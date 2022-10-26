https://ukraina.ru/20221026/1040103277.html

Ксения Трифонова из Австралии: С Украиной что-то не так

Ксения Трифонова из Австралии: С Украиной что-то не так - 26.10.2022 Украина.ру

Ксения Трифонова из Австралии: С Украиной что-то не так

Украина.ру, 26.10.2022

2022-10-26T14:39

2022-10-26T14:39

2022-10-26T14:39

азат рахманов

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Начиная с 2014 года, события, происходящие на Украине, изменили некогда спокойную жизнь выходцев из бывшего СССР, ныне проживающих в дальнем зарубежье. Кто-то, осудив позицию России, примкнул к лагерю преступного киевского режима. Кто-то занял активную общественную позицию и выступил в поддержку мирного населения Донбасса, остался русским. Корреспондент Украина.ру побеседовал с Ксенией Трифоновой, основателем австралийской благотворительной организации помощи соотечественникам "От сердца к сердцу", недавно посетившей народные республики Донбасса.- Ксения, Вы недавно вернулись из поездки по Донбассу. Скажите, пожалуйста, что Вас, русскую женщину, которая более двадцати лет живёт в благополучной Австралии в это неспокойное время заставило посетить зону конфликта?- Мой переезд в Австралию был неслучаен. Я тогда жила в Югославии, в Боснии и Герцеговине, это было в 1992 году, и там началась война. Я на себе прочувствовала, насколько тяжело живётся мирным жителям во время войны. И естественно, по прошествии лет, когда война коснулась уже моих близких, то я не могла оставаться в стороне. Во мне, коренной москвичке, течёт и русская, и украинская кровь, у меня бабушка была украинка из Запорожья, она пережила там Великую Отечественную войну. Мой дедушка, солдат Красной Армии, спас её от бандеровцев. На всю оставшуюся жизнь у бабушки живы были воспоминания от пережитого. Она очень негативно относилась к бандеровщине, всегда оставаясь украинкой, говорившей и любившей украинский язык. Помню, когда бабушка слышала упоминания о бандеровцах, то всегда плакала и говорила, что они хуже фрицев были. И бабушкин двоюродный брат тоже воевал с бандеровцами, много рассказывал о том, какие они были мастера изощрённых пыток и издевательств.И, повторюсь, наблюдая уже из Австралии, как развивалась политика государства Украина, я ещё в 2004 году поняла, что России не избежать конфликта с бандеровской Украиной. Тогда я поняла, что Украина моего детства, добрая и гостеприимная, ушла в небытие … Вы знаете, когда говорят, что на Западной Украине и в советское время плохо к русским относились, это ведь тоже не совсем верно. У меня и сейчас там живут друзья, есть родственники по бабушке. Недавно удалось пообщаться с людьми оттуда. Не все плохо к нам относятся. Это те, которые после войны убежали из СССР и перебрались в Канаду, в Австралию и те, которые попали под хрущёвскую амнистию, именно они, их потомки, серьёзно раскачивают ситуацию. Например, у нас в Австралии есть такой Степан Романiв, как его на украинский лад называют, сын сбежавшего после войны в Австралию бандеровца. Такие вот как он, из-за границы, я считаю, и дестабилизируют украинское общество. Но, возвращаюсь к Вашему вопросу. Когда в 2014 году на Донбассе случилась беда, я для себя сразу же решила, что я должна помочь мирным жителям, попавшим в тяжёлое положение в военное время. И в 2015 году мне удалось провести первую гуманитарную миссию. Затем была поездка в 2018. И вот в этом году, уже когда вовсю шла спецоперация, я поехала на Донбасс с нашей третьей гуманитарной миссией. Это была самая крупномасштабная акция, очень много людей в Австралии откликнулись на наш призыв, поддержали мои действия. Мне удалось собрать много пожертвований и успешно осуществить задуманную миссию.- Расскажите, пожалуйста, какую работу Вы смогли проделать на Донбассе, как помогали жителям зоны конфликта?Мы старались помогать людям в зависимости от ситуации, в которой они находились или находятся. Кому-то мы помогали деньгами. Например, выделили некоторую сумму многодетной семье, у которой дом пострадал от артобстрелов. Это в Первомайске. С украинской стороны прилетел снаряд и разрушил детскую комнату и полностью одну из стен дома. Грядёт зима, многодетной семье трудно справиться с ремонтом, мы им помогли. И всем, кому требовалась финансовая помощь, мы также выдавали гуманитарные наборы. Другой случай: девочка лишилась зрения. О ней я узнала от её учительницы. Ребёнок находился в очень подавленном состоянии. Мы помогли как смогли деньгами и продуктами. Также из Австралии привезли детскую одежду, передали в интернат. Раздавали продукты питания в Горловке. В общем, мы объехали самые опасные, самые обстреливаемые районы. Как нам рассказывали, в некоторые районы гуманитарную помощь не довозят, потому что в одном из таких мест был то ли ранен, то ли убит один из перевозчиков гумпомощи. Люди просто боятся туда ездить. Вот мы ездили и по таким районам. Я заметила то, что люди, жители городов, разбитых обстрелами, зачастую собираются вокруг храмов. Это