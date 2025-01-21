https://ukraina.ru/20250121/1060450156.html

Зеленскому послышались "лишние голоса". Что стоит за выступлением главы киевского режима в Давосе

Зеленскому послышались "лишние голоса". Что стоит за выступлением главы киевского режима в Давосе - 21.01.2025 Украина.ру

Зеленскому послышались "лишние голоса". Что стоит за выступлением главы киевского режима в Давосе

Глава украинского неонацистского режима Владимир Зеленский в своем выступлении 21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе показал себя умелым манипулятором и мелким мстителем

2025-01-21T21:25

2025-01-21T21:25

2025-01-21T22:11

эксклюзив

украина

европа

россия

владимир зеленский

дональд трамп

нато

ес

роберт фицо

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/09/1060152167_0:89:1200:764_1920x0_80_0_0_20fd99077a7e96b50797ae1dbe248459.jpg.webp

В своей вступительной речи Зеленский больше внимания уделил глобальным вопросам, таким как взаимоотношения США и Старого континента и месту Европы в строящемся новом миропорядке, чем проблемам собственной страны. Про собственную стратегию урегулирования украинского конфликта он рассказал только в ответах на вопросы ведущего.Теперь Зеленский не против того, чтобы конфликт на Украине закончился уже в этом году, но настаивает на том, чтобы условия его окончания были "справедливыми" для Киева. Это условие будет достигнуто, если Украина получит гарантии безопасности – лучше всего со стороны НАТО, рассказал глава киевского режима в ответах на вопросы ведущего после прочтения доклада на Давосском форуме.Про будущее Европы"Я хочу поговорить о будущем Европы" - с этих слов Зеленский начал свой доклад. По его словам, именно сейчас, после официального вступления президента США Дональда Трампа в должность, все взгляды направлены на Вашингтон. Большинство стран мира гадает в этот момент, что произойдет в их взаимоотношениях с США, с мировой торговлей, все задаются вопросом, как Трамп планирует завершить войны, но никто не задает вопрос, что об этом думает Европа, сказал Зеленский."Переживает ли кто-то в США, что Европа может однажды покинуть их и перестать быть их союзником. Ответ – нет. Вашингтон не верит, что Европа может принести им что-то, что является действительно значимым", - утверждает Зеленский.Он напомнил, что на прошлогоднем саммите по безопасности в Сингапуре представители американской делегации открыто сказали, что их приоритетом является Тихоокеанский регион, вторым по важности – Ближний восток, а Европа на третьем месте. И это было при прежней администрации."Европа не может позволить себе быть второй или третьей для своих союзников. Мир начнет двигаться вперед без Европы, и это будет мир, который не будет комфортным для всех европейцев… Европа должна состояться как сильный глобальный игрок. Давайте не забывать – нет океана, отделяющего европейские страны от России, и европейские лидеры должны это помнить", - сказал Зеленский.Также Зеленский задался вопросом будет ли Европа вообще иметь место за столом в ходе переговоров о прекращении конфликта на Украине. Будет ли президент Трамп слушать Европу или будет вести переговоры только с Россией и Китаем, задался риторическим вопросом Зеленский.Про РоссиюЗеленскому в ходе его выступления очередной раз померещились северокорейские солдаты, которые, по его словам, сражаются в местах, географически более близких к Давосу, чем к Пхеньяну. Это свидетельствует о том, что Россия превращается в версию Северной Кореи, которая при этом имеет ядерное оружие, заключил Зеленский.При этом глава киевского режима в некотором смысле выдал России признание, заявив, что экономический потенциал этой страны намного меньше экономического потенциала Европы, но при этом она производит в несколько раз больше боеприпасов и военного оборудования, чем вся Европа вместе взятая.Он не упустил упомянуть подписанное новое стратегическое соглашение между Россией и Ираном, отметив, что подобный документ может быть направлен только против Европы и США.Зеленский подсчитал, что Россия может подготовить до полутора миллиона солдат, в то время как Украина имеет около 800 000, а Франция 200 000 солдат. Ни одна страна ЕС не в состоянии обеспечить себя самостоятельно, заключил Зеленский. Поэтому он призвал страны континента объединиться против российско-северокорейско-иранской угрозы.