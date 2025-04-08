https://ukraina.ru/20250408/1062352995.html

Михаил Делягин: Трамп перехватывает контроль за Украиной, у Европы будет меньше денег на убийство русских

Михаил Делягин: Трамп перехватывает контроль за Украиной, у Европы будет меньше денег на убийство русских - 08.04.2025 Украина.ру

Михаил Делягин: Трамп перехватывает контроль за Украиной, у Европы будет меньше денег на убийство русских

Депутат Госдумы России, экономист Михаил Делягин считает, что "под соусом" мира Трамп хочет перехватить контроль над Украиной у Британии, чтобы как следует нажиться на этом; у него нет задачи остановить войну.

2025-04-08T04:37

2025-04-08T04:37

2025-04-08T04:37

интервью

украина

россия

европа

дональд трамп

михаил делягин

дмитрий евстафьев

тарифы

санкции

британия

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Об этом доктор экономических наук, заместитель председателя Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Михаил Геннадьевич, в прошлом интервью мы с вами обсуждали возможные последствия для мирового рынка от введения пошлин Трампом. При этом вы сказали, что мировой рынок начал рассыпаться и без Трампа. Сейчас, когда тарифы введены, мы видим разные последствия. Что вы можете сказать? Ваши ожидания подтвердились?— Во-первых, прежде всего необходимо сказать, что мы еще далеко не все последствия увидели.Во-вторых, в ходе двусторонних переговоров часть пошлин (причем существенная часть) будет скорректирована. Таким образом, введенные Трампом тарифы будет действовать частично и не в таких объемах, как сейчас заявлено.Но в целом общее направление понятно — распад мирного региона ускорился. Это ударило и по России, потому что нефть была 75 долларов за баррель, а стала в один день — 66 долларов за баррель. Обратите внимание, утром 7 апреля нефть торговалась за 63,80 долларов за баррель [впервые с 14 апреля 2021 года].Так что, мы видим достаточно неприятные симптомы.— Сколько в тарифах Трампа экономики и сколько политики? Например,Трамп недоволен Украиной и ввел против нее пошлины в 10%, а с Россией ведет переговоры и тарифов не вводил.— Это не политика, а экономика. То есть пошлины введены против тех, кто что-то поставляет в Америку — что-то сложное и высокотехнологичное.Напомню, первое разъяснение Минфина США заключалось в том, что пошлин против России нет (равно как тарифы не введены против Кубы, Северной Кореи, Венесуэлы), потому что мы пренебрежимо мало поставляем товаров в Америку и не создаем конкуренции для американских производителей. Вот и все.А после Трамп, как профессиональный торгаш, уже начал нам продавать отсутствие пошлин против России под соусом того, что "это все потому, что я к вам хорошо отношусь и веду с вами переговоры". И тут же начал грозить повышенными тарифами и запретом на покупку российской нефти, и так далее.Я думаю, что вне зависимости от того, как будут идти переговоры, квотирование на экспорт нашей нефти будет. Может быть, не так быстро, как предполагалось — не к лету, а летом или после. Пока я исхожу из этого.— Акции крупнейшего в Германии оборонного концерна Rheinmetall обвалились на торгах на 27% из-за американских торговых пошлин. Получается есть прямое влияние тарифов Трампа на производство западного оружия, направляемого ВСУ? Это поможет России разобраться с Украиной?— Я бы сразу зафиксировал, что акции оборонного концерна Rheinmetall перед этим существенно выросли в силу военной европейской программы. Потому что ВПК — это единственная часть Европы, которая имеет какие-то шансы на существование в ее промышленности.Поэтому Rheinmetall и его акции сначала выросли на фоне программы истерического вооружения Европы. А потом они упали "с горки", на которую залезли. Это естественно.Что касается снижения помощи Украине: так как идет общий удар по экономике Европы, у европейцев будет меньше денег, чтобы убивать нас.Но Трамп и сам может помочь в случае чего [Украине]. У него же задача не остановить войну, а перехватить контроль за Украиной у англичан. Потому что Украина для него — шикарный бизнес. То есть все разговоры Трампа про мир — это как раз про перехват управления.— А что значит введение тарифов против Украины в размере 10%?— Страна, существование которой просто датируется, получит чуть-чуть меньше денег. Чуть-чуть, соответственно, вырастет потребность в получении дотации.Здесь вопрос не в том, что они зарабатывают. А они зарабатывают себе на существовании. Вопрос в том, ослабнет ли их внешняя поддержка. В этом отношении удар по Европе, безусловно, это хорошо для нас.— Профессор Евстафьев задается вопросом, смогут ли евроатлантисты, не столько "европейские", сколько "американские", найти нечто, что сможет взорвать "систему Трампа" сильнее, нежели "тотальная тарифная война" взорвала систему экономической и политико-экономической взаимозависимости Евроатлантики.— У Трампа нет системы, поэтому взрывать нечего. И в этом его серьезное преимущество. Он ломает старую систему, строя новую. И любое враждебное воздействие, если оно разумное, будет интегрировано в неё, станет частью новой системы.— В свою очередь, вы пишете в своем телеграм-канале, что новое руководство США, при лютой ненависти к Англии — часть англосаксонского мира. В этом качестве, по вашим словам, американские власти понимают бизнес как грабеж, — и готовы обсуждать что бы то ни было только с теми, кто доказал способность себя защитить. Как это коррелируется с тарифной войной США и Европы?— В данном случае я имел в виду общность культуры. Я написал эту мысль некоторое время назад, когда у нас в России очень многие считали, что сейчас мы вместе с Трампом будем миром управлять, будем мир делить.Но это шизофрения. Если вы думаете, что Трамп нам просто так что-то даст, вы сильно ошибаетесь!— А насколько далеко готова зайти администрация Трампа в реализации своей политики?— Ядерную войну они развязывать не будут, это им не нужно. А все остальное — никаких проблем.Почему введение Дональдом Трампом пошлин в отношении множества стран по своим последствиям для мировой экономики будет равносильно последствиям, которые вызвал коронавирус, в интервью Алексей Зубец: Трамп вывел из равновесия всю экономику мира, и это поможет России разобраться с Украиной.

https://ukraina.ru/20221202/1041441989.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, россия, европа, дональд трамп, михаил делягин, дмитрий евстафьев, тарифы, санкции, британия