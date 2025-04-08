"Тиха украинская ночь". Читая "Полтаву" - 08.04.2025 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20250408/1060566176.html
"Тиха украинская ночь". Читая "Полтаву"
"Тиха украинская ночь". Читая "Полтаву" - 08.04.2025 Украина.ру
"Тиха украинская ночь". Читая "Полтаву"
Пушкин – солнце русской поэзии, наше всё. Относиться к нему следует со всевозможным почтением. Невероятно – но факт, частенько тексты Пушкина входят в вопиющее противоречие с современным "патриотическим легендариумом". Например, утверждение, что "никакой Украины до XX века не существовало", насмерть разбивается о вынесенную в заголовок фразу…
2025-04-08T08:00
2025-04-08T09:04
история
история
история украины
история малороссии
украина
российская империя
малороссия
пушкин
мазепа
полтава
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Пушкинская "Полтава" была впервые напечатана 8-9 апреля 1829 года и даёт массу интереснейшей информации о взглядах Пушкина и его окружения на историю Малороссии.Пушкин более чем серьёзно относился к своему литературному творчеству на исторические темы. Например, побочным продуктом написания "Капитанской дочки" стала полновесная монография "История пугачёвского бунта", которая по сей день не утратила своего значения (как источник, разумеется).Увы, масштабная подготовительная работа к "Полтаве" представлена лишь кратким "Очерком истории Украины" на французском языке, написанный в 1831 году. Он кончается на временах монголо-татарского нашествия и, таким образом, особого интереса не представляет, хотя сам факт того, что Пушкин видел в истории Украины предмет отдельного исследования говорит о многом.Итак, посмотрим, что интересного можно вычитать из "Полтавы".Прежде всего это топоним "Украина" – во время написания поэмы (это как минимум) он был в ходу. В упомянутом "Очерке" чётко указано: "Украиной, или Малороссией, называют обширное пространство, соединённое с колоссом Россией и состоящее из губерний Черниговской, Киевской, Харьковской, Полтавской и Подольской". Естественным образом, ни в Екатеринославе, ни в Одессе никаких "украинских ночей" нет – это Новороссия."Украина" – название страны, территории, входящей в состав Российской империи. Но тут тоже есть одно "но" – ранее у этой территории было своеобразное управление, отличающееся от такового же на территории остальной империи. В частности, правит тут гетман, а не губернатор, например. Причём его управленческие функции довольно широки, он "слагает цифр универсалов".Пушкин не останавливается на избрании гетмана, что, по-видимому, связано с двумя моментами. С одной стороны, выборы гетмана просто не помещаются в хронологические рамки поэмы. С другой стороны, будучи либералом, он должен испытывать симпатии к механизму выборов, но Мазепа ему отвратителен.В общем, напрашивается вывод – Украина на время событий поэмы не просто территория, но и определённое политическое устройство, т.е. – государство. Государство, разумеется, неполноценное – оно подчинено императору и петербургской бюрократии, не имеет своей финансовой системы (об этом нет разговора), но, при этом имеет гораздо больше степеней свободы, чем современные автономии и субъекты федерации – собственная система организации власти, собственные вооружённые силы, собственный суд.Пушкин такой вывод не делает и, в общем-то, это совершенно справедливо – устройство Российской империи в пушкинские времена подразумевало различные системы власти на разных территориях. Свои особенности имело управление в Польше, Финляндии, Туркестане, Закавказье… В общем, "бомб" под Российскую империю было заложено достаточно.С другой стороны, "Полтава" это, в значительной степени, объяснение того, почему именно Украина была лишена этой своеобразной системы – она являлась источником измены и подпитывала сепаратизм. Кстати, к польской автономии у Пушкина отношение примерно такое же – вспомним стихотворение "Клеветникам России", которое сейчас звучит куда как актуально.Этнонима "украинцы" в "Полтаве" нет, потому что во времена Пушкина его вообще не было. Были "малороссы", но это не самоназвание, а плод имперской бюрократии, которой надо было как-то выделить группу православного населения, отличающегося с языковой и этнокультурной точки зрения. Важный момент – имперская статистика выделяет малороссов не только на территории собственно малороссийских губерний, т.е. речь шла не о сугубо территориальном феномене.Теперь о некоторых исторических моментах.Пушкин специально указывает в сноске (а поэма изначально была оборудована ссылочным аппаратом), что корни предательства Мазепы лежат в коррумпированности и нежелании разбираться в украинской специфике петербургских чиновников:"Тайный секретарь Шафиров и гр. Головкин, друзья и покровители Мазепы; на них, по справедливости, должен лежать ужас суда и казни доносителей".Отметим два важных момента.Во-первых, по большому счёту особой разницы между Кочубеем и Мазепой не было. Оба находились в переписке с иностранными правителями, оба отчаянно интриговали друг против друга… Мазепа дальше зашёл в измене и друзей у него оказалось больше, чем у Кочубея.Знал ли об этом Пушкин непонятно. Так или иначе, Кочубей представлен невинной жертвой, что, скорее всего, было не совсем так.