Два бомбардировщика B-52H поднялись в воздух с авиабазы "Фэрфорд", которая расположена в английском графстве Глостершир. Они направились в сторону Украины, а уже с ее территории прошли по касательной с границей Крыма.
10:25 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) September 4, 2020
Пара стратегических бомбардировщиков #Boeing B-52H #Stratofortress ВВС 🏳️🌈США🇺🇸, (5BW|23rdBS), бортовой номер 61-0034, позывной #JULIA51 и 60-0044 позывной ##JULIA51 взлетевшие с авиабазы Фэйрфорд🇬🇧 RAF #Fairford, в воздушном пространстве Германии🇩🇪.#USAF #B52 pic.twitter.com/Nh8qFjMGux
«Истребители [ВКС России] не могут быть подняты на перехват из-за того, что американцы находятся в воздушном пространстве Украины», — говорится в сообщении канала.
Цели полета пока не известны.
Бомбардировщик B-52H способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное. Основной целью создания самолета в корпорации Boeing ставили возможность доставки двух термоядерных бомб любой мощности до любой точки СССР.
Американские бомбардировщики уже появлялись в воздушном пространстве Украины в мае нынешнего года. Это были самолеты марки B-1B Lancer, их сопровождали украинские Су-27 и МиГ-29. Тогда же стало известно, что американские самолеты провели тренировочную бомбардировку около границ России, в 100 километрах от границ территории Ленинградской области.