Продвижение между реками Псел и Ворскла: эксперт о перспективах наступления ВС РФ в Сумской области - 08.04.2025 Украина.ру
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Продвижение между реками Псел и Ворскла: эксперт о перспективах наступления ВС РФ в Сумской области
Продвижение между реками Псел и Ворскла: эксперт о перспективах наступления ВС РФ в Сумской области - 08.04.2025 Украина.ру
Продвижение между реками Псел и Ворскла: эксперт о перспективах наступления ВС РФ в Сумской области
Еще пару лет назад мы говорили о том, что самым перспективным направлением для нового удара ВС РФ является то место, где Украина провела свою наступательную операцию в августе 2024 года. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-04-08T04:00
2025-04-08T04:00
новости
россия
украина
курская область
михаил онуфриенко
всу
сумская область
наступление
удары
вс рф
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"Они провели ее эффективно, взяв под устойчивый контроль порядка 780 квадратных километров. Просто выбор цели, сил и средств был сделан по принципу "Не по Сеньке шапка". А если бы [ВС РФ] провели такую операцию, мы бы достигли большего успеха", — считает Онуфриенко.Во-первых, от границы Сумской и Курской областей до Днепра чуть больше 200 километров по прямой, указал собеседник издания.Во-вторых, российские войска могли двигаться между реками Псел и Ворскла, отметил он. Это был бы удобный рубеж обороны как с внешнего периметра (со стороны Киева), так и со стороны левобережной группировки ВСУ, подчеркнул Онуфриенко.Он добавил, что согласно данным Военно-медицинского журнала Минобороны, 75% ранений бойцам наносят украинские дроны-камикадзе, но при прорывах на стратегическую глубину они не летают. Большинство из таких БПЛА действуют в радиусе порядка пяти километров, отметил обозреватель."А если ты прорвался на десятки километров, никаких дронов камикадзе нет (кроме твоих собственных, которых ты ведешь в наступающих порядках). Как нет и сплошной линии обороны и всего остального", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Дмитрия Стешина: России нужно собрать ударный кулак дронов и доломать ВСУ под Часов Яром по сценарию Суджи на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, курская область, михаил онуфриенко, всу, сумская область, наступление, удары, вс рф, днепр, сво, спецоперация, бпла, беспилотники, оборона
Новости, Россия, Украина, Курская область, Михаил Онуфриенко, ВСУ, Сумская область, наступление, удары, ВС РФ, Днепр, СВО, Спецоперация, БПЛА, беспилотники, оборона

Продвижение между реками Псел и Ворскла: эксперт о перспективах наступления ВС РФ в Сумской области

04:00 08.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота РСЗО 9К57 "Ураган" добровольческого отряда "Барс-22 "Тигр" в Курской области
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Еще пару лет назад мы говорили о том, что самым перспективным направлением для нового удара ВС РФ является то место, где Украина провела свою наступательную операцию в августе 2024 года. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
"Они провели ее эффективно, взяв под устойчивый контроль порядка 780 квадратных километров. Просто выбор цели, сил и средств был сделан по принципу "Не по Сеньке шапка". А если бы [ВС РФ] провели такую операцию, мы бы достигли большего успеха", — считает Онуфриенко.
Во-первых, от границы Сумской и Курской областей до Днепра чуть больше 200 километров по прямой, указал собеседник издания.
Во-вторых, российские войска могли двигаться между реками Псел и Ворскла, отметил он. Это был бы удобный рубеж обороны как с внешнего периметра (со стороны Киева), так и со стороны левобережной группировки ВСУ, подчеркнул Онуфриенко.
Он добавил, что согласно данным Военно-медицинского журнала Минобороны, 75% ранений бойцам наносят украинские дроны-камикадзе, но при прорывах на стратегическую глубину они не летают. Большинство из таких БПЛА действуют в радиусе порядка пяти километров, отметил обозреватель.
"А если ты прорвался на десятки километров, никаких дронов камикадзе нет (кроме твоих собственных, которых ты ведешь в наступающих порядках). Как нет и сплошной линии обороны и всего остального", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Дмитрия Стешина: России нужно собрать ударный кулак дронов и доломать ВСУ под Часов Яром по сценарию Суджи на сайте Украина.ру.
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НовостиРоссияУкраинаКурская областьМихаил ОнуфриенкоВСУСумская областьнаступлениеударыВС РФДнепрСВОСпецоперацияБПЛАбеспилотникиоборона
 
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