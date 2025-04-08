https://ukraina.ru/20250408/1062353332.html

Либо воюют в ВСУ, либо снимают постановочные сюжеты. Как живут украинские военкоры

Либо воюют в ВСУ, либо снимают постановочные сюжеты. Как живут украинские военкоры - 08.04.2025 Украина.ру

Либо воюют в ВСУ, либо снимают постановочные сюжеты. Как живут украинские военкоры

Профессия военного корреспондента всегда была связана с риском для жизни и не только из-за самого факта работы в зоне боевых действий - под обстрелами и на заминированной местности.

2025-04-08T04:29

2025-04-08T04:29

2025-04-08T04:34

украина

россия

дебальцево

сергей томиленко

вооруженные силы украины

нсжу

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В ходе СВО и предшествовавшей ей украинской АТО против Донбасса представители прессы часто становились объектами целенаправленных атак со стороны ВСУ, а также жертвами террористических актов, даже находясь вдали от линии фронта.На Украине националистические и правительственные СМИ в каждом случае гибели журналиста буквально ликовали. В конце марта на фронте погибли сразу четверо российских журналистов и военкоров, а еще трое получили тяжелые ранения. На Украине этим гордились, а националисты намекали, что это были не случайные попадания.Тем не менее, на украинской стороне в ходе СВО тоже погибали журналисты, но в 90% случаев те погибшие, кого Киев выдает за журналистов, были военнослужащими, а журналистами - в прошлом.В 2022 году некоторые журналисты, особенно националистических изданий, добровольно вступили в ВСУ, впоследствии разделив судьбу многих других украинских военнослужащих. В 2024-2025, в разгар насильственной мобилизации, многие журналисты оказались на фронте не по своей воле и выполняли отнюдь не задание редакции. Тем не менее, Украина в случае гибели представляет их журналистами.Например, погибшего на фронте бывшего журналиста телеканала "Украина-24" Александра Махова Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) именует "защитником свободы прессы". Но в статье о его гибели говорится, что он вступил в ВСУ в феврале 2024 года, прокомментировав свое решение словами: "Я буду сражаться и убивать столько, на сколько у меня хватит сил".Еще об одном погибшем украинском журналисте Юрие Лелявском НСЖУ сообщает, что он погиб в бою во время выполнения задания в составе десантно-штурмового подразделения. "В гражданской жизни он много лет работал в разных изданиях и общенациональных телеканалах. В 2014-15 годах Юрий освещал тревожные события на востоке Украины, за что был захвачен в плен пророссийскими боевиками. После плена поступил в ВСУ". То есть, и в этом случае речь о бывшем журналисте, ставшим действующим военнослужащим штурмового подразделения.16 февраля на Украине официально отмечают День военного журналиста. Дату выбрали в честь Дмитрия Лабуткина, погибшего в этот день под Дебальцево в 2015 году во время АТО. Лабуткин был капитаном третьего ранга и пресс-офицером ВСУ.Погиб он уже после взятия Дебальцево силами ДНР, что в Киеве на тот момент упорно отрицали. В отчете о его гибели говорится, что в период начавшихся в Минске мирных переговоров, капитан Лабуткин получил команду выдвинуться в Дебальцево, сделать фотоснимки на фоне известных мест, памятников, государственных и ведомственных зданий, доказать, что там есть и сохраняются украинские государственные флаги.Такой репортаж должен был бы отрицать заявления противоположной стороны (ДНР), что Дебальцево находится уже под их контролем. Для выполнения этого пиар-задания была сформирована колонна, которая должна была прорваться на бронетехнике в Дебальцево (для фотосессии), но не прорвалась. Капитан ВСУ Лабуткин погиб в числе еще десятков украинских военнослужащих, которых фактически бросили на штурм.По данным НСЖУ на прошлый год в ходе СВО погиб 91 медийщик, из которых 70 – журналистов. Но из них лишь 10 погибли при выполнении редакционного задания. Из этих 10 человек – шестеро иностранцы.Несколько работников СМИ стали гражданскими жертвами, погибшими или пропавшими без вести в начале СВО в Киевской и Харьковской области. В этот список включают как тех, кто погиб на подконтрольной Киеву стороне, так и тех, кто погиб на подконтрольной РФ стороне. В обоих случаях на Украине обвиняют Россию, даже если огонь по данной территории вели ВСУ. Вина РФ определяется уже самим фактом начала СВО.Подавляющее большинство в списке "журналистов-жертв российской агрессии", - это украинские военнослужащие, которые когда-то работали в СМИ. Председатель НСЖУ Сергей Томиленко обвиняет РФ в их гибели. "Если бы Россия не развязала эту войну, все эти наши коллеги, журналисты и журналистки, работники СМИ, могли бы и дальше успешно работать, создавать для своей аудитории качественный информационный контент", - утверждает Томиленко, оправдывая включение действующих военнослужащих в списках "погибших журналистов".Относительно небольшое количеств реальных военкоров, погибших на украинской стороне, обусловлено тем фактом, что их на линии фронта просто практически не бывает. Сюжеты для телеканалов зачастую снимаются постановочные и в районах далеких от фронта.С конца марта 2023 года командование ВСУ ввело определенные правила работы СМИ на фронте и в прифронтовых районах. Согласно им, территории приграничья и областей, в которых ведутся боевые действия, разделены на три зоны: в "зеленой" журналистам разрешено работать свободно. В "желтой" - только в сопровождении пресс-офицера армии, которых по штату немного. В "красной" - запрещено вообще. "Красная" (запретная) зона обычно простирается на расстояние от 30 до 40 километров от линии фронта. А в "желтую" зону входят, например, города Николаев и Харьков.С августа 2023 года даже западным военкорам запретили посещать линию фронта. Для такой поездки нужно только письменное разрешение самого главкома ВСУ. Оправдывали это решение тем, что по сюжетам западных журналистов с передовой РФ может, дескать, получать военную информацию, такую как тактика действий, типы боеприпасов, модификация вооружения, места расположения конкретных частей.В реальности же, в условиях тотальной цензуры для украинских журналистов западные СМИ иногда рассказывали о реальном положении дел, об отступлении ВСУ или приводили жалобы украинских военнослужащих, рассказывавших о коррупции и самоубийственных приказах. Большинство данных западные СМИ берут либо из соцсетей, которые ведут реальные украинские военнослужащие, либо на основании интервью с теми из них, кто оказался в госпитале, на ротации или в отпуске вдали от линии фронта. Для украинских же СМИ намного важнее сгенерированная или постановочная пропагандистская картинка, оказывающая на население большее влияние, чем документалистика.О том как и почему на фронтах СВО погибают российские журналисты - в статье Павла Котова "Цель №1: Украина продолжает убивать российских журналистов"

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

украина, россия, дебальцево, сергей томиленко, вооруженные силы украины, нсжу