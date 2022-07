https://ukraina.ru/20220713/1036288951.html

США впервые признали свою причастность к госпереворотам. Как это было на Украине

Украина.ру, 13.07.2022

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон стал первым высокопоставленным американским чиновником, открыто признавшим причастность США к госпереворотам в разных частях мира. В украинском Майдане Вашингтон сыграл одну из ключевых ролей, к которой готовился почти 40 летВ интервью телеканалу CNN 12 июля, комментируя штурм Капитолия сторонниками 45-го президента США Дональда Трампа в январе 2021 года, его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон заявил: "Как человек, который помогал планировать госперевороты не здесь (в США – ред.), а, знаете ли, в других места, хочу сказать, что это изрядная работа".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik сказала, что не припомнит, чтобы человек, занимавший столь высокие посты и отвечавший непосредственно за международную политику США, прямым текстом рассказывал, что он занимался планированием государственных переворотов в других странах."Ещё раз - не поддержкой как они раньше говорили "демократических сил", не содействием развитию демократии, плюрализма и так далее. Но так, чтобы своими словами смачно и абсолютно нагло человек, облечённый властью в течение многих лет и при различных президентах, сказал, что он занимался планированием государственных переворотов за рубежом, я не припомню", - отметила дипломат.На просьбу телеведущего уточнить, о каких госпереворотах шла речь, Болтон упомянул неудачную попытку государственного переворота в Венесуэле в 2019 году, но поспешил заверить, что правительство США не имело к этому "особого отношения".Впрочем, в то же время испаноязычная служба BBC опубликовала интервью бывшего заместителя помощника госсекретаря по делам Западного полушария Кэрри Филипетти, в котором она рассказала, что Администрация Трампа рассчитывала, что военные Венесуэлы свергнут президента страны Николаса Мадуро, но недооценила лояльность вооружённых сил, поэтому переворот не удался."Всем известно, что США пытались свергнуть с поста президента Венесуэлы. Теперь ждём признания США ключевой роли в незаконном "майданном" перевороте на Украине в 2014 году, что также ни для кого не является секретом", - написал в Twitter первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.Чем Украина привлекла СШАА рассказывать о своих проделках на Украине американские дипломаты и чиновники могли бы долго, ведь проявлять интерес к этой стране, как отметил американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру, Вашингтон начал в конце 1970-х годов, именно тогда США начали закладывать идеологические основы Майдана, а оперативно-тактическую непосредственную работу проводили в 1990-е.В начале — середине 1990-х Соединённые Штаты проявляли пристальное внимание Украине, опасаясь желания Москвы превратить СНГ в зону своего влияния. Согласно ежегодным законам о финансировании внешней политики США, в 1996 году на демократизацию стран СНГ выделялся $641 млрд, $225 млрд которых предназначались Киеву.Для реализации проектов на Украине США разработали чёткую схему: средства, выделенные на эти цели Конгрессом, передавали запрещённому в РФ Агентству по международному развитию (USAID), а его представительство на Украине направляло деньги сети американских организаций, которые, в свою очередь, распределяли их между украинскими НКО. Причём в задачи USAID входили только подготовка рамочных программ и контроль за их реализацией, а разработкой критериев для получателей грантов занимались его партнёры, среди которых Национальный демократический институт и Международный республиканский институт (деятельность которых признана Минюстом РФ нежелательной на территории страны), исполнители часто даже не знали, что реализуют проект на деньги американского правительства.Выборы власть имущих Украины по американским лекаламПолитические проекты, которые на Украине реализовывали Штаты, можно разделить на 4 направления:· изменение законодательства в сферах проведения выборов, деятельности партий и неправительственных организаций;· учреждение политических партий и обучение наблюдателей для работы на избирательных участках;· создание независимых средств массовой информации;· формирование НПО для активной молодёжи.