https://ukraina.ru/20250408/1062354828.html

Хроника энергетической войны. Пошлины Трампа обвалили цены, а ЕС потерял триллионы от разрыва с Россией

Хроника энергетической войны. Пошлины Трампа обвалили цены, а ЕС потерял триллионы от разрыва с Россией - 08.04.2025 Украина.ру

Хроника энергетической войны. Пошлины Трампа обвалили цены, а ЕС потерял триллионы от разрыва с Россией

В результате отказа от российских энергоносителей после начала СВО жители ЕС недополучили 1,6 триллиона евро доходов, что соответствует 6,3% от совокупного объема заработной платы за 2022-2024 годы.

2025-04-08T05:06

2025-04-08T05:06

2025-04-08T05:06

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Цены на нефть и газ падают на фоне введённых Трампом пошлинЦены на нефть продолжают резко снижаться после того, как 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 10-50% в отношении большинства стран мира.Так, 4 апреля стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на июнь на лондонской бирже ICE Futures обвалилась на 6,50%, до 65,58 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть сорта WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) рухнули на 7,41%, до 61,99 долларов за баррель. По оценкам аналитиков, нефть подешевела почти на 7% 4 апреля, поскольку Китай повысил тарифы на товары из США, что привело к эскалации торговой войны и заставило инвесторов учитывать более высокую вероятность рецессии. Всего же по итогам прошлой недели Brent подешевела на 10,9%, WTI – на 10,6%.Падение мировых цен на нефть привело к снижению цены на "флагманскую" российскую нефть марки Urals до 50 долларов за баррель. По данным Argus Media, в пятницу, 4 апреля, цена на Urals с поставкой из балтийского порта Приморск упала до $52,76.7 апреля нефть продолжила дешеветь. К 11:30 мск стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 3,42%, до 63,34 долл. /барр. На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подешевели на 3,63%, до 59,74 долл./барр. Таким образом, цены на нефть продолжили снижаться, упав почти на 4%, поскольку растущая торговая напряженность между США и Китаем усилила опасения по поводу рецессии, которая снизит спрос на нефть, в то время как ОПЕК+ готовится к увеличению поставок.Гарри Чилингирян из Onyx Capital Group отметил, что неопределенность в отношении тарифной политики США по-прежнему очень сильна, ряд банков Уолл-стрит ухудшают экономические перспективы и указывают на гораздо большую вероятность рецессии, именно это влияет на настроения рынка.На прошлой неделе JPMorgan заявил, что вероятность рецессии в США и во всем мире составляет 60%. А 7 апреля Goldman Sachs спрогнозировал 45%-ю вероятность рецессии в США в течение следующих 12 месяцев, и пересмотрел в сторону понижения свои прогнозы по ценам на нефть.В дополнение группа ОПЕК+ решила ускорить реализацию планов по увеличению добычи. Теперь группа планирует вернуть на рынок 411 тысяч баррелей нефти в сутки в мае, что превышает ранее запланированные 135 тысяч барр./сутки. При этом Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, 6 апреля объявила о резком снижении цен на сырую нефть для азиатских покупателей, опустив цены в мае до самого низкого уровня за 4 месяца.Аналитик компании PVM Тамас Варга считает, что это демонстрация веры в то, что тарифы снизят спрос на нефть. По его словам, Саудовская Аравия ожидает, что баланс спроса и предложения будет нарушен, и страна вынуждена снижать официальные цены продажи нефти. Спрос уже выглядит более слабым, поскольку импорт сырой нефти в Азии в первом квартале сократился, как показывают данные, собранные LSEG Oil Research.В свою очередь, котировки природного газа в США снизились до 3,7 доллара за млн БТЕ (132,4 доллара за 1000 кубометров). 4 апреля фьючерсы на природный газ на май на электронных торгах NYMEX подешевели на 7,27% и составили 3,837 долл. США/млн БТЕ. К 11:30 мск 7 апреля котировки упали еще на 2,16%, и составили 3,754 доллара за млн БТЕ.Газовые котировки в Европе упали ниже 405 долларов за 1000 кубометров. Майские газовые фьючерсы на хабе TTF (Нидерланды) на бирже ICE Futures к 11:30 мск 7 апреля торговались на уровне 34,7 евро/МВтч (404,05 долларов за 1000 кубометров), снижение по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня составило 4,67%. При этом закачку газа в подземные хранилища газа (ПХГ) вело большинство стран ЕС, кроме Венгрии, Польши, Латвии, Хорватии, а также Болгарии (осуществляли отбор газа из ПХГ), Швеции (зафиксирована нулевая динамика).Импорт газа, нефти и нефтепродуктов был освобожден от новых пошлин Дональда Трампа, но его политика может спровоцировать инфляцию, замедлить экономический рост и усилить торговые споры, что повлияет на цены на нефть. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил 4 апреля, что новые пошлины "больше, чем ожидалось", и экономические последствия их введения, скорее всего, будут такими же.Евросоюз потерял более триллиона евро после отказа от российских энергоресурсовВ 2022 году, после начала российской СВО на Украине, Европейский союз по собственной инициативе выбрал путь конфронтации с Россией и начал процесс "освобождения" от её ресурсов. Российское издание "Ведомости" решило выяснить точную цену этой "свободы" в публикации 7 апреля.