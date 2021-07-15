Под Верховной Радой митинг против поправок в языковое законодательство перерос в массовую драку с полицией. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews 15 июля

Реванш русского языка: только один «Слуга народа» не испугался неонацистов © Facebook/Макс Бужанский Максим Бужанский, часто действующий наперекор своим коллегам, не стал этого делать.

Против этих поправок вышла протестовать группа националистов. Один из них разбрасывал перед зданием Рады фальшивые рублевые купюры. Полицейские оттесняли митингующих довольно грубо.

«Снимайте, но подальше, что вы третесь об меня своими гениталиями», — сказал украинский коп девушке.

«Вам не кажется, что это хамство — так говорить?» — сказал метатель купюр, и в течение минуты он был задержан: его взял в захват сотрудник полиции в штатском и утащил за оцепление, где его стала бить группа правоохранителей.

После этого единомышленники задержанного бросились его отбивать, и началась массовая потасовка.