"Все для спасения своей шкуры": Слуцкий отреагировал на слова Зеленского о Стамбульских переговорах - 22.01.2025 Украина.ру
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"Все для спасения своей шкуры": Слуцкий отреагировал на слова Зеленского о Стамбульских переговорах
"Все для спасения своей шкуры": Слуцкий отреагировал на слова Зеленского о Стамбульских переговорах - 22.01.2025 Украина.ру
"Все для спасения своей шкуры": Слуцкий отреагировал на слова Зеленского о Стамбульских переговорах
Слова Владимира Зеленского об ультиматуме России на Стамбульских переговорах являются лживым бредом и игрой на публику. Глава киевского режима занимается манипуляциями. Об этом 22 января агентству РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
2025-01-22T18:02
2025-01-22T18:02
новости
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Ранее на встрече с представителями Международного медиасовета в Давосе Зеленский заявил, что на Стамбульских переговорах Россия якобы требовала от него уйти и хотела заменить его на Виктора Медведчука. По словам украинского политика, срыв Стамбульских переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года был связан с нежеланием Киева отступить.Он также уточнил, что в Стамбуле от украинской стороны выступал глава делегации Давид Арахамия, который не мог парафировать договоренности об украинском урегулировании без санкции самого Зеленского.По словам Слуцкого, "просроченный и нелегитимный Зеленский теперь пытается перевернуть картину с ног на голову, занимаясь фальсификацией истории как истинный последователь Бандеры"."И все ради спасения собственной шкуры в страхе от смены администрации в США. Весь этот спектакль, по всей видимости, рассчитан на зрителей в Вашингтоне", — заключил собеседник издания. Ранее Зеленский назвал Стамбульские переговоры "ультиматумом" для Украины и похвастался, что "послал" переговорщиков от РФ. Глава киевского режима отметил, что отказывался также и от переговоров, которые позже ему предлагали Белоруссия и Турция. "Россия, как известно, никогда не отказывалась и сейчас готова к продолжению мирных переговоров. Отказалась от переговоров именно Украина", — ранее заметил Путин.Другие темы: Список экстремистов и террористов пополнен: экс-знаток "Что? Где? Когда?" и политик Гозман*
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новости, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, слуцкий леонид, стамбул
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Слуцкий Леонид, Стамбул

"Все для спасения своей шкуры": Слуцкий отреагировал на слова Зеленского о Стамбульских переговорах

18:02 22.01.2025
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Слова Владимира Зеленского об ультиматуме России на Стамбульских переговорах являются лживым бредом и игрой на публику. Глава киевского режима занимается манипуляциями. Об этом 22 января агентству РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Ранее на встрече с представителями Международного медиасовета в Давосе Зеленский заявил, что на Стамбульских переговорах Россия якобы требовала от него уйти и хотела заменить его на Виктора Медведчука. По словам украинского политика, срыв Стамбульских переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года был связан с нежеланием Киева отступить.
"Зеленский занимается манипуляциями. Все его заявления на Давосе якобы об ультиматуме Владимира Путина — лживый бред по сути и игра на публику по форме", — прокомментировал слова политика Слуцкий.
Он также уточнил, что в Стамбуле от украинской стороны выступал глава делегации Давид Арахамия, который не мог парафировать договоренности об украинском урегулировании без санкции самого Зеленского.
По словам Слуцкого, "просроченный и нелегитимный Зеленский теперь пытается перевернуть картину с ног на голову, занимаясь фальсификацией истории как истинный последователь Бандеры".
"И все ради спасения собственной шкуры в страхе от смены администрации в США. Весь этот спектакль, по всей видимости, рассчитан на зрителей в Вашингтоне", — заключил собеседник издания.
Ранее Зеленский назвал Стамбульские переговоры "ультиматумом" для Украины и похвастался, что "послал" переговорщиков от РФ. Глава киевского режима отметил, что отказывался также и от переговоров, которые позже ему предлагали Белоруссия и Турция.
"Россия, как известно, никогда не отказывалась и сейчас готова к продолжению мирных переговоров. Отказалась от переговоров именно Украина", — ранее заметил Путин.
Другие темы: Список экстремистов и террористов пополнен: экс-знаток "Что? Где? Когда?" и политик Гозман*
 
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