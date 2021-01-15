Заявление украинского МИДа стало ответом сербскому члену президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милораду Додику, который сказал: «Если Украина докажет, что просила об иконе до того дня, когда я встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, мы передадим ее».
Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сказал, что «в Украине не воспринимают языка условий и ультиматумов от члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика».
«Мы ожидаем, что боснийско-герцеговинская сторона не будет использовать икону во внутриполитической борьбе, а будет предоставлять содействие в рамках уголовного расследования и экспертизы и в ее скорейшем возвращению в Украину», — сказал он.
Лавров в ходе визита в БиГ 14 декабря посетил Восточное Сараево, где Додик преподнес ему в дар православную икону, возраст которой, как сообщалось, 300 лет. По словам представителя БиГ, икона была найдена в Луганске.
Посольство Украины в Сараево после этого направило ноту в МИД страны с требованием объяснить ее происхождение.
МИД РФ передал икону в посольство Боснии и Герцеговины в Москве, порекомендовав партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения ее происхождения.