Важный логистический хаб: эксперт рассказал про военное и экономическое значение Одесской области - 08.04.2025 Украина.ру
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Важный логистический хаб: эксперт рассказал про военное и экономическое значение Одесской области
Важный логистический хаб: эксперт рассказал про военное и экономическое значение Одесской области - 08.04.2025 Украина.ру
Важный логистический хаб: эксперт рассказал про военное и экономическое значение Одесской области
Одесская область – это такой же важный логистический хаб, как и польский Жешув. На Украину также доставляются военные грузы вдоль побережья Болгарии и Румынии. Об этом рассказал в интервью для издания Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2025-04-08T03:30
2025-04-08T03:30
новости
одесская область
украина
россия
василий дандыкин
одесса
порт
приднестровье
всу
зерновая сделка
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По мнению эксперта, вероятное возобновление зерновой сделки не изменит ситуацию вокруг Кинбурнской косы. В основном, Черноморская зерновая инициатива касается одесских портов, добавил он."Но с ее возобновлением сейчас большие проблемы, учитывая, как киевский режим нарушает мораторий на удары по энергетике. Мы направляли протесты по этому поводу США, но Трамп на них не реагирует", — подчеркнул Дандыкин.Поставки техники и предоставление разведданных со стороны США Украине тоже не прекратились. Предыдущий опыт зерновой сделки у России также имеется, добавил собеседник Украина.ру.Дандыкин уточнил, что Одесская область – это такой же важный логистический хаб, как и польский Жешув. Поставки по Дунаю морских средств продолжаются. На Украину также доставляются военные грузы вдоль побережья Болгарии и Румынии, указал он."Мы сейчас активно бьем по этим складам с оружием. И там же киевский режим развернул группировку, которая угрожает Приднестровью. Так что ситуация остается напряженной", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Кинбурнская коса стала занозой для ВСУ, которую они до сих пор не могут вытащить" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО и перспективах летней кампании ВС РФ — в материале "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250407/1062343504.html
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украина
россия
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новости, одесская область, украина, россия, василий дандыкин, одесса, порт, приднестровье, всу, зерновая сделка, дунай, поставки, оружие, сво, спецоперация
Новости, Одесская область, Украина, Россия, Василий Дандыкин, Одесса, порт, Приднестровье, ВСУ, зерновая сделка, Дунай, поставки, оружие, СВО, Спецоперация

Важный логистический хаб: эксперт рассказал про военное и экономическое значение Одесской области

03:30 08.04.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРакетный эсминец США "Дональд Кук" вошел в порт Одессы
Ракетный эсминец США Дональд Кук вошел в порт Одессы - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Одесская область – это такой же важный логистический хаб, как и польский Жешув. На Украину также доставляются военные грузы вдоль побережья Болгарии и Румынии. Об этом рассказал в интервью для издания Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
По мнению эксперта, вероятное возобновление зерновой сделки не изменит ситуацию вокруг Кинбурнской косы. В основном, Черноморская зерновая инициатива касается одесских портов, добавил он.
"Но с ее возобновлением сейчас большие проблемы, учитывая, как киевский режим нарушает мораторий на удары по энергетике. Мы направляли протесты по этому поводу США, но Трамп на них не реагирует", — подчеркнул Дандыкин.
Поставки техники и предоставление разведданных со стороны США Украине тоже не прекратились. Предыдущий опыт зерновой сделки у России также имеется, добавил собеседник Украина.ру.
Дандыкин уточнил, что Одесская область – это такой же важный логистический хаб, как и польский Жешув. Поставки по Дунаю морских средств продолжаются. На Украину также доставляются военные грузы вдоль побережья Болгарии и Румынии, указал он.
"Мы сейчас активно бьем по этим складам с оружием. И там же киевский режим развернул группировку, которая угрожает Приднестровью. Так что ситуация остается напряженной", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Кинбурнская коса стала занозой для ВСУ, которую они до сих пор не могут вытащить" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО и перспективах летней кампании ВС РФ — в материале "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
Сальдо - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Вчера, 16:11
Прицельно по школам и детским садам: Сальдо о мирной жизни в условиях войныГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо в студии Украина.ру рассказал о военной ситуации в Херсонской области, развитии в регионе инфраструктуры для туризма и поднятия сельского хозяйства, а также о праздновании 80-й годовщины Великой победы
 
НовостиОдесская областьУкраинаРоссияВасилий ДандыкинОдессапортПриднестровьеВСУзерновая сделкаДунайпоставкиоружиеСВОСпецоперация
 
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