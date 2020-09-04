Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress Военно-воздушных сил США пролетели над побережьем Азовского моря, приблизившись к границе с Крымом. Эта информация 4 сентября появилась в Telegram-канале «Военный обозреватель»

Два бомбардировщика B-52H поднялись в воздух с авиабазы "Фэрфорд", которая расположена в английском графстве Глостершир. Они направились в сторону Украины, а уже с ее территории прошли по касательной с границей Крыма.

​«Истребители [ВКС России] не могут быть подняты на перехват из-за того, что американцы находятся в воздушном пространстве Украины», — говорится в сообщении канала.

Цели полета пока не известны.

Российские истребители перехватили бомбардировщики США над Черным морем © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк

Американские бомбардировщики уже появлялись в воздушном пространстве Украины в мае нынешнего года. Это были самолеты марки B-1B Lancer, их сопровождали украинские Су-27 и МиГ-29. Тогда же стало известно, что американские самолеты провели тренировочную бомбардировку около границ России, в 100 километрах от границ территории Ленинградской области.