Оборонная политика Европы глазами ЗеленскогоВсе европейские страны должны быть готовым тратить столько процентов национального ВВП, сколько нужно для того, чтобы покрыть расходы на оборону, полагает Зеленский, который при этом не является ни лидером страны ЕС, ни лидером страны НАТО.Но чтобы внести вклад в эту общую европейскую безопасность, Украина готова снабжать всю Европу своими дронами, из которых некоторые абсолютно уникальные, предложил Зеленский.Также он видит перспективу в совместном производстве систем ПВО, которые могли бы уничтожать все типы крылатых и баллистических ракет."Европа нуждается в собственной версии Железного купола, который может преодолеть любую угрозу", сказал Зеленский.Про энергетическую диверсификациюПо словам Зеленского, ни одна европейская страна не должна быть зависима от единого поставщика энергоносителей, тем более и особенно от России. Он воспользовался случаем, чтобы уколоть премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сказав, что его страна не ищет доступа к газу из США, но при этом полагается на гарантии безопасности со стороны Запада.Про вторжение ВСУ в Курскую областьВ ответ на просьбу ведущего прокомментировать вторжение ВСУ в Курскую область, Зеленский похвастался, что украинские войска до сих пор находятся в этом российском регионе, несмотря на то, что в курской операции с российской стороны, по его словам, задействовано более 60 тыс. российских военных и еще 12 тыс. северокорейских.При этом Зеленский заявил, что только 4000 корейцев погибло в боях в Курской области.Глава киевского режима рассказал, что вторжение в Курскую область было запланировано для того, чтобы воспрепятствовать российской армии начать операцию в направлении Сумы. При этом Зеленский признался, что в этом направлении украинские войска сталкиваются с большими сложностями и не упустил возможности обвинить в этом запоздалую военную помощь Запада.Про дальнейшую стратегию УкраиныПо словам Зеленского, дипломатия доведет до окончания войны, только вопрос в том, какая она будет. Глава киевского режима хотел бы, чтобы после переговоров в том или ином формате Украина получила "крепкие гарантии безопасности", которые предотвратят возможность возобновления войны.При этом он заявил, что гарантий безопасности со стороны Европы для Украины недостаточно, и что необходимо, чтобы в этом участвовали и США. По мнению Зеленского, без военного контингента на территории Украины, по возможности натовского, и дальнобойного оружия, нет гарантий, что "Путин не вернется" с армией, которая будет в десять раз больше, чем та группировка в 200 тыс. военных, которая в 2022 году начала СВО.Страшилка для ЕвропыЕсли после заключения перемирия на Украине Россия возобновит военные действия, она уже не будет довольствоваться территорией Украины, заявил Зеленский. По его словам, Россия оккупирует все бывшие республики СССР, прежде всего страны Прибалтики, а потом зайдет в другие страны ЕС и НАТО.От стран Прибалтики, Финляндии и Швеции Россия потребует выхода из Североатлантического альянса и уменьшения численности армии, так как это требует от Украины, рассказал Зеленский."Но мы не дадим ему это сделать", - заверил Зеленский всех членов альянса.Про отношения с ТрампомПо словам Зеленского, у него с президентом США Дональдом Трампом сложились поистине хорошие отношения. Но при этом он добавил, что сейчас чрезвычайно важно заглушить "лишние голоса", которые доносят Трампу пророссийскую позицию и дезинформируют его.Для этого нужно, чтобы "Европа говорила громко", и чтобы ее голосов вокруг президента Трампа было больше, полагает Зеленский.По его словам, украинская сторона, также как и президент США, хочет закончить войну в этом году, но при этом для нее важно не только то, чтобы мир наступил быстро, но и то, чтобы он был "справедливым для украинцев".Послесловие издания Украина.руЭто выступление Зеленского было очень важным для понимания ситуации, но не по содержанию, а самим своим фактом. Ведь оно прозвучало сразу после заявлений нового-старого хозяина Белого дома. Трамп уже сообщил, что "Зеленский готов к сделке", что он, как президент США, остановит войны, развязанные его предшественником. Кроме того, стало ясно, что в соответствии с новыми указами Трампа внешнее финансирование проектов будет остановлено на 90 дней, в течение которых будет проведен аудит. То есть, Украина точно в ближайшие три месяца денег и вооружений, даже если такие планы и были заложены предыдущей администрацией США, не получит. Хотя сам же Трамп уже заявил, что российско-украинский конфликт ближе Европе, а не США и поэтому он удивлен, что на него Соединенные Штаты потратили на 200 млрд долларов больше, чем Европа.