https://ukraina.ru/20221013/1039707615.html
Станислав Притчин: Путин в Астане укрепляет сотрудничество с Центральной Азией
Станислав Притчин: Путин в Астане укрепляет сотрудничество с Центральной Азией - 14.10.2022 Украина.ру
Станислав Притчин: Путин в Астане укрепляет сотрудничество с Центральной Азией
Украина.ру, 14.10.2022
2022-10-13T20:00
2022-10-13T20:00
2022-10-14T06:40
интервью
казахстан
россия
центральная азия
владимир путин
сотрудничество
терроризм
свмда
шос
снг
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Странам Центральной Азии важно укреплять сотрудничество по борьбе с региональными угрозами, терроризмом и экстремизмом, заявил Владимир Путин. Президент России выступил на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Станислав Притчин рассказывает, в чем на самом деле изменились отношения России и государств СВМДА.— Станислав Александрович, какие цели и задачи стоят перед Москвой в выстраивании отношений со странами Центральной Азии?- Основная цель приезда Владимира Путина в Астану, на мой взгляд, это участие на встрече Совета глав МИД СНГ и саммите "Центральная Азия – Россия". Эти форматы являются приоритетными для России, в отличие от Казахстана, который выступил флагманом встречи СВМДА.Россия использует такие форматы встреч для того, чтобы показать миру, что несмотря на все заявления США, Украины и их союзников, Москва не находится в изоляцию. Все попытки Запада выстроить однополярный мир, где небольшая часть государств принимает решения глобального характера, не находят успеха. Сегодня мы наблюдаем высокий спрос на альтернативные площадки в мировой политической системе, где государства могут эффективно встречаться без оглядки на Запад и определять условия развития и взаимодейтсвия. Это подтвердил небывалый ажиотаж вокруг саммита ШОС, прошедшего в сентябре в Самарканде.— Президент России Владимир Путин заявил, что ключевую роль в мире начинает играть Центральная Азия. Что значат эти слова?- Давайте посмотрим на те условия, в которых находится Россия. Запад и Евросоюз для нас потеряны как направление внешней политики и экономики. С Китаем и Индией у России достаточно прагматичные отношения, однако ожидать какого-то серьезного прорыва не стоит. Эти страны пока не готовы к однозначной перестройке и переориентированию на сотрудничество с Россией.Центральная Азия как раз то направление, в котором у России не до конца реализован потенциал и возможны серьезные подвижки для сотрудничества. Замечу, что ранее Москва рассматривала отношения с Центральной Азией в большей степени как добрососедство, но не как основное направление своей внешней политики. Сейчас ситуация и приоритеты меняются.— Как изменилась политика России по отношению к странам Центральноазиатского региона?- Сегодня мы видим совсем другую ситуацию. Праздновании 70-летия Владимира Путина проходило под эгидой неформального саммита СНГ, где большинство участников были представители стран Центральной Азии. Практическим в том же составе проходит мероприятие в Астане, в том числе саммит "Центральная Азия – Россия". Даже на уровне таких встреч и переговоров у России изменился подход к региону. Это означает, что к нему сейчас приковано большое внимание и на сотрудничество с постсоветскими странами возлагаются особые надежды.— Что Россия теряет в Центральной Азии сейчас, а какие проекты могут укрепить сотрудничество Москвы и стран региона?- Можно по этому поводу спекулировать, сравнивать с 90-ми и говорить, что, да, Москва сдает позиции. Однако, если сравнивать Россию с конкурентами, Китаем и Турцией, то у нее достаточно сбалансированный набор инструментов для взаимодействия со странами ЦА, способный обеспечивать предсказуемые отношения. Если говорить о проседающих направлениях, это появление русофобских настроений на постсоветском пространстве и критика в прессе про военную спецоперацию России на Украине. В этом плане, Москве есть над чем работать. Наши западные конкуренты не дремлют и активно продвигают свои антирусские идеи в общество через прессу и неправительственный сектор.— Как воспринимается "Специальная военная операция" странами Центральной Азии и вообще украинская тема?- По-разному. На высшем уровне у стран видны попытки максимально дистанцироваться от конфликта и занять сбалансированную позицию. Например, государства уходят от голосования, либо воздерживаются от участия в вопросах принятия мер против России, чтобы оставить многовекторность в своей внешней политике. При этом многие страны стараются сохранить возможности для сотрудничества с Россией, как например Узбекистан и Казахстан.Астана, с одной стороны, заявляет, что не будет помогать Москве обходить санкции, все сотрудничество с Россией проходит под мониторингом Министерства финансов США. Но при этом на практике мы видим, что системно увеличивается российско-казахстанская торговля и Казахстан остается важнейшим хабом для параллельного импорта.— Почему Казахстан поддержал санкции против России?- Казахстан опасается вторичных санкций, поэтому ввел ограничения в отдельных направлениях. Ограничено банковское сотрудничество и переводы с Россией через карты "Мир", потому что финансовая сфера наиболее уязвима для Казахстана. Но в то же время Москва и Астана решают вопросы по параллельному импорту. И продолжают весьма продуктивное и прагматичное сотрудничество.Дзен спикера - https://zen.yandex.ru/id/5f9fd27bfecbb32ee8ba9c80Телеграм спикера - https://t.me/caspiankhodja
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, казахстан, россия, центральная азия, владимир путин, сотрудничество, терроризм, свмда, шос, снг, сво, украина, санкции, узбекистан
Интервью, Казахстан, Россия, Центральная Азия, Владимир Путин, сотрудничество, терроризм, СВМДА, ШОС, СНГ, СВО, Украина, санкции, Узбекистан
Странам Центральной Азии важно укреплять сотрудничество по борьбе с региональными угрозами, терроризмом и экстремизмом, заявил Владимир Путин. Президент России выступил на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Станислав Притчин рассказывает, в чем на самом деле изменились отношения России и государств СВМДА.
