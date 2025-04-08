Важный логистический хаб: эксперт рассказал про военное и экономическое значение Одесской области
Одесская область – это такой же важный логистический хаб, как и польский Жешув. На Украину также доставляются военные грузы вдоль побережья Болгарии и Румынии. Об этом рассказал в интервью для издания Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
По мнению эксперта, вероятное возобновление зерновой сделки не изменит ситуацию вокруг Кинбурнской косы. В основном, Черноморская зерновая инициатива касается одесских портов, добавил он.
Поставки техники и предоставление разведданных со стороны США Украине тоже не прекратились. Предыдущий опыт зерновой сделки у России также имеется, добавил собеседник Украина.ру.
Дандыкин уточнил, что Одесская область – это такой же важный логистический хаб, как и польский Жешув. Поставки по Дунаю морских средств продолжаются. На Украину также доставляются военные грузы вдоль побережья Болгарии и Румынии, указал он.
"Мы сейчас активно бьем по этим складам с оружием. И там же киевский режим развернул группировку, которая угрожает Приднестровью. Так что ситуация остается напряженной", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Кинбурнская коса стала занозой для ВСУ, которую они до сих пор не могут вытащить" на сайте Украина.ру.
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