Текущая ситуация вокруг газопровода «Северный поток – 2» выглядит так, что проект будет завершен, сказал уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Польского радио 10 марта

Польские власти ранее активно пытались остановить или замедлить прокладку «Северного потока 2» и призывали к этому своих союзников в США и ЕС.

«Это выглядит так, что этот газопровод будет закончен», — заявил Наимский.

При этом он намекнул, что после завершения строительства проблемы «Северного потока 2» не окончатся.

«Есть еще многочисленные юридические характеры, связанные с началом его эксплуатации», — добавил он.

В январе Датское энергетическое агентство сообщало, что Nord Stream 2 AG планирует строить газопровод «Северный поток — 2» в водах Дании с 25 января до конца мая, после чего продолжить укладку труб в немецких водах.

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При этом «Газпром» заявлял, что заострять внимание на сроках завершения строительства «Северного потока — 2» не стоит, точных дат нет, и важен сам запуск проекта.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.