В Белгородской области ВСУ обстреляли ж/д станцию – власти - 18.10.2022 Украина.ру
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В Белгородской области ВСУ обстреляли ж/д станцию – власти
В Белгородской области ВСУ обстреляли ж/д станцию – власти - 18.10.2022 Украина.ру
В Белгородской области ВСУ обстреляли ж/д станцию – власти
В Белгородском районе области под обстрел попала железнодорожная станция, остановлено движение поездом. Об этом 18 октября в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
2022-10-18T11:34
2022-10-18T11:34
новости
белгород
белгородская область
обстрелы
железнодорожники
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По его информации, есть один раненый: мужчина получил осколочные ранения мягких тканей нижних конечностей. Гладков заверил, что ему оказывают медицинскую помощь.Ранее американский журналист Парик Ланкастер опубликовал в своем YouTube-канале репортаж, в котором заявил, что Западные СМИ никогда не сообщают об обстрелах Белгородской области, при этом он сам, лично, посетил места прилетов в регионе и видел их своими глазами.На прошлой неделе, 13 октября в Белгороде пострадал многоэтажный дом от падения осколков сбитой ракеты РСЗО, которую запустили украинские военные. Мэр города Антон Иванов сообщил, повреждения получил жилой дом, а также два автомобиля. Как сообщил журналистам заместитель главы региона Константин Полежаев, пострадавших нет.
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новости, белгород, белгородская область, обстрелы, железнодорожники
Новости, Белгород, Белгородская область, обстрелы, железнодорожники

В Белгородской области ВСУ обстреляли ж/д станцию – власти

11:34 18.10.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКрупнейшая припортовая ж/д станция Дальневосточной железной дороги Находка - Восточная
Крупнейшая припортовая ж/д станция Дальневосточной железной дороги Находка - Восточная - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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В Белгородском районе области под обстрел попала железнодорожная станция, остановлено движение поездом. Об этом 18 октября в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
По его информации, есть один раненый: мужчина получил осколочные ранения мягких тканей нижних конечностей. Гладков заверил, что ему оказывают медицинскую помощь.
На месте находятся все оперативные службы. Повреждена контактная сеть ЖД путей, других видимых разрушений нет. Временно приостановлено движение поездов, аварийные бригады уже устраняют последствия.
Ранее американский журналист Парик Ланкастер опубликовал в своем YouTube-канале репортаж, в котором заявил, что Западные СМИ никогда не сообщают об обстрелах Белгородской области, при этом он сам, лично, посетил места прилетов в регионе и видел их своими глазами.
На прошлой неделе, 13 октября в Белгороде пострадал многоэтажный дом от падения осколков сбитой ракеты РСЗО, которую запустили украинские военные. Мэр города Антон Иванов сообщил, повреждения получил жилой дом, а также два автомобиля. Как сообщил журналистам заместитель главы региона Константин Полежаев, пострадавших нет.
Белгород нефтебаза - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 12:01
Военный эксперт рассказал, как засланные казачки от ВСУ нанесли серьезный удар по БелгородуСтоль мощные удары по Белгороду были нанесены впервые за полгода. При обстрелах населенных пунктов ВСУ использовали ствольную артиллерию и минометы с дальностью стрельбы до 10 километров. Об этом рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
 
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