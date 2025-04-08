https://ukraina.ru/20250408/1062352704.html

Массовые протесты в США. Игра всерьёз против Трампа внутри Америки началась

Массовые протесты в США. Игра всерьёз против Трампа внутри Америки началась - 08.04.2025 Украина.ру

Массовые протесты в США. Игра всерьёз против Трампа внутри Америки началась

В выходные во многих американских штатах прошли массовые акции протеста против политики Трампа, прежде всего, его тарифной войны, объявленной почти всему миру.

2025-04-08T04:23

2025-04-08T04:23

2025-04-08T04:23

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Эти волнения уже назвали "майданом", по аналогии с протестами на Украине образца 2004, 2014 годов, за организацией и поддержкой беспорядков, приведших к госперевороту и трагедиям, стояли американские власти. Бумеранг цветных революций обогнул планету и вернулся в родную гавань: теперь те же технологии радикального народного неодобрения предстоит вкусить самим американцам и правящей верхушке. Организаторами протестов в крупнейших городах США являются демократические силы. Обещают даже организовать импичмент Трампу. Получится ли усмирить не сколько толпу, сколько договорится с элитой у Дональда, покажет уже ближайший месяц. Более подробно видением происходящего в Америке поделились своих соцсетях эксперты.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаThe Maidan-технологии — теперь и в США.Подоспела статистика субботних демонстраций против администрации Трампа, которые прошли более чем в 1000 городах во всех американских штатах. Митинги "Руки прочь!" организует конгломерат из почти 200 групп протестующих, а зарегистрированными участниками протестов оказались почти 400 тыс. человек. Протестующие требуют положить конец влиянию миллиардеров и "безудержной коррупции" в администрации, остановить сокращение программ соцобеспечения и Medicaid, а также прекратить нападки на трансгендеров, иммигрантов и другие "маргинализированные сообщества". Поскольку коррупция и "влияние миллиардеров" на Белый дом появились далеко не в связи с одним лишь Трампом, эти стандартные для всяких "цветных" революций лозунги следует считать данью традиции. Из объективных точек кристаллизации протеста следует отметить оскорбленность секс- и прочих меньшинств, свергнутых с woke-пьедестала. Но основное возмущение демонстрантов связано всё-таки с соцобеспечением. В субботу Сенат США как раз проголосовал за соответствующую бюджетную резолюцию, которой теперь предстоит пройти Палату представителей. Самая серьёзная борьба развернётся за программу Medicaid. Республиканцы в Палате представителей запланировали сокращение программы на десятки миллиардов долларов, и несколько сенаторов-республиканцев уже предупредили, что будут выступать против этого в любом окончательном законопроекте о согласовании. Постепенно нарастает кризис между потребностями избирателей сенаторов и политикой Трампа. Президент настаивает на продлении налоговых льгот, которые могут увеличить госдолг США примерно на 4,6 трлн долларов в течение 10 лет, если не удастся найти способы сократить расходы. Сократить же их не получится без обрезания социальных программ. Естественно, мало какому избирателю понравится, что стоимость медобслуживания станет дороже, а количество льготников серьёзно сократится. Протесты, разумеется, поддерживает Демпартия, в том числе Барак Обама и Камала Харрис. А сенатор Эл Грин даже побожился на одном из митингов, что через месяц инициирует процедуру импичмента Трампа. Медовый политический месяц Трампа закончился, и сейчас начинается самое интересное. Белому дому предстоит решать сразу несколько задач, среди которых — продвижение специфичной внешней политики, ублажение электората, война с глобалистами и контроль собственной партии.Задача сложная, и процессы обещают быть захватывающими.Политолог Малек ДудаковТарифы Трампа застали врасплох Вашингтон. У политического класса США были надежды, что это просто переговорная позиция, и в последний момент Трамп всё же не станет объявлять торговую войну всему миру. Теперь намечаются первые попытки заставить Белый дом изменить свой подход.Отдельные американские компании, ориентированные на экспорт, стали подавать в суд на администрацию Трампа с требованием отменить тарифы. Введение пошлин традиционно считалось прерогативой Конгресса, хоть тот за последние десятилетия много своих функций уступил Белому дому.Но сейчас в Сенате демократы с частью республиканцев хотят принять закон, который бы позволил им провести 60-дневную оценку последствий введения тарифов и затем начать их откатывать. В судах же будут пытаться отменить объявленный Трампом режим ЧС в сфере торговли, на основе которого Белый дом и объявил тарифную войну остальным странам в обход Конгресса.В свою очередь демократы пытаются мобилизовать протестный электорат для проведения постоянных митингов против Трампа в мегаполисах США. Впрочем, пока на демонстрации выходит в разы меньше человек, чем это было на первом сроке Трампа. Скажем, году в 2017, когда недовольные феминистки собирали митинги в Вашингтоне на сотни тысяч участников.Сейчас же речь идёт лишь о десятках тысяч протестующих. Сказывается апатия в стане ядерного электората Демпартии, который так и не отошёл от разгрома на недавних выборах. Белому дому объективно помогает раздрай у демократов, которые пока не способны даже воспользоваться угрозой рецессии и ростом инфляции в США в деле борьбы с Трампом.