Мы столь подробно пересказали (близко к тексту) выступление Зеленского, чтобы понять его позицию после этих новых вводных Трампа.И вот на что здесь стоит обратить внимание.1. Если откинуть явные передержки (типа участия 200 тысяч северокорейских солдат в конфликте, а ведь ни один факт так и не имел подтверждения), то надо отдать должное Зеленскому, он умело и расчетливо воздействует на страхи Европы. Что Европа останется одна "против Путина" и что Россия обязательно нападет на другие бывшие республики СССР (Прибалтийские) и принудит страны Северной Европы к выходу из НАТО и сокращению их армий.При этом даже европейские и американские объективные исследователи и эксперты (например, Эмманюэль Тодд — французский историк, социолог, социальный антрополог, журналист, автор ряда политологических книг) прямо заявляет, что нет ни одного факта, подтверждающего такие тайные или явные планы российского руководства. Более того, он же заявил, что если Россия, что скорее всего и будет, остановится на Одессе и не пойдет в боевых действиях далее, для европейской и американской политических элит это будет крахом, поскольку станет очевидным их ложь в отношении России и ее планов и безумная трата денег на вооружения, которая осуществляется под прикрытием этой лжи.В этом смысле речь Зеленского и есть яркий и убедительный образчик этого обмана.2. Выступление Зеленского выстроено как форма довольно умелого шантажа Европы и подстрекательства к проведению дальнейших боевых действий с участием Украины и на ее стороне (зачем тогда говорить об увеличении средств на оборону, объединении армий и т.д.) Более того, он очень, с его точки зрения логично и технично увязывает защиту Европы и так называемый "справедливый мир для Украины". Справедливым он видится в дальнейшей милитаризации Европы и военной помощи Украине.При этом надо опять отдать должное Зеленскому, он учел пожелания хозяина Белого дома и в своей речи и в ответах на вопросы ни слова не говорит о возможных притязаниях на возвращение освобожденных от нацистов территорий (ни в границах 1991 года, ни в границах 2022 года). То есть ловко манипулируя страхами и опасениями европейцев, Зеленский провоцирует их на продолжение, а не окончание конфликта с Россией. При условии дальнейшей милитаризации Украины.3. Самое главное, что следует из выступления Зеленского, он не собирается искать дороги к миру, а торит путь к продолжению войны. Упорно, хитро, скрытно, манипулятивно и при этом с учетом пожеланий Трампа, против которого он тем не менее предлагает Европе объединиться, поскольку Трамп а) не позовет Европу на переговоры с Путиным и б) США числят Европу далеко не главным объектом своих интересов ("Европа не может позволить себе быть второй или третьей для своих союзников", - сказал по этому поводу Зеленский).Из этого очевидно, что Зеленский рассматривает возможность мирных переговоров и дальнейший мир, как временное явление с тем, чтобы после того, как в США сменится власть и Трамп сойдет с политической арены, довооружившаяся Европа вместе с Украиной начала новую войну с Россией. Что полностью совпадает с планами отдельных политиков Европы (Рютте, Урсула Дер Ляйен и другими, то есть всеми теми, кто как и Зеленский делают в Европе карьеру не на мире, экономике и свободной торговле, а на войне и противостоянии с Россией, "слишком богатой ресурсами").4. Из побочных явлений, проявившихся в его выступлении необходимо отметить его лютую и ничем не сдерживаемую ненависть к премьеру Словакии Фицо, который несколько недель назад обвинил Зеленского в попытке дать ему взятку из золото-валютных запасов России, украденных Европой. Даже здесь, на Давосском форуме, где собралась для обсуждения глобальных вызовов мировая политическая и бизнес-элита, Зеленский не преминул лягнуть Фицо. Все-таки, несмотря на раздуваемый имидж, главарь украинской хунты - человек в душе своей мелкий и мстительный.Больше о повестке Всемирного экономического форума в Давосе в материале Войны горячие и торговые. Какие вопросы решают политические и бизнес-элиты на форуме в Давосе

украина

европа

россия

давос

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, европа, россия, владимир зеленский, дональд трамп, нато, ес, роберт фицо, вооруженные силы украины, давос, доклад