Зеленский ответил, как закончится война на Украине - 14.04.2025 Украина.ру
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Зеленский ответил, как закончится война на Украине
Зеленский ответил, как закончится война на Украине - 14.04.2025 Украина.ру
Зеленский ответил, как закончится война на Украине
Украинский конфликт закончится дипломатией, в том числе прямыми двухсторонними переговорами. А территории, которые вошли в состав РФ, "в конечном итоге" вернутся Киеву. Такие заявления сделал Владимир Зеленский. Его слова 14 апреля обнародовал телеканал CBS News
2025-04-14T10:22
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По словам главы киевского режима, у президента России Владимира Путина нет возможности захватить всю Украину, а у Киева нет сил, чтобы освободить все территории, вошедшие в состав РФ.Кроме того, он считает, что Россия будет давить на Украину через США и "некоторых партнеров" для признания Киевом ее территорий. Однако, подчеркнул украинский политик, Украина этого не сделает, а будет рассчитывать на возврат территорий "в конечном итоге в будущем"."Мы вернем. Когда и как — я сегодня сказать не могу", — сказал Зеленский. Между тем главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что конфликт на Украине может завершиться в 2025 году. Подробнее о ее словах — в публикации "Пора дружить с нами": Симоньян высказалась о завершении украинского конфликта.
https://ukraina.ru/20250414/zelenskiy-priznal-chto-ne-znaet-kak-vernut-osvobozhdennye-territorii-1062500928.html
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новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, сво
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, СВО

Зеленский ответил, как закончится война на Украине

10:22 14.04.2025 (обновлено: 10:24 14.04.2025)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Украинский конфликт закончится дипломатией, в том числе прямыми двухсторонними переговорами. А территории, которые вошли в состав РФ, "в конечном итоге" вернутся Киеву. Такие заявления сделал Владимир Зеленский. Его слова 14 апреля обнародовал телеканал CBS News
По словам главы киевского режима, у президента России Владимира Путина нет возможности захватить всю Украину, а у Киева нет сил, чтобы освободить все территории, вошедшие в состав РФ.

"Безусловно, будут переговоры. Безусловно, они будут разными — и трехсторонними, и двусторонними. Будут разные форматы. Мы придем к дипломатическому решению этой войны. Потому что Путин не может нас оккупировать. А нам не хватает сил, чтобы деоккупировать все", — заявил Зеленский.

Кроме того, он считает, что Россия будет давить на Украину через США и "некоторых партнеров" для признания Киевом ее территорий. Однако, подчеркнул украинский политик, Украина этого не сделает, а будет рассчитывать на возврат территорий "в конечном итоге в будущем".
"Мы вернем. Когда и как — я сегодня сказать не могу", — сказал Зеленский.
14 апреля, 07:16
Зеленский признал, что не знает, как вернуть освобожденные территорииВладимир Зеленский в интервью телеканалу CBS признал, что не может сказать, как вернуть территории, отошедшие под контроль России
Между тем главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что конфликт на Украине может завершиться в 2025 году. Подробнее о ее словах — в публикации "Пора дружить с нами": Симоньян высказалась о завершении украинского конфликта.
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