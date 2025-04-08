Дандыкин рассказал, повлияет ли возобновление зерновой сделки на ситуацию вокруг Кинбурнской косы
Кинбурнская коса – это давняя заноза для ВСУ, которую они не могут вытащить. Сейчас там сражаются российские казаки, десантники и морпехи. И там же действует вновь сформированная Днепровская флотилия. Об этом рассказал в интервью для издания Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Российские военные уже давно находятся на Кинбурнской косе. У нее очень выгодное положение, потому что оттуда в пределах прямой видимости находится Очаков, где обосновались британцы, сообщил эксперт.
"То есть Кинбурнская коса – это давняя заноза для ВСУ, которую они не могут вытащить. Она будет иметь важнейшее значение для освобождения Херсона", — подчеркнул Дандыкин.
По его мнению, вероятное возобновление зерновой сделки не изменит ситуацию вокруг Кинбурнской косы. В основном, Черноморская зерновая инициатива касается портов Одессы. Но с ее возобновлением сейчас большие проблемы, учитывая, как киевский режим нарушает мораторий на удары по энергетике, указал собеседник издания.
Он напомнил, что в Кинбурнской баталии участвовал еще русский полководец Александр Суворов. Сейчас там сражаются российские казаки, десантники и морпехи. И там же действует вновь сформированная Днепровская флотилия, которая уничтожает диверсантов на островах под Херсоном, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Кинбурнская коса стала занозой для ВСУ, которую они до сих пор не могут вытащить" на сайте Украина.ру.
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