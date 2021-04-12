Окружной суд Варшавы не продлил арест экс-руководителю «Укравтодора», бывшему министру транспорта Польши Славомиру Новаку. Об этом 12 апреля сообщил портал UA.NEWS со ссылкой на RMF24

Судья Агнешка Доманская отказалась оставлять Новака под стражей, несмотря на просьбу прокурора продлить срок до июля 2021 года. Отмечается, что суд применил к экс-министру другие меры, не требующие ареста.

В последний раз арест Новака суд продлял в январе до 16 апреля.

Славомир Новак — польский политик и украинский госчиновник. С 2001 по 2005 год был членом Сейма Польши.

В Польше арестован бывший глава «Укравтодора» Новак. Выйдет ли следствие на высокопоставленных лиц украинской власти? © ukravtodor.gov.ua

Затем в 2016 году был назначен руководителем Украинского транспортного агентства «Укравтодор».

Получил украинское гражданство. 20 июля 2020 года арестован по подозрению в коррупции. Дело расследуют совместно украинские и польские правоохранители. Польская сторона обвиняет Новака в создании коррупционной ОПГ, а украинская — в отмывании государственных денег в особо крупных размерах.

В прокуратуре предполагают, что это не единичный эпизод, ведётся следствие.