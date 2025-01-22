https://ukraina.ru/20250122/1060470660.html

Денали или Мак-Кинли? Трамп переименовал гору, которая была самой высокой в России

Денали или Мак-Кинли? Трамп переименовал гору, которая была самой высокой в России - 22.01.2025 Украина.ру

Денали или Мак-Кинли? Трамп переименовал гору, которая была самой высокой в России

В первый день своего повторного президентства Дональд Трамп среди прочего занялся изменением некоторых знаковых топонимов

2025-01-22T16:10

2025-01-22T16:10

2025-01-22T17:37

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В частности, он распорядился называть Мексиканский залив Американским заливом – хотя с политической точки зрения это решение вряд ли принесет новой администрации что-то, кроме проблем.Оно однозначно настроило против Вашингтона многих жителей Латинской Америки, причем не только из Мексики. А географы всего мира, за исключением таких специфических стран, как Украина, все равно будут использовать в отношении залива историческое название.Как известно, Персидский залив тоже официально именуется в большинстве арабских государств Арабским заливом, но это особое мнение мало кому известно за пределами региона.Другое переименование Трампа тоже оказалось очень неоднозначным. Оно касается названия самой высокой вершины Северной Америки – огромного ледяного пика высотой 6190 метров (по данным Геологической службы США), расположенного примерно посередине штата Аляска.Местные жители – индейцы-атабаски – издавна называли ее Денали, что означает Великая или Большая гора, используя ее для ориентировки на местности. Это же название в разных видоизмененных версиях использовали и другие народы – например, алеуты и эскимосы, а затем и пришлые европейцы.Когда на Аляску приплыли русские казаки, они называли Денали очень просто: Большая гора, что является переводом того же топонима.Русские исследователи внесли свой вклад в ее изучение. В 1843-1844 годах морской офицер Лаврентий Загоскин на индейской байдаре прошел по горным рекам вглубь Аляски и стал первым европейцем, который увидел великую гору с востока. Хотя в тогдашних США про нее едва ли знали даже многие из ученых.С 1799 года по 1867 год – то есть пока Аляску не продали, Большая гора в Северной Америке являлась высочайшей точкой Российской империи.А название Мак-Кинли было присвоено ей только после, в 1897 году, в честь избранного годом ранее 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли-младшего – по инициативе молодого географа Уильяма Диккея, который, очевидно, искал известности и расположения со стороны Белого дома.Стоит отметить: это произошло именно тогда, когда по Аляске путешествовал Фридрих Трумп – немецкий дедушка нынешнего американского президента. Поскольку люди со всего мира ринулись в этот край в поисках золота.Однако мнение жителей Аляски по поводу переименования горы, конечно, не спрашивали. И они продолжали называть ледяной пик Большой горой, используя для этого разные языки.Почему же Дональд Трамп переименовал сейчас Денали?На это есть несколько совершенно прозрачных причин, которые, в общем, и не скрывают трамписты.Американскому президенту явно импонирует фигура республиканца Мак-Кинли, при котором США проводили активную империалистическую политику.Принимая присягу, Уильям успокоительно заявил: "Мы не хотим захватнических войн. Мы должны избегать соблазна территориальной агрессии". Но именно при нем "избегающие агрессии" американцы захватили Филиппины, Кубу, Пуэрто-Рико, остров Гуам и Гавайские острова.Причем последние три приобретения в итоге так и остались за ними.Таким образом, Мак-Кинли достаточно существенно увеличил территорию своего государства. И это при том, что до конца своего второго срока он не дожил – президента застрелил в Буффало фанатик-одиночка, казненный на электрическом стуле."Этот приказ воздает почести президенту Мак-Кинли за то, что он отдал свою жизнь за нашу великую нацию, и достойно признает его историческое наследие защиты интересов Америки и создания огромного богатства для всех американцев", – сказано в указе Дональда Трампа, который касается переименования Денали.Однако у этого акта есть и другие побудительные мотивы. Вероятно, Трамп полагает, что борется с наследием демократов – поскольку предыдущее изменение названия горы – с Мак-Кинли на Денали – было осуществлено в 2015 году, при Бараке Обаме.Но президента США, скорее всего, не ввели в курс истории этого вопроса.Название Мак-Кинли, что называется, не прижилось у местного населения. В результате еще в далеком 1975 году, Совет Аляски по географическим названиям сменил название пика на Денали, а законодательное собрание Аляски тоже утвердило это решение, передав дело на рассмотрение Совета США по географическим названиям. Хотя этот штат контролировали не демократы, а республиканцы.Переименование горы не состоялось тогда только благодаря конгрессмену Ральфу Регуле, представлявшему округ в штате Огайо, где жил президент Мак-Кинли. Он блокировал его вплоть до своей смерти в 2009 году. А после этого к вопросу снова вернулись.Таким образом, эта топонимическая инициатива Трампа тоже не принесет ему больших дивидендов.Жители Аляски в лучшем случае будут к ней равнодушны, продолжая называть гору на свой лад.А американские индейцы на всей территории США, многие из которых поддержали кандидата-республиканца – в надежде на то, что он обуздает процветающую в резервациях преступность и наркоторговлю – испытают чувство обиды.Ну а жители Филиппин и вовсе перепугаются, потому что когда-то в Америке тоже хотели переименовать этот архипелаг в честь того же президента Мак-Кинли.Об инициативах Трампа в отношении Пуэрто-Рико - в материале Леонида Николенко Бумеранг Трампа. У США хотят забрать остров Пуэрто-Рико на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250122/1060462303.html

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Александр Савко

эксклюзив, аляска, сша, филиппины, дональд трамп