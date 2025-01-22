В ожидании "первого подхода к штанге". О настроениях в окружении Зеленского после инаугурации Трампа - 22.01.2025 Украина.ру
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В ожидании "первого подхода к штанге". О настроениях в окружении Зеленского после инаугурации Трампа
В ожидании "первого подхода к штанге". О настроениях в окружении Зеленского после инаугурации Трампа - 22.01.2025 Украина.ру
В ожидании "первого подхода к штанге". О настроениях в окружении Зеленского после инаугурации Трампа
Вся совокупность сигналов поступающих за дни после инаугурации Трампа от первых лиц киевского режима, а так же инсайды из столицы незалежной говорят об одном – первые лица "95 квартала", за редким исключением, не надеются на успешный исход коммуникации с новой администрацией в Вашингтоне.
2025-01-22T20:48
2025-01-22T20:48
украина
сша
банковая
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
нато
офис президента
мнения
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Реагируя на публичные и непубличные заявления команды Трампа на Банковой все больше склоняются к идее неприкрытого саботажа будущих попыток мирных переговоров и остановки войны. И надеются на тесное взаимодействие в рамках формирующейся европейской антитрамповской коалиции, запевалами в которой являются Франция и Великобритания, а союзниками - демократы в США.Кроме того, на Банковой (улица, на которой находится Офис президента Украины - Ред.) практически не скрывают, что надеются на срыв переговоров Трампа и Путина о завершении войны как таковых. Об усилиях для этого на диверсионно-террористическом направлении мне уже доводилось писать и говорить. Что же до переговорного трека, то главная надежда на то, что понимание между Белым домом и Кремлем не будет найдено."После разговора с Путиным Трамп поймет, что с Россией путинских времен нет смысла о чем-то договариваться", - заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Приблизительно в этом же контексте звучат и мнения "партии войны" на Западе. "Трамп позвонит Путину и скажет ему прекратить войну. Я думаю, Путин не согласится. После этого команда Трампа поймет, что нужно продемонстрировать силу и выложить всё на стол", - заявил экс-спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.А президент Франции Макрон сказал буквально следующее: "Конфликт на Украине не закончится ни завтра, ни послезавтра".В свою очередь просроченный глава страны 404 разбушевался на форуме в Давосе. Для начала он заявил, о том, что команда Трампа явно не намерена прислушиваться к мнению Европы в переговорах с Россией. Потом шокировал публику заявлением о необходимости 200 тысяч европейских миротворцев на Украине после завершения конфликта. В общем куражился и стращал европейцев как мог. Видимо в рамках своего представления как мотивировать старушку Европу активнее выступать на его стороне одним фронтом против Трампа. Дальше больше. Разогревшись неизвестно чем как следует, он прямо обвинил Запад и конкретно США и Германию в обмане наивных украинцев. Обещания Запада однажды принять Украину в НАТО были "ложью", заявил киевский недофюрер. Цитата: "От некоторых государств, я думаю, что это была изначально не очень прозрачная политика, они не поддерживали нас в НАТО. И это были просто ложные слова, что да, Украина будет в НАТО. Это было нечестно по отношению к Украине и к украинцам. … И я считаю, что была слабая позиция Германии и США. Потому что они имели диалог с русскими. И я считаю, что они проиграли этот диалог".Зеленский в Давосе заявил, что Россия требовала от него уйти с поста в начале вторжения. Но и на этом он не остановился. Было организованно большое интервью при участии видной пропагандистски режима Мосейчук.Ему задали вопрос о содержании Стамбульских переговоров весной 2022 года. Но Зеленский начал с более ранних попыток начать переговоры в конце февраля-начале марта. И испровещался относительно стамбульских и минских переговоров начала 2022 года. Мол, и не переговоры это вовсе были, а ультиматумы. " … Мы должны признать русский язык, проголосовать и изменить нашу Конституцию, чтобы мы имели нейтральный статус, уменьшить армию до 50 тысяч. Затем мы должны отдать всё оружие, начиная от артиллерии, всё, что до 20 км, мы должны разрушить и отдать им ... Поэтому мы не можем сказать, что у нас были какие-то переговоры, поскольку все три раза были ультиматумы от Путина", - сказал Зеленский.Отчего он так "разоткровенничался" именно сейчас, понять не сложно. Для всей этой банды очевидно, что вполне может статься так, что садиться за стол переговоров придется и подписывать мир придется. И все эти рассказы про ультиматумы нужны только для одного, чтобы потенциально любой подписанный теперь документ выглядел едва ли не "пэрэмогой".Ну и единственный вменяемый спокойный комментарий о коммуникациях с новой вашингтонской администрацией, из числа представителей верхушки киевского режима, прозвучал от лидера парламентского большинства Давида Арахамии. Он сообщил, что в начале февраля ожидается "украинская неделя" в Вашингтоне, где собственно и будет "первый подход к штанге" в обсуждении потенциальных мирных переговоров. Другое дело, что в Киеве это общение ожидают так же не иначе как в формате ультиматума и ничего хорошего от визита не ждут. Отсюда и все перфомансы и истерики на публику на швейцарском экономическом форуме.Более подробно о речи Зеленского на Давосском форуме - в статье Татьяны Стоянович "Зеленскому послышались "лишние голоса". Что стоит за выступлением главы киевского режима в Давосе"
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банковая
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Михаил Павлив
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украина, сша, банковая, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато, офис президента, мнения
Украина, США, Банковая, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, Офис президента, Мнения