Избирательное законодательствоВ середине 1990-х депутаты Верховной Рады Анатолий Ткачук и Сергей Головатый совместно с экспертами Национального демократического института разработали новый закон о выборах. После чего американское ведомство подготовило группу из более сотни активистов для поддержки этого документа, когда он ещё был в статусе законопроекта. Конституция Украины редакции 1996 года также написана звёздно-полосатыми чернилами. Для подготовки Основного закона президент страны Леонид Кучма обратился за помощью к учреждённой USAID Ассоциации городов Украины, которая в итоге и стала автором Конституции, а затем украинские власти распространяли её текст при содействии USAID.С того же года власти США запустили программу обучения для украинских политиков, которой каждый год принимали участие примерно 700 человек. В 2005 году Национальный демократический институт на финансы, полученные от USAID, реализовал проект по обогащению политической верхушки молодыми специалистами: по итогам стажировки в Верховной Раде 40% участников получили высокие посты, в том числе членов ЦИК Украины и заместителей министров.Партии и наблюдателиПеред Вашингтоном встал вопрос, как привести к власти лояльных Америке политиков на фоне популярности на Украине Коммунистической партии. Проблема №2 — отсутствие чёткой партийной системы в парламенте. В связи с этим USAID запустил программу Political Process and Party-Building Program с целью создать политические партии и превратить их лидеров в политтехнологов. Кроме того, в феврале 1994 года учреждён Комитет избирателей Украины, целями которого заявлены общественный контроль за голосованием и "активизация конкретного гражданина". В свою очередь, ЦИК Украины по договорённости с USAID в 1998 году провёл централизованное обучение 15 тысяч наблюдателей. Таким образом, 2 ключевые в избирательном процессе структуры оказались под колпаком американцев, а Штаты получили реальные механизмы влияния на ход выборов.О масштабах проектов по воспитанию политических деятелей красноречивее всего говорят цифры: с 1993 по 2015 год в них приняли участие свыше 16 тысяч украинских активистов, партийных лидеров-выпускников программ только в 2001 году насчитывалось 2300 человек, а порядка 30 парламентариям посчастливилось посетить Конгресс и там познакомиться с законотворческим процессом. Акцент также делался на региональных чиновников, молодёжь и женщин — их, в частности, учили, как организовать уличные акции протестов во время выборов. Однако в отчётных документах властей и институтов США конкретно не указано, с какими политическими силами Украины они работают.Создание независимых СМИДля подачи информации о политической жизни страны под правильным углом нужны лояльные журналисты. Для их подготовки Вашингтон создал 2 структуры: Центр независимых СМИ, который распределял гранты среди молодых средств массовой информации и обучал их сотрудников этике независимого репортёра, а также Фонд развития СМИ при посольстве США в Киеве для финансирования местных СМИ. Более того, в 2002 году США запустили успешный проект "Телекритика": на финансовую помощь американцев украинские журналисты основали интернет-телевидение, которое впоследствии было активно вовлечено в избирательную кампанию парламентских выборов того же года (на которых победила "Наша Украина" Виктора Ющенко, второе место заняли коммунисты во главе с Петром Симоненко, а третье — "За единую Украину!" Леонида Кучмы). Кроме того, на грантовые деньги USAID совместно с ЦИК Украины разработало и запустило 4 телепередачи с целью повысить уровень гражданского самосознания граждан.Сеть ПНО для молодёжиЕщё один важный элемент политической культуры — неправительственные организации. Активная работа по этому направлению началась уже в 2000-х с запуском проекта Next Generation Initiave для подготовки нового поколения управленцев, о которой президент США Билл Клинтон объявил в июле 2000 года в ходе визита в Киев. Очень эффективной оказалась программа "Открытый мир", многочисленные выпускники которой открыли экспертные сообщества и общественные организации на Родине. Ключевым мобилизационным инструментом американского правительства и украинских политсил стали более 200 неправительственных и молодёжных организаций, специализирующихся на партийной борьбе, которые появились благодаря тому, что организация Counterpart Alliance for Partnership выделила на работу с активистами около $3 млн в виде грантов.Конечно же, Вашингтон не пренебрёг таким проверенным инструментом мягкой силы, как обучение иностранным языкам. В обучении студентов английскому упор делался не на лексику, необходимую для повседневного общения на тему погоды-природы, а на то, как выражать гражданскую позицию. Затем выпускники этих спецкурсов проводили подобные семинары для других молодых людей, формируя, таким образом, целый кластер прозападно настроенных граждан.Оранжевый триумф публичной дипломатии СШАГлавным результатом публичной дипломатии, как признают Конгресс и USAID, стала оранжевая революция 2003 года: украинская общественность уже была готова к уличным акциям; в соцопросы и выпуск информационных листовок вложены миллионы долларов; члены "Нашей Украины" написали брошюры о том, как прийти к власти; почти 2000 журналистов, прошедших обучение по лекалам США, работали в пользу прозападных кандидатов; услугами Международного республиканского и Национального демократического институтов по разработке политических программ воспользовались 14 партий. Для большей уверенности, что всё пойдёт по плану, эти 2 американские структуры провели обучение порядка 11 000 активистов, в том числе партийных.Наблюдатели от Freedom House и Национального демократического института работали на Украине во время проведения президентских выборов осенью 2004 года: они присутствовали на избирательных участках, регулярно отправляли в Вашингтон подробные отчёты, проводили встречи с представителями местной власти и региональных избирательных комиссий. В пресс-релизе "Существенные нарушения процесса президентских выборов на Украине подрывают его легитимность" Национальный демократический институт открыто требовал провести 3-й тур выборов, утверждая, что зафиксировано множество случаев манипулирования, запугивания, фальсификаций, хотя наблюдатели из СНГ и Восточной Европы признали голосование легитимным. ЕС вслед за американцами призвал пересмотреть итоги, озвученные ЦИК Украины по 2-му туру (Виктор Янукович — 49,42%, Виктор Ющенко — 46,69%), а миссия ОБСЕ заявила о несоответствии выборов европейским нормам.На фоне уличных протестов сторонников Ющенко в Киеве и западных регионах страны (начавшихся ещё до оглашения результатов) 3 декабря Верховный суд признал голосование несостоявшимся. Спустя 5 дней парламент назначил новый состав ЦИК и принял конституционные поправки, которые президент Леонид Кучма незамедлительно подписал в зале заседания. В результате состоялся 3-й тур выборов, победу в котором с перевесом в 7,79% (51,99% против 44,2%) одержал Ющенко.10 декабря 2004 года член Палаты представителей Конгресса США Рон Пол заявил, что американские власти через различные НКО, в частности, проект "Польско-американо-украинская инициатива сотрудничества", финансировали предвыборную кампанию Ющенко."Мы не знаем точно, сколько именно миллионов долларов правительство США потратило на президентские выборы на Украине, может быть, десятки миллионов. Однако мы знаем, что значительная часть этих денег предназначалась для оказания содействия Виктору Ющенко. Финансирование иностранцами американских выборов по праву считается противозаконным деянием. Однако именно этим мы сейчас сами занимаемся за рубежом", — подчеркнул он.Более того, на следующий день руководитель Международного республиканского института Лони Кранер, ранее занимавшая высокий пост в Госдепартаменте, сказала на пресс-конференции, что за 2 года Вашингтон вложил в развитие оппозиционного движения на Украине $65 млрд. По её словам, деньги поступали через международные благотворительные институты, в том числе Фонд "Евразия", на счета оппозиционных партий страны.Сам Ющенко, естественно, отрицал связи с заокеанскими спонсорами: "Мне надоели эти легенды. Если все так финансируют "Нашу Украину", у меня один вопрос: где деньги? Кто мог финансировать людей на площади Независимости, которые провели там 17 дней?" Дистанцироваться предпочитал и Белый дом — глава пресс-службы Скотт Маклеллан утверждал, что Вашингтон поддерживает ни какого-то конкретного кандидата, а "демократический процесс, отражающий настроения украинского общества".