числа солдат и харьковских рабочих.Изначально его костяк составили рабочие Харьковского паровозостроительного завода. Значительную роль в создании 1-го полка сыграл один из основателей украинского национал-коммунизма Василий Шахрай.13 января 1918 года народный секретариат по военным делам Украинской Народной Республики Советов обратился к трудящимся с призывом о вступлении в курени (полки) Червонного казачества. Через два дня командир пока Виктор Примаков доложил Народному Секретариату, что:"700 бойцов 1-го полка Червонного казачества при 4-х пулемётах пылают желанием отдать себя на служение рабочим и крестьянам Украины и ждут приказ о выступлении".Червонное казачество участвовало в первом наступлении большевиков на Украину, воюя на Левобережье и под Киевом против войск Центральной Рады. После захвата красными Киева 8 февраля 1918 года в городе началось формирование 4-го куреня (полка) Червонного казачества, в который записались порядка 1000 бойцов.При вступлении в Червонное казачество бойцы давали обещание не покидать его рядов не менее 6 месяцев.На собрании казаков, состоявшемся 1 марта 1918 года, бойцы, постановили переименовать свою часть в 1-й рабоче-крестьянский социалистический полк Красной Армии. Начальству такая инициатива снизу не понравилась, и оно вернуло старое название, одновременно переформировав полк, стараясь убрать из него неукраинский элемент.Одновременно подразделения Червонного казачества стали формировать в Полтаве, Херсоне и Елизаветграде. Вскоре они стали один за другим переходить на сторону войск Центральной Рады.В Лубнах и Елизаветграде червонные казаки вообще восстали против большевиков ещё до начала наступления немецкой армии. При этом практически в то же время подразделение Вольного казачества из городка Плетёный Ташлык (современная Кировоградская область) на время провозгласило себя Червонным казачеством и получило от большевиков оружие.Такие "кульбиты" и переходы целых частей то на одну, то на другую сторону были в то время в порядке вещей.После подписания Брестского мира немецкие и украинские войска заставили красных отступить на Донбасс, а затем и в "нейтральную зону". Как вспоминал позже находившийся в то время в отряде Примакова чех Иосиф Прошек, во время прибытия в "нейтральную зону" этнический состав формирования был таким:"В отряд по прибытии в зону входило – 60 украинцев, 10 россиян, 1 чеченец, 1 румын, 12-15 латышей, 10 чехов, 6 поляков, 1 еврей… Впоследствии прибывало пополнение, среди него случались целые национальные подразделения, как ингушская сотня и сотня немцев с венграми".В июне 1918 года Червонное казачество переименовали в 1-й Екатеринославский повстанческий отряд, действовавший в "нейтральной зоне" между РСФСР и УНР.22 сентября 1918 года согласно приказу Всеукраинского военно-революционного комитета (большевиков) полк Червонного казачества под командованием Примакова формально вошёл в состав 1-й повстанческой дивизии. В то время в "нейтральной зоне" была одна конная и одна пешая сотни Червонного казачества, а также целый ряд других мелких повстанческих формирований.В период формирования повстанческих частей приняли решение о переводе пешей сотни в состав 1-го Украинского советского полка им. Богуна. К 1-й конной сотне присоединились мелкие кавалерийские формирования, и на её основе организовали 1-й конный полк Червонного казачества 2-й украинской советской дивизии. В 1-й и 2-й сотнях этого полка преимущественно служили вчерашние партизаны, в 3-й – интернационалисты-перебежчики и бывшие военнопленные из немецкой и австро-венгерской армий, в 4-й – курды – вчерашние военнопленные из турецкой армии.С середины декабря 1918 года 1-й конный полк Червонного казачества активно участвовал в боях с войсками петлюровской Директории. Весной 1919 года его значительно пополнили местными добровольцами, а также мобилизованными из Московского военного округа и интернационалистами (преимущественно венграми). Летом 1919 года в состав полка влились остатки целого ряда ранее действовавших на Украинском фронте кавалерийских частей.В марте-апреле 1919 года червонные казаки отправлялись в партизанские рейды по тылам войск УНР. В мае они принимали участие в ликвидации восстания атамана Матвея (Никифора) Григорьева, а в июле-сентябре воевали на Донбассе против Деникина.