В ожидании "первого подхода к штанге". О настроениях в окружении Зеленского после инаугурации Трампа

20:48 22.01.2025
 
© Украина.руКоллаж: Зеленский, Подоляк, Умеров, Залужный и Сырский
Коллаж: Зеленский, Подоляк, Умеров, Залужный и Сырский - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Украина.ру
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Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
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Вся совокупность сигналов поступающих за дни после инаугурации Трампа от первых лиц киевского режима, а так же инсайды из столицы незалежной говорят об одном – первые лица "95 квартала", за редким исключением, не надеются на успешный исход коммуникации с новой администрацией в Вашингтоне.
Реагируя на публичные и непубличные заявления команды Трампа на Банковой все больше склоняются к идее неприкрытого саботажа будущих попыток мирных переговоров и остановки войны. И надеются на тесное взаимодействие в рамках формирующейся европейской антитрамповской коалиции, запевалами в которой являются Франция и Великобритания, а союзниками - демократы в США.

Кроме того, на Банковой (улица, на которой находится Офис президента Украины - Ред.) практически не скрывают, что надеются на срыв переговоров Трампа и Путина о завершении войны как таковых. Об усилиях для этого на диверсионно-террористическом направлении мне уже доводилось писать и говорить. Что же до переговорного трека, то главная надежда на то, что понимание между Белым домом и Кремлем не будет найдено.
"После разговора с Путиным Трамп поймет, что с Россией путинских времен нет смысла о чем-то договариваться", - заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Приблизительно в этом же контексте звучат и мнения "партии войны" на Западе. "Трамп позвонит Путину и скажет ему прекратить войну. Я думаю, Путин не согласится. После этого команда Трампа поймет, что нужно продемонстрировать силу и выложить всё на стол", - заявил экс-спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
А президент Франции Макрон сказал буквально следующее: "Конфликт на Украине не закончится ни завтра, ни послезавтра".

В свою очередь просроченный глава страны 404 разбушевался на форуме в Давосе. Для начала он заявил, о том, что команда Трампа явно не намерена прислушиваться к мнению Европы в переговорах с Россией. Потом шокировал публику заявлением о необходимости 200 тысяч европейских миротворцев на Украине после завершения конфликта. В общем куражился и стращал европейцев как мог. Видимо в рамках своего представления как мотивировать старушку Европу активнее выступать на его стороне одним фронтом против Трампа.

