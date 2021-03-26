У Волкова проверяют документы и переписывают данные. Журналисты находятся в РУВД «Октябрьское» белорусской столицы.
Как сообщил секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, корреспонденты были задержаны из-за отсутствия аккредитации, в ближайшее время их отпустят.
«Они задержаны, как говорят, потому что были без аккредитации, но сейчас их отпустят. Мы говорили с председателем союза журналистов Белоруссии, он это подтвердил. Сейчас они будут отпущены», — рассказал он.
Позже Кривошеев и Волков сообщили РИА Новости, что их отпустили. Журналист «Коммерсанта» добавил, что его не будут депортировать из Белоруссии.
Накануне в центр Минска была стянута спецтехника, также в городе усилили наряды милиции и ОМОН в преддверии запланированной оппозицией акции протеста 25 марта. В этот день белорусская оппозиция традиционно празднует День воли в честь годовщины провозглашения Белорусской народной республики.