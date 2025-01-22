https://ukraina.ru/20250122/1060490715.html

В ожидании "первого подхода к штанге". О настроениях в окружении Зеленского после инаугурации Трампа

В ожидании "первого подхода к штанге". О настроениях в окружении Зеленского после инаугурации Трампа - 22.01.2025 Украина.ру

В ожидании "первого подхода к штанге". О настроениях в окружении Зеленского после инаугурации Трампа

Вся совокупность сигналов поступающих за дни после инаугурации Трампа от первых лиц киевского режима, а так же инсайды из столицы незалежной говорят об одном – первые лица "95 квартала", за редким исключением, не надеются на успешный исход коммуникации с новой администрацией в Вашингтоне.

2025-01-22T20:48

2025-01-22T20:48

2025-01-22T20:48

украина

сша

банковая

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нато

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мнения

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Реагируя на публичные и непубличные заявления команды Трампа на Банковой все больше склоняются к идее неприкрытого саботажа будущих попыток мирных переговоров и остановки войны. И надеются на тесное взаимодействие в рамках формирующейся европейской антитрамповской коалиции, запевалами в которой являются Франция и Великобритания, а союзниками - демократы в США.Кроме того, на Банковой (улица, на которой находится Офис президента Украины - Ред.) практически не скрывают, что надеются на срыв переговоров Трампа и Путина о завершении войны как таковых. Об усилиях для этого на диверсионно-террористическом направлении мне уже доводилось писать и говорить. Что же до переговорного трека, то главная надежда на то, что понимание между Белым домом и Кремлем не будет найдено."После разговора с Путиным Трамп поймет, что с Россией путинских времен нет смысла о чем-то договариваться", - заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Приблизительно в этом же контексте звучат и мнения "партии войны" на Западе. "Трамп позвонит Путину и скажет ему прекратить войну. Я думаю, Путин не согласится. После этого команда Трампа поймет, что нужно продемонстрировать силу и выложить всё на стол", - заявил экс-спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.А президент Франции Макрон сказал буквально следующее: "Конфликт на Украине не закончится ни завтра, ни послезавтра".В свою очередь просроченный глава страны 404 разбушевался на форуме в Давосе. Для начала он заявил, о том, что команда Трампа явно не намерена прислушиваться к мнению Европы в переговорах с Россией. Потом шокировал публику заявлением о необходимости 200 тысяч европейских миротворцев на Украине после завершения конфликта. В общем куражился и стращал европейцев как мог. Видимо в рамках своего представления как мотивировать старушку Европу активнее выступать на его стороне одним фронтом против Трампа. Дальше больше. Разогревшись неизвестно чем как следует, он прямо обвинил Запад и конкретно США и Германию в обмане наивных украинцев. Обещания Запада однажды принять Украину в НАТО были "ложью", заявил киевский недофюрер. Цитата: "От некоторых государств, я думаю, что это была изначально не очень прозрачная политика, они не поддерживали нас в НАТО. И это были просто ложные слова, что да, Украина будет в НАТО. Это было нечестно по отношению к Украине и к украинцам. … И я считаю, что была слабая позиция Германии и США. Потому что они имели диалог с русскими. И я считаю, что они проиграли этот диалог".Зеленский в Давосе заявил, что Россия требовала от него уйти с поста в начале вторжения. Но и на этом он не остановился. Было организованно большое интервью при участии видной пропагандистски режима Мосейчук.Ему задали вопрос о содержании Стамбульских переговоров весной 2022 года. Но Зеленский начал с более ранних попыток начать переговоры в конце февраля-начале марта. И испровещался относительно стамбульских и минских переговоров начала 2022 года. Мол, и не переговоры это вовсе были, а ультиматумы. " … Мы должны признать русский язык, проголосовать и изменить нашу Конституцию, чтобы мы имели нейтральный статус, уменьшить армию до 50 тысяч. Затем мы должны отдать всё оружие, начиная от артиллерии, всё, что до 20 км, мы должны разрушить и отдать им ... Поэтому мы не можем сказать, что у нас были какие-то переговоры, поскольку все три раза были ультиматумы от Путина", - сказал Зеленский.Отчего он так "разоткровенничался" именно сейчас, понять не сложно. Для всей этой банды очевидно, что вполне может статься так, что садиться за стол переговоров придется и подписывать мир придется. И все эти рассказы про ультиматумы нужны только для одного, чтобы потенциально любой подписанный теперь документ выглядел едва ли не "пэрэмогой".Ну и единственный вменяемый спокойный комментарий о коммуникациях с новой вашингтонской администрацией, из числа представителей верхушки киевского режима, прозвучал от лидера парламентского большинства Давида Арахамии. Он сообщил, что в начале февраля ожидается "украинская неделя" в Вашингтоне, где собственно и будет "первый подход к штанге" в обсуждении потенциальных мирных переговоров. Другое дело, что в Киеве это общение ожидают так же не иначе как в формате ультиматума и ничего хорошего от визита не ждут. Отсюда и все перфомансы и истерики на публику на швейцарском экономическом форуме.Более подробно о речи Зеленского на Давосском форуме - в статье Татьяны Стоянович "Зеленскому послышались "лишние голоса". Что стоит за выступлением главы киевского режима в Давосе"

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украина, сша, банковая, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато, офис президента, мнения