Однако ещё в июле 2001 года местное отделение USAID опубликовало доклад "Особенности НПО и гражданского общества на Украине и в Молдавии", в котором говорится, что Ющенко наладил связи между правительством Украины и американскими "мозговыми центрами" с помощью фонда Freedom House. Кроме того, по итогам 3-го тура выборов американские наблюдатели не заметили ни единого нарушения — вот так в одночасье усовершенствовалась работа избирательных комиссий, а жалоба Януковича о недостоверности результатов была отклонена, хотя аналогичное обращение Ющенко было принято и послужило основанием для переголосования.Майдан (не)зависимостиСпустя почти 10 лет Штаты действовали открыто. Во время массовых акций протеста 2013-2014 годов Майдан посещали высокопоставленные дипломаты и политики из США. Чего стоит только сюжет, как Виктория Нуланд, занимавшая тогда должность заместителя госсекретаря по странам Европы и Евразии, раздавала печенье. Осенью 2015 года Джеффри Пайетт, будучи послом США на Украине, заявил, что Вашингтон не выступает в качестве участника Контактной группы, но обсуждает украинский вопрос с Киевом, Берлином и Парижем. Таким образом, Штаты были вовлечены в процесс по урегулированию ситуации в Донбассе.Позже в интервью телеканалу CNN Нуланд признала, что с 1991 года Вашингтон вложил в Украину около $5 млрд, чтобы поддержать "устремления украинского народа, желающего иметь сильное, демократическое правительство, которое представляет его интересы". Более того, в интервью тому же телеканалу президент США Барак Обама 1 февраля 2015 года с гордостью заявил: "Мы выступили посредником в переходе власти на Украине".Подробно о роли американской стороны в этом процессе сказано в отчёте Национального фонда поддержки демократии: за период с 2011 по 2014 год он передал некоммерческим организациям Украины около $14 млн и сыграл ключевую роль в начальной стадии майдана, немаловажный вклад в госпереворот внесли и СМИ, поддерживаемые фондом."Организации фонда были заняты мониторингом выступлений выбранных и назначенных чиновников, способствовавших возрастающему осознанию наличия коррупции и безнаказанности. Независимые СМИ сыграли ключевую роль в информировании местной и зарубежной аудитории в периоды до и во время демонстраций. Они также помогли обеспечить безопасность журналистов, освещавших протесты, снабжая их защитным снаряжением", — говорится в документе.В отчёте также отмечено содействие общественным и молодёжным движениям, принимавшим участие в протестах: на активизацию молодёжи, мониторинг СМИ, объективную, сбалансированную политическую отчётность на выборах в 2011 году НКО Украины получили от Национального фонда поддержки демократии $2,9 млн, в 2012-м — $3,3 млн, в 2013-м — $2,8 млн, в 2014-м —$4,5 млн (в том числе $2,1 млн на участие в президентских и досрочных парламентских выборах). Впрочем, Харьковская правозащитная организация, например, и не скрывает, что их работа оплачена из американского кошелька, но отрицает присутствие своих членов на акциях протеста, утверждая, что деньги пошли на поддержку простого населения. Таким образом, именно в год свержения Виктора Януковича финансирование увеличилось более чем в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом.О событиях в период майдана в ноябре 2020 года рассказал Роман Ващук, в 2014-2019 годах возглавлявший посольство Канады на Украине: "От гражданского общества (имеются в виду сторонники госпереворота, "соросята", существующие на деньги иностранных посольств и благотворительных фондов — Ред.) и первых правительств после Майдана было приглашение: "вмешивайтесь, советуйте, оказывайте давление, чтобы мы могли сделать те реформы, которые хотим, несмотря на сопротивление наших внутренних врагов".Таким образом, как отметил Ващук, Украина стала полигоном для обкатки государствами G7 экономических, социальных, политических экспериментов, запрещённых для собственных обществ.К тому же, сказал бывший посол, кураторы Украины от Демократической партии США настоятельно советовали руководству страны не идти на уступки в выполнения Минских соглашений, уверяя, что скоро внешнеполитическая конъюнктура изменится и окажется неблагоприятной для России, вот тогда можно будет пересмотреть "Минск-2". Теперь понятно, почему делегация Киева доводила переговоры в Контактной группе до абсурда.Как сказал в ходе "Прямой линии" в июне 2021 года российский лидер Владимир Путин, Украина отдана под полное внешнее управление: вопросы решаются в Вашингтоне, частично — в Париже и Берлине, но никак не в Киеве.

