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Станислав Притчин: Путин в Астане укрепляет сотрудничество с Центральной Азией

Станислав Притчин: Путин в Астане укрепляет сотрудничество с Центральной Азией - 14.10.2022 Украина.ру

Станислав Притчин: Путин в Астане укрепляет сотрудничество с Центральной Азией

Украина.ру, 14.10.2022

2022-10-13T20:00

2022-10-13T20:00

2022-10-14T06:40

интервью

казахстан

россия

центральная азия

владимир путин

сотрудничество

терроризм

свмда

шос

снг

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Странам Центральной Азии важно укреплять сотрудничество по борьбе с региональными угрозами, терроризмом и экстремизмом, заявил Владимир Путин. Президент России выступил на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Станислав Притчин рассказывает, в чем на самом деле изменились отношения России и государств СВМДА.— Станислав Александрович, какие цели и задачи стоят перед Москвой в выстраивании отношений со странами Центральной Азии?- Основная цель приезда Владимира Путина в Астану, на мой взгляд, это участие на встрече Совета глав МИД СНГ и саммите "Центральная Азия – Россия". Эти форматы являются приоритетными для России, в отличие от Казахстана, который выступил флагманом встречи СВМДА.Россия использует такие форматы встреч для того, чтобы показать миру, что несмотря на все заявления США, Украины и их союзников, Москва не находится в изоляцию. Все попытки Запада выстроить однополярный мир, где небольшая часть государств принимает решения глобального характера, не находят успеха. Сегодня мы наблюдаем высокий спрос на альтернативные площадки в мировой политической системе, где государства могут эффективно встречаться без оглядки на Запад и определять условия развития и взаимодейтсвия. Это подтвердил небывалый ажиотаж вокруг саммита ШОС, прошедшего в сентябре в Самарканде.— Президент России Владимир Путин заявил, что ключевую роль в мире начинает играть Центральная Азия. Что значат эти слова?- Давайте посмотрим на те условия, в которых находится Россия. Запад и Евросоюз для нас потеряны как направление внешней политики и экономики. С Китаем и Индией у России достаточно прагматичные отношения, однако ожидать какого-то серьезного прорыва не стоит. Эти страны пока не готовы к однозначной перестройке и переориентированию на сотрудничество с Россией.Центральная Азия как раз то направление, в котором у России не до конца реализован потенциал и возможны серьезные подвижки для сотрудничества. Замечу, что ранее Москва рассматривала отношения с Центральной Азией в большей степени как добрососедство, но не как основное направление своей внешней политики. Сейчас ситуация и приоритеты меняются.— Как изменилась политика России по отношению к странам Центральноазиатского региона?- Сегодня мы видим совсем другую ситуацию. Праздновании 70-летия Владимира Путина проходило под эгидой неформального саммита СНГ, где большинство участников были представители стран Центральной Азии. Практическим в том же составе проходит мероприятие в Астане, в том числе саммит "Центральная Азия – Россия". Даже на уровне таких встреч и переговоров у России изменился подход к региону. Это означает, что к нему сейчас приковано большое внимание и на сотрудничество с постсоветскими странами возлагаются особые надежды.— Что Россия теряет в Центральной Азии сейчас, а какие проекты могут укрепить сотрудничество Москвы и стран региона?- Можно по этому поводу спекулировать, сравнивать с 90-ми и говорить, что, да, Москва сдает позиции. Однако, если сравнивать Россию с конкурентами, Китаем и Турцией, то у нее достаточно сбалансированный набор инструментов для взаимодействия со странами ЦА, способный обеспечивать предсказуемые отношения. Если говорить о проседающих направлениях, это появление русофобских настроений на постсоветском пространстве и критика в прессе про военную спецоперацию России на Украине. В этом плане, Москве есть над чем работать. Наши западные конкуренты не дремлют и активно продвигают свои антирусские идеи в общество через прессу и неправительственный сектор.— Как воспринимается "Специальная военная операция" странами Центральной Азии и вообще украинская тема?- По-разному. На высшем уровне у стран видны попытки максимально дистанцироваться от конфликта и занять сбалансированную позицию. Например, государства уходят от голосования, либо воздерживаются от участия в вопросах принятия мер против России, чтобы оставить многовекторность в своей внешней политике. При этом многие страны стараются сохранить возможности для сотрудничества с Россией, как например Узбекистан и Казахстан.Астана, с одной стороны, заявляет, что не будет помогать Москве обходить санкции, все сотрудничество с Россией проходит под мониторингом Министерства финансов США. Но при этом на практике мы видим, что системно увеличивается российско-казахстанская торговля и Казахстан остается важнейшим хабом для параллельного импорта.— Почему Казахстан поддержал санкции против России?- Казахстан опасается вторичных санкций, поэтому ввел ограничения в отдельных направлениях. Ограничено банковское сотрудничество и переводы с Россией через карты "Мир", потому что финансовая сфера наиболее уязвима для Казахстана. Но в то же время Москва и Астана решают вопросы по параллельному импорту. И продолжают весьма продуктивное и прагматичное сотрудничество.Дзен спикера - https://zen.yandex.ru/id/5f9fd27bfecbb32ee8ba9c80Телеграм спикера - https://t.me/caspiankhodja

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, казахстан, россия, центральная азия, владимир путин, сотрудничество, терроризм, свмда, шос, снг, сво, украина, санкции, узбекистан