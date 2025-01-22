Денали или Мак-Кинли? Трамп переименовал гору, которая была самой высокой в России - 22.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250122/1060470660.html
Денали или Мак-Кинли? Трамп переименовал гору, которая была самой высокой в России
Денали или Мак-Кинли? Трамп переименовал гору, которая была самой высокой в России - 22.01.2025 Украина.ру
Денали или Мак-Кинли? Трамп переименовал гору, которая была самой высокой в России
В первый день своего повторного президентства Дональд Трамп среди прочего занялся изменением некоторых знаковых топонимов
2025-01-22T16:10
2025-01-22T17:37
эксклюзив
аляска
сша
филиппины
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/16/1060472849_0:184:3000:1872_1920x0_80_0_0_d56c87b5a6b3b072fd88dc36dcf0e2f9.jpg
В частности, он распорядился называть Мексиканский залив Американским заливом – хотя с политической точки зрения это решение вряд ли принесет новой администрации что-то, кроме проблем.Оно однозначно настроило против Вашингтона многих жителей Латинской Америки, причем не только из Мексики. А географы всего мира, за исключением таких специфических стран, как Украина, все равно будут использовать в отношении залива историческое название.Как известно, Персидский залив тоже официально именуется в большинстве арабских государств Арабским заливом, но это особое мнение мало кому известно за пределами региона.Другое переименование Трампа тоже оказалось очень неоднозначным. Оно касается названия самой высокой вершины Северной Америки – огромного ледяного пика высотой 6190 метров (по данным Геологической службы США), расположенного примерно посередине штата Аляска.Местные жители – индейцы-атабаски – издавна называли ее Денали, что означает Великая или Большая гора, используя ее для ориентировки на местности. Это же название в разных видоизмененных версиях использовали и другие народы – например, алеуты и эскимосы, а затем и пришлые европейцы.Когда на Аляску приплыли русские казаки, они называли Денали очень просто: Большая гора, что является переводом того же топонима.Русские исследователи внесли свой вклад в ее изучение. В 1843-1844 годах морской офицер Лаврентий Загоскин на индейской байдаре прошел по горным рекам вглубь Аляски и стал первым европейцем, который увидел великую гору с востока. Хотя в тогдашних США про нее едва ли знали даже многие из ученых.С 1799 года по 1867 год – то есть пока Аляску не продали, Большая гора в Северной Америке являлась высочайшей точкой Российской империи.А название Мак-Кинли было присвоено ей только после, в 1897 году, в честь избранного годом ранее 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли-младшего – по инициативе молодого географа Уильяма Диккея, который, очевидно, искал известности и расположения со стороны Белого дома.Стоит отметить: это произошло именно тогда, когда по Аляске путешествовал Фридрих Трумп – немецкий дедушка нынешнего американского президента. Поскольку люди со всего мира ринулись в этот край в поисках золота.Однако мнение жителей Аляски по поводу переименования горы, конечно, не спрашивали. И они продолжали называть ледяной пик Большой горой, используя для этого разные языки.Почему же Дональд Трамп переименовал сейчас Денали?На это есть несколько совершенно прозрачных причин, которые, в общем, и не скрывают трамписты.Американскому президенту явно импонирует фигура республиканца Мак-Кинли, при котором США проводили активную империалистическую политику.Принимая присягу, Уильям успокоительно заявил: "Мы не хотим захватнических войн. Мы должны избегать соблазна территориальной агрессии". Но именно при нем "избегающие агрессии" американцы захватили Филиппины, Кубу, Пуэрто-Рико, остров Гуам и Гавайские острова.Причем последние три приобретения в итоге так и остались за ними.Таким образом, Мак-Кинли достаточно существенно увеличил территорию своего государства. И это при том, что до конца своего второго срока он не дожил – президента застрелил в Буффало фанатик-одиночка, казненный на электрическом стуле."Этот приказ воздает почести президенту Мак-Кинли за то, что он отдал свою жизнь за нашу великую нацию, и достойно признает его историческое наследие защиты интересов Америки и создания огромного богатства для всех американцев", – сказано в указе Дональда Трампа, который касается переименования Денали.Однако у этого акта есть и другие побудительные мотивы. Вероятно, Трамп полагает, что борется с наследием демократов – поскольку предыдущее изменение названия горы – с Мак-Кинли на Денали – было осуществлено в 2015 году, при Бараке Обаме.Но президента США, скорее всего, не ввели в курс истории этого вопроса.