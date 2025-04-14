https://ukraina.ru/20250414/luchshe-doch-na-paneli-chem-syn-v-ttsk-i-myagkaya-sila-ukrainskikh-prostitutok-v-polshe-1062499098.html

"Лучше дочь на панели, чем сын в ТЦК" и "мягкая сила" украинских проституток в Польше

"Лучше дочь на панели, чем сын в ТЦК" и "мягкая сила" украинских проституток в Польше - 14.04.2025 Украина.ру

"Лучше дочь на панели, чем сын в ТЦК" и "мягкая сила" украинских проституток в Польше

Что пишут и о чем говорят на Украине "лидеры мнений", журналисты, политики и обычные завсегдатаи соцсетей?

2025-04-14T05:55

2025-04-14T05:55

2025-04-14T05:55

эксклюзив

украина

польша

киев

владимир зеленский

дональд трамп

левченко

приватбанк

рада

верховная рада

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Скандалов на Украине, как всегда, много. Собственно, само существование Украины - один большой скандал.На улицах продолжают всё более зверскими способами ловить мужчин.Омбудсмен призывает украинских "секс-работниц" к патриотичным действиям.Но основной скандал - это, конечно, продажа недр Украины.Сможет ли Трамп победить "криворожского гопника"? И кто на самом деле стоит за Зеленским: МИ-6, евроатлантические глобалисты?"Пакет победы"Это скандал, который тлеет давно. Никак не закончится подписанием хоть чего-нибудь. И обрастает по дороге все новыми и новыми подробностями.Как известно, "сделка по ресурсам" была причиной приезда Зеленского в Вашингтон полтора месяца назад. И хотя знаменитый скандал в Овальном кабинете произошёл по другому поводу, но сделка "по ресурсам" была сорвана.А еще до того в Киев для подписания этой сделки приезжал министр финансов Скотт Бессент, которому пришлось ждать аудиенции у Зеленского пять часов.Даже Трамп потом возмущался: как, мол, некультурно ведёт себя киевский карлик.К нему приехал пожилой человек, долго ехал, на поезде. А Зеленский, видите ли, спит.Конечно же, "пожилой человек", Скотт Бессент - это не добрый дедушка, а мощный капиталистический хищник. Его приезд был ловушкой. И Зеленский, конечно, не спал. Он судорожно звонил в Лондон: "шеф, всё пропало!"Ведь за три дня до инаугурации Трампа в Киев примчался Стармер, чтобы подписать новое, "столетнее" соглашение о дружбе с Украиной. И видимо, тогда Зеленский продал всю Украину с потрохами британцам.Но потом он решил продать её еще раз!На этой неделе появилось интервью экс-госсекретаря США Блинкена, где тот обстоятельно рассказал, как было дело. В ответ на вопрос, "разумно ли пытаться получить вознаграждение, в том числе редкоземельные металлы, за нашу помощь?" Блинкен ответил: "Да, и это была одна из частей "пакета победы", который Зеленский принёс в последние 6 месяцев нашей администрации".Недра: нужен референдум?То есть идея "продать Украину вместе с недрами" пришла в голову не жадному Трампу, а трусливому Зеленскому.А возможно ли это в принципе?Даже если закрыть глаза на нелегитимность Зеленского.Говорит политолог Константин Бондаренко:- Недра Украины принадлежат народу Украины. Об этом ясно сказано в 13 статье Конституции. Поэтому если речь идёт о недрах, то необходимо провести референдум, на котором народ Украины решит, что делать.Иными словами, любая сделка, которая касается недр, будет недействительной, даже если её подпишет вся Верховная Рада.А Зеленский и Ермак наняли для переговоров о недрах британскую юридическую компанию и уже заплатили ей 2,5 миллиона долларов из какого-то резервного фонда.- Как такое может быть? - спрашивает Бондаренко, - этот вопрос утверждала Рада? Кто и каким решением уполномочил какую-то зарубежную фирму вести переговоры от имени народа Украины?Фирма эта замечена в связях с Пинчуком (кто бы сомневался!), участвовала на Украине в скандалах с "Приватбанком", а также подавала иски в ЕСПЧ против России."Все страньше и страньше," как говорила Алиса в Стране чудес.Сначала два ловких махинатора попытались добиться продолжения военных поставок, предложив Трампу недра Украины (в основном, те, что уже принадлежат России).Когда номер не прошел, решили тянуть время.Связи Зеленского с МИ-6Два деятеля и рады были бы продать всю Украину целиком и по кусочкам, и не один раз (это было бы просто идеально). Но не могут. Оба на крючке у английских спецслужб.Так ведь до сих пор никто и не знает, о чем говорили тогда ещё законный президент Украины Зеленский и глава его администрации Ермак в Лондоне во время визита к новому главе МИ-6 Ричарду Муру?Мур тогда всего неделю как принял новую должность. Два украинских агента приехали познакомиться. Два часа продолжалась встреча. Отчёт и новые указания?Факт беспрецедентный. Глава государства посещает руководителя разведки другой страны. Что же тогда обсуждал и подписывал Зеленский в Лондоне?Депутат Верховной Рады Дубинский (находится в СИЗО Киева без суда и следствия) утверждает, что и сегодня Зеленскому дали гарантии Ричард Мур и МИ-6.Тяни, мол, время, а Трампа мы придержим.Никто так до сих пор и не знает, что было в соглашении, которое подписал Зеленский со Стармером в январе этого года.И что сейчас в новом соглашении с США? Тоже толком никто не знает.Но из появившейся в сети информации можно сделать вывод: всю "помощь США" Украина должна вернуть, плюс четыре процента сверху.И газовую трубу отдать. Ну и недра, само собой.Защитник недрИ при этом Зеленский умудряется внутри страны выглядеть как героический защитник недр."Зеля не прогнулся", - с гордостью пишут в украинских пабликах (там давно, вообще-то одни провластные пропагандисты, но и простой народ тоже есть).Да как не прогнулся. Он же сам эти недра предложил?"А потом не прогнулся".И хоть кол на голове теши."Зеля" продал уже все недра, со всеми проживающими сверху этих недр, а они продолжат гопак танцевать и кричать "Слава нации! Смерть ворогам!"Скоро и нации не останется. Но зомби продолжают прыгать и кричать. Не все, конечно. Но многие продолжают.Всё-таки качественное зомбирование этой территории осуществили американцы с британцами.Или изначально здесь жили какие-то чрезвычайно внушаемые особи?Он же продаёт всю страну без вашего ведома, и уже дважды или трижды продал?- Слава! Слава!Облавы на улицахНо надо сказать, что на Украине, во-первых, действуют жуткие "эскадроны смерти", то есть ТЦК.А во-вторых, за видео, например, можно сесть в тюрьму на немаленький срок.Народ, конечно, запуган, и рот боится раскрыть.В городе Черновцы журналистку Анжелу Гурину посадили на пять лет, так как она снимала незаконную мобилизацию на телефон, и в кадр попал кусочек стены здания военкомата.Это было расценено как нарушение закона! Конечно, ведь военкомат - это очень "секретное" здание. На самом деле, оно есть на всех общедоступных картах города.Но Анжела "опубличила" общеизвестное и получила срок.Конечно же, это акция устрашения: не смейте снимать и выкладывать в соцсети кадры мобилизации.А они всё страшнее и страшнее. И наручники на мужчин надевают, и скручивают, как баранов, вносят тела в свои "бусики".Обещают создать уже структуру "частных военкомов"!ТЦК нанимают частные охранные структуры, и те действуют максимально жёстко.Говорят, что такая практика уже есