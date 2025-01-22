Насмешка над истиной. Трамп вернул Кубу в перечень "государств – спонсоров терроризма" - 22.01.2025 Украина.ру
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Насмешка над истиной. Трамп вернул Кубу в перечень "государств – спонсоров терроризма"
Насмешка над истиной. Трамп вернул Кубу в перечень "государств – спонсоров терроризма" - 22.01.2025 Украина.ру
Насмешка над истиной. Трамп вернул Кубу в перечень "государств – спонсоров терроризма"
Джозеф Байден вычеркнул кубинцев из этого списка неделю назад. Но все хорошо понимали, что это была всего лишь его прощальная шпилька новой администрации, и уже через несколько дней ситуацию отыграют обратно.
2025-01-22T12:02
2025-01-22T12:03
эксклюзив
дональд трамп
сша
куба
джо байден
фидель кастро
россия
мария захарова
терроризм
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Кубинское руководство готовилось к подобному развитию событий и мгновенно отреагировало на него в информационном поле.Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал решение президента США "актом насмешки и оскорбления по отношению к истине"."Трамп только что восстановил мошенническое именование Кубы государством – спонсором терроризма. Неудивительно. Его цель – продолжать усиливать жестокую экономическую войну против Кубы, чтобы над ней доминировать", – отметил в своем заявлении кубинский лидер.В Гаване состоялась манифестация протеста против действий новой администрации в Вашингтоне. Помимо кубинского президента, в ней принял участие Рауль Кастро. И на видео хорошо заметно, что соратник и брат Фиделя выглядит в свои девяносто три года несравненно бодрее того же Байдена.Позицию Кубы, как всегда, поддерживают большинство стран мира."На самом деле, речь идет не о борьбе с терроризмом", – прокомментировала действия Трампа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она подчеркнула: непричастность Кубы к поддержке международного терроризма является неоспоримым фактом. Более того, у этой латиноамериканской страны сложилась "безупречная, образцовая репутация" активного участника международного сотрудничества в деле противодействия террористическим преступлениям.Как заявила Захарова, ужесточение ограничений против Кубы является для Вашингтона инструментом, направленным на дестабилизацию обстановки в регионе и смену власти на Кубе.Однако Россия будет продолжать поддерживать эту страну в защите государственного суверенитета – в том числе, помогая ей отстаивать требования о снятии "антигуманной экономической, торговой и финансовой блокады со стороны США".Причем Москва будет опираться в этом на поддержку своих союзников. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сделал практически синхронное заявление с жестким осуждением антикубинской политики Вашингтона.Настоящей страной-террористом выступает в этом противостоянии именно Америка, которая в течение многих десятилетий стоит за организованными на острове терактами.Как отмечает французский исследователь, профессор университета Париж Декарт Салим Ламрани, автор доклада "Полувековой террор США против Кубы", только между 1959 и 1997 годами американцы осуществили на территории острова свыше 5780 террористических актов.Американские спецслужбы подготовили для этой цели около 4000 боевиков из числа бежавших с Кубы контрреволюционеров, действовавших на секретных базах на территории Флориды, предоставив им оружие, взрывчатку, быстроходные катера и малую авиацию. Причем они неоднократно покушались на жизнь братьев Кастро и других политических лидеров Кубы.Эти преступники подорвали на рейде Гаваны французский теплоход "Ля Кувр", когда погибли свыше ста пассажиров. А потом взорвали в воздухе пассажирский авиалайнер, летевший из Бриджтауна в Гавану, в результате чего было убито 73 человека.Расследование довольно быстро установило, что теракт на самолете устроили четверо кубинских эмигрантов-антикоммунистов. А в 2005 году ЦРУ рассекретило документы, из которых стало понятно – американцы прекрасно знали о подготовке убийства мирных людей. Но ничего не сделали для его предотвращения.Главный организатор теракта Луис Посада Каррилес официально работал на американские спецслужбы и прошел специальную диверсионную тренировку в форте Беннинг у американских коммандос. Так что этот убийца спокойно доживал свою жизнь в США, которые отказывались его выдавать.Одним словом, США должны внести в список государств – спонсоров терроризма самих себя. Однако они переворачивают ситуацию с ног на голову, обвиняя в терроре ни в чем не повинную Кубу.Ждать изменения такой ситуации не приходится. Американцы последовательно пытаются уничтожить независимую Кубу при всех президентских администрациях – и демократических, и республиканских.Их незаконные (согласно ежегодным голосованиям в ООН) санкции против Острова Свободы продолжаются 65 лет, и являются самыми длительными в истории. Они серьезным образом подрывают кубинскую экономику – чтобы США когда-нибудь спровоцировали тропический "майдан" и захватили контроль над островом, как этот совершенно точно отметили сейчас в заявлении МИД РФ.Эта угроза особенно серьезна именно сейчас, когда госдепартамент США возглавил Марко Рубио – уроженец Флориды и сын антикастровских эмигрантов. И в Гаване, на берегах залива, который по-прежнему называют там Мексиканским, несмотря на указы из Вашингтона, наверняка видят нависшую над Кубой опасность.Но объектами американских притязаний может служить не только этот остров, давно получивший репутацию кости в горле у американской элиты.Под угрозой оказались многие другие государства латиноамериканского региона – например, Панама, Никаргуа или Мексика.Дональд Трамп заявил вчера о том, что США не желают покупать венесуэльскую нефть, но это совсем не значит, что американцы не хотели бы получить ее для своих компаний бесплатно, поменяв власть в Каракасе.А любые атаки американцев против Венесуэлы бесполезны, пока в соседней Колумбии находится левое правительство, дружественное президенту Николасу Мадуро. И вот, по странному стечению обстоятельств, как раз 20 января колумбийские власти заявили о том, что на севере страны активизировались боевики-парамилитарес, которые всегда сотрудничали с американцами.Борьба за Колумбию развернется в следующем году, когда в этой стране пройдут всеобщие выборы. Вполне возможно, что правительство представит на них очень расположенный к Москве Луис Мурильо, который нашел в России спутницу жизни. Сейчас он добровольно покинул пост главы колумбийского МИД – согласно местным законам, на выборах не могут выдвигаться кандидаты, занимавшие в течение предыдущего года государственные посты.Одним словом, Латинскую Америку ожидают нелегкие времена – особенно пока госдепом США руководит представитель флоридского клана Рубио.Но растущее давление со стороны Вашингтона может привести к неожиданному эффекту, усилив интеграцию латиноамериканских стран с россиянами и китайцами – чтобы найти у них защиту от агрессивной американской политики.Также о первых решениях Трампа - в материале Виктории Титовой Триумф воли: Трамп широкими мазками перекрашивает мир в коричневый на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250121/1060443515.html
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Сергей Котвицкий
Сергей Котвицкий
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, дональд трамп, сша, куба, джо байден, фидель кастро, россия, мария захарова, терроризм
Эксклюзив, Дональд Трамп, США, Куба, Джо Байден, Фидель Кастро, Россия, Мария Захарова, терроризм

