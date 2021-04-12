Судья Агнешка Доманская отказалась оставлять Новака под стражей, несмотря на просьбу прокурора продлить срок до июля 2021 года. Отмечается, что суд применил к экс-министру другие меры, не требующие ареста.
В последний раз арест Новака суд продлял в январе до 16 апреля.
Славомир Новак — польский политик и украинский госчиновник. С 2001 по 2005 год был членом Сейма Польши.
С 2011 по 2013 год там же занимал пост министра транспорта, строительства и морской экономики.
Затем в 2016 году был назначен руководителем Украинского транспортного агентства «Укравтодор».
Получил украинское гражданство. 20 июля 2020 года арестован по подозрению в коррупции. Дело расследуют совместно украинские и польские правоохранители. Польская сторона обвиняет Новака в создании коррупционной ОПГ, а украинская — в отмывании государственных денег в особо крупных размерах.
В прокуратуре предполагают, что это не единичный эпизод, ведётся следствие.