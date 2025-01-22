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Как бы не дошло до гражданской войны: за первые 24 часа президентства Трамп попал в опалу в США и Европе

Как бы не дошло до гражданской войны: за первые 24 часа президентства Трамп попал в опалу в США и Европе - 22.01.2025 Украина.ру

Как бы не дошло до гражданской войны: за первые 24 часа президентства Трамп попал в опалу в США и Европе

Не прошло и суток в должности президента США, как Дональд Трамп столкнулся с серьёзным сопротивлением как в своей стране, так и за её пределами. Если сопротивление американскому лидеру будет усиливаться, это может привести к печальным последствиям

2025-01-22T18:45

2025-01-22T18:45

2025-01-22T18:45

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Стал президентом и ответчиком по целому ряду исков практически одновременноВ течение первого рабочего дня против американского лидера подали несколько судебных исков.Республиканец вернулся к власти с твёрдым намерением сократить количество мигрантов в Штатах. В рамках реализации этого курса иммиграционная и таможенная служба США (ICE) уже начала задерживать нелегальных мигрантов для дальнейшей депортации, но на этом глава государства останавливаться не собирается – он намерен пересмотреть действие принципа почвы (все, кто родился на территории Штатов, автоматически получают гражданство, а также по достижении 21 года – право пригласить в США на ПМЖ своих родителей).Подписывая, сразу же после инаугурации соответствующий исполнительный указ, предусматривающий, по информации агентства Reuters, ограничения в отношении детей нелегальных мигрантов, Трамп заявил: "Это нелепо. Мы единственная в мире страна, которая так поступает применительно к праву по рождению".Согласно этому документу, который вступит в силу 19 февраля, автоматически гражданство не сможет получить родившийся в США ребенок, если оба родителя на момент появления его на свет находились в стране законно, но с документами лишь на временное проживание (например, по туристической или рабочей визе), а также если мать ребенка находилась в США незаконно, а отец не был гражданином или постоянным резидентом.Однако эта инициатива Трампа пришлась по душе далеко не всем. Американский союз защиты гражданских свобод, Фонд правовой защиты и образования Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP), State Democracy Defenders Fund, Азиатский юридический совет от имени организаций, поддерживающих иммигрантов, подали иск на президента."[Указ Трампа грозит детям и их семьям] пожизненной изоляцией от общества и страхом депортации из единственной страны, которую они когда-либо знали. Но это незаконно. Конституция и Конгресс, а не президент Трамп, диктуют, кто имеет право на полноправное членство в американском обществе", – подчеркнули правозащитники.14 поправка к Конституции, которая гласит: "Все лица, рождённые или натурализованные в Соединённых Штатах и подпадающие под их юрисдикцию, являются гражданами Соединённых Штатов" – была принята в 1868 году после Гражданской войны и закрепила отмену рабства.Как поясняет агентство Bloomberg, указ Трампа касается того, что значит "быть подпадающим под его юрисдикцию". Некоторые консерваторы утверждают, что эту норму следует толковать так, чтобы исключить людей, незаконно въезжающих в страну. Более распространенное толкование этой фразы заключается в том, что даже нелегальные люди подпадают под действие закона, поскольку они могут быть обвинены в преступлениях в соответствии с федеральными и государственными законами и платить налоги."Поправка означает именно это: если ты родился на американской земле, ты американец. Точка. Вопрос закрыт. Законных судебных дебатов на эту тему нет. Но тот факт, что Трамп в корне неправ, не помешает ему прямо сейчас нанести серьёзный ущерб американским семьям вроде моей", – заявил генеральный прокурор Коннектикута Уильям Тонг, ставший американским гражданином по рождению, но чьи родители родом из Китая.Коннектикут входит в число тех 22 демократических штатов (вместе с ними округ Колумбия и город Сан-Франциско), которые вслед за правозащитниками подали в суд, требуя признать решение Трампа недействительным, антиконституционным и наложить запрет на реализацию его указа.Если распоряжение президента останется в силе, он лишит права на гражданство более 150 000 детей, ежегодно рождающихся в США, предупредила генеральный прокурор Массачусетса Андреа Джой Кэмпбелл.