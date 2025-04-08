Удар от Купянска на Печенеги: эксперт о том, как ВС РФ могут занять большую часть Харьковской области - 08.04.2025 Украина.ру
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Удар от Купянска на Печенеги: эксперт о том, как ВС РФ могут занять большую часть Харьковской области
Удар от Купянска на Печенеги: эксперт о том, как ВС РФ могут занять большую часть Харьковской области - 08.04.2025 Украина.ру
Удар от Купянска на Печенеги: эксперт о том, как ВС РФ могут занять большую часть Харьковской области
Если от плацдарма под Купянском ВС РФ будут развивать успех в направлении Северского Донца, ставя целью выйти к Печенегам, то смогут взять под контроль десятки тысяч квадратных километров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-04-08T05:00
2025-04-08T05:00
новости
россия
харьковская область
михаил онуфриенко
купянск
плацдарм
наступление
сво
спецоперация
курская область
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Купянск сегодня – это лишь тактический успех на одном из участков фронта, считает эксперт. Если ВС РФ будут оттуда развивать успех в направлении Северского Донца, ставя целью выйти к Печенегам, то смогут взять под контроль десятки тысяч квадратных километров, добавил он."По свежим данным проекта LostArmour, мы за год с апреля по апрель освободили 4 тысячи квадратных километров, включая Курскую область. А если бы мы провели такую операцию, мы бы за месяц освободили порядка 50 тысяч квадратных километров", — подчеркнул Онуфриенко.Он отметил, что на этом участке нет больших городов и мощных укреплений. Но если Украина потеряет такую территорию, это повлияет не только на ее армию и тыл, но и на западных политиков. "Это пятно на карте нельзя будет не заметить. Если значительная часть Харьковской области перейдет под наш контроль, это покажет всему миру, что мы можем эффективно наступать", — считает Онуфриенко.По мнению обозревателя, в такой операции есть смысл. Во-первых, в этом случае российские военные не будут нести потери из-за дронов. Во-вторых, ВС РФ будем наступать там, где ВСУ не готовились к обороне, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр" на сайте Украина.ру.О задачах российских дроноводов в Белгородском приграничье — в материале Игоря Гомольского "Зов предков, красивые пейзажи, уничтожение врагов России": командир расчета БПЛА о своих мотивах" на сайте Украина.ру.
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россия
харьковская область
купянск
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новости, россия, харьковская область, михаил онуфриенко, купянск, плацдарм, наступление, сво, спецоперация, курская область, северский донец , освобождение, оборона, дроны
Новости, Россия, Харьковская область, Михаил Онуфриенко, Купянск, плацдарм, наступление, СВО, Спецоперация, Курская область, Северский Донец , освобождение, оборона, дроны

Удар от Купянска на Печенеги: эксперт о том, как ВС РФ могут занять большую часть Харьковской области

05:00 08.04.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении
Боевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Если от плацдарма под Купянском ВС РФ будут развивать успех в направлении Северского Донца, ставя целью выйти к Печенегам, то смогут взять под контроль десятки тысяч квадратных километров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Купянск сегодня – это лишь тактический успех на одном из участков фронта, считает эксперт. Если ВС РФ будут оттуда развивать успех в направлении Северского Донца, ставя целью выйти к Печенегам, то смогут взять под контроль десятки тысяч квадратных километров, добавил он.
"По свежим данным проекта LostArmour, мы за год с апреля по апрель освободили 4 тысячи квадратных километров, включая Курскую область. А если бы мы провели такую операцию, мы бы за месяц освободили порядка 50 тысяч квадратных километров", — подчеркнул Онуфриенко.
Он отметил, что на этом участке нет больших городов и мощных укреплений. Но если Украина потеряет такую территорию, это повлияет не только на ее армию и тыл, но и на западных политиков.
"Это пятно на карте нельзя будет не заметить. Если значительная часть Харьковской области перейдет под наш контроль, это покажет всему миру, что мы можем эффективно наступать", — считает Онуфриенко.
По мнению обозревателя, в такой операции есть смысл. Во-первых, в этом случае российские военные не будут нести потери из-за дронов. Во-вторых, ВС РФ будем наступать там, где ВСУ не готовились к обороне, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр" на сайте Украина.ру.
О задачах российских дроноводов в Белгородском приграничье — в материале Игоря Гомольского "Зов предков, красивые пейзажи, уничтожение врагов России": командир расчета БПЛА о своих мотивах" на сайте Украина.ру.
Кирилл Молчанов - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
5 апреля, 08:00
Молчанов - не первый. Репрессии киевского режима набирают оборотыУкраинский политолог, правозащитник Кирилл Молчанов, задержанный в Польше, выдан на расправу киевскому режиму. Его соратники назвали эту ситуацию содействием политическим репрессиям на Украине
 
НовостиРоссияХарьковская областьМихаил ОнуфриенкоКупянскплацдармнаступлениеСВОСпецоперацияКурская областьСеверский Донецосвобождениеоборонадроны
 
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