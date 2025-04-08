"У ВСУ — полная жесть": Алехин рассказал, как ВС РФ рвутся к Купянску и соединяют плацдармы на Осколе - 08.04.2025 Украина.ру
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"У ВСУ — полная жесть": Алехин рассказал, как ВС РФ рвутся к Купянску и соединяют плацдармы на Осколе
"У ВСУ — полная жесть": Алехин рассказал, как ВС РФ рвутся к Купянску и соединяют плацдармы на Осколе - 08.04.2025 Украина.ру
"У ВСУ — полная жесть": Алехин рассказал, как ВС РФ рвутся к Купянску и соединяют плацдармы на Осколе
Севернее Купянска, вдоль берега реки Оскол, продолжаются ожесточенные бои, цель которых — объединение двух правобережных плацдармов: в поселке Двуречная и селе Красное Первое. Также ВС РФ пытаются перерезать дорогу в районе Тищеновки. Об этом пишет в статье для Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-04-08T05:45
2025-04-08T05:45
новости
купянск
россия
оскол
геннадий алехин
андрей марочко
купянское направление
всу
харьковская область
наступление
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По данным военкоров, на купянском участке ЛБС ситуация у ВСУ — "полная жесть". Российские штурмовые отряды уже освободили Кондрашовку и рвутся к окраинам Купянска, рассказал Алехин.Одновременно ВС РФ пытаются перерезать дорогу в районе Тищеновки, по которой перебрасываются резервы и БК (боекомплект) гарнизону ВСУ, добавил эксперт.По мнению военного эксперта Андрея Марочко, в случае успеха операции украинские части на этом участке попадут в оперативное окружение и будут уничтожены, сообщил автор.Казалось бы, российские подразделения находятся в непосредственной близости от окраин Купянска, но основные бои сейчас разворачиваются севернее города, в районе правобережных плацдармов, с которых ВС РФ разворачивают наступление вглубь Харьковской области, отметил полковник запаса."Продвижение на запад, о котором говорит эксперт, в случае успеха даст возможность перерезать важную стратегическую трассу Купянск — Великий Бурлук. Это, на мой взгляд, одно из приоритетных направлений для освобождения Купянска и Харьковской области в целом", — подытожил автор статьи.Полный текст материала Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Успех в "ближнем небе" российская армия закрепляет на земле" на сайте Украина.ру.О значении Кинбурнской косы и ситуации на Черноморском побережье — в материале "Василий Дандыкин: Кинбурнская коса стала занозой для ВСУ, которую они до сих пор не могут вытащить" на сайте Украина.ру.
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новости, купянск, россия, оскол, геннадий алехин, андрей марочко, купянское направление, всу, харьковская область, наступление, сво, спецоперация, плацдарм
Новости, Купянск, Россия, Оскол, Геннадий Алехин, Андрей Марочко, Купянское направление, ВСУ, Харьковская область, наступление, СВО, Спецоперация, плацдарм

"У ВСУ — полная жесть": Алехин рассказал, как ВС РФ рвутся к Купянску и соединяют плацдармы на Осколе

05:45 08.04.2025
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
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Севернее Купянска, вдоль берега реки Оскол, продолжаются ожесточенные бои, цель которых — объединение двух правобережных плацдармов: в поселке Двуречная и селе Красное Первое. Также ВС РФ пытаются перерезать дорогу в районе Тищеновки. Об этом пишет в статье для Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
По данным военкоров, на купянском участке ЛБС ситуация у ВСУ — "полная жесть". Российские штурмовые отряды уже освободили Кондрашовку и рвутся к окраинам Купянска, рассказал Алехин.
Одновременно ВС РФ пытаются перерезать дорогу в районе Тищеновки, по которой перебрасываются резервы и БК (боекомплект) гарнизону ВСУ, добавил эксперт.
"Севернее города, вдоль берега реки Оскол, идут ожесточенные бои, цель которых — соединение двух российских правобережных плацдармов: в поселке Двуречная и селе Красное Первое в одно целое", — подчеркнул Алехин.
По мнению военного эксперта Андрея Марочко, в случае успеха операции украинские части на этом участке попадут в оперативное окружение и будут уничтожены, сообщил автор.
Казалось бы, российские подразделения находятся в непосредственной близости от окраин Купянска, но основные бои сейчас разворачиваются севернее города, в районе правобережных плацдармов, с которых ВС РФ разворачивают наступление вглубь Харьковской области, отметил полковник запаса.
"Продвижение на запад, о котором говорит эксперт, в случае успеха даст возможность перерезать важную стратегическую трассу Купянск — Великий Бурлук. Это, на мой взгляд, одно из приоритетных направлений для освобождения Купянска и Харьковской области в целом", — подытожил автор статьи.
Полный текст материала Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Успех в "ближнем небе" российская армия закрепляет на земле" на сайте Украина.ру.
О значении Кинбурнской косы и ситуации на Черноморском побережье — в материале "Василий Дандыкин: Кинбурнская коса стала занозой для ВСУ, которую они до сих пор не могут вытащить" на сайте Украина.ру.
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НовостиКупянскРоссияОсколГеннадий АлехинАндрей МарочкоКупянское направлениеВСУХарьковская областьнаступлениеСВОСпецоперацияплацдарм
 
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Заголовок открываемого материала
05:45"У ВСУ — полная жесть": Алехин рассказал, как ВС РФ рвутся к Купянску и соединяют плацдармы на Осколе
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