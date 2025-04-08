https://ukraina.ru/20250408/1062354203.html

Удары по Харькову и аэродрому в Житомире: Алехин рассказал, по каким объектам прилетели "Искандеры"

Удары по Харькову и аэродрому в Житомире: Алехин рассказал, по каким объектам прилетели "Искандеры" - 08.04.2025 Украина.ру

Удары по Харькову и аэродрому в Житомире: Алехин рассказал, по каким объектам прилетели "Искандеры"

Всю прошедшую неделю ВС РФ наносили удары по промышленным предприятиям юго-востока Украины. "Искандеры" били и по Харьковскому авиационному заводу, на территории которого хранились списанные вертолеты из Франции, Бельгии и Польши. Об этом пишет в статье для Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-04-08T05:30

2025-04-08T05:30

2025-04-08T05:30

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"искандер"

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Всю прошедшую неделю ВС РФ наносили удары по промышленным предприятиям юго-востока Украины. В результате ночных ударов по Харькову было разнесено здание "Промсвязи" в районе Холодной горы, где производили беспилотники, сообщил эксперт.Взрывы прогремели и вдоль Московского проспекта, там располагаются подшипниковый завод, предприятия "Кондиционер", "ХЭЛЗ", "Электротяжмаш", "Турбинный завод", ХЭМЗ. Прилеты пришлись по ремонтной базе и фабрике дронов, отметил Алехин."Искандеры" нанесли поражение и по Харьковскому авиационному заводу, на территории которого в ангарах хранились списанные вертолеты, поставленные Украине из Франции, Бельгии и Польши. К ним вскоре могут добавиться и британские вертолеты Puma, но площадка базирования уже разрушена", — подчеркнул автор.Алехин рассказал, что под удары российских средств воздушного базирования попал и военный аэродром Озерное в Житомирской области. Здесь базируется 39-я бригада авиации воздушных сил Украины и производится техобслуживание истребителей МиГ-29, добавил он.Также был поражен командно-диспетчерский пункт аэродрома, были выведены из строя локальные системы связи и навигации. Пожар охватил и все ангары на территории военного объекта, подытожил автор статьи.Полный текст материала Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Успех в "ближнем небе" российская армия закрепляет на земле" на сайте Украина.ру.О значении Кинбурнской косы и ситуации на Черноморском побережье — в материале "Василий Дандыкин: Кинбурнская коса стала занозой для ВСУ, которую они до сих пор не могут вытащить" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250407/1062352407.html

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