“Генеральные прокуроры штата готовились к незаконным действиям, подобным этому, и сегодняшний немедленный судебный процесс посылает чёткий сигнал администрации Трампа о том, что мы будем отстаивать наших жителей и их основные конституционные права”, – говорится в заявлении генерального прокурора Нью-Джерси Мэтью Платкина.Кроме того, иск против Трампа подали и те, кого новая мера касается, как никого другого, – беременные женщины, которые должны родить уже после того, как указ вступит в силу.Но на этом судебная история начала второго президентского срока Трампа не заканчивается. Одновременно с волной недовольства по поводу порядка предоставления гражданства Национальный профсоюз казначейских служащих, представляющий интересы сотрудников 37 федеральных агентств и департаментов, подал в федеральный суд Вашингтона иск против Трампа в связи с указом, упрощающим увольнение высокопоставленных сотрудников государственной службы."Этот указ существенно трансформирует гражданскую службу, создав новую категорию исключительных сотрудников, которые могут быть уволены без предоставления права на апелляцию", — говорится в иске.Документ, который, к слову Трамп подписал незадолго до истечения своего первого президентского срока, а Джо Байден отменил на третий день своего срока до его вступления в силу, действительно предусматривает создание новой категории федеральных служащих под названием Schedule F, которые теряли часть служебных гарантий.Антитрамповская коалиция в Европе набирает оборотыПо другую сторону Атлантики формируется ещё один фронт сопротивления американскому президенту. Возвращение Трампа, который привык ставить "Америку превыше всего", не сильно-то считаясь с интересами остальных стран, не на шутку встревожило Европу.Прибыв в Белый дом после инаугурации, 45-й и 47-й президент США посетовал, что Вашингтон потратил на оказание военной помощи Украине на $200 млрд больше, чем другие страны НАТО, и ситуацию нужно выровнять, поэтому остальные члены альянса должны увеличить расходы на оборону до 5% своего ВВП. Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался категорически против, отметив, что 5% от ВВП Германии – это около €200 млрд в год, при том, что бюджет страны составляет порядка €490 млрд."Это большие деньги. Это на самом деле означает, что вам придётся делать сбережения порядка 150 млрд или долги в размере 150 млрд в год или смесь всего этого", – заявил глава немецкого правительства в интервью порталу Focus online.Более того, Германия, как ещё 8 государств-членов НАТО, не может даже исполнить нынешнее требование трат на уровне 2% ВВП, что уж говорить про 5%."С этой недели нам предстоит иметь дело с новой администрацией в США. Как уже стало понятно, президент Трамп станет вызовом", – считает Шольц.А министр обороны Франции Себастьян Лекорню, комментируя слова Трампа, заявил в эфире радиостанции France Inter: "Для европейских столиц это жёсткий удар под зад: многие годы, с 1960-х, когда шла холодная война, страны предпочитали находиться под защитой ядерного зонта США. Может быть, жёсткость слов американского президента сможет, наконец, привести к шоку и к осознанию".Как говорит лидер правого "Национального объединения" Жордан Барделла, избрание Трампа — это хорошо для Америки, но плохо для Франции и для Европы.В свою очередь президент Пятой республики Эммануэль Макрон настаивает на том, что Франция и Германия должны сделать всё для укрепления европейского суверенитета на фоне прихода к власти в США Дональда Трампа.Впрочем, нашлись в Европе те, кто предпочитает не спорить с американским президентом, а поднапрячься и направить больше денег на оборону. Так, премьер-министр Польши Дональд Туск призвал относиться к заявлению Трампа как к позитивному вызову и взять на себя ответственность за собственную безопасность. По словам политика, если Европа хочет выжить, она должна быть вооружена. А верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас даже знает, откуда взять деньги на увеличение расходов на оборону – за счёт сокращения трат на образование и медицину. Серьёзно, так и сказала.