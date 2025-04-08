Дандыкин рассказал, повлияет ли возобновление зерновой сделки на ситуацию вокруг Кинбурнской косы - 08.04.2025 Украина.ру
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Дандыкин рассказал, повлияет ли возобновление зерновой сделки на ситуацию вокруг Кинбурнской косы
Дандыкин рассказал, повлияет ли возобновление зерновой сделки на ситуацию вокруг Кинбурнской косы - 08.04.2025 Украина.ру
Дандыкин рассказал, повлияет ли возобновление зерновой сделки на ситуацию вокруг Кинбурнской косы
Кинбурнская коса – это давняя заноза для ВСУ, которую они не могут вытащить. Сейчас там сражаются российские казаки, десантники и морпехи. И там же действует вновь сформированная Днепровская флотилия. Об этом рассказал в интервью для издания Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2025-04-08T04:15
2025-04-08T04:15
новости
кинбурнская коса
россия
очаков
василий дандыкин
вс рф
черное море
зерновая сделка
энергетика
александр суворов
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Российские военные уже давно находятся на Кинбурнской косе. У нее очень выгодное положение, потому что оттуда в пределах прямой видимости находится Очаков, где обосновались британцы, сообщил эксперт."То есть Кинбурнская коса – это давняя заноза для ВСУ, которую они не могут вытащить. Она будет иметь важнейшее значение для освобождения Херсона", — подчеркнул Дандыкин.По его мнению, вероятное возобновление зерновой сделки не изменит ситуацию вокруг Кинбурнской косы. В основном, Черноморская зерновая инициатива касается портов Одессы. Но с ее возобновлением сейчас большие проблемы, учитывая, как киевский режим нарушает мораторий на удары по энергетике, указал собеседник издания."Мы направляли протесты по этому поводу США, но Трамп на них не реагирует. Поставки техники и предоставление разведданных Украине тоже не прекратились. Предыдущий опыт зерновой сделки мы тоже имеем", — сказал Дандыкин.Он напомнил, что в Кинбурнской баталии участвовал еще русский полководец Александр Суворов. Сейчас там сражаются российские казаки, десантники и морпехи. И там же действует вновь сформированная Днепровская флотилия, которая уничтожает диверсантов на островах под Херсоном, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Кинбурнская коса стала занозой для ВСУ, которую они до сих пор не могут вытащить" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО и перспективах летней кампании ВС РФ — в материале "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
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кинбурнская коса
россия
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новости, кинбурнская коса, россия, очаков, василий дандыкин, вс рф, черное море, зерновая сделка, энергетика, александр суворов, морпехи, десант, одесса, сво, спецоперация
Новости, Кинбурнская коса, Россия, Очаков, Василий Дандыкин, ВС РФ, Черное море, зерновая сделка, энергетика, Александр Суворов, морпехи, десант, Одесса, СВО, Спецоперация

Дандыкин рассказал, повлияет ли возобновление зерновой сделки на ситуацию вокруг Кинбурнской косы

04:15 08.04.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Кинбурнская коса – это давняя заноза для ВСУ, которую они не могут вытащить. Сейчас там сражаются российские казаки, десантники и морпехи. И там же действует вновь сформированная Днепровская флотилия. Об этом рассказал в интервью для издания Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Российские военные уже давно находятся на Кинбурнской косе. У нее очень выгодное положение, потому что оттуда в пределах прямой видимости находится Очаков, где обосновались британцы, сообщил эксперт.
"То есть Кинбурнская коса – это давняя заноза для ВСУ, которую они не могут вытащить. Она будет иметь важнейшее значение для освобождения Херсона", — подчеркнул Дандыкин.
По его мнению, вероятное возобновление зерновой сделки не изменит ситуацию вокруг Кинбурнской косы. В основном, Черноморская зерновая инициатива касается портов Одессы. Но с ее возобновлением сейчас большие проблемы, учитывая, как киевский режим нарушает мораторий на удары по энергетике, указал собеседник издания.
"Мы направляли протесты по этому поводу США, но Трамп на них не реагирует. Поставки техники и предоставление разведданных Украине тоже не прекратились. Предыдущий опыт зерновой сделки мы тоже имеем", — сказал Дандыкин.
Он напомнил, что в Кинбурнской баталии участвовал еще русский полководец Александр Суворов. Сейчас там сражаются российские казаки, десантники и морпехи. И там же действует вновь сформированная Днепровская флотилия, которая уничтожает диверсантов на островах под Херсоном, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Кинбурнская коса стала занозой для ВСУ, которую они до сих пор не могут вытащить" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО и перспективах летней кампании ВС РФ — в материале "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
Тимофей Ермаков (СВО) - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Вчера, 16:26
Военкор Тимофей Ермаков: Россия для наступления на Сумы создает единый плацдарм шириной в 18 километровЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
НовостиКинбурнская косаРоссияОчаковВасилий ДандыкинВС РФЧерное морезерновая сделкаэнергетикаАлександр СуворовморпехидесантОдессаСВОСпецоперация
 
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