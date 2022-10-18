В Белгородской области ВСУ обстреляли ж/д станцию – власти
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКрупнейшая припортовая ж/д станция Дальневосточной железной дороги Находка - Восточная
В Белгородском районе области под обстрел попала железнодорожная станция, остановлено движение поездом. Об этом 18 октября в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
По его информации, есть один раненый: мужчина получил осколочные ранения мягких тканей нижних конечностей. Гладков заверил, что ему оказывают медицинскую помощь.
На месте находятся все оперативные службы. Повреждена контактная сеть ЖД путей, других видимых разрушений нет. Временно приостановлено движение поездов, аварийные бригады уже устраняют последствия.
Ранее американский журналист Парик Ланкастер опубликовал в своем YouTube-канале репортаж, в котором заявил, что Западные СМИ никогда не сообщают об обстрелах Белгородской области, при этом он сам, лично, посетил места прилетов в регионе и видел их своими глазами.
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