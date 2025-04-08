https://ukraina.ru/20250408/1062331554.html

Продвижение между реками Псел и Ворскла: эксперт о перспективах наступления ВС РФ в Сумской области

Продвижение между реками Псел и Ворскла: эксперт о перспективах наступления ВС РФ в Сумской области - 08.04.2025 Украина.ру

Продвижение между реками Псел и Ворскла: эксперт о перспективах наступления ВС РФ в Сумской области

Еще пару лет назад мы говорили о том, что самым перспективным направлением для нового удара ВС РФ является то место, где Украина провела свою наступательную операцию в августе 2024 года. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2025-04-08T04:00

2025-04-08T04:00

2025-04-08T04:00

новости

россия

украина

курская область

михаил онуфриенко

всу

сумская область

наступление

удары

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0b/1060991814_0:282:3137:2047_1920x0_80_0_0_661440c3dd693298a5d32bc0fa851c5a.jpg

"Они провели ее эффективно, взяв под устойчивый контроль порядка 780 квадратных километров. Просто выбор цели, сил и средств был сделан по принципу "Не по Сеньке шапка". А если бы [ВС РФ] провели такую операцию, мы бы достигли большего успеха", — считает Онуфриенко.Во-первых, от границы Сумской и Курской областей до Днепра чуть больше 200 километров по прямой, указал собеседник издания.Во-вторых, российские войска могли двигаться между реками Псел и Ворскла, отметил он. Это был бы удобный рубеж обороны как с внешнего периметра (со стороны Киева), так и со стороны левобережной группировки ВСУ, подчеркнул Онуфриенко.Он добавил, что согласно данным Военно-медицинского журнала Минобороны, 75% ранений бойцам наносят украинские дроны-камикадзе, но при прорывах на стратегическую глубину они не летают. Большинство из таких БПЛА действуют в радиусе порядка пяти километров, отметил обозреватель."А если ты прорвался на десятки километров, никаких дронов камикадзе нет (кроме твоих собственных, которых ты ведешь в наступающих порядках). Как нет и сплошной линии обороны и всего остального", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Дмитрия Стешина: России нужно собрать ударный кулак дронов и доломать ВСУ под Часов Яром по сценарию Суджи на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250407/1062307506.html

россия

украина

курская область

сумская область

днепр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, курская область, михаил онуфриенко, всу, сумская область, наступление, удары, вс рф, днепр, сво, спецоперация, бпла, беспилотники, оборона