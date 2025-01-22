https://ukraina.ru/20250122/1060454482.html

Насмешка над истиной. Трамп вернул Кубу в перечень "государств – спонсоров терроризма"

Насмешка над истиной. Трамп вернул Кубу в перечень "государств – спонсоров терроризма" - 22.01.2025 Украина.ру

Насмешка над истиной. Трамп вернул Кубу в перечень "государств – спонсоров терроризма"

Джозеф Байден вычеркнул кубинцев из этого списка неделю назад. Но все хорошо понимали, что это была всего лишь его прощальная шпилька новой администрации, и уже через несколько дней ситуацию отыграют обратно.

2025-01-22T12:02

2025-01-22T12:02

2025-01-22T12:03

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Кубинское руководство готовилось к подобному развитию событий и мгновенно отреагировало на него в информационном поле.Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал решение президента США "актом насмешки и оскорбления по отношению к истине"."Трамп только что восстановил мошенническое именование Кубы государством – спонсором терроризма. Неудивительно. Его цель – продолжать усиливать жестокую экономическую войну против Кубы, чтобы над ней доминировать", – отметил в своем заявлении кубинский лидер.В Гаване состоялась манифестация протеста против действий новой администрации в Вашингтоне. Помимо кубинского президента, в ней принял участие Рауль Кастро. И на видео хорошо заметно, что соратник и брат Фиделя выглядит в свои девяносто три года несравненно бодрее того же Байдена.Позицию Кубы, как всегда, поддерживают большинство стран мира."На самом деле, речь идет не о борьбе с терроризмом", – прокомментировала действия Трампа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она подчеркнула: непричастность Кубы к поддержке международного терроризма является неоспоримым фактом. Более того, у этой латиноамериканской страны сложилась "безупречная, образцовая репутация" активного участника международного сотрудничества в деле противодействия террористическим преступлениям.Как заявила Захарова, ужесточение ограничений против Кубы является для Вашингтона инструментом, направленным на дестабилизацию обстановки в регионе и смену власти на Кубе.Однако Россия будет продолжать поддерживать эту страну в защите государственного суверенитета – в том числе, помогая ей отстаивать требования о снятии "антигуманной экономической, торговой и финансовой блокады со стороны США".Причем Москва будет опираться в этом на поддержку своих союзников. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сделал практически синхронное заявление с жестким осуждением антикубинской политики Вашингтона.Настоящей страной-террористом выступает в этом противостоянии именно Америка, которая в течение многих десятилетий стоит за организованными на острове терактами.Как отмечает французский исследователь, профессор университета Париж Декарт Салим Ламрани, автор доклада "Полувековой террор США против Кубы", только между 1959 и 1997 годами американцы осуществили на территории острова свыше 5780 террористических актов.Американские спецслужбы подготовили для этой цели около 4000 боевиков из числа бежавших с Кубы контрреволюционеров, действовавших на секретных базах на территории Флориды, предоставив им оружие, взрывчатку, быстроходные катера и малую авиацию. Причем они неоднократно покушались на жизнь братьев Кастро и других политических лидеров Кубы.Эти преступники подорвали на рейде Гаваны французский теплоход "Ля Кувр", когда погибли свыше ста пассажиров. А потом взорвали в воздухе пассажирский авиалайнер, летевший из Бриджтауна в Гавану, в результате чего было убито 73 человека.Расследование довольно быстро установило, что теракт на самолете устроили четверо кубинских эмигрантов-антикоммунистов. А в 2005 году ЦРУ рассекретило документы, из которых стало понятно – американцы прекрасно знали о подготовке убийства мирных людей. Но ничего не сделали для его предотвращения.Главный организатор теракта Луис Посада Каррилес официально работал на американские спецслужбы и прошел специальную диверсионную тренировку в форте Беннинг у американских коммандос. Так что этот убийца спокойно доживал свою жизнь в США, которые отказывались его выдавать.Одним словом, США должны внести в список государств – спонсоров терроризма самих себя. Однако они переворачивают ситуацию с ног на голову, обвиняя в терроре ни в чем не повинную Кубу.Ждать изменения такой ситуации не приходится. Американцы последовательно пытаются уничтожить независимую Кубу при всех президентских администрациях – и демократических, и республиканских.Их незаконные (согласно ежегодным голосованиям в ООН) санкции против Острова Свободы продолжаются 65 лет, и являются самыми длительными в истории. Они серьезным образом подрывают кубинскую экономику – чтобы США когда-нибудь спровоцировали тропический "майдан" и захватили контроль над островом, как этот совершенно точно отметили сейчас в заявлении МИД РФ.Эта угроза особенно серьезна именно сейчас, когда госдепартамент США возглавил Марко Рубио – уроженец Флориды и сын антикастровских эмигрантов. И в Гаване, на берегах залива, который по-прежнему называют там Мексиканским, несмотря на указы из Вашингтона, наверняка видят нависшую над Кубой опасность.Но объектами американских притязаний может служить не только этот остров, давно получивший репутацию кости в горле у американской элиты.Под угрозой оказались многие другие государства латиноамериканского региона – например, Панама, Никаргуа или Мексика.Дональд Трамп заявил вчера о том, что США не желают покупать венесуэльскую нефть, но это совсем не значит, что американцы не хотели бы получить ее для своих компаний бесплатно, поменяв власть в Каракасе.А любые атаки американцев против Венесуэлы бесполезны, пока в соседней Колумбии находится левое правительство, дружественное президенту Николасу Мадуро. И вот, по странному стечению обстоятельств, как раз 20 января колумбийские власти заявили о том, что на севере страны активизировались боевики-парамилитарес, которые всегда сотрудничали с американцами.Борьба за Колумбию развернется в следующем году, когда в этой стране пройдут всеобщие выборы. Вполне возможно, что правительство представит на них очень расположенный к Москве Луис Мурильо, который нашел в России спутницу жизни. Сейчас он добровольно покинул пост главы колумбийского МИД – согласно местным законам, на выборах не могут выдвигаться кандидаты, занимавшие в течение предыдущего года государственные посты.Одним словом, Латинскую Америку ожидают нелегкие времена – особенно пока госдепом США руководит представитель флоридского клана Рубио.Но растущее давление со стороны Вашингтона может привести к неожиданному эффекту, усилив интеграцию латиноамериканских стран с россиянами и китайцами – чтобы найти у них защиту от агрессивной американской политики.Также о первых решениях Трампа - в материале Виктории Титовой Триумф воли: Трамп широкими мазками перекрашивает мир в коричневый на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250121/1060443515.html

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эксклюзив, дональд трамп, сша, куба, джо байден, фидель кастро, россия, мария захарова, терроризм