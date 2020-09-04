Два бомбардировщика B-52H поднялись в воздух с авиабазы "Фэрфорд", которая расположена в английском графстве Глостершир. Они направились в сторону Украины, а уже с ее территории прошли по касательной с границей Крыма.

​«Истребители [ВКС России] не могут быть подняты на перехват из-за того, что американцы находятся в воздушном пространстве Украины», — говорится в сообщении канала.

Цели полета пока не известны.

Российские истребители перехватили бомбардировщики США над Черным морем
Российские истребители перехватили бомбардировщики США над Черным морем
© РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк
Бомбардировщик B-52H способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное. Основной целью создания самолета в корпорации Boeing ставили возможность доставки двух термоядерных бомб любой мощности до любой точки СССР.

Американские бомбардировщики уже появлялись в воздушном пространстве Украины в мае нынешнего года. Это были самолеты марки B-1B Lancer, их сопровождали украинские Су-27 и МиГ-29. Тогда же стало известно, что американские самолеты провели тренировочную бомбардировку около границ России, в 100 километрах от границ территории Ленинградской области.