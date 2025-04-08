Продвижение между реками Псел и Ворскла: эксперт о перспективах наступления ВС РФ в Сумской области
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота РСЗО 9К57 "Ураган" добровольческого отряда "Барс-22 "Тигр" в Курской области
Еще пару лет назад мы говорили о том, что самым перспективным направлением для нового удара ВС РФ является то место, где Украина провела свою наступательную операцию в августе 2024 года. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
"Они провели ее эффективно, взяв под устойчивый контроль порядка 780 квадратных километров. Просто выбор цели, сил и средств был сделан по принципу "Не по Сеньке шапка". А если бы [ВС РФ] провели такую операцию, мы бы достигли большего успеха", — считает Онуфриенко.
Во-первых, от границы Сумской и Курской областей до Днепра чуть больше 200 километров по прямой, указал собеседник издания.
Он добавил, что согласно данным Военно-медицинского журнала Минобороны, 75% ранений бойцам наносят украинские дроны-камикадзе, но при прорывах на стратегическую глубину они не летают. Большинство из таких БПЛА действуют в радиусе порядка пяти километров, отметил обозреватель.
"А если ты прорвался на десятки километров, никаких дронов камикадзе нет (кроме твоих собственных, которых ты ведешь в наступающих порядках). Как нет и сплошной линии обороны и всего остального", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: К концу апреля Россия получит возможность уничтожить ВСУ ударами по мостам через Днепр" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Дмитрия Стешина: России нужно собрать ударный кулак дронов и доломать ВСУ под Часов Яром по сценарию Суджи на сайте Украина.ру.
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