— Станислав Александрович, какие цели и задачи стоят перед Москвой в выстраивании отношений со странами Центральной Азии?
- Основная цель приезда Владимира Путина в Астану, на мой взгляд, это участие на встрече Совета глав МИД СНГ и саммите "Центральная Азия – Россия". Эти форматы являются приоритетными для России, в отличие от Казахстана, который выступил флагманом встречи СВМДА.
Россия использует такие форматы встреч для того, чтобы показать миру, что несмотря на все заявления США, Украины и их союзников, Москва не находится в изоляцию. Все попытки Запада выстроить однополярный мир, где небольшая часть государств принимает решения глобального характера, не находят успеха. Сегодня мы наблюдаем высокий спрос на альтернативные площадки в мировой политической системе, где государства могут эффективно встречаться без оглядки на Запад и определять условия развития и взаимодейтсвия. Это подтвердил небывалый ажиотаж вокруг саммита ШОС, прошедшего в сентябре в Самарканде.
— Президент России Владимир Путин заявил, что ключевую роль в мире начинает играть Центральная Азия. Что значат эти слова?
- Давайте посмотрим на те условия, в которых находится Россия. Запад и Евросоюз для нас потеряны как направление внешней политики и экономики. С Китаем и Индией у России достаточно прагматичные отношения, однако ожидать какого-то серьезного прорыва не стоит. Эти страны пока не готовы к однозначной перестройке и переориентированию на сотрудничество с Россией.
Центральная Азия как раз то направление, в котором у России не до конца реализован потенциал и возможны серьезные подвижки для сотрудничества. Замечу, что ранее Москва рассматривала отношения с Центральной Азией в большей степени как добрососедство, но не как основное направление своей внешней политики. Сейчас ситуация и приоритеты меняются.
— Как изменилась политика России по отношению к странам Центральноазиатского региона?
- Сегодня мы видим совсем другую ситуацию. Праздновании 70-летия Владимира Путина проходило под эгидой неформального саммита СНГ, где большинство участников были представители стран Центральной Азии. Практическим в том же составе проходит мероприятие в Астане, в том числе саммит "Центральная Азия – Россия". Даже на уровне таких встреч и переговоров у России изменился подход к региону. Это означает, что к нему сейчас приковано большое внимание и на сотрудничество с постсоветскими странами возлагаются особые надежды.
— Что Россия теряет в Центральной Азии сейчас, а какие проекты могут укрепить сотрудничество Москвы и стран региона?
- Можно по этому поводу спекулировать, сравнивать с 90-ми и говорить, что, да, Москва сдает позиции. Однако, если сравнивать Россию с конкурентами, Китаем и Турцией, то у нее достаточно сбалансированный набор инструментов для взаимодействия со странами ЦА, способный обеспечивать предсказуемые отношения. Если говорить о проседающих направлениях, это появление русофобских настроений на постсоветском пространстве и критика в прессе про военную спецоперацию России на Украине. В этом плане, Москве есть над чем работать. Наши западные конкуренты не дремлют и активно продвигают свои антирусские идеи в общество через прессу и неправительственный сектор.
— Как воспринимается "Специальная военная операция" странами Центральной Азии и вообще украинская тема?
- По-разному. На высшем уровне у стран видны попытки максимально дистанцироваться от конфликта и занять сбалансированную позицию. Например, государства уходят от голосования, либо воздерживаются от участия в вопросах принятия мер против России, чтобы оставить многовекторность в своей внешней политике. При этом многие страны стараются сохранить возможности для сотрудничества с Россией, как например Узбекистан и Казахстан.
Астана, с одной стороны, заявляет, что не будет помогать Москве обходить санкции, все сотрудничество с Россией проходит под мониторингом Министерства финансов США. Но при этом на практике мы видим, что системно увеличивается российско-казахстанская торговля и Казахстан остается важнейшим хабом для параллельного импорта.
— Почему Казахстан поддержал санкции против России?
- Казахстан опасается вторичных санкций, поэтому ввел ограничения в отдельных направлениях. Ограничено банковское сотрудничество и переводы с Россией через карты "Мир", потому что финансовая сфера наиболее уязвима для Казахстана. Но в то же время Москва и Астана решают вопросы по параллельному импорту. И продолжают весьма продуктивное и прагматичное сотрудничество.