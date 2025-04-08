https://ukraina.ru/20250408/1062354011.html

"У ВСУ — полная жесть": Алехин рассказал, как ВС РФ рвутся к Купянску и соединяют плацдармы на Осколе

"У ВСУ — полная жесть": Алехин рассказал, как ВС РФ рвутся к Купянску и соединяют плацдармы на Осколе - 08.04.2025 Украина.ру

"У ВСУ — полная жесть": Алехин рассказал, как ВС РФ рвутся к Купянску и соединяют плацдармы на Осколе

Севернее Купянска, вдоль берега реки Оскол, продолжаются ожесточенные бои, цель которых — объединение двух правобережных плацдармов: в поселке Двуречная и селе Красное Первое. Также ВС РФ пытаются перерезать дорогу в районе Тищеновки. Об этом пишет в статье для Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-04-08T05:45

2025-04-08T05:45

2025-04-08T05:45

новости

купянск

россия

оскол

геннадий алехин

андрей марочко

купянское направление

всу

харьковская область

наступление

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По данным военкоров, на купянском участке ЛБС ситуация у ВСУ — "полная жесть". Российские штурмовые отряды уже освободили Кондрашовку и рвутся к окраинам Купянска, рассказал Алехин.Одновременно ВС РФ пытаются перерезать дорогу в районе Тищеновки, по которой перебрасываются резервы и БК (боекомплект) гарнизону ВСУ, добавил эксперт.По мнению военного эксперта Андрея Марочко, в случае успеха операции украинские части на этом участке попадут в оперативное окружение и будут уничтожены, сообщил автор.Казалось бы, российские подразделения находятся в непосредственной близости от окраин Купянска, но основные бои сейчас разворачиваются севернее города, в районе правобережных плацдармов, с которых ВС РФ разворачивают наступление вглубь Харьковской области, отметил полковник запаса."Продвижение на запад, о котором говорит эксперт, в случае успеха даст возможность перерезать важную стратегическую трассу Купянск — Великий Бурлук. Это, на мой взгляд, одно из приоритетных направлений для освобождения Купянска и Харьковской области в целом", — подытожил автор статьи.Полный текст материала Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Успех в "ближнем небе" российская армия закрепляет на земле" на сайте Украина.ру.О значении Кинбурнской косы и ситуации на Черноморском побережье — в материале "Василий Дандыкин: Кинбурнская коса стала занозой для ВСУ, которую они до сих пор не могут вытащить" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250407/1062300604.html

купянск

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оскол

купянское направление

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