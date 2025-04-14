https://ukraina.ru/20250414/smid-es-rassmotrit-17-y-paket-antirossiyskikh-sanktsiy-v-mae---kallas-1062514280.html
СМИД ЕС рассмотрит 17-й пакет антироссийских санкций в мае - Каллас
СМИД ЕС рассмотрит 17-й пакет антироссийских санкций в мае - Каллас - 14.04.2025 Украина.ру
СМИД ЕС рассмотрит 17-й пакет антироссийских санкций в мае - Каллас
Главы МИД стран-членов Евросоюза сейчас обсуждают и в мае могут принять 17-й пакет санкций против России. Об этом по итогам министерской встречи в Люксембурге заявила глава дипломатии союза Кая Каллас
2025-04-14T17:09
2025-04-14T17:09
2025-04-14T17:09
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По словам Каллас, решение о принятии нового пакета антироссийских санкций может быть принято СМИД ЕС в мае после проработки решения, которое ведётся сейчас."Мы сейчас обсуждаем 17-й пакет санкций против России, включая "теневой флот" и другие элементы, которые будут представлены на заседании Совета по иностранным делам ЕС в мае", - заявила Каллас.Накануне заседания в Люксембурге глава МИД Литвы Кястутис Будрис сообщил, что руководство этой постсоветской прибалтийской республики намерено видеть в 17-м пакете ограничительные мер в отношении торговли российским сжиженным газом (СПГ) и нефтью с использованием "теневого флота", а также в отношении российской госкорпорации "Росатом" и дополнительные индивидуальные санкции.О проработке нового пакета антироссийских санкций Еврокомиссия заявила в марте.Ранее Каллас отчиталась об отправке миллионов боеприпасов Киеву
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новости, россия, люксембург, литва, ес, мид, росатом, антироссийские санкции, еврокомиссия, дипломатия, русофобия, торговая война, энергетика
Новости, Россия, Люксембург, Литва, ЕС, МИД, Росатом, антироссийские санкции, Еврокомиссия, дипломатия, Русофобия, торговая война, энергетика
СМИД ЕС рассмотрит 17-й пакет антироссийских санкций в мае - Каллас
Главы МИД стран-членов Евросоюза сейчас обсуждают и в мае могут принять 17-й пакет санкций против России. Об этом по итогам министерской встречи в Люксембурге заявила глава дипломатии союза Кая Каллас
По словам Каллас, решение о принятии нового пакета антироссийских санкций может быть принято СМИД ЕС в мае после проработки решения, которое ведётся сейчас.
"Мы сейчас обсуждаем 17-й пакет санкций против России
, включая "теневой флот" и другие элементы, которые будут представлены на заседании Совета по иностранным делам ЕС
в мае", - заявила Каллас.
Накануне заседания в Люксембурге
глава МИД Литвы
Кястутис Будрис сообщил, что руководство этой постсоветской прибалтийской республики намерено видеть в 17-м пакете ограничительные мер в отношении торговли российским сжиженным газом (СПГ) и нефтью с использованием "теневого флота", а также в отношении российской госкорпорации "Росатом
" и дополнительные индивидуальные санкции.
О проработке нового пакета антироссийских санкций Еврокомиссия
заявила в марте.