За импорт энергоресурсов в 2022-2024 годах страны ЕС переплатили 544 млрд евро, подсчитали "Ведомости" на основе отчетности Евростата. Эти деньги заработали США, Великобритания, Норвегия и страны Ближнего Востока. Но прямые потери – это лишь часть проблем европейцев, ведь рост цен на энергоресурсы разгоняет инфляцию, а она за три минувших года в ЕС достигла 19,2%. Этот фактор, в свою очередь, оказал значительное давление на домохозяйства и предприятия ЕС.В результате, как следует из подсчета "Ведомостей", с учетом всех косвенных эффектов общие потери экономики Евросоюза от разрыва с Россией превысили 1,3 трлн евро, или 2,4% ВВП, если сравнивать прогноз МВФ с данными Eurostat. В результате жители ЕС недополучили 1,6 трлн евро доходов, что соответствует 6,3% от совокупного объема заработной платы за 2022-2024 годы, подчеркнуло издание.В конце января 2025 года председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Запада заплатили высокую цену за достижение свободы от российских энергоносителей. По её словам, импорт газа из России в ЕС сократился примерно на 75%. Фон дер Ляйен подчеркнула, что после отказа от российских энергоносителей ряд домохозяйств и предприятий "столкнулись с заоблачными затратами на электроэнергию". Это привело к тому, что отдельные производства закрываются, а химическая и автомобильная отрасли находятся на грани выживания, добавила она. Точную сумму потерь глава ЕК тогда не уточнила.Ранее Международное энергетическое агентство сообщило, что европейская промышленность до сих пор не смогла преодолеть кризис 2022 года в связи с растущей ценой на энергоносители. В последние годы стоимость газа для европейских промышленных потребителей была в пять раз выше, чем в Соединенных Штатах, и на 30% выше, чем в Китае. Это негативно сказалось на конкурентоспособности продукции, производимой в Европе. Аналитики прогнозируют, что ситуация на мировом рынке энергоресурсов не начнет улучшаться до 2026 года, что может продлить кризис в Евросоюзе."Нафтогаз Украины": беспрецедентный дефицит и рекордный импорт газаПроблема дефицита газа на Украине стала актуальной после того, как 1 января 2025 года транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) страны был полностью прекращён – из-за отказа Киева продлить соглашение с "Газпромом".Остановка транзита увеличила потребность Украины в техническом газе для поддержания давления в своей ГТС.С конца января "Нафтогаз Украины" начал импортировать газ по высоким спотовым ценам из стран ЕС, постоянно увеличивая объёмы закупок. С начала 2025 года было импортировано около 800 млн кубометров газа. Однако по состоянию на конец марта запасы газа в подземных хранилищах Украины оказались на рекордно низком уровне – менее 6 млрд кубометров. В результате дефицита газа отопительный сезон в стране завершился в конце марта, примерно на две недели раньше запланированного срока.При этом "Нафтогаз Украины" рапортует, что компания продолжает импортировать газ для компенсации потерь и формирования достаточных запасов. "Продолжаются работы с правительством страны и международными партнерами для поиска возможностей финансирования закупок необходимых объёмов газа на следующую зиму", – сказано в сообщении компании, опубликованном 5 апреля.Ранее украинская версия издания Forbes сообщала, что для прохождения следующего отопительного сезона "Нафтогазу Украины" следует закупить на внешних рынках 4,5 млрд кубометров газа, что по нынешним ценам обойдется более чем в 2 млрд долларов. Также СМИ сообщали, что компания уже запросила у МВФ выделение средств на импорт газа, и в фонде это вызвало удивление.Слабая энергетическая устойчивость Украины и необходимость группы "Нафтогаз" в восстановлении поврежденной инфраструктуры стали ключевыми темами недавней встречи руководителя "Нафтогаза Украины" Романа Чумака с послом Японии на Украине Масаши Накагоме.Чумак отметил важность сотрудничества с Японией и выразил благодарность за системную поддержку и помощь, которую страна предоставляет Украине.По его словам, Украина высоко ценит помощь Японии, направленную на укрепление энергетической устойчивости во время СВО. Уже получены специальная техника, оборудование и материалы для обеспечения работы и пассивной защиты объектов "Нафтогаза"."Во время встречи обсуждались последствия атак на инфраструктуру предприятий группы, таких как подземные хранилища газа, добывающие мощности и объекты теплоэнергетики. Из-за обстрелов была потеряна часть газодобывающих мощностей, поэтому восстановление поврежденных объектов и возобновление добычи до начала следующего отопительного сезона являются приоритетными задачами", – сказано в сообщении группы.При этом, по информации инсайдеров, главной целью встречи главы Чумака с Накагоме была попытка получить от Японии деньги для импорта газа – хотя бы в виде льготного кредита. Однако отсутствие упоминания об этом свидетельствует, что ответ Токио пока является отрицательным.О том, что чего на самом деле хочет добиться Трамп - в статье Владимира Видеманна "Технологическая республика: новые тренды в глобальной политике. Что на самом деле строят Трамп и его люди"

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сша, украина, россия, дональд трамп, виктор чумак, урсула фон дер ляйен, ес, опек, мвф, brent, эксклюзив