Во-вторых, сама сноска Пушкину потребовалась потому, что из поэмы вина имперской бюрократии не следует – поэт представил Мазепу романтическим злодеем – Ловеласом (в пику Байрону, который в своём "Мазепе" выписал гетмана романтическим героем – Грандинсоном). Там речь идёт именно о личном злодействе Мазепы, а не о системном явлении.Причём Пушкин рисует этот образ против исторической правды (так же как образ Бориса Годунова, например) – Матрёна Кочубей не была соблазнена и похищена коварным гетманом и не сходила с ума. Она сама бежала к своему крестному отцу (!), была в целости возвращена родителям и выдана замуж.Походя Пушкин даже царя-реформатора против шерсти гладит, намекая в тексте, что если бы он не таскал пожилого гетмана за усы, то, возможно, история пошла бы другим путём.Верх пушкинского либерализма – он даже противопоставляет Российской империи Речь Посполитую и находит власть последней над Украиной менее обременительной – правление Варшавы называет "покровительством", а Москвы – "самовластием". Правда, оценки эти вложены в уста украинских сепаратистов, так что трудно сказать, что он имел в виду – представление каких-то неполиткорректных идей в виде взглядов отрицательных персонажей – популярная игра фрондёров. Предъявить-то ничего нельзя – должно ж у врагов быть какое-то мировоззрение?В общем, при ближайшем рассмотрении у "Сашка Гарматного" обнаруживается комплекс взглядов, который в некоторых версиях современной поп-истории тянет на "украинский сепаратизм", ну а "Ленин", который "придумал Украину", видится уже некоторой предвечной сущностью, уж точно существовавшей до Пушкина.
https://ukraina.ru/20230606/1046899258.html
https://ukraina.ru/20240726/1048219864.html
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украина
российская империя
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история, история украины, история малороссии, украина, российская империя, малороссия, пушкин, мазепа, полтава, гетман, гетманщина, xix век
История, История, история Украины, история Малороссии, Украина, Российская империя, Малороссия, Пушкин, Мазепа, Полтава, гетман, Гетманщина, XIX век

"Тиха украинская ночь". Читая "Полтаву"

08:00 08.04.2025 (обновлено: 09:04 08.04.2025)
 
Пушкин вечер, а вы - нет
Пушкин вечер, а вы - нет
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Пушкин – солнце русской поэзии, наше всё. Относиться к нему следует со всевозможным почтением. Невероятно – но факт, частенько тексты Пушкина входят в вопиющее противоречие с современным "патриотическим легендариумом". Например, утверждение, что "никакой Украины до XX века не существовало", насмерть разбивается о вынесенную в заголовок фразу…
Пушкинская "Полтава" была впервые напечатана 8-9 апреля 1829 года и даёт массу интереснейшей информации о взглядах Пушкина и его окружения на историю Малороссии.
Пушкин более чем серьёзно относился к своему литературному творчеству на исторические темы. Например, побочным продуктом написания "Капитанской дочки" стала полновесная монография "История пугачёвского бунта", которая по сей день не утратила своего значения (как источник, разумеется).
Увы, масштабная подготовительная работа к "Полтаве" представлена лишь кратким "Очерком истории Украины" на французском языке, написанный в 1831 году. Он кончается на временах монголо-татарского нашествия и, таким образом, особого интереса не представляет, хотя сам факт того, что Пушкин видел в истории Украины предмет отдельного исследования говорит о многом.
Итак, посмотрим, что интересного можно вычитать из "Полтавы".
Прежде всего это топоним "Украина" – во время написания поэмы (это как минимум) он был в ходу. В упомянутом "Очерке" чётко указано: "Украиной, или Малороссией, называют обширное пространство, соединённое с колоссом Россией и состоящее из губерний Черниговской, Киевской, Харьковской, Полтавской и Подольской". Естественным образом, ни в Екатеринославе, ни в Одессе никаких "украинских ночей" нет – это Новороссия.
А.С. Пушкин. Скульптура Александра Рукавишникова
6 июня 2023, 17:59История
Новороссийский чиновник Пушкин
"Украина" – название страны, территории, входящей в состав Российской империи. Но тут тоже есть одно "но" – ранее у этой территории было своеобразное управление, отличающееся от такового же на территории остальной империи. В частности, правит тут гетман, а не губернатор, например. Причём его управленческие функции довольно широки, он "слагает цифр универсалов".
Пушкин не останавливается на избрании гетмана, что, по-видимому, связано с двумя моментами. С одной стороны, выборы гетмана просто не помещаются в хронологические рамки поэмы. С другой стороны, будучи либералом, он должен испытывать симпатии к механизму выборов, но Мазепа ему отвратителен.
В общем, напрашивается вывод – Украина на время событий поэмы не просто территория, но и определённое политическое устройство, т.е. – государство. Государство, разумеется, неполноценное – оно подчинено императору и петербургской бюрократии, не имеет своей финансовой системы (об этом нет разговора), но, при этом имеет гораздо больше степеней свободы, чем современные автономии и субъекты федерации – собственная система организации власти, собственные вооружённые силы, собственный суд.