Название Мак-Кинли, что называется, не прижилось у местного населения. В результате еще в далеком 1975 году, Совет Аляски по географическим названиям сменил название пика на Денали, а законодательное собрание Аляски тоже утвердило это решение, передав дело на рассмотрение Совета США по географическим названиям. Хотя этот штат контролировали не демократы, а республиканцы.Переименование горы не состоялось тогда только благодаря конгрессмену Ральфу Регуле, представлявшему округ в штате Огайо, где жил президент Мак-Кинли. Он блокировал его вплоть до своей смерти в 2009 году. А после этого к вопросу снова вернулись.Таким образом, эта топонимическая инициатива Трампа тоже не принесет ему больших дивидендов.Жители Аляски в лучшем случае будут к ней равнодушны, продолжая называть гору на свой лад.А американские индейцы на всей территории США, многие из которых поддержали кандидата-республиканца – в надежде на то, что он обуздает процветающую в резервациях преступность и наркоторговлю – испытают чувство обиды.Ну а жители Филиппин и вовсе перепугаются, потому что когда-то в Америке тоже хотели переименовать этот архипелаг в честь того же президента Мак-Кинли.Об инициативах Трампа в отношении Пуэрто-Рико - в материале Леонида Николенко Бумеранг Трампа. У США хотят забрать остров Пуэрто-Рико на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250122/1060462303.html
аляска
сша
филиппины
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Александр Савко
Александр Савко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/16/1060472849_133:0:2800:2000_1920x0_80_0_0_5db2710ab800757656f72fdd63f1a3a3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, аляска, сша, филиппины, дональд трамп
Эксклюзив, Аляска, США, Филиппины, Дональд Трамп

Денали или Мак-Кинли? Трамп переименовал гору, которая была самой высокой в России

16:10 22.01.2025 (обновлено: 17:37 22.01.2025)
 
© Getty Images / Lance King
- РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Getty Images / Lance King
Читать в
ДзенTelegram
Александр Савко
автор издания Украина.ру
Все материалы
В первый день своего повторного президентства Дональд Трамп среди прочего занялся изменением некоторых знаковых топонимов
В частности, он распорядился называть Мексиканский залив Американским заливом – хотя с политической точки зрения это решение вряд ли принесет новой администрации что-то, кроме проблем.
Оно однозначно настроило против Вашингтона многих жителей Латинской Америки, причем не только из Мексики. А географы всего мира, за исключением таких специфических стран, как Украина, все равно будут использовать в отношении залива историческое название.
Как известно, Персидский залив тоже официально именуется в большинстве арабских государств Арабским заливом, но это особое мнение мало кому известно за пределами региона.
Другое переименование Трампа тоже оказалось очень неоднозначным. Оно касается названия самой высокой вершины Северной Америки – огромного ледяного пика высотой 6190 метров (по данным Геологической службы США), расположенного примерно посередине штата Аляска.
Местные жители – индейцы-атабаски – издавна называли ее Денали, что означает Великая или Большая гора, используя ее для ориентировки на местности. Это же название в разных видоизмененных версиях использовали и другие народы – например, алеуты и эскимосы, а затем и пришлые европейцы.
Когда на Аляску приплыли русские казаки, они называли Денали очень просто: Большая гора, что является переводом того же топонима.
Русские исследователи внесли свой вклад в ее изучение. В 1843-1844 годах морской офицер Лаврентий Загоскин на индейской байдаре прошел по горным рекам вглубь Аляски и стал первым европейцем, который увидел великую гору с востока. Хотя в тогдашних США про нее едва ли знали даже многие из ученых.
С 1799 года по 1867 год – то есть пока Аляску не продали, Большая гора в Северной Америке являлась высочайшей точкой Российской империи.
А название Мак-Кинли было присвоено ей только после, в 1897 году, в честь избранного годом ранее 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли-младшего – по инициативе молодого географа Уильяма Диккея, который, очевидно, искал известности и расположения со стороны Белого дома.
Стоит отметить: это произошло именно тогда, когда по Аляске путешествовал Фридрих Трумп – немецкий дедушка нынешнего американского президента. Поскольку люди со всего мира ринулись в этот край в поисках золота.
Однако мнение жителей Аляски по поводу переименования горы, конечно, не спрашивали. И они продолжали называть ледяной пик Большой горой, используя для этого разные языки.
Трамп-человек шоу
13:08
Пожаловалась на Трампа: Панама отправила письмо в ООН Панама отправила жалобу в Организацию Объединенных Наций на высказывания президента США Дональда Трампа, который ранее заявил о своем желании завладеть Панамским каналом. Об этом 22 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо представительства республики генсеку ООН Антониу Гутерришу
Почему же Дональд Трамп переименовал сейчас Денали?
