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Дело генералов. Зачем Зеленский начал чистки командования ВСУ

Дело генералов. Зачем Зеленский начал чистки командования ВСУ - 22.01.2025 Украина.ру

Дело генералов. Зачем Зеленский начал чистки командования ВСУ

На Украине взяли под стражу несколько высокопоставленных генералов, которых обвиняют в провале обороны в Харьковской области. Не исключено, что для Владимира Зеленского все это лишь подготовка к выборам и попытка превратить генералитет в коллективного козла отпущения

2025-01-22T11:45

2025-01-22T11:45

2025-01-22T12:13

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Провал под Харьковом Для начала немного предыстории. В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин не исключил создания санитарной зоны на территории Харьковской области, так как ВСУ продолжают атаки на пограничные российские регионы.В мае ВС РФ перешли на этом направлении в наступление, заняв ряд населенных пунктов, в том числе северную часть Волчанска, подойдя также к населенному пункту Липцы.Во вторник, 21 января, стало известно об избрании меры пресечения экс-командующему оперативно-тактической группировки "Харьков" ВСУ бригадному генералу Юрию Галушкину. Решением суда ближайшие два месяца он проведет в СИЗО с альтернативой в виде внесения залога в 5 млн гривен.Согласно сообщению Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, именно неудачные действия генерала повлекли отступление в направлении Липцов. Если конкретнее, то ему вменяют в вину то, что он определил сформированной во Львове 125-й бригаде территориальной обороны такой участок, который она была просто не в состоянии удержать. В результате чего соединение понесло потери и было вынуждено отступать, побросав технику.Галушкин – опытный генерал, который командовал украинскими воздушно-десантными войсками в 2014-2015 гг., участник боевых действий. На момент начала российской военной спецоперации занимал должность командующего силами территориальной обороны. В 2022 году некоторое время входил в так называемую Ставку верховного главнокомандующего Украины. Командовать группировкой войск "Харьков" был назначен буквально за месяц до российского наступления.125-я бригада и ее командирВместе с Галушкиным по этому же эпизоду был задержан командующий уже упоминавшейся 125-й бригады теробороны 60-летний Артур Горбенко. В отличие от Галушкина, этот генерал воевал на харьковском направлении с начала СВО.Проблемы у Горбенко начались как раз после майского наступления армии России. 125-я бригада побросала позиции, однако сразу же после этого командование этого соединения начало оправдываться, предчувствуя скорый разбор полетов на самом верху.По словам военнослужащих бригады, весной прошлого года им пришлось оборонять участок, шириной 50 км, получилось так, что на один километр приходилось по 6-8 военнослужащих при весьма скромных ресурсах.Обвинение настаивает, что Горбенко не использовал резервы и не организовал должной координации с другими подразделениями, однако его защита утверждает, что было сделано все, что возможно, а приоритетом были жизни бойцов."Удержать фронт в таких условиях – когда на километр линии обороны приходится всего несколько бойцов – это физически невозможно. Мы сделали максимум с тем, что имели", - заявлял командующий бригады после своей отставки в июне прошлого года.Военнослужащие 125-й бригады вступились за своего командира и обнародовали открытое письмо, где потребовали освободить Горбенко. По их словам, во время тех злополучных боев они бились до конца, но их было мало и вооружения у них было недостаточно. Они также пригрозили рассказать "всю правду" о происходящем в Харьковской области.Такой "правдой", судя по предыдущим утечкам в СМИ, может оказаться информация о ненадлежащем состоянии защитных сооружений на приграничной территории Харьковской области. Сообщалось, что бойцы этой бригады жаловались, что командованию подсунули на подпись акты приема фортификационных сооружений, которые в реальности были готовы меньше, чем на половину.Третьим обвиняемым по делу о прошлогодних событиях под Харьковом проходит также бывший командир 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й механизированной бригады ВСУ Илья Лапин.Всем им грозит от 5 до 10 лет колонии.Понравилось не всемВладимир Зеленский ранее похвалил правоохранительные органы за аресты по этим делам."Сегодня тоже есть хорошая работа Службы безопасности Украины, ГБР, Национальной полиции, прокуратуры по справедливости в Украине, в частности в военных делах. И денежные "военкомы", и ситуации, как на Харьковщине, <…>, и преступные ошибки в руководстве бригадами — все это требует расследования и справедливых ответов. Я благодарю правоохранителей за сегодняшние шаги, и важно, чтобы люди чувствовали, что статус или любые вчерашние заслуги не отменяют верховенства права", - заявил он в своем обращении 20 января.Тем не менее, пиар-эффект от этих действий может оказаться для Зеленского обратным. Так, близкие к оппозиции украинские пропагандисты уже сейчас раскручивают тезис о недопустимости уравнивания боевых генералов с преступниками."Сразу приравнивать военнослужащих к преступникам и унижать их - это бесчестно по отношению к статусу военного", - заявил местный журналист Юрий Бутусов.По его мнению, на время расследования этих военачальников нужно отправить под домашний арест или вообще освободить под личное обязательство.Зачистка под выборыОдна из возможных причин начала зачистки украинского генералитета – близость выборов, которые должны пройти после отмены военного положения. Власти страны, должны уже сейчас думать, как сохранить свои кресла.Как раз в эти дни украинский социологический центр "Социс" опубликовал результаты последнего исследования, которое касается политических предпочтений украинцев. Как и в предыдущие разы, Зеленский на голову отстает от бывшего главкома, а ныне отправленного в почетную ссылку послом в Великобританию Валерию Залужному.Так, в первом туре Зеленский проигрывает Залужному более 10% (36,1% против 24,3%), а во втором туре экс-главнокомандующий выигрывает уже с двукратным преимуществом (68,4% против 31,6%).Что касается гипотетических выборов в Верховную Раду, то большинство жителей страны также готовы отдать свое предпочтение Залужному, точнее его пока не существующей партии, таких набралось почти 40% (у "Слуга народа" Зеленского - 20,3%).На этом фоне чистки среди генералитета, который в большинстве своем укрепился еще при Залужном, должны, по замыслу властей, сбить популярность бывшего главкома и снизить доверие к армии в целом. Напротив, Зеленский на этом фоне должен выглядеть как поборник справедливости с карающим мечом наперевес, а его рейтинг поползти вверх. Получится ли – вопрос открытый. Более надежный для Зеленского вариант – максимально затягивать боевые действия и держать опального Залужного подальше от Украины и ее внутриполитической кухни. И даже это не гарантирует ему нового срока во главе государства – судьба нелегитимного украинского президента явно будет решаться не в Киеве.О подоплеке недавней речи Зеленского на Всемирном экономическом форуме - в материале издания Украина.ру Зеленскому послышались "лишние голоса". Что стоит за выступлением главы киевского режима в Давосе.

https://ukraina.ru/20250122/1060448545.html

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эксклюзив, украина, харьковская область, россия, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, генерал