Удары по Харькову и аэродрому в Житомире: Алехин рассказал, по каким объектам прилетели "Искандеры"
© Фото : ДСНС Дніпропетровщини / ДСНС України / Telegramудар по Днепропетровску
© Фото : ДСНС Дніпропетровщини / ДСНС України / Telegram
Всю прошедшую неделю ВС РФ наносили удары по промышленным предприятиям юго-востока Украины. "Искандеры" били и по Харьковскому авиационному заводу, на территории которого хранились списанные вертолеты из Франции, Бельгии и Польши. Об этом пишет в статье для Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Всю прошедшую неделю ВС РФ наносили удары по промышленным предприятиям юго-востока Украины. В результате ночных ударов по Харькову было разнесено здание "Промсвязи" в районе Холодной горы, где производили беспилотники, сообщил эксперт.
Взрывы прогремели и вдоль Московского проспекта, там располагаются подшипниковый завод, предприятия "Кондиционер", "ХЭЛЗ", "Электротяжмаш", "Турбинный завод", ХЭМЗ. Прилеты пришлись по ремонтной базе и фабрике дронов, отметил Алехин.
"Искандеры" нанесли поражение и по Харьковскому авиационному заводу, на территории которого в ангарах хранились списанные вертолеты, поставленные Украине из Франции, Бельгии и Польши. К ним вскоре могут добавиться и британские вертолеты Puma, но площадка базирования уже разрушена", — подчеркнул автор.
Алехин рассказал, что под удары российских средств воздушного базирования попал и военный аэродром Озерное в Житомирской области. Здесь базируется 39-я бригада авиации воздушных сил Украины и производится техобслуживание истребителей МиГ-29, добавил он.
Также был поражен командно-диспетчерский пункт аэродрома, были выведены из строя локальные системы связи и навигации. Пожар охватил и все ангары на территории военного объекта, подытожил автор статьи.
Полный текст материала Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Успех в "ближнем небе" российская армия закрепляет на земле" на сайте Украина.ру.
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