я лично наблюдала много раз. Там готовится горячая еда, людей там кормят, раздают воду, помогают людям выжить. Наша помощь также шла именно в такие храмы. Ну и людям, которые из-за обстрелов даже и до храмов не могут добраться. Это я говорю о Петровском районе Донецка. Это и район недалеко от Авдеевки, Пастуховка. Там тоже были очень сильные обстрелы. Мы там были, связывались с волонтёрами, узнавали, кому больше всех нужна помощь. Также нам удалось побывать на освобождённых территориях. Меня сильно удивляла реакция людей. Когда я видела дом, на котором было написано мелом "живут люди", я просто останавливала колонну, у меня было три машины, забитые гуманитарной помощью, и разговаривала с каждым, кого там встречала. Помогала им. И меня поразило то, что люди настолько озлоблены на Украину! Представляете, ещё вчера эти территории считались украинскими, но жители мне говорили, что стреляли по их домам именно всушники. Насколько я поняла, ВСУ намеренно разрушали жилые районы, для картинки, для того, чтобы показать всё это, сфотографировать разрушения, которые, якобы, наносит Россия. На самом деле, как Вы понимаете, это всё ложь. Я верю тем людям, которые там живут. Они это видели. Они это знают. Посёлки были расстреляны для постановок, используемой украинской пропагандой для того, чтобы показать другим странам, всему миру ужасы войны. Естественно, у украинской власти уже сложилось понимание, что это люди, которые уже никогда не захотят жить с такой властью в одной стране, поэтому разрушения производились по максимуму. Уничтожена инфраструктура, жилые дома. Вот это я видела сама и думала, что, может быть, хоть кого-то я встречу, кто в тех местах будет за Украину, но не встретила никого, ни одного человека.Но ведь это же были территории, контролируемые Россией. Может, люди просто боялись говорить то, что они думают?- Да нет, я же с ними, как правило, один на один разговаривала и они знали, что я приехала из-за границы. Мне интересно было узнать правду, и я просила говорить правду. Приведу пример: мне повстречались три женщины, они сидели у полностью разрушенного храма. Они мне сказали фразу, которая мне больше всего запомнилась. Я не хочу говорить название города, думаю, Вы меня понимаете, это ради их безопасности. Три женщины, можно сказать, трёх поколений. Одна достаточно молодая. Другая, наверное, моего возраста, и одна совсем пожилая. Ну так вот, они мне так и сказали, без свидетелей: " Вы даже и не представляете, что здесь творилось, гибли наши военные!" Тогда я не поняла их и переспросила их: наши военные это?.."Русские!" – отвечали мне женщины. То есть они именно российских военных считают своими. И ещё они меня просили, чтобы я, когда вернусь за границу, передала заграничным украинцам, чтобы они ушли с Украины, прекратили наносить вред.- А кто эти женщины по национальности были? Украинки или русские?- Я не знаю, да и как это можно узнать, если большинство жителей Украины говорит на русском языке. Я вот ещё чего не могу понять. Сейчас в Австралии разжигается ненависть к русской диаспоре, проходит разлом между украинцами и русскими. Они, украинцы, снимают дешёвые видео, пачкают асфальт красной краской. Неадекватные действия украинцев в Австралии весьма заметны, любыми способами раскачивают этот конфликт ещё сильнее. Я говорю о том, что я здесь вижу. Мазать красной краской нижнее бельё и ползать по центральной площади в окровавленном платье - на такое вряд ли способны адекватные люди. Подобные представления, устраиваемые украинцами на Западе, в том числе и в Австралии, не выглядят нормальными. Меня их поведение насторожило ещё на Джи-20 в австралийском Брисбене в 2016 году, когда такие вот украинцы, вместе со своими детьми налепили портреты президента России на футбольный мячик и играли этим мячиком в футбол. Уже тогда они валялись по полу, завернувшись во флаги. Закапывались в песок, ещё что-то делали, писали гадости на Новогодней ёлке. То есть их не останавливает даже то, что за этим могут наблюдать дети. Помню, когда я увидела ползущую девушку, явно уже родившуюся на независимой Украине, то я подумала, что бы стало с моей психикой, увидь я ребёнком ползущую по центральной площади вымазанную красной краской девушку? Мы часто не задумываемся об этом. Но, видя подобные перформансы, я думаю: может, им в воду чего-то добавляют? Посмотрите, с 2014 года убивают детей Донбасса, расстреливают людей. Но на Донбассе никто так себя не ведёт: не прыгают, не скачут, не орут. В отношении же жителей Украины, видимо, применяется какая-то технология сектантства, люди собираются и начинают орать какие-то матерные речёвки. Я не понимаю, как они не задумаются, что что-то тут не так, что это не нормально. Мне больно и стыдно на это смотреть.- То есть мы, наверное, с полной уверенностью можем говорить о том, что жителей Украины каким-то образом обрабатывают психологически, так получается?- Скорее всего, что да. По крайней мере, в армии – это точно. Вы и сами, наверное, видели сообщения об этом. И мне много раз на Донбассе говорили, что украинские военные принимают таблетки и не чувствуют ни боли, ни страха. С обычными гражданами, видимо, тоже что-то проделывается.