Насмешка над истиной. Трамп вернул Кубу в перечень "государств – спонсоров терроризма"

12:02 22.01.2025 (обновлено: 12:03 22.01.2025)
 
© Украина.руКоллаж: Дональд Трамп и Мигель Диас-Канель
Коллаж: Дональд Трамп и Мигель Диас-Канель - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Украина.ру
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Сергей Котвицкий
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Джозеф Байден вычеркнул кубинцев из этого списка неделю назад. Но все хорошо понимали, что это была всего лишь его прощальная шпилька новой администрации, и уже через несколько дней ситуацию отыграют обратно.
Кубинское руководство готовилось к подобному развитию событий и мгновенно отреагировало на него в информационном поле.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал решение президента США "актом насмешки и оскорбления по отношению к истине".
"Трамп только что восстановил мошенническое именование Кубы государством – спонсором терроризма. Неудивительно. Его цель – продолжать усиливать жестокую экономическую войну против Кубы, чтобы над ней доминировать", – отметил в своем заявлении кубинский лидер.
В Гаване состоялась манифестация протеста против действий новой администрации в Вашингтоне. Помимо кубинского президента, в ней принял участие Рауль Кастро. И на видео хорошо заметно, что соратник и брат Фиделя выглядит в свои девяносто три года несравненно бодрее того же Байдена.
Позицию Кубы, как всегда, поддерживают большинство стран мира.
"На самом деле, речь идет не о борьбе с терроризмом", – прокомментировала действия Трампа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула: непричастность Кубы к поддержке международного терроризма является неоспоримым фактом. Более того, у этой латиноамериканской страны сложилась "безупречная, образцовая репутация" активного участника международного сотрудничества в деле противодействия террористическим преступлениям.
Как заявила Захарова, ужесточение ограничений против Кубы является для Вашингтона инструментом, направленным на дестабилизацию обстановки в регионе и смену власти на Кубе.
Однако Россия будет продолжать поддерживать эту страну в защите государственного суверенитета – в том числе, помогая ей отстаивать требования о снятии "антигуманной экономической, торговой и финансовой блокады со стороны США".
Коллаж: Трамп, Маск, Путин, Си Цзиньпин, Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Вчера, 18:10
"Русская река" американского президента, Путин позвонил Си, "салют" Маска. Итоги 21 января
Причем Москва будет опираться в этом на поддержку своих союзников. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сделал практически синхронное заявление с жестким осуждением антикубинской политики Вашингтона.
Настоящей страной-террористом выступает в этом противостоянии именно Америка, которая в течение многих десятилетий стоит за организованными на острове терактами.
Как отмечает французский исследователь, профессор университета Париж Декарт Салим Ламрани, автор доклада "Полувековой террор США против Кубы", только между 1959 и 1997 годами американцы осуществили на территории острова свыше 5780 террористических актов.
Американские спецслужбы подготовили для этой цели около 4000 боевиков из числа бежавших с Кубы контрреволюционеров, действовавших на секретных базах на территории Флориды, предоставив им оружие, взрывчатку, быстроходные катера и малую авиацию. Причем они неоднократно покушались на жизнь братьев Кастро и других политических лидеров Кубы.
Эти преступники подорвали на рейде Гаваны французский теплоход "Ля Кувр", когда погибли свыше ста пассажиров. А потом взорвали в воздухе пассажирский авиалайнер, летевший из Бриджтауна в Гавану, в результате чего было убито 73 человека.