Пушкин такой вывод не делает и, в общем-то, это совершенно справедливо – устройство Российской империи в пушкинские времена подразумевало различные системы власти на разных территориях. Свои особенности имело управление в Польше, Финляндии, Туркестане, Закавказье… В общем, "бомб" под Российскую империю было заложено достаточно.
С другой стороны, "Полтава" это, в значительной степени, объяснение того, почему именно Украина была лишена этой своеобразной системы – она являлась источником измены и подпитывала сепаратизм. Кстати, к польской автономии у Пушкина отношение примерно такое же – вспомним стихотворение "Клеветникам России", которое сейчас звучит куда как актуально.
Памятник Кочубею и Искре в Киеве (демонтирован в 1918 году) - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
26 июля 2024, 09:31История
Кочубей против МазепыКазнь авторитетных представителей казацкой старшины, генерального писаря и генерального судьи Войска Запорожского Василия Кочубея и его доверенного человека, полковника Ивана Искры, 26 июля 1708 года вошло бы в историю и без Пушкина. Но благодаря Пушкину мало кто не знает, что "богат и славен Кочубей". История же, сама по себе, не лишена морали
Этнонима "украинцы" в "Полтаве" нет, потому что во времена Пушкина его вообще не было. Были "малороссы", но это не самоназвание, а плод имперской бюрократии, которой надо было как-то выделить группу православного населения, отличающегося с языковой и этнокультурной точки зрения. Важный момент – имперская статистика выделяет малороссов не только на территории собственно малороссийских губерний, т.е. речь шла не о сугубо территориальном феномене.
Теперь о некоторых исторических моментах.
Пушкин специально указывает в сноске (а поэма изначально была оборудована ссылочным аппаратом), что корни предательства Мазепы лежат в коррумпированности и нежелании разбираться в украинской специфике петербургских чиновников:
"Тайный секретарь Шафиров и гр. Головкин, друзья и покровители Мазепы; на них, по справедливости, должен лежать ужас суда и казни доносителей".
Отметим два важных момента.
21 марта 2019, 17:15
Мазепа и мазепинщина как продукт российской политикиВ этом году исполнилось 280 лет со дня рождения человека, чья фамилия стала для нас синонимом предательства. Между тем, история Ивана Мазепы говорит о совсем других моментах. Даже Пушкин, не отрицая факта предательства, обращал внимание на слепоту царского правительства
Во-первых, по большому счёту особой разницы между Кочубеем и Мазепой не было. Оба находились в переписке с иностранными правителями, оба отчаянно интриговали друг против друга… Мазепа дальше зашёл в измене и друзей у него оказалось больше, чем у Кочубея.
Знал ли об этом Пушкин непонятно. Так или иначе, Кочубей представлен невинной жертвой, что, скорее всего, было не совсем так.
Во-вторых, сама сноска Пушкину потребовалась потому, что из поэмы вина имперской бюрократии не следует – поэт представил Мазепу романтическим злодеем – Ловеласом (в пику Байрону, который в своём "Мазепе" выписал гетмана романтическим героем – Грандинсоном). Там речь идёт именно о личном злодействе Мазепы, а не о системном явлении.
Причём Пушкин рисует этот образ против исторической правды (так же как образ Бориса Годунова, например) – Матрёна Кочубей не была соблазнена и похищена коварным гетманом и не сходила с ума. Она сама бежала к своему крестному отцу (!), была в целости возвращена родителям и выдана замуж.
Походя Пушкин даже царя-реформатора против шерсти гладит, намекая в тексте, что если бы он не таскал пожилого гетмана за усы, то, возможно, история пошла бы другим путём.
Иван Мазепа
8 июля 2023, 18:00История
Иван Мазепа: к портрету идеального предателяМазепа в российской истории имя нарицательное. Совсем как Иуда, только Мазепа. Мазепинство, соответственно, явление. Причём не обязательно именно украинское. Однако ознакомление с биографией анафемированного обер-предателя в 314-ю годовщину Полтавы заставляет усомниться в корректности хрестоматийных оценок. Не всё там так однозначно
Верх пушкинского либерализма – он даже противопоставляет Российской империи Речь Посполитую и находит власть последней над Украиной менее обременительной – правление Варшавы называет "покровительством", а Москвы – "самовластием". Правда, оценки эти вложены в уста украинских сепаратистов, так что трудно сказать, что он имел в виду – представление каких-то неполиткорректных идей в виде взглядов отрицательных персонажей – популярная игра фрондёров. Предъявить-то ничего нельзя – должно ж у врагов быть какое-то мировоззрение?
В общем, при ближайшем рассмотрении у "Сашка Гарматного" обнаруживается комплекс взглядов, который в некоторых версиях современной поп-истории тянет на "украинский сепаратизм", ну а "Ленин", который "придумал Украину", видится уже некоторой предвечной сущностью, уж точно существовавшей до Пушкина.
 
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