Список экстремистов и террористов пополнен: экс-знаток "Что? Где? Когда?" и политик Гозман* - 22.01.2025 Украина.ру
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Список экстремистов и террористов пополнен: экс-знаток "Что? Где? Когда?" и политик Гозман*
Список экстремистов и террористов пополнен: экс-знаток "Что? Где? Когда?" и политик Гозман* - 22.01.2025 Украина.ру
Список экстремистов и террористов пополнен: экс-знаток "Что? Где? Когда?" и политик Гозман*
Список экстремистов и террористов пополнился. На этот раз в него попали журналист, звезда телепередачи "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров*, а также политик Леонид Гозман*. Об этом 22 января сообщила пресс-служба Росфинмониторинга
2025-01-22T17:11
2025-01-22T17:11
новости
россия
москва
иноагент
леонид гозман
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Аскеров был внесен в список иноагентов в декабре 2022 года. Помимо этого, журналист был заочно арестован по делу о реабилитации нацизма. Дело было заведено по факту поста Аскерова о полководце Георгии Жукове, который был размещен в запрещенной в России соцсети. В 2023 году Аскерова дважды штрафовали из-за отсутствия маркировки иноагента, такой же штраф он заработал и в 2024 году. В декабре 2024 года гагаринский суд Москвы заочно приговорил к восьми с половиной годам колонии Гозмана* по уголовному делу о распространении ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ.Как заявили в прокуратуре Москвы, "установлено, что в апреле 2022 года Гозман* разместил на администрируемых им страницах в социальной сети и мессенджере публикации, доступные для просмотра неограниченному числу пользователей, содержащие заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции".В России политик арестован заочно и объявлен в розыск.Гозман* покинул Россию в 2022-м, отбыв административный арест в 15 суток по делу о публичном отождествлении СССР и нацистской Германии. Он улетел в Израиль.Подробнее о событиях, которые развернулись вокруг него — в материале В день Октябрьской революции суд подтвердил приговор Гозману*. Под арестом и его женаМежду тем, в перечень экстремистов и террористов попал член легиона "Свобода России" (организация запрещена в России) Руслан Ижерский, который планировал совершить диверсии в трех регионах России. В декабре 2024 года суд Санкт-Петербурга избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.Другие темы: В Китае создан первый в мире дрон, который может и летать, и плавать под водой* Признаны в РФ иностранными агентами.
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Украина.ру
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4.7
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, москва, иноагент, леонид гозман
Новости, Россия, Москва, иноагент, Леонид Гозман

Список экстремистов и террористов пополнен: экс-знаток "Что? Где? Когда?" и политик Гозман*

17:11 22.01.2025
 
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Список экстремистов и террористов пополнился. На этот раз в него попали журналист, звезда телепередачи "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров*, а также политик Леонид Гозман*. Об этом 22 января сообщила пресс-служба Росфинмониторинга
Аскеров был внесен в список иноагентов в декабре 2022 года. Помимо этого, журналист был заочно арестован по делу о реабилитации нацизма. Дело было заведено по факту поста Аскерова о полководце Георгии Жукове, который был размещен в запрещенной в России соцсети. В 2023 году Аскерова дважды штрафовали из-за отсутствия маркировки иноагента, такой же штраф он заработал и в 2024 году.
В декабре 2024 года гагаринский суд Москвы заочно приговорил к восьми с половиной годам колонии Гозмана* по уголовному делу о распространении ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ.
Как заявили в прокуратуре Москвы, "установлено, что в апреле 2022 года Гозман* разместил на администрируемых им страницах в социальной сети и мессенджере публикации, доступные для просмотра неограниченному числу пользователей, содержащие заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции".
В России политик арестован заочно и объявлен в розыск.
Гозман* покинул Россию в 2022-м, отбыв административный арест в 15 суток по делу о публичном отождествлении СССР и нацистской Германии. Он улетел в Израиль.
Подробнее о событиях, которые развернулись вокруг него — в материале В день Октябрьской революции суд подтвердил приговор Гозману*. Под арестом и его жена
Между тем, в перечень экстремистов и террористов попал член легиона "Свобода России" (организация запрещена в России) Руслан Ижерский, который планировал совершить диверсии в трех регионах России. В декабре 2024 года суд Санкт-Петербурга избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Другие темы: В Китае создан первый в мире дрон, который может и летать, и плавать под водой
* Признаны в РФ иностранными агентами.
 
НовостиРоссияМоскваиноагентЛеонид Гозман
 
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Заголовок открываемого материала
17:11Список экстремистов и террористов пополнен: экс-знаток "Что? Где? Когда?" и политик Гозман*
16:36В Китае создан первый в мире дрон, который может и летать, и плавать под водой
16:10Денали или Мак-Кинли? Трамп переименовал гору, которая была самой высокой в России
16:05Появился документ о премиях военачальникам ВСУ: Сырский на первом месте
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