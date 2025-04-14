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СМИД ЕС рассмотрит 17-й пакет антироссийских санкций в мае - Каллас

СМИД ЕС рассмотрит 17-й пакет антироссийских санкций в мае - Каллас - 14.04.2025 Украина.ру

СМИД ЕС рассмотрит 17-й пакет антироссийских санкций в мае - Каллас

Главы МИД стран-членов Евросоюза сейчас обсуждают и в мае могут принять 17-й пакет санкций против России. Об этом по итогам министерской встречи в Люксембурге заявила глава дипломатии союза Кая Каллас

2025-04-14T17:09

2025-04-14T17:09

2025-04-14T17:09

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По словам Каллас, решение о принятии нового пакета антироссийских санкций может быть принято СМИД ЕС в мае после проработки решения, которое ведётся сейчас."Мы сейчас обсуждаем 17-й пакет санкций против России, включая "теневой флот" и другие элементы, которые будут представлены на заседании Совета по иностранным делам ЕС в мае", - заявила Каллас.Накануне заседания в Люксембурге глава МИД Литвы Кястутис Будрис сообщил, что руководство этой постсоветской прибалтийской республики намерено видеть в 17-м пакете ограничительные мер в отношении торговли российским сжиженным газом (СПГ) и нефтью с использованием "теневого флота", а также в отношении российской госкорпорации "Росатом" и дополнительные индивидуальные санкции.О проработке нового пакета антироссийских санкций Еврокомиссия заявила в марте.Ранее Каллас отчиталась об отправке миллионов боеприпасов Киеву

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