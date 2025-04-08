https://ukraina.ru/20250408/1062333104.html

ВСУ укрепили Сумскую область: эксперт раскрыл, почему сейчас невозможен удар ВС РФ со стороны Суджи

ВСУ укрепили Сумскую область: эксперт раскрыл, почему сейчас невозможен удар ВС РФ со стороны Суджи - 08.04.2025 Украина.ру

ВСУ укрепили Сумскую область: эксперт раскрыл, почему сейчас невозможен удар ВС РФ со стороны Суджи

Еще пару лет назад самым перспективным направлением для ВС РФ являлось то место, где Украина провела наступательную операцию в августе 2024 года. Но сейчас, когда у ВСУ был год на укрепление Сумской области, это невозможно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2025-04-08T04:45

2025-04-08T04:45

2025-04-08T04:45

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Еще пару лет назад мы говорили о том, что самым перспективным направлением для нового удара ВС РФ является то место, где Украина провела свою наступательную операцию в августе 2024 года, сообщил обозреватель.Во-первых, от границы Сумской и Курской областей до Днепра чуть больше 200 километров по прямой, указал Онуфриенко.Во-вторых, российские войска могли двигаться между реками Псел и Ворскла, отметил он. Это был бы удобный рубеж обороны как с внешнего периметра (со стороны Киева), так и со стороны левобережной группировки ВСУ, подчеркнул собеседник издания."Мало того, такая операция вынудила бы противника перебрасывать подкрепления на сотни километров: группировки на десятки тысяч человек, которые сходу должны были бы вступить в бой, чтобы остановить нас. А при полном нашем господстве в воздухе и при отсутствии дронов-камикадзе [со стороны ВСУ] мы бы получили этот перевес", — отметил Онуфриенко.Сейчас, когда у противника был год на укрепление Сумской области, такое наступление невозможно, считает он.Его можно было бы проводить в том случае, если бы ВС РФ при освобождении Суджи только бы наращивали темп наступления, вводя в бой новые и новые силы, а не пытались бы просто выдавить противника из Курской области и создать зону безопасности вдоль границы, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Дмитрия Стешина: России нужно собрать ударный кулак дронов и доломать ВСУ под Часов Яром по сценарию Суджи на сайте Украина.ру..

https://ukraina.ru/20250407/1062301765.html

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