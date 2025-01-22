Будет ли Евросоюз использовать мигрантов из Сирии и Африки как мясо на СВО – Ищенко
15:54 22.01.2025 (обновлено: 15:55 22.01.2025)
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей.
01:23 - Про политическую составляющую Ватикана;
14:48 - Какая из современных стран подходит на роль Рима?
15:48 - О потоке беженцев из стран Юга в страны Севера;
34:50 – ЕС: мигранты из Африки и Сирии как наёмники против России;
41:09 – По пути СССР при развале Евросоюза;
51:05 - Стратегия форсирования Днепра после освобождения левого берега;
1:00:49 - О русской дипломатии в послевоенное время.
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