Удар от Купянска на Печенеги: эксперт о том, как ВС РФ могут занять большую часть Харьковской области
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении
Если от плацдарма под Купянском ВС РФ будут развивать успех в направлении Северского Донца, ставя целью выйти к Печенегам, то смогут взять под контроль десятки тысяч квадратных километров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Купянск сегодня – это лишь тактический успех на одном из участков фронта, считает эксперт. Если ВС РФ будут оттуда развивать успех в направлении Северского Донца, ставя целью выйти к Печенегам, то смогут взять под контроль десятки тысяч квадратных километров, добавил он.
"По свежим данным проекта LostArmour, мы за год с апреля по апрель освободили 4 тысячи квадратных километров, включая Курскую область. А если бы мы провели такую операцию, мы бы за месяц освободили порядка 50 тысяч квадратных километров", — подчеркнул Онуфриенко.
Он отметил, что на этом участке нет больших городов и мощных укреплений. Но если Украина потеряет такую территорию, это повлияет не только на ее армию и тыл, но и на западных политиков.
"Это пятно на карте нельзя будет не заметить. Если значительная часть Харьковской области перейдет под наш контроль, это покажет всему миру, что мы можем эффективно наступать", — считает Онуфриенко.
По мнению обозревателя, в такой операции есть смысл. Во-первых, в этом случае российские военные не будут нести потери из-за дронов. Во-вторых, ВС РФ будем наступать там, где ВСУ не готовились к обороне, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр" на сайте Украина.ру.
О задачах российских дроноводов в Белгородском приграничье — в материале Игоря Гомольского "Зов предков, красивые пейзажи, уничтожение врагов России": командир расчета БПЛА о своих мотивах" на сайте Украина.ру.