На это есть несколько совершенно прозрачных причин, которые, в общем, и не скрывают трамписты.
Американскому президенту явно импонирует фигура республиканца Мак-Кинли, при котором США проводили активную империалистическую политику.
Принимая присягу, Уильям успокоительно заявил: "Мы не хотим захватнических войн. Мы должны избегать соблазна территориальной агрессии". Но именно при нем "избегающие агрессии" американцы захватили Филиппины, Кубу, Пуэрто-Рико, остров Гуам и Гавайские острова.
Причем последние три приобретения в итоге так и остались за ними.
Таким образом, Мак-Кинли достаточно существенно увеличил территорию своего государства. И это при том, что до конца своего второго срока он не дожил – президента застрелил в Буффало фанатик-одиночка, казненный на электрическом стуле.
"Этот приказ воздает почести президенту Мак-Кинли за то, что он отдал свою жизнь за нашу великую нацию, и достойно признает его историческое наследие защиты интересов Америки и создания огромного богатства для всех американцев", – сказано в указе Дональда Трампа, который касается переименования Денали.
Однако у этого акта есть и другие побудительные мотивы. Вероятно, Трамп полагает, что борется с наследием демократов – поскольку предыдущее изменение названия горы – с Мак-Кинли на Денали – было осуществлено в 2015 году, при Бараке Обаме.
Но президента США, скорее всего, не ввели в курс истории этого вопроса.
Название Мак-Кинли, что называется, не прижилось у местного населения. В результате еще в далеком 1975 году, Совет Аляски по географическим названиям сменил название пика на Денали, а законодательное собрание Аляски тоже утвердило это решение, передав дело на рассмотрение Совета США по географическим названиям. Хотя этот штат контролировали не демократы, а республиканцы.
Переименование горы не состоялось тогда только благодаря конгрессмену Ральфу Регуле, представлявшему округ в штате Огайо, где жил президент Мак-Кинли. Он блокировал его вплоть до своей смерти в 2009 году. А после этого к вопросу снова вернулись.
Таким образом, эта топонимическая инициатива Трампа тоже не принесет ему больших дивидендов.
Жители Аляски в лучшем случае будут к ней равнодушны, продолжая называть гору на свой лад.
А американские индейцы на всей территории США, многие из которых поддержали кандидата-республиканца – в надежде на то, что он обуздает процветающую в резервациях преступность и наркоторговлю – испытают чувство обиды.
Ну а жители Филиппин и вовсе перепугаются, потому что когда-то в Америке тоже хотели переименовать этот архипелаг в честь того же президента Мак-Кинли.
Об инициативах Трампа в отношении Пуэрто-Рико - в материале Леонида Николенко Бумеранг Трампа. У США хотят забрать остров Пуэрто-Рико на сайте Украина.ру.
 
ЭксклюзивАляскаСШАФилиппиныДональд Трамп
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:11Список экстремистов и террористов пополнен: экс-знаток "Что? Где? Когда?" и политик Гозман*
16:36В Китае создан первый в мире дрон, который может и летать, и плавать под водой
16:10Денали или Мак-Кинли? Трамп переименовал гору, которая была самой высокой в России
16:05Появился документ о премиях военачальникам ВСУ: Сырский на первом месте
16:04Дональд Трамп: угрозы и шансы для России
16:00Червонное казачество – символ украинской Красной армии
15:54Будет ли Евросоюз использовать мигрантов из Сирии и Африки как мясо на СВО – Ищенко
15:43"Я – українець із Кривого Рогу": заметки на полях поздравления Зеленского
15:42"Бардак стал тотальным". Погоня на трассе под Одессой и бунт цыган в Закарпатье
15:03Гендиректор МАГАТЭ посетит Россию и Украину - Reuters
14:50Зеленский объявил "охоту на ведьм": депутат Рады обвинила главу киевского режима в аресте офицеров
14:46Каждый пятый украинец готов уехать за границу на ПМЖ – опрос
14:33Новый котел в Часовом Яре: ВС РФ продолжают продвигаться
14:31Лавров отметил важность юридических договоренностей в вопросе урегулирования украинского кризиса
14:26Майкл Бом: Трамп готовит Путину санкционный таран, чтобы получить свое по Украине
14:02ГПСУ рассказала о переправке украинских уклонистов в Словакию
13:46Украинский военнопленный рассказал о расстреле при попытке сбежать за границу
13:44Каллас посчитала, сколько Евросоюз вложил в Украину
13:15Осужденный за покушение на Прилепина решил вернуть российский паспорт
13:13Российский военнослужащий в зоне СВО за два месяца дополз к своим
Лента новостейМолния