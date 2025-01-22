"Я – українець із Кривого Рогу": заметки на полях поздравления Зеленского
Зеленский 22 января 2025 года. Кадр из видеообращения
22 января – праздник сугубо украинский. Описывается непереводимой игрой слов "зрадопереможна генотьба". Ну а что ещё можно сказать о ситуации, правительство накануне бегства подписывает договор с правительством, которое уже сбежало? А в 1919 году именно так и было – УНР через несколько дней потеряла Киев, а ЗУНР во Львов так и не вернулась
Учитывая исторический фон, улыбающаяся физиономия Зеленского (весело ему…) выглядит немного дико. Но нет, всё в порядке – оказывается Зеленский (точнее – автор текста обращения) вообще не в курсе об этом самом фоне – у него "Право- и Левобережная Украина объединились в единое государство".
Человек, не имеющий представления о предмете ошибки вообще не увидит – ЗУНР и правда ведь находится правее Днепра. Но на Украине так не говорят – разделение Правобережной и Левобережной Украины последний раз было актуально в XVIII веке, когда территория страны была разделена между Россией и Речью Посполитой по линии Днепра (за исключением Киева, который был Россией у Польши выкуплен). В приложении к конкретной ситуации 1919 года использование этой терминологии и вовсе лишено смысла – на левом и правом берегах Днепра располагалась Украинская народная республика, которую объединять, естественно, никто не собирался.
И ведь странно – Зеленский не вчера родился, он поздравляет граждан с праздником шестой раз (!) раз подряд и должен был бы заподозрить, что ему подсунули какую-то ерунду. Но нет, не заподозрил.
Второе замечание носит более общий характер:
"Государственность наша была утрачена. То есть утрачена собственная свобода".
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Политики вообще любят приравнивать государственность к свободе. Но вообще это, конечно, зелёное и квадратное. Квадрат может быть зелёным. А может и не быть.
Своя государственность может давать возможности для большей свободы, а может и не давать. Вот, например, предки Зеленского, если они жили в УНР, вряд ли бы с ним согласились – именно войска УНР с большим отрывом выиграли в неформальном соревновании между участниками гражданской войны на Украине по организации еврейских погромов (ими не занимались, кажется, только интервенты – даже Красная армия отметилась, хотя уж ей-то было просто странно).
Ну а сам Зеленский – живая иллюстрация к словам Валентина Гафта, который возмущался по поводу воинствующих дураков, борющихся за свободу организовывать несвободу. Превратить не очень богатую, но вполне комфортную страну в концлагерь, из которого люди бегут, рискуя жизнью – это надо уметь.
Впрочем, украинские правители всегда умели повести дело так, что утрата государственности сопровождалась вздохом облегчения народных масс – наконец-то свобода кончилась, теперь и пожить можно…
Кстати, с исторической точки зрения высказывание Зеленского тоже ошибочно – из гражданской войны Украина вышла со своим государством, которое благополучно просуществовало до 1991 года. Но сейчас УССР украинской государственностью не считается, в отличие от просуществовавшей один день вполне нацистской Карпатской Украины…
15 марта 2023, 18:00ИсторияУкраинская держава, просуществовавшая... один день
Уже в конце речи Зеленский пояснил, зачем ему потребовались два берега Днепра. Ну, то есть ему показалось, что он объяснил, получился абсурд:
"Украинское единство – это не только два берега Днепра. Это обо всём нашем мире. Это сегодня Украина. Где бы мы ни были".
Нет, он говорит не о загранице. И даже не об "оккупированных территориях". Он говорит о людях, живущих в разных населённых пунктах. Видимо, кто-то умный (не очень) обнаружил, что на Украине есть противопоставление общенациональной и региональной идентичности. И предложил бывшему президенту выступить в поддержку этой самой общенациональной идентичности. Благо, день единства – он ведь вроде бы про это?
Получилось плохо – косноязычно и непонятно. Не удивительно – материал сопротивляется. Региональная идентичность – это вовсе не то, что разрушает страну…
Ну и под конец великолепная фраза: "Я – украинец из Кривого Рога. Кривой – это Украина".
Вчера, 08:00История"Ланцюг Злуки": как Рух при поддержке Кравчука имитировал "соборность" 21 января 1990 года на Украине состоялась самая массовая акция времён распада СССР – живая цепь между Ивано-Франковском и Киевом, посвящённая годовщине объединения Украинской и Западно-Украинской народных республик. Символично, что тянуть цепь на юго-восток никто и не подумал, что, конечно, случайностью не было
Да нет же. Ты гражданин Украины из Кривого Рога. Еврей из Кривого Рога. А будешь повторять, что Кривой Рог это Украина, так он перестанет быть Украиной – опыт есть.