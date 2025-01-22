Появился документ о премиях военачальникам ВСУ: Сырский на первом месте - 22.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250122/1060475845.html
Появился документ о премиях военачальникам ВСУ: Сырский на первом месте
Появился документ о премиях военачальникам ВСУ: Сырский на первом месте - 22.01.2025 Украина.ру
Появился документ о премиях военачальникам ВСУ: Сырский на первом месте
Министр обороны Украины Рустем Умеров может выписать главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому порядка 47 миллионов рублей в качестве премии. Об этом 22 января написало украинское издание "Страна" со ссылкой на документ, который опубликовала депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая
2025-01-22T16:05
2025-01-22T16:05
новости
украина
александр сырский
рустем умеров
вооруженные силы украины
верховная рада
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102095/19/1020951980_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_1ec9e6a5e03c7e5880aa70d17db700b1.jpg.webp
В документе отмечено, сколько могут составлять премии военачальникам. Самая большая цифра значится у главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Она составляет 20 миллионов гривен (больше 47 миллионов рублей). На втором месте по величине премии стоит Командующий Сухопутными войсками — он может получить до 12,6 миллионов гривен (около 30-ти миллионов рублей).У остального же большинства военачальников, представленных в документе, премии доходят до одного-трех миллионов гривен (от 2,4 до 7,1 миллионов рублей). Наименьшие премии достались начальнику Главного командного центра и Командующему Силами беспилотных систем.Решения по поводу распределения премий принимает министр обороны Украины Рустем Умеров.Между тем, в среду, 22 января, на экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский заявил, что европейские страны должны содержать миллионную армию Украины."Миллионную армию нужно кормить, кто будет это делать? Если Европа говорит, что Украина защищает не только себя, но и ценности Европы, логично, давайте тогда все поддерживать эту армию", — считает глава киевского режима.Другие темы: Зеленский объявил "охоту на ведьм": депутат Рады обвинила главу киевского режима в аресте офицеров
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102095/19/1020951980_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_e87b8796d8875a60b7b5ab0842e420ac.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, александр сырский, рустем умеров, вооруженные силы украины, верховная рада, владимир зеленский
Новости, Украина, Александр Сырский, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Владимир Зеленский

Появился документ о премиях военачальникам ВСУ: Сырский на первом месте

16:05 22.01.2025
 
© CC0, PixabayГривны
Гривны
© CC0, Pixabay
Читать в
ДзенTelegram
Министр обороны Украины Рустем Умеров может выписать главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому порядка 47 миллионов рублей в качестве премии. Об этом 22 января написало украинское издание "Страна" со ссылкой на документ, который опубликовала депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая
В документе отмечено, сколько могут составлять премии военачальникам. Самая большая цифра значится у главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Она составляет 20 миллионов гривен (больше 47 миллионов рублей). На втором месте по величине премии стоит Командующий Сухопутными войсками — он может получить до 12,6 миллионов гривен (около 30-ти миллионов рублей).
У остального же большинства военачальников, представленных в документе, премии доходят до одного-трех миллионов гривен (от 2,4 до 7,1 миллионов рублей). Наименьшие премии достались начальнику Главного командного центра и Командующему Силами беспилотных систем.
Решения по поводу распределения премий принимает министр обороны Украины Рустем Умеров.
Между тем, в среду, 22 января, на экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский заявил, что европейские страны должны содержать миллионную армию Украины.
"Миллионную армию нужно кормить, кто будет это делать? Если Европа говорит, что Украина защищает не только себя, но и ценности Европы, логично, давайте тогда все поддерживать эту армию", — считает глава киевского режима.
Другие темы: Зеленский объявил "охоту на ведьм": депутат Рады обвинила главу киевского режима в аресте офицеров
 
НовостиУкраинаАлександр СырскийРустем УмеровВооруженные силы УкраиныВерховная РадаВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:11Список экстремистов и террористов пополнен: экс-знаток "Что? Где? Когда?" и политик Гозман*
16:36В Китае создан первый в мире дрон, который может и летать, и плавать под водой
16:10Денали или Мак-Кинли? Трамп переименовал гору, которая была самой высокой в России
16:05Появился документ о премиях военачальникам ВСУ: Сырский на первом месте
16:04Дональд Трамп: угрозы и шансы для России
16:00Червонное казачество – символ украинской Красной армии
15:54Будет ли Евросоюз использовать мигрантов из Сирии и Африки как мясо на СВО – Ищенко
15:43"Я – українець із Кривого Рогу": заметки на полях поздравления Зеленского
15:42"Бардак стал тотальным". Погоня на трассе под Одессой и бунт цыган в Закарпатье
15:03Гендиректор МАГАТЭ посетит Россию и Украину - Reuters
14:50Зеленский объявил "охоту на ведьм": депутат Рады обвинила главу киевского режима в аресте офицеров
14:46Каждый пятый украинец готов уехать за границу на ПМЖ – опрос
14:33Новый котел в Часовом Яре: ВС РФ продолжают продвигаться
14:31Лавров отметил важность юридических договоренностей в вопросе урегулирования украинского кризиса
14:26Майкл Бом: Трамп готовит Путину санкционный таран, чтобы получить свое по Украине
14:02ГПСУ рассказала о переправке украинских уклонистов в Словакию
13:46Украинский военнопленный рассказал о расстреле при попытке сбежать за границу
13:44Каллас посчитала, сколько Евросоюз вложил в Украину
13:15Осужденный за покушение на Прилепина решил вернуть российский паспорт
13:13Российский военнослужащий в зоне СВО за два месяца дополз к своим
Лента новостейМолния