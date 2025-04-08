ВСУ укрепили Сумскую область: эксперт раскрыл, почему сейчас невозможен удар ВС РФ со стороны Суджи - 08.04.2025 Украина.ру
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ВСУ укрепили Сумскую область: эксперт раскрыл, почему сейчас невозможен удар ВС РФ со стороны Суджи
ВСУ укрепили Сумскую область: эксперт раскрыл, почему сейчас невозможен удар ВС РФ со стороны Суджи - 08.04.2025 Украина.ру
ВСУ укрепили Сумскую область: эксперт раскрыл, почему сейчас невозможен удар ВС РФ со стороны Суджи
Еще пару лет назад самым перспективным направлением для ВС РФ являлось то место, где Украина провела наступательную операцию в августе 2024 года. Но сейчас, когда у ВСУ был год на укрепление Сумской области, это невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-04-08T04:45
2025-04-08T04:45
новости
россия
сумская область
украина
вс рф
курская область
суджа
наступление
удары
всу
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Еще пару лет назад мы говорили о том, что самым перспективным направлением для нового удара ВС РФ является то место, где Украина провела свою наступательную операцию в августе 2024 года, сообщил обозреватель.Во-первых, от границы Сумской и Курской областей до Днепра чуть больше 200 километров по прямой, указал Онуфриенко.Во-вторых, российские войска могли двигаться между реками Псел и Ворскла, отметил он. Это был бы удобный рубеж обороны как с внешнего периметра (со стороны Киева), так и со стороны левобережной группировки ВСУ, подчеркнул собеседник издания."Мало того, такая операция вынудила бы противника перебрасывать подкрепления на сотни километров: группировки на десятки тысяч человек, которые сходу должны были бы вступить в бой, чтобы остановить нас. А при полном нашем господстве в воздухе и при отсутствии дронов-камикадзе [со стороны ВСУ] мы бы получили этот перевес", — отметил Онуфриенко.Сейчас, когда у противника был год на укрепление Сумской области, такое наступление невозможно, считает он.Его можно было бы проводить в том случае, если бы ВС РФ при освобождении Суджи только бы наращивали темп наступления, вводя в бой новые и новые силы, а не пытались бы просто выдавить противника из Курской области и создать зону безопасности вдоль границы, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Дмитрия Стешина: России нужно собрать ударный кулак дронов и доломать ВСУ под Часов Яром по сценарию Суджи на сайте Украина.ру..
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новости, россия, сумская область, украина, вс рф, курская область, суджа, наступление, удары, всу, днепр, граница, оборона, сво, спецоперация
Новости, Россия, Сумская область, Украина, ВС РФ, Курская область, Суджа, наступление, удары, ВСУ, Днепр, граница, оборона, СВО, Спецоперация

ВСУ укрепили Сумскую область: эксперт раскрыл, почему сейчас невозможен удар ВС РФ со стороны Суджи

04:45 08.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонно-тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Еще пару лет назад самым перспективным направлением для ВС РФ являлось то место, где Украина провела наступательную операцию в августе 2024 года. Но сейчас, когда у ВСУ был год на укрепление Сумской области, это невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Еще пару лет назад мы говорили о том, что самым перспективным направлением для нового удара ВС РФ является то место, где Украина провела свою наступательную операцию в августе 2024 года, сообщил обозреватель.
Во-первых, от границы Сумской и Курской областей до Днепра чуть больше 200 километров по прямой, указал Онуфриенко.
Во-вторых, российские войска могли двигаться между реками Псел и Ворскла, отметил он. Это был бы удобный рубеж обороны как с внешнего периметра (со стороны Киева), так и со стороны левобережной группировки ВСУ, подчеркнул собеседник издания.
"Мало того, такая операция вынудила бы противника перебрасывать подкрепления на сотни километров: группировки на десятки тысяч человек, которые сходу должны были бы вступить в бой, чтобы остановить нас. А при полном нашем господстве в воздухе и при отсутствии дронов-камикадзе [со стороны ВСУ] мы бы получили этот перевес", — отметил Онуфриенко.
Сейчас, когда у противника был год на укрепление Сумской области, такое наступление невозможно, считает он.
Его можно было бы проводить в том случае, если бы ВС РФ при освобождении Суджи только бы наращивали темп наступления, вводя в бой новые и новые силы, а не пытались бы просто выдавить противника из Курской области и создать зону безопасности вдоль границы, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Дмитрия Стешина: России нужно собрать ударный кулак дронов и доломать ВСУ под Часов Яром по сценарию Суджи на сайте Украина.ру..
Ростислав Ищенко интервью
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