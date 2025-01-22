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Появился документ о премиях военачальникам ВСУ: Сырский на первом месте
Появился документ о премиях военачальникам ВСУ: Сырский на первом месте - 22.01.2025 Украина.ру
Появился документ о премиях военачальникам ВСУ: Сырский на первом месте
Министр обороны Украины Рустем Умеров может выписать главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому порядка 47 миллионов рублей в качестве премии. Об этом 22 января написало украинское издание "Страна" со ссылкой на документ, который опубликовала депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая
2025-01-22T16:05
2025-01-22T16:05
2025-01-22T16:05
новости
украина
александр сырский
рустем умеров
вооруженные силы украины
верховная рада
владимир зеленский
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В документе отмечено, сколько могут составлять премии военачальникам. Самая большая цифра значится у главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Она составляет 20 миллионов гривен (больше 47 миллионов рублей). На втором месте по величине премии стоит Командующий Сухопутными войсками — он может получить до 12,6 миллионов гривен (около 30-ти миллионов рублей).У остального же большинства военачальников, представленных в документе, премии доходят до одного-трех миллионов гривен (от 2,4 до 7,1 миллионов рублей). Наименьшие премии достались начальнику Главного командного центра и Командующему Силами беспилотных систем.Решения по поводу распределения премий принимает министр обороны Украины Рустем Умеров.Между тем, в среду, 22 января, на экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский заявил, что европейские страны должны содержать миллионную армию Украины."Миллионную армию нужно кормить, кто будет это делать? Если Европа говорит, что Украина защищает не только себя, но и ценности Европы, логично, давайте тогда все поддерживать эту армию", — считает глава киевского режима.Другие темы: Зеленский объявил "охоту на ведьм": депутат Рады обвинила главу киевского режима в аресте офицеров
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, александр сырский, рустем умеров, вооруженные силы украины, верховная рада, владимир зеленский
Новости, Украина, Александр Сырский, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Владимир Зеленский
Появился документ о премиях военачальникам ВСУ: Сырский на первом месте
Министр обороны Украины Рустем Умеров может выписать главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому порядка 47 миллионов рублей в качестве премии. Об этом 22 января написало украинское издание "Страна" со ссылкой на документ, который опубликовала депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая
В документе отмечено, сколько могут составлять премии военачальникам. Самая большая цифра значится у главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Она составляет 20 миллионов гривен (больше 47 миллионов рублей). На втором месте по величине премии стоит Командующий Сухопутными войсками — он может получить до 12,6 миллионов гривен (около 30-ти миллионов рублей).
У остального же большинства военачальников, представленных в документе, премии доходят до одного-трех миллионов гривен (от 2,4 до 7,1 миллионов рублей). Наименьшие премии достались начальнику Главного командного центра и Командующему Силами беспилотных систем.
Решения по поводу распределения премий принимает министр обороны Украины Рустем Умеров.
Между тем, в среду, 22 января, на экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский заявил
, что европейские страны должны содержать миллионную армию Украины.
"Миллионную армию нужно кормить, кто будет это делать? Если Европа говорит, что Украина защищает не только себя, но и ценности Европы, логично, давайте тогда все поддерживать эту армию", — считает глава киевского режима.