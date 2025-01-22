Офицеры британского Минобороны против скорого мира на Украине - 22.01.2025 Украина.ру
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Офицеры британского Минобороны против скорого мира на Украине
Офицеры британского Минобороны против скорого мира на Украине - 22.01.2025 Украина.ру
Офицеры британского Минобороны против скорого мира на Украине
Ряд высокопоставленных офицеров Минобороны Британии выступили против быстрого урегулирования военного конфликта на Украине. Об этом сообщила британская газета Times.
2025-01-22T19:44
2025-01-22T19:44
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Нынешний президент США Дональд Трамп во время выборной кампании и непосредственно перед инаугурацией 20 января обещал добиваться быстрого завершения военного конфликта на Украине. Британские офицеры восприняли такой настрой как повод для негативных прогнозов.Издание отметило, что Киев пока не достиг "сильной переговорной позиции". Её очень желала видеть добивалась предыдущая администрация Белого дома во главе с Джо Байденом и трансатлантические партнёры Вашингтона.Отсутствие превосходства над Россией не позволит Киеву сохранить территории, обеспокоены в Лондоне. Там также считают, что после СВО в возможном будущем конфликте Россия сможет добиться ещё больших успехов.Больше новостей дня представлено в обзоре Обиженный Зеленский, атака на Энергодар, Британия не готова к миру на Украине. Итоги 22 января
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новости, украина, россия, британия, дональд трамп, джо байден, сво, минобороны, армия, сша
Новости, Украина, Россия, Британия, Дональд Трамп, Джо Байден, СВО, Минобороны, Армия, США

Офицеры британского Минобороны против скорого мира на Украине

19:44 22.01.2025
 
© Christopher Priest / flickr
© Christopher Priest / flickr
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Ряд высокопоставленных офицеров Минобороны Британии выступили против быстрого урегулирования военного конфликта на Украине. Об этом сообщила британская газета Times.
Нынешний президент США Дональд Трамп во время выборной кампании и непосредственно перед инаугурацией 20 января обещал добиваться быстрого завершения военного конфликта на Украине. Британские офицеры восприняли такой настрой как повод для негативных прогнозов.
"Высокопоставленные офицеры в министерстве обороны считают, что, как только Трамп заключит мирную сделку, между Россией и Западом начнётся гонка по подготовке своих армий к следующему конфликту", - сказано в публикации.
Издание отметило, что Киев пока не достиг "сильной переговорной позиции". Её очень желала видеть добивалась предыдущая администрация Белого дома во главе с Джо Байденом и трансатлантические партнёры Вашингтона.
Отсутствие превосходства над Россией не позволит Киеву сохранить территории, обеспокоены в Лондоне. Там также считают, что после СВО в возможном будущем конфликте Россия сможет добиться ещё больших успехов.
Больше новостей дня представлено в обзоре Обиженный Зеленский, атака на Энергодар, Британия не готова к миру на Украине. Итоги 22 января
 
НовостиУкраинаРоссияБританияДональд ТрампДжо БайденСВОМинобороныАрмияСША
 
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