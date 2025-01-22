"Все для спасения своей шкуры": Слуцкий отреагировал на слова Зеленского о Стамбульских переговорах
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Слова Владимира Зеленского об ультиматуме России на Стамбульских переговорах являются лживым бредом и игрой на публику. Глава киевского режима занимается манипуляциями. Об этом 22 января агентству РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Ранее на встрече с представителями Международного медиасовета в Давосе Зеленский заявил, что на Стамбульских переговорах Россия якобы требовала от него уйти и хотела заменить его на Виктора Медведчука. По словам украинского политика, срыв Стамбульских переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года был связан с нежеланием Киева отступить.
"Зеленский занимается манипуляциями. Все его заявления на Давосе якобы об ультиматуме Владимира Путина — лживый бред по сути и игра на публику по форме", — прокомментировал слова политика Слуцкий.
Он также уточнил, что в Стамбуле от украинской стороны выступал глава делегации Давид Арахамия, который не мог парафировать договоренности об украинском урегулировании без санкции самого Зеленского.
По словам Слуцкого, "просроченный и нелегитимный Зеленский теперь пытается перевернуть картину с ног на голову, занимаясь фальсификацией истории как истинный последователь Бандеры".
"И все ради спасения собственной шкуры в страхе от смены администрации в США. Весь этот спектакль, по всей видимости, рассчитан на зрителей в Вашингтоне", — заключил собеседник издания.
Ранее Зеленский назвал Стамбульские переговоры "ультиматумом" для Украины и похвастался, что "послал" переговорщиков от РФ. Глава киевского режима отметил, что отказывался также и от переговоров, которые позже ему предлагали Белоруссия и Турция.
"Россия, как известно, никогда не отказывалась и сейчас готова к продолжению мирных переговоров. Отказалась от переговоров именно Украина", — ранее заметил Путин.