Дальше больше. Разогревшись неизвестно чем как следует, он прямо обвинил Запад и конкретно США и Германию в обмане наивных украинцев. Обещания Запада однажды принять Украину в НАТО были "ложью", заявил киевский недофюрер.
Цитата: "От некоторых государств, я думаю, что это была изначально не очень прозрачная политика, они не поддерживали нас в НАТО. И это были просто ложные слова, что да, Украина будет в НАТО. Это было нечестно по отношению к Украине и к украинцам. … И я считаю, что была слабая позиция Германии и США. Потому что они имели диалог с русскими. И я считаю, что они проиграли этот диалог".
Зеленский в Давосе заявил, что Россия требовала от него уйти с поста в начале вторжения.

Но и на этом он не остановился. Было организованно большое интервью при участии видной пропагандистски режима Мосейчук.
Ему задали вопрос о содержании Стамбульских переговоров весной 2022 года. Но Зеленский начал с более ранних попыток начать переговоры в конце февраля-начале марта. И испровещался относительно стамбульских и минских переговоров начала 2022 года. Мол, и не переговоры это вовсе были, а ультиматумы. " … Мы должны признать русский язык, проголосовать и изменить нашу Конституцию, чтобы мы имели нейтральный статус, уменьшить армию до 50 тысяч. Затем мы должны отдать всё оружие, начиная от артиллерии, всё, что до 20 км, мы должны разрушить и отдать им ... Поэтому мы не можем сказать, что у нас были какие-то переговоры, поскольку все три раза были ультиматумы от Путина", - сказал Зеленский.
Отчего он так "разоткровенничался" именно сейчас, понять не сложно. Для всей этой банды очевидно, что вполне может статься так, что садиться за стол переговоров придется и подписывать мир придется. И все эти рассказы про ультиматумы нужны только для одного, чтобы потенциально любой подписанный теперь документ выглядел едва ли не "пэрэмогой".

Ну и единственный вменяемый спокойный комментарий о коммуникациях с новой вашингтонской администрацией, из числа представителей верхушки киевского режима, прозвучал от лидера парламентского большинства Давида Арахамии. Он сообщил, что в начале февраля ожидается "украинская неделя" в Вашингтоне, где собственно и будет "первый подход к штанге" в обсуждении потенциальных мирных переговоров. Другое дело, что в Киеве это общение ожидают так же не иначе как в формате ультиматума и ничего хорошего от визита не ждут. Отсюда и все перфомансы и истерики на публику на швейцарском экономическом форуме.
Более подробно о речи Зеленского на Давосском форуме - в статье Татьяны Стоянович "Зеленскому послышались "лишние голоса". Что стоит за выступлением главы киевского режима в Давосе"
 
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20:48В ожидании "первого подхода к штанге". О настроениях в окружении Зеленского после инаугурации Трампа
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19:44Офицеры британского Минобороны против скорого мира на Украине
19:30Дмитрий Гусев о том, что готовит Трамп для нефтяных рынков планеты и зачем России газопровод в Иран
19:28Банк списал средства со счета участника СВО – депутат занялся проблемой
19:04Военный эксперт Александр Зимовский: Россия загоняет ВСУ в поле, где они будут как тараканы под тапком
19:00Начало конца в кровавое воскресенье. Страх смерти был символом династии Гольштейн-Готторп-Романовых
18:53Обиженный Зеленский, атака на Энергодар, Британия не готова к миру на Украине. Итоги 22 января
18:45Как бы не дошло до гражданской войны: за первые 24 часа президентства Трамп попал в опалу в США и Европе
18:43Дональд Трамп: угрозы и шансы для России. Мультимедийная конференция из цикла "Украинское досье"
18:05Путь к газу из России с выкрученными руками. Сможет ли Фицо предотвратить Майдан в Словакии
18:02"Все для спасения своей шкуры": Слуцкий отреагировал на слова Зеленского о Стамбульских переговорах
17:11Список экстремистов и террористов пополнен: экс-знаток "Что? Где? Когда?" и политик Гозман*
16:36В Китае создан первый в мире дрон, который может и летать, и плавать под водой
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