В августе 1919 года полк Червонного казачества переформировали в бригаду. В октябре того же года, на базе бригады, после слияния вместе с 14-й кубанской кавалерийской бригадой и латышским кавалерийским полком была сформирована 8-я кавалерийская дивизия Червонного казачества Украины.До августа 1919 года 1-й полк Червонного казачества не был по-настоящему кавалерийским.В конном строю могли действовать только курдские, и две интернациональные (немецко-венгерские) сотни. Однако очень скоро большая часть этих "интернационалистов" покинула ряды полка. Лишь в августе 1919 года, когда полк переформировали в бригаду, и на Южном фронте "нос к носу" она столкнулась с белой конницей, началось настоящее кавалерийское обучение.Командиром 1-го полка назначили бывшего вахмистра 1-го лейб-драгунского Московского полка Григорьева (командиром 2-го стал бывший каторжанин Потапенко). Среди командиров сотен и взводов появилось большое количество бывших унтер-офицеров кавалерии царской армии. Бригада стала усиленно обучаться кавалерийскому уставу.В ноябре 1919 года – феврале 1920 года червонные казаки участвовали в новом наступлении большевиков против Деникина, перешли Донбасс и дошли до крымского перешейка. В январе 1920 года к 8-й дивизии присоединили первый московский полк и её включили в 13-ю, а с мая в 14-ю советскую армию.В апреле 1920 года Червонное казачество участвовало в боях против генерала Врангеля в Южной Таврии, а после Варшавского соглашения Директории УНР с Польшей в апреле 1920 года Червонное казачество отправили против польско-украинского войска. В августе червонные казаки участвовали в рейдах и боях под Проскуровом и Староконстантиновом, перешли Збруч, дошли до Стрыя.Здесь отряды Червонного казачества попали в окружение и частично были уничтожены при отступлении под Збручем отрядами Армии УНР под руководством генерал-хорунжего Юрия Тютюнника.После польско-советского перемирия 9 ноября 1920 года, остатки 8-й кавалерийской дивизии Червонного казачества объединили с 17-й кавалерийской дивизией, сформированной из кубанцев и башкир.На практике, с момента создания корпуса и 8-й дивизии в приказах и делопроизводстве войск на территории Украины и Крыма части этих соединений именовались "Червонно-казацкими", причём 8-я кавалерийская дивизия неофициально называлась 1-й конной Червонного казачества, а её полки соответственно — 1-м (43-м) Мелитопольским, 2-м (44-м) Бердянским, 3-м (45-м) Криворожским, 4-м (46-м) Новоушицким, 5-м (47-м) Ялтинским, 6-м (48-м) Лубенским Червонного казачества, хотя 17-я кавалерийская дивизия сохраняла свой официальный номер, а её полки общевойсковую нумерацию.13 декабря 1920 года секретным приказом РВСР №2797/559 соединению было присвоено наименование 1-й Киевский конный корпус Червонного казачества. С 10 августа 1921 года в соответствии с постановлением Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета его стали именовать 1-й конный корпус Красного казачества им. Всеукраинского ЦИК.В 1921-22 годах червонные казаки проводили локальные операции против повстанцев батьки Махно и атамана Палия, а также разгромили 2-й Зимний поход петлюровцев, командовал которым их старый "знакомый" Юрий Тютюнник.Полки Червонно-Казацкого Корпуса и других военных формирований Украинской Народной Республики Советов после подписания в 1922 году союзного договора с РСФСР постепенно переформировались в регулярные части единой, общесоюзной Рабоче-Крестьянской Красной Армии.Соединение 1-го Конного Червонного казачества им. Всеукраинского ЦИК корпуса по состоянию на 1924 год состояло из двух дивизий: 1-й Запорожской им. Французской компартии Червонного казачества кавалерийской дивизии и 2-й Черниговской им. Немецкой компартии Червонного казачества кавалерийской дивизии.До 1 сентября 1924 года полки Червонного казачества по традиции именовались конными, а затем, согласно приказу РВС СССР от 14 августа 1924 года № 1049/168 – кавалерийскими.Однако в преддверии Второй мировой войны бывшего комкора Примакова в августе 1938 года арестовали и 12 июня 1937 года расстреляли, обвинив в троцкистском заговоре начальствующе-командного состава РККА. Тогда же летом 1937 года была арестована и частично ликвидирована практически вся бывшая и действующая командная верхушка, после этого о Червонных казаках стали вспоминать только в прошедшем времени.

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