Кроме того, Трамп на втором сроке правления по-прежнему не отказывается от такого инструмента MAGA-стратегии, как пошлины, тарифы и санкции против конкурентов. Из-за торгового дефицита президент США раздумывает о введении новых пошлин на импорт из Евросоюза. Но и европейцы не дремлют: кто такой Трамп и как он может действовать, все прекрасно знают, и начали готовиться к его возвращению ко власти заблаговременно – ЕС и Великобритания на протяжении нескольких месяцев разрабатывают план ответных мер в торговой войне со Штатами, если до неё всё-таки дойдёт, рассказали источники Politico.При этом британский премьер-министр Кир Стармер, как сообщило издание The Telegraph, пытается заключить с новой американской администрацией особую сделку, которая могла бы освободить королевство, не входящее в состав ЕС, от уплаты пошлин.А тем временем высокопоставленные британские офицеры выступили против обещанного Трампом урегулирования конфликта на Украине, поскольку, по их мнению, это якобы даст России возможность нарастить военную мощь, пишет Times.Маск добавляет жаруК одиозному поведению, кардинальным решениям и жёстким заявлениям Трампа в мире уже привыкли и почти ничему не удивляются, но теперь на авансцену вышел другой персонаж, который может составить конкуренцию президенту США, – генеральный директор Space X Илон Маск, официально занявший место в новой американской администрации.Общественность вторые сутки продолжает гадать, так зиговал ли он, выступая в спортивно-развлекательном комплексе Capital One Arena в день инаугурации 47-го президента, или всё-таки никакой отсылки к нацистскому приветствию не было.Комментируя эту ситуацию, Шольц сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что в Европе действует свобода слова и каждый может говорить что хочет, даже если он миллиардер, но вот чего он не приемлет, так это поддержки крайне правых взглядов. Это была явная отсылка к словам Маска о том, что ФРГ спасёт только "Альтернатива для Германии".Миллиардер, естественно, молчать не стал и, комментируя заявление Шольца, написал на своей странице в X: "Позор Oaf Shitz" - тем самым назвав немецкого канцлера "тупицей" созвучным с его фамилией английским словом.Отношения Трампа и Германии и так хуже некуда, а Маск ещё больше обостряет ситуацию, едва успев прийти в большую политику. Специально для него американский президент учредил новое ведомство – Департамент эффективности правительства (DOGE), которым Маск будет руководить совместно с бизнесменом Вивеком Рамасвами.Не успело ведомство начать работать, как к нему не просто возникли вопросы – юридическая фирма National Security Counselors 20 января подала на него в суд. Истец считает, что департамент нарушает закон о Федеральных консультативных комитетах от 1972 года, требующий проверки конфликта интересов, идеологического баланса и правил прозрачности для подразделений, напрямую связанных с Белым домом. В частности, заседания должны быть открыты для публики, а DOGE проводит их в закрытом порядке.Стоит отметить, что департамент в состав федерального правительства входить не будет – де-факто это внештатный консультативный орган.Философ Александр Дугин в интервью РИА "Новости" выразил мнение, что на втором президентском сроке Трампу придётся очень непросто."Трамп обещает сделать доступной всем, обнародовать информацию и об убийстве Кеннеди, и о многих преступлениях глубинного государства внутри США. Это затрагивает интересы спецслужб, напрямую, огромного количества очень влиятельных кругов. И это, конечно, я думаю, сопротивление Трампу будет огромное. Нельзя исключить ни покушение на него, ни социальные системы терактов, ни социальные волнения. Пока они не запущены, даже приблизительно, но это все может быть", – сказал он.А новое покушение на Трампа может привести к гражданской войне, предупреждает Дугин."Трампизм – это сейчас поднимающаяся волна внутри американского общества. Трампизм уже так вот просто через покушение не убрать, потому что всё. Любая попытка перейти к более радикальному сопротивлению в отношении Трампа приведёт точно как минимум к гражданской войне. После того, как он назначил вице-президента Вэнса, молодого, убеждённого своего идеологически сторонника, когда появились такие люди, как Маск, Кеннеди, Талси Габбард и всё это его новое окружение, уже стало понятно, что Трамп – это больше, чем Трамп. То есть это символ и это идея, это тренд. Это уже, если угодно, идеология", – заявил философ.Читайте также Дмитрий Бабич: Трамп бросит в Евросоюз "бомбу", которая пробьет брешь в антироссийском фронте на Украине

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, европа, дональд трамп, илон маск, олаф шольц, германия, ес, нато