Расследование довольно быстро установило, что теракт на самолете устроили четверо кубинских эмигрантов-антикоммунистов. А в 2005 году ЦРУ рассекретило документы, из которых стало понятно – американцы прекрасно знали о подготовке убийства мирных людей. Но ничего не сделали для его предотвращения.
Главный организатор теракта Луис Посада Каррилес официально работал на американские спецслужбы и прошел специальную диверсионную тренировку в форте Беннинг у американских коммандос. Так что этот убийца спокойно доживал свою жизнь в США, которые отказывались его выдавать.
Одним словом, США должны внести в список государств – спонсоров терроризма самих себя. Однако они переворачивают ситуацию с ног на голову, обвиняя в терроре ни в чем не повинную Кубу.
Ждать изменения такой ситуации не приходится. Американцы последовательно пытаются уничтожить независимую Кубу при всех президентских администрациях – и демократических, и республиканских.
Их незаконные (согласно ежегодным голосованиям в ООН) санкции против Острова Свободы продолжаются 65 лет, и являются самыми длительными в истории. Они серьезным образом подрывают кубинскую экономику – чтобы США когда-нибудь спровоцировали тропический "майдан" и захватили контроль над островом, как этот совершенно точно отметили сейчас в заявлении МИД РФ.
- РИА Новости, 1920, 08.10.2024
8 октября 2024, 10:30
Как страна-партнер: Куба направила официальный запрос Путину о присоединении к БРИКСКуба направила России официальный запрос о присоединении к БРИКС как страна-партнер. Об этом 8 октября сообщил генеральный директор по вопросам двусторонних отношений МИД Республики Карлос Перейра
Эта угроза особенно серьезна именно сейчас, когда госдепартамент США возглавил Марко Рубио – уроженец Флориды и сын антикастровских эмигрантов. И в Гаване, на берегах залива, который по-прежнему называют там Мексиканским, несмотря на указы из Вашингтона, наверняка видят нависшую над Кубой опасность.
Но объектами американских притязаний может служить не только этот остров, давно получивший репутацию кости в горле у американской элиты.
Под угрозой оказались многие другие государства латиноамериканского региона – например, Панама, Никаргуа или Мексика.
Дональд Трамп заявил вчера о том, что США не желают покупать венесуэльскую нефть, но это совсем не значит, что американцы не хотели бы получить ее для своих компаний бесплатно, поменяв власть в Каракасе.
А любые атаки американцев против Венесуэлы бесполезны, пока в соседней Колумбии находится левое правительство, дружественное президенту Николасу Мадуро. И вот, по странному стечению обстоятельств, как раз 20 января колумбийские власти заявили о том, что на севере страны активизировались боевики-парамилитарес, которые всегда сотрудничали с американцами.
Борьба за Колумбию развернется в следующем году, когда в этой стране пройдут всеобщие выборы. Вполне возможно, что правительство представит на них очень расположенный к Москве Луис Мурильо, который нашел в России спутницу жизни. Сейчас он добровольно покинул пост главы колумбийского МИД – согласно местным законам, на выборах не могут выдвигаться кандидаты, занимавшие в течение предыдущего года государственные посты.
Одним словом, Латинскую Америку ожидают нелегкие времена – особенно пока госдепом США руководит представитель флоридского клана Рубио.
Но растущее давление со стороны Вашингтона может привести к неожиданному эффекту, усилив интеграцию латиноамериканских стран с россиянами и китайцами – чтобы найти у них защиту от агрессивной американской политики.
Также о первых решениях Трампа - в материале Виктории Титовой Триумф воли: Трамп широкими мазками перекрашивает мир в коричневый на сайте Украина.ру.
 
ЭксклюзивДональд ТрампСШАКубаДжо БайденФидель КастроРоссияМария Захароватерроризм
 
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