В Белоруссии задержали двух российских журналистов, освещавших акции протеста: корреспондента издания «Коммерсантъ» Кирилла Кривошеева и фотографа газеты «Известия» Павла Волкова. Об этом 25 марта сообщили «Известия»

Кулеба заступился за белорусских журналистов © Facebook, Dmytro Kuleba

Как сообщил секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, корреспонденты были задержаны из-за отсутствия аккредитации, в ближайшее время их отпустят.

«Они задержаны, как говорят, потому что были без аккредитации, но сейчас их отпустят. Мы говорили с председателем союза журналистов Белоруссии, он это подтвердил. Сейчас они будут отпущены», — рассказал он.

Позже Кривошеев и Волков сообщили РИА Новости, что их отпустили. Журналист «Коммерсанта» добавил, что его не будут депортировать из Белоруссии.

Накануне в центр Минска была стянута спецтехника, также в городе усилили наряды милиции и ОМОН в преддверии запланированной оппозицией акции протеста 25 марта. В этот день белорусская оппозиция традиционно празднует День воли в честь годовщины провозглашения Белорусской народной республики.