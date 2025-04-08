"У ВСУ — полная жесть": Алехин рассказал, как ВС РФ рвутся к Купянску и соединяют плацдармы на Осколе
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
Севернее Купянска, вдоль берега реки Оскол, продолжаются ожесточенные бои, цель которых — объединение двух правобережных плацдармов: в поселке Двуречная и селе Красное Первое. Также ВС РФ пытаются перерезать дорогу в районе Тищеновки. Об этом пишет в статье для Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
По данным военкоров, на купянском участке ЛБС ситуация у ВСУ — "полная жесть". Российские штурмовые отряды уже освободили Кондрашовку и рвутся к окраинам Купянска, рассказал Алехин.
Одновременно ВС РФ пытаются перерезать дорогу в районе Тищеновки, по которой перебрасываются резервы и БК (боекомплект) гарнизону ВСУ, добавил эксперт.
"Севернее города, вдоль берега реки Оскол, идут ожесточенные бои, цель которых — соединение двух российских правобережных плацдармов: в поселке Двуречная и селе Красное Первое в одно целое", — подчеркнул Алехин.
По мнению военного эксперта Андрея Марочко, в случае успеха операции украинские части на этом участке попадут в оперативное окружение и будут уничтожены, сообщил автор.
Казалось бы, российские подразделения находятся в непосредственной близости от окраин Купянска, но основные бои сейчас разворачиваются севернее города, в районе правобережных плацдармов, с которых ВС РФ разворачивают наступление вглубь Харьковской области, отметил полковник запаса.
"Продвижение на запад, о котором говорит эксперт, в случае успеха даст возможность перерезать важную стратегическую трассу Купянск — Великий Бурлук. Это, на мой взгляд, одно из приоритетных направлений для освобождения Купянска и Харьковской области в целом", — подытожил автор статьи.
Полный текст материала Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Успех в "ближнем небе" российская армия закрепляет на земле" на сайте Украина.ру.
О значении Кинбурнской косы и ситуации на Черноморском побережье — в материале "Василий Дандыкин: Кинбурнская коса стала занозой для ВСУ, которую они до сих пор не могут вытащить" на сайте Украина.ру.