https://ukraina.ru/20250408/1062340796.html

Трамп превратил украинскую карету в тыкву. Украинские эксперты о том, кому продаться - России или США

Трамп превратил украинскую карету в тыкву. Украинские эксперты о том, кому продаться - России или США - 08.04.2025 Украина.ру

Трамп превратил украинскую карету в тыкву. Украинские эксперты о том, кому продаться - России или США

На Украине эксперты, политики и ЛОМы (лидеры общественного мнения) задумались над тем, кто теперь может дать гарантии безопасности её остаткам и возможны ли такие гарантии в принципе. Обсуждают и неожиданно возникший вопрос о том, кого власть готова считать гражданами Украины, а кого нет.

2025-04-08T05:16

2025-04-08T05:16

2025-04-08T05:25

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Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилл Буданов* заявил, что не может считать себя гражданином Украины тот, кто не хочет её защищать. Буданов также отметил, что для общества пока будет лишним знать всю правду о войне. Обоснование замечательное – "иначе могут разные мнения у людей появляться".Рассуждения главы ГУР о том, кого можно признавать гражданами, а кого нет, вызвали удивление у украинского политтехнолога Андрея Золотарева."Некоторым главам спецслужб иногда лучше жевать, чем говорить. Но, зная то, что вокруг Буданова* пасется целая конюшня толковых и профессиональных пиарщиков, это вызывает вопросы – для чего (это было сказано). Понятно другое, что это очередное деление граждан на сорта – первый сорт, второй сорт, третий сорт… Пахнет выборами", - сделал вывод политтехнолог, выступая в эфире ютуб-канала "Дикий Live".Он пояснил, что стремление сегментировать электорат и граждан собственной страны всегда проявляется накануне выборов.Однако, по словам Золотарева, это высказывание Буданова вызовет отторжение. Люди станут задавать вполне закономерные вопросы – а какого сорта те граждане страны, которые, набив свои криптокошельки во время войны, спрятали своих детей за границей, обрели там недвижимость, открыли бизнес и т.д. Какого они сорта?. А какого сорта депутаты, какого сорта ТЦКшники (военкомы – Ред.), которые сейчас просто отлавливают людей на улицах?"Скорее это сработает в минус Буданову*", - сказал политтехнолог, добавив, что вообще "заявление очень странное".Странное или нет, а к Буданову* следует относиться серьезно. Как сообщает популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на свой источник, СБУ и ГУР готовят серию терактов внутри России."На совещании (на ставке), Зеленский требовал от силовиков проявить активность по дестабилизации ситуации в РФ. Причина в том, что ВСУ сейчас не могут получить перемогу (победу – Ред.) на фронте, а постоянные отступления, ежедневные потери деревень/населенных пунктов, слишком сильно бьют по моральному духу армии и общества", - сообщил тг-канал.Думают на Украине и о вероятных последствиях для страны достаточно радикальных действий новой американской администрации. Тут в украинском экспертном сообществе не наблюдается особого оптимизма.По словам Золотарева, Зеленский и компания, последовав в свое время совету Бориса Джонсона (тогда – премьера Британии) "просто воевать" дальше, просто обрекли Украину на войну на истощение, в которой без собственных ресурсов (военных, экономических, финансовых, демографических) приходится очень сложно. А вот расчет на внешнюю поддержку не оправдался."Карета обратилась в тыкву с приходом Трампа", - констатировал эксперт.Украинский экономист Александр Кирш считает, что "если уж Украине каким-то чудесным чудом светит стать частью плана Трампа, то не стоит путать его с планом Маршалла, ибо они немного противоположны друг другу".Экономист отметил, что вопрос сейчас стоит так: то ли отдать России 20% украинской территории, которые и так ею заняты, а оставшиеся 80% поставить в вассальную зависимость от США, то ли потерять все 100%, отдав их России, которая, по мнению Кирша (его транслирует издание Обозреватель.ua) будто бы готова хоть сейчас щедро поделиться с Вашингтоном."Мне разве что не очень понятно, что такое ВАССАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ от страны, стать частью которой нагло мечтают у нас уже так громко и так много (в отличие, например, от желания идти на фронт), что этот гулкий шёпот невозможно не услышать, а не желают этого только собственно US, ведь они хотят лишь тех, кто не хочет их", - недоумевает экономист.При этом, по словам Кирша, Киеву приходится воевать "без добровольного военного потенциала против того, у кого потенциал не столько добровольный, сколько неограниченный", воевать с тем, кому Северная Корея будто бы помогает больше, чем помогает Киеву "весь очень цивилизованный Запад"."Америка под украинской землёй является большей гарантией украинской безопасности, чем, извините за откровенность, прославленное пугало НАТО вместе с полусотней двусторонних соглашений об обеспечении безопасности…", - сделал вывод украинский экономист.А находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский отметил в своем блоге, что после подписания сделки о минералах, на Украине "будет нужен не президент, а бухгалтер, целью которого будет минимизация бюджетных расходов и максимизация платежей в “фонд” – в общем, это "классическая колониальная администрация".При этом опальный нардеп считает, что сделка пойдет на пользу Украине - "как минимум тем, что государственному аппарату придется сконцентрироваться на вопросах экономики и госуправления, а не личном обогащении за счет украинских ресурсов".При этом киевский политолог Юрий Романенко** считает, что в предлагаемой Трампом сделке по ресурсам вообще ничего не ясно – например, ничего нет о том, какие Вашингтон берет на себя обязательства, какие Киев получит инвестиции, получит ли он оружие и т.д."И еще по ходу отдавайте… четыре области, как Путин требует, возможно, что за этим последует и это. Так вопрос – где гарантия, что после этого у нас потом восемь областей не заберут, а Трамп не разведет руками?", - заявил эксперт в своем видеоблоге. Он продолжил: "Более того, по этому договору можно передавать третьей стороне эти активы, и (где гарантии) что эти активы не окажутся у русских, потому что в такую игру они сыграли?"Ранее Романенко уже высказывал предположение, что США и Россия вполне могут договориться о том, чтобы разделить сферы влияния на Украине, "чтобы каждая сторона получила то, что она хочет".* внесён в список экстремистов и террористов в РФ** объявлен в РФ в розыскПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале Сергея Зуева "Зеленский думает, что он Наполеон". Украинские эксперты о странном будущем страны"

https://ukraina.ru/20250406/1062306990.html

https://ukraina.ru/20250402/1062241715.html

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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