Сенатор Алексей ПушковДемократы в конгрессе США решили объявить импичмент Трампу. Они знают, что ничего не добьются: у них меньшинство в обеих палатах. Затея обреченная: Трампу нечего предъявить. Но им нужен был объединяющий лозунг - и они его нашли. Обезглавленные и обессиленные, с последним "лидером" в лице бездарной и пустой Камалы Харрис, демократы через импичмент пытаются возродиться жизни. Одновременно они финансируют и организовывают массовые акции протеста против Трампа, которые уже пошли по всей стране, поднимая свой электорат.Сами по себе эти протесты для Трампа не страшны. Но он непонятно медлит, ничего не предпринимая против своих противников, которые мечтали засадить его в тюрьму. Списки Эпштейна, списки Пи Дидди мертвы: никаких разоблачений и громких, хотя в этих списках в основном видные демократы. Глава ФБР Кэш Пател, столь решительный до своего назначения, ушел в тень: о нем не слышно и его не видно. Этой пассивностью и могут воспользоваться противники Трампа - они уже приходят в себя и поднимают голову. Либеральные СМИ выходят из состояния послевыборного шока. Это лишь вопрос времени, когда он, как и в свой первый срок, столкнется с мощной оппозицией.Политолог Дмитрий ЕвстафьевРассуждать, что решение по тарифам Трампа – решение политическое, не до конца просчитанное экономически (думаю, экономические последствия на втором, а тем более на третьем шаге вообще никто не считал) - банально. Понятно, что это решение нацелено на взрыв ситуации в ЕвроАтлантике, тогда как с другими торговыми партнерами вполне возможен компромисс (особенно со странами ЮВА; они критически важны для изоляции Китая). Я скажу про другое: решение по тарифам Трампа было частью определенного контекста, отражающего существенное усложнение положения его команды.Да, дата "освобождения" была обозначена заранее. Была бы малейшая возможность уйти от полномасштабной тарифной войны со всеми, Трамп бы это сделал.С точки зрения его логики "сделок" правильнее было бы напугать кого-то одного (думаю, на эту роль планировалась Канада – во всяком случае в отношении Оттавы политика запугивания выглядела в наибольшей степени комплексной), чтобы потом в спокойном режиме доламывать всех остальных.Но ситуация не дала Трампу ни малейшей возможности маневрировать.В этом, собственно, весь смысл актуальной политики Трампа: действия в постоянно сужающемся "коридоре возможностей", который он вынужден расширять все более радикальными шагами, разрушающими систему. И да, я в отличие от ряда других экспертов считаю, что Трамп не до конца осознает последствия того, что он делает. Последствия каждого конкретного шага. Цель он видит, средства для ее достижения – тоже.Но есть, как говорится, нюанс: Трамп считает, что издержки игнорируемы. И да, согласен с некоторыми коллегами: реальный организационный потенциал команды Трампа много меньше, чем требуется для даже простого управления всеми теми процессами, что Трамп "запустил". Кризис команды Трампа, который мы наблюдаем сейчас, это кризис перегруза задачами.… почему Трамп решил взорвать базу ЕвроАтлантики именно сейчас:Как уже говорилось, резкое сужение возможности маневра внутри страны. В частности, невозможность во внутренней политике игнорировать решения судебной власти. Трамп попытался, но затем "американская система показала свою силу. Я бы пока не стал бы преувеличивать значение субботних протестов. Это пока только "проба пера" и тестирование дееспособности "сеток" Демпартии и ее сателлитов. Но это очень важный сигнал Трампу. Он не про то, насколько сильна оппозиция, а про то, что у глобалистов есть деньги. А чьи это деньги – другой очень важный вопрос.Необходимость срочно (это важно) создать внутри "команды" новую точку консолидации. Прежние перестали работать, и началась жесткая внутренняя борьба. Скандал вокруг переписки членов команды Трапа в мессенджере, вероятно, масштабнее, чем нам кажется. И Трамп (тут молодец) понял масштабы внутреннего разлада и внутреннего же предательства. Решение по тарифам создает колоссальный элемент внутренней консолидации: или ты "за", или ты "враг".Политик Дмитрий ВасилецВ США начались массовые протесты. Хочу пожелать удачи протестующим, безусловно свободы и демократии в Империи зла катастрофически не хватает, надеюсь на то, что американский народ не смирится с жизнью при Трампе и его воплями "астанавитесь".Америка должна быть свободной, долой диктатуру!Политолог Максим ЖаровАмериканские техногиганты предупреждают Трампа Тарифная война, объявленная Трампом всему миру, послужила для Демпартии США поводом для организации массовых акций под многозначительным слоганом "Hands off!". В прицеле демократов — лично Трамп и Илон Маск, отставка которого с поста главы DOGE уже в течение нескольких дней явно просматривается как первая цель всей этой кампании.Между тем, сегодня же в качестве смыслового аккомпанемента к уличным протестам в Washington Post выходит знаковая статья о том, что американские техногиганты, присягнувшие Трампу сразу после его победы на выборах, крайне обеспокоены его "тарифной войной" со всем миром. В конце текста недвусмысленно даётся понять, что Трамп не должен увлекаться "тарифами ради тарифов", а быстро извлечь свои политические дивиденды с выбранными "для битья" торговыми партнёрами Америки и затем отменить эти тарифы, мешающие техногигантам извлекать сверхприбыли вне страны. Так что сейчас важно не столько то, какое количество народу выведет сегодня Демпартия на улицы Америки против Трампа, а то, воспримет ли Трамп это предупреждение от лидеров американского хайтека и их лоббистов как угрозу лично себе. Игра всерьёз против Трампа внутри Америки началась.О том, что чего на самом деле хочет добиться Трамп - в статье Владимира Видеманна "Технологическая республика: новые тренды в глобальной политике. Что на самом деле строят Трамп и его люди"

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сша, америка, вашингтон, дональд трамп, камала харрис, туск дональд, сенат, белый дом, фбр, эксклюзив