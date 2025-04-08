https://ukraina.ru/20250408/1062353838.html

Важный логистический хаб: эксперт рассказал про военное и экономическое значение Одесской области

Важный логистический хаб: эксперт рассказал про военное и экономическое значение Одесской области - 08.04.2025 Украина.ру

Важный логистический хаб: эксперт рассказал про военное и экономическое значение Одесской области

Одесская область – это такой же важный логистический хаб, как и польский Жешув. На Украину также доставляются военные грузы вдоль побережья Болгарии и Румынии. Об этом рассказал в интервью для издания Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин

2025-04-08T03:30

2025-04-08T03:30

2025-04-08T03:30

новости

одесская область

украина

россия

василий дандыкин

одесса

порт

приднестровье

всу

зерновая сделка

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По мнению эксперта, вероятное возобновление зерновой сделки не изменит ситуацию вокруг Кинбурнской косы. В основном, Черноморская зерновая инициатива касается одесских портов, добавил он."Но с ее возобновлением сейчас большие проблемы, учитывая, как киевский режим нарушает мораторий на удары по энергетике. Мы направляли протесты по этому поводу США, но Трамп на них не реагирует", — подчеркнул Дандыкин.Поставки техники и предоставление разведданных со стороны США Украине тоже не прекратились. Предыдущий опыт зерновой сделки у России также имеется, добавил собеседник Украина.ру.Дандыкин уточнил, что Одесская область – это такой же важный логистический хаб, как и польский Жешув. Поставки по Дунаю морских средств продолжаются. На Украину также доставляются военные грузы вдоль побережья Болгарии и Румынии, указал он."Мы сейчас активно бьем по этим складам с оружием. И там же киевский режим развернул группировку, которая угрожает Приднестровью. Так что ситуация остается напряженной", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Дандыкин: Кинбурнская коса стала занозой для ВСУ, которую они до сих пор не могут вытащить" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО и перспективах летней кампании ВС РФ — в материале "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250407/1062343504.html

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