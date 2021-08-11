Кабмин назначил Александра Камышина исполняющим обязанности главы правления АО «Укрзализныця» (УЗ). Трансляция заседания велась в YouTube 11 августа

«Постой, паровоз, не стучите колеса». Как «варяги» «Укрзализныцю» разорили © Public domain Ивана Юрика, возглавившего компанию в марте 2021 года, об освобождении его от временного исполнения обязанностей главы правления.

Александр Камышин стал временно исполняющим обязанности председателя правления на срок до 31 декабря 2021 года или до избрания нового постоянного главы правления.

Камышин — советник главы Министерства инфраструктуры Александра Кубракова. С 2012 по 2019 год он был менеджером по инвестициям в холдинговой компании СКМ Рината Ахметова. Совладелец нескольких аграрных компаний. Блогер, ведет YouTube-проект «Латифундисты».

Ранее сотрудники УЗ жаловались на мизерное повышение зарплаты и блокирование деятельности профсоюза со стороны работодателя.