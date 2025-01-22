Будет ли Евросоюз использовать мигрантов из Сирии и Африки как мясо на СВО – Ищенко - 22.01.2025 Украина.ру
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Будет ли Евросоюз использовать мигрантов из Сирии и Африки как мясо на СВО – Ищенко
Будет ли Евросоюз использовать мигрантов из Сирии и Африки как мясо на СВО – Ищенко - 22.01.2025 Украина.ру
Будет ли Евросоюз использовать мигрантов из Сирии и Африки как мясо на СВО – Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 22.01.2025
2025-01-22T15:54
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видео
россия
сирия
африка
вооруженные силы украины
ес
ростислав ищенко
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. 01:23 - Про политическую составляющую Ватикана; 06:56 - Почему Россия не берёт Одессу? 14:48 - Какая из современных стран подходит на роль Рима? 15:48 - О потоке беженцев из стран Юга в страны Севера; 34:50 – ЕС: мигранты из Африки и Сирии как наёмники против России; 41:09 – По пути СССР при развале Евросоюза; 51:05 - Стратегия форсирования Днепра после освобождения левого берега; 1:00:49 - О русской дипломатии в послевоенное время. #Ищенко #СВО #Ватикан #вера #религия #политика #государство #Одесса #Приднестровье #война #спецоперация #армия #флот #фронт #Николаевск #море #порт #войска #ВСУ #Рим #Севр #Юг #Африка #миграция #ЕС #Европа #экономика #Сирия #Днепропетровск #Запорожье #бригады #Донецк #Харьков #резервы #дипломатия #договор #форсирование #история #СССР #Сибирь #ДальнийВосток #Британия #Азия #Куба #спецслужбы #Днепр #река #Евросоюз #Украина #Россия #РФ #спецоперация #война ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, россия, сирия, африка, вооруженные силы украины, ес, ростислав ищенко
Видео, Россия, Сирия, Африка, Вооруженные силы Украины, ЕС, Ростислав Ищенко

Будет ли Евросоюз использовать мигрантов из Сирии и Африки как мясо на СВО – Ищенко

15:54 22.01.2025 (обновлено: 15:55 22.01.2025)
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей.
01:23 - Про политическую составляющую Ватикана;
06:56 - Почему Россия не берёт Одессу?
14:48 - Какая из современных стран подходит на роль Рима?
15:48 - О потоке беженцев из стран Юга в страны Севера;
34:50 – ЕС: мигранты из Африки и Сирии как наёмники против России;
41:09 – По пути СССР при развале Евросоюза;
51:05 - Стратегия форсирования Днепра после освобождения левого берега;
1:00:49 - О русской дипломатии в послевоенное время.
#Ищенко #СВО #Ватикан #вера #религия #политика #государство #Одесса #Приднестровье #война #спецоперация #армия #флот #фронт #Николаевск #море #порт #войска #ВСУ #Рим #Севр #Юг #Африка #миграция #ЕС #Европа #экономика #Сирия #Днепропетровск #Запорожье #бригады #Донецк #Харьков #резервы #дипломатия #договор #форсирование #история #СССР #Сибирь #ДальнийВосток #Британия #Азия #Куба #спецслужбы #Днепр #река #Евросоюз #Украина #Россия #РФ #спецоперация #война
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
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Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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