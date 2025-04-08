Удары по Харькову и аэродрому в Житомире: Алехин рассказал, по каким объектам прилетели "Искандеры" - 08.04.2025 Украина.ру
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Удары по Харькову и аэродрому в Житомире: Алехин рассказал, по каким объектам прилетели "Искандеры"
Удары по Харькову и аэродрому в Житомире: Алехин рассказал, по каким объектам прилетели "Искандеры" - 08.04.2025 Украина.ру
Удары по Харькову и аэродрому в Житомире: Алехин рассказал, по каким объектам прилетели "Искандеры"
Всю прошедшую неделю ВС РФ наносили удары по промышленным предприятиям юго-востока Украины. "Искандеры" били и по Харьковскому авиационному заводу, на территории которого хранились списанные вертолеты из Франции, Бельгии и Польши. Об этом пишет в статье для Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-04-08T05:30
2025-04-08T05:30
новости
украина
россия
геннадий алехин
миг-29
аэродромы
харьков
харьковская область
"искандер"
дроны
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Всю прошедшую неделю ВС РФ наносили удары по промышленным предприятиям юго-востока Украины. В результате ночных ударов по Харькову было разнесено здание "Промсвязи" в районе Холодной горы, где производили беспилотники, сообщил эксперт.Взрывы прогремели и вдоль Московского проспекта, там располагаются подшипниковый завод, предприятия "Кондиционер", "ХЭЛЗ", "Электротяжмаш", "Турбинный завод", ХЭМЗ. Прилеты пришлись по ремонтной базе и фабрике дронов, отметил Алехин."Искандеры" нанесли поражение и по Харьковскому авиационному заводу, на территории которого в ангарах хранились списанные вертолеты, поставленные Украине из Франции, Бельгии и Польши. К ним вскоре могут добавиться и британские вертолеты Puma, но площадка базирования уже разрушена", — подчеркнул автор.Алехин рассказал, что под удары российских средств воздушного базирования попал и военный аэродром Озерное в Житомирской области. Здесь базируется 39-я бригада авиации воздушных сил Украины и производится техобслуживание истребителей МиГ-29, добавил он.Также был поражен командно-диспетчерский пункт аэродрома, были выведены из строя локальные системы связи и навигации. Пожар охватил и все ангары на территории военного объекта, подытожил автор статьи.Полный текст материала Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Успех в "ближнем небе" российская армия закрепляет на земле" на сайте Украина.ру.О значении Кинбурнской косы и ситуации на Черноморском побережье — в материале "Василий Дандыкин: Кинбурнская коса стала занозой для ВСУ, которую они до сих пор не могут вытащить" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, геннадий алехин, миг-29, аэродромы, харьков, харьковская область, "искандер", дроны, бпла, вертолеты, ракетный удар, удары, авиаудары, сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Геннадий Алехин, МиГ-29, аэродромы, Харьков, Харьковская область, "Искандер", дроны, БПЛА, вертолеты, ракетный удар, удары, авиаудары, СВО, Спецоперация

Удары по Харькову и аэродрому в Житомире: Алехин рассказал, по каким объектам прилетели "Искандеры"

05:30 08.04.2025
 
© Фото : ДСНС Дніпропетровщини / ДСНС України / Telegramудар по Днепропетровску
удар по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : ДСНС Дніпропетровщини / ДСНС України / Telegram
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Всю прошедшую неделю ВС РФ наносили удары по промышленным предприятиям юго-востока Украины. "Искандеры" били и по Харьковскому авиационному заводу, на территории которого хранились списанные вертолеты из Франции, Бельгии и Польши. Об этом пишет в статье для Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Всю прошедшую неделю ВС РФ наносили удары по промышленным предприятиям юго-востока Украины. В результате ночных ударов по Харькову было разнесено здание "Промсвязи" в районе Холодной горы, где производили беспилотники, сообщил эксперт.
Взрывы прогремели и вдоль Московского проспекта, там располагаются подшипниковый завод, предприятия "Кондиционер", "ХЭЛЗ", "Электротяжмаш", "Турбинный завод", ХЭМЗ. Прилеты пришлись по ремонтной базе и фабрике дронов, отметил Алехин.
"Искандеры" нанесли поражение и по Харьковскому авиационному заводу, на территории которого в ангарах хранились списанные вертолеты, поставленные Украине из Франции, Бельгии и Польши. К ним вскоре могут добавиться и британские вертолеты Puma, но площадка базирования уже разрушена", — подчеркнул автор.
Алехин рассказал, что под удары российских средств воздушного базирования попал и военный аэродром Озерное в Житомирской области. Здесь базируется 39-я бригада авиации воздушных сил Украины и производится техобслуживание истребителей МиГ-29, добавил он.
Также был поражен командно-диспетчерский пункт аэродрома, были выведены из строя локальные системы связи и навигации. Пожар охватил и все ангары на территории военного объекта, подытожил автор статьи.
Полный текст материала Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Успех в "ближнем небе" российская армия закрепляет на земле" на сайте Украина.ру.
О значении Кинбурнской косы и ситуации на Черноморском побережье — в материале "Василий Дандыкин: Кинбурнская коса стала занозой для ВСУ, которую они до сих пор не могут вытащить" на сайте Украина.ру.
Кир Стармер и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Вчера, 20:59
"Коалиция желающих" посовещалась в Киеве. Лондон и Париж собрались на войну против России?На прошлой неделе недофюрер незалежной Зеленский провел встречу в "узкой группе" представителей стран "коалиции желающих", с которыми, как он сообщил по итогам, обсудил "конкретные ответы" для размещения их войск на Украине.
 
НовостиУкраинаРоссияГеннадий АлехинМиГ-29аэродромыХарьковХарьковская область"Искандер"дроныБПЛАвертолетыракетный ударударыавиаударыСВОСпецоперация
 
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05:45"У ВСУ — полная жесть": Алехин рассказал, как ВС РФ рвутся к Купянску и соединяют плацдармы на Осколе
05:30Удары по Харькову и аэродрому в Житомире: Алехин рассказал, по каким объектам прилетели "Искандеры"
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