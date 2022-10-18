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В Белгородской области ВСУ обстреляли ж/д станцию – власти

В Белгородской области ВСУ обстреляли ж/д станцию – власти - 18.10.2022 Украина.ру

В Белгородской области ВСУ обстреляли ж/д станцию – власти

В Белгородском районе области под обстрел попала железнодорожная станция, остановлено движение поездом. Об этом 18 октября в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

2022-10-18T11:34

2022-10-18T11:34

2022-10-18T11:34

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По его информации, есть один раненый: мужчина получил осколочные ранения мягких тканей нижних конечностей. Гладков заверил, что ему оказывают медицинскую помощь.Ранее американский журналист Парик Ланкастер опубликовал в своем YouTube-канале репортаж, в котором заявил, что Западные СМИ никогда не сообщают об обстрелах Белгородской области, при этом он сам, лично, посетил места прилетов в регионе и видел их своими глазами.На прошлой неделе, 13 октября в Белгороде пострадал многоэтажный дом от падения осколков сбитой ракеты РСЗО, которую запустили украинские военные. Мэр города Антон Иванов сообщил, повреждения получил жилой дом, а также два автомобиля. Как сообщил журналистам заместитель главы региона Константин Полежаев, пострадавших нет.

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новости, белгород, белгородская область, обстрелы, железнодорожники