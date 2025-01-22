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Появился документ о премиях военачальникам ВСУ: Сырский на первом месте

Появился документ о премиях военачальникам ВСУ: Сырский на первом месте - 22.01.2025 Украина.ру

Появился документ о премиях военачальникам ВСУ: Сырский на первом месте

Министр обороны Украины Рустем Умеров может выписать главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому порядка 47 миллионов рублей в качестве премии. Об этом 22 января написало украинское издание "Страна" со ссылкой на документ, который опубликовала депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая

2025-01-22T16:05

2025-01-22T16:05

2025-01-22T16:05

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В документе отмечено, сколько могут составлять премии военачальникам. Самая большая цифра значится у главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Она составляет 20 миллионов гривен (больше 47 миллионов рублей). На втором месте по величине премии стоит Командующий Сухопутными войсками — он может получить до 12,6 миллионов гривен (около 30-ти миллионов рублей).У остального же большинства военачальников, представленных в документе, премии доходят до одного-трех миллионов гривен (от 2,4 до 7,1 миллионов рублей). Наименьшие премии достались начальнику Главного командного центра и Командующему Силами беспилотных систем.Решения по поводу распределения премий принимает министр обороны Украины Рустем Умеров.Между тем, в среду, 22 января, на экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский заявил, что европейские страны должны содержать миллионную армию Украины."Миллионную армию нужно кормить, кто будет это делать? Если Европа говорит, что Украина защищает не только себя, но и ценности Европы, логично, давайте тогда все поддерживать эту армию", — считает глава киевского режима.Другие темы: Зеленский объявил "охоту на ведьм": депутат Рады обвинила главу киевского режима в аресте офицеров

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новости, украина, александр сырский, рустем умеров, вооруженные силы украины, верховная рада, владимир зеленский