https://ukraina.ru/20250122/1060473261.html

Будет ли Евросоюз использовать мигрантов из Сирии и Африки как мясо на СВО – Ищенко

Будет ли Евросоюз использовать мигрантов из Сирии и Африки как мясо на СВО – Ищенко - 22.01.2025 Украина.ру

Будет ли Евросоюз использовать мигрантов из Сирии и Африки как мясо на СВО – Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 22.01.2025

2025-01-22T15:54

2025-01-22T15:54

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. 01:23 - Про политическую составляющую Ватикана; 06:56 - Почему Россия не берёт Одессу? 14:48 - Какая из современных стран подходит на роль Рима? 15:48 - О потоке беженцев из стран Юга в страны Севера; 34:50 – ЕС: мигранты из Африки и Сирии как наёмники против России; 41:09 – По пути СССР при развале Евросоюза; 51:05 - Стратегия форсирования Днепра после освобождения левого берега; 1:00:49 - О русской дипломатии в послевоенное время. #Ищенко #СВО #Ватикан #вера #религия #политика #государство #Одесса #Приднестровье #война #спецоперация #армия #флот #фронт #Николаевск #море #порт #войска #ВСУ #Рим #Севр #Юг #Африка #миграция #ЕС #Европа #экономика #Сирия #Днепропетровск #Запорожье #бригады #Донецк #Харьков #резервы #дипломатия #договор #форсирование #история #СССР #Сибирь #ДальнийВосток #Британия #Азия #Куба #спецслужбы #Днепр #река #Евросоюз #Украина #Россия #РФ #спецоперация #война ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, сирия, африка, вооруженные силы украины, ес, ростислав ищенко