Зеленский ответил, как закончится война на Украине
10:22 14.04.2025 (обновлено: 10:24 14.04.2025)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Украинский конфликт закончится дипломатией, в том числе прямыми двухсторонними переговорами. А территории, которые вошли в состав РФ, "в конечном итоге" вернутся Киеву. Такие заявления сделал Владимир Зеленский. Его слова 14 апреля обнародовал телеканал CBS News
По словам главы киевского режима, у президента России Владимира Путина нет возможности захватить всю Украину, а у Киева нет сил, чтобы освободить все территории, вошедшие в состав РФ.
"Безусловно, будут переговоры. Безусловно, они будут разными — и трехсторонними, и двусторонними. Будут разные форматы. Мы придем к дипломатическому решению этой войны. Потому что Путин не может нас оккупировать. А нам не хватает сил, чтобы деоккупировать все", — заявил Зеленский.
Кроме того, он считает, что Россия будет давить на Украину через США и "некоторых партнеров" для признания Киевом ее территорий. Однако, подчеркнул украинский политик, Украина этого не сделает, а будет рассчитывать на возврат территорий "в конечном итоге в будущем".
"Мы вернем. Когда и как — я сегодня сказать не могу", — сказал Зеленский.
Между тем главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что конфликт на Украине может завершиться в 2025 году. Подробнее о ее словах — в публикации "Пора дружить с нами": Симоньян высказалась о завершении украинского конфликта.
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