Нельзя отрицать того, что бандеровская, нацистская пропаганда все эти годы работала очень профессионально. Скажу честно, даже у меня поначалу, в 2014 году, не было уверенности в том, кто же всё-таки начал конфликт на Донбассе. Все эти годы я по крупицам собирала информацию и выстраивала для себя картину произошедшего. Естественно, Крым никакого отношения к нынешней Украине не имел и не имеет, кроме того факта, что это личное решение Хрущёва. Крым – это наша безопасность, наш флот. В данной ситуации он не мог оставаться под властью Киева, планирующего там разместить базы НАТО.С самого начала объявления украинской независимости жители Крыма не желали жить в украинской государственности. С Донбассом всё пошло по-другому. Если посмотреть документальные кадры, снятые в Донецке весной 2014 года, когда только начали проходить митинги против переворота в Киеве, то хорошо заметно непозволительное количество русских флагов. Их кто-то закупил и туда привёз. И я думаю, а зачем это нужно было России в то время подписываться под такое большое дело? Закупать флаги, подбивать население, чтобы, якобы, территория стала российской? На самом деле, Россия не собиралась отторгать в свою пользу такую большую территорию. Сепаратизмом там и не пахло, всё было проделано украинской стороной. Кто-то нарочно пытался раскачать ситуацию и развязать войну. Это привело к тому, что мы теперь и наблюдаем на Украине: самый настоящий фашизм. Я считаю, что конфликт между Россией и Украиной по уничтожению друг друга, планировался на Западе. Для этого из Украины было сделано антигосударство. Раскачивая конфликт на Донбассе, Запад строил далеко идущие планы.- Как, на Ваш взгляд, обстоят дела среди выходцев из России? Насколько мне известно, не все приняли решение российского руководства по началу военной операции на Украине. Можно ли говорить о расколе среди российских соотечественников в Австралии по их отношению к событиям на Родине? - Начнём с того, что, по моему мнению, на сегодня Россия – самая демократическая страна. Именно в России оппозиция может открыто высказывать своё мнение. Возьмите, например, того же Навального, его деятельность по развалу страны продолжалась не один год. Канал "Дождь", "Эхо Москвы", другие СМИ, Ксения Собчак и прочие. Это, если вдуматься, никакая не оппозиция, это деструктивные силы, направленные на развал страна. И они годами свободно могли подготавливать страну к развалу. Или возьмём, к примеру, КПРФ. И это оппозиционная партия, свободно высказывающая своё мнение, различное во многом от мнения правительства. Но это патриотическая оппозиция, душой болеющая за судьбу Родины. Они за Россию, только их взгляд на развитие страны отличен от того, как это видит власть. Идёт борьба за умы молодого поколения. Учебники по истории, литературе - всюду видны попытки пересмотра истории. Как на одном из ток-шоу было сказано: в День Победы стесняемся произнести имя Сталина, а в героях ходит Солженицын, кумир либералов. К чему это я всё подвожу? А к тому, что в самой России перед обществом стоит много вопросов. Необходимо вести борьбу за умы молодёжи, поддерживать патриотические проекты. Мне, например, очень нравится проект Виктора Меркулова "Киноуроки России". Необходимо возрождать нашу традиционную доброту, отзывчивость, милосердие, любовь к Родине. Должна идти работа в самой России, тогда и с зарубежными соотечественниками ситуация начнёт меняться.- В начале нашего разговора, когда Вы упомянули о зверствах бандеровцев, мне показалось, что Вы что-то знаете. Скажите, Вам в этой поездке по Донбассу что-то приходилось видеть? Вам что-то рассказывали жители, с которыми вы беседовали.- Да, скажу честно, мне много чего рассказывали, кое-что и самой довелось увидеть. Но я не хочу шокировать людей подобными рассказами. У моих знакомых сын вернулся из плена инвалидом, но не смог так жить, наложил на себя руки. Делайте сами выводы, что творят укровояки. Они, нет сомнения, достойные последователи тех, кто творил ужасы на Украине во время войны и после, пока их не ликвидировала Советская власть. Вы, наверное, видели видеоролики, где они варят головы, и прочее, я повторюсь – с Украиной что-то не так. Я думаю, когда придёт время, о преступлениях нынешней киевской власти будет рассказано всему миру. Сейчас, наверное, не надо, уподобляясь им, разжигать злобу. Народ и так накалён. Нельзя дать людям озвереть. Наоборот, войну надо гасить. Война – это всегда плохо, это горе для всех нормальных людей.Документальные кадры, отснятые и смонтированные Ксенией на Донбассе можно посмотреть на Рутюб канале "От сердце к сердцу"Часть первая: https://rutube.ru/video/64fdf3cfc535b2ff54136657afd29ead/Часть вторая: https://rutube.ru/video/64fdf3cfc535b2ff54136657afd29ead/

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2022

Азат Рахманов

Азат Рахманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Азат Рахманов

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