МИД Украины потребовал от властей Боснии оказать содействие в расследовании уголовного дела о якобы незаконном вывозе из страны православной иконы, которую позднее подарили главе МИД РФ Сергею Лаврову, сообщает РИА Новости 15 января

Заявление украинского МИДа стало ответом сербскому члену президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милораду Додику, который сказал: «Если Украина докажет, что просила об иконе до того дня, когда я встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, мы передадим ее».

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сказал, что «в Украине не воспринимают языка условий и ультиматумов от члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика».

«Мы ожидаем, что боснийско-герцеговинская сторона не будет использовать икону во внутриполитической борьбе, а будет предоставлять содействие в рамках уголовного расследования и экспертизы и в ее скорейшем возвращению в Украину», — сказал он.

Лавров предложил Меркель выбор между Россией и Навальным © REUTERS,

Посольство Украины в Сараево после этого направило ноту в МИД страны с требованием объяснить ее происхождение.

МИД РФ передал икону в посольство Боснии и Герцеговины в Москве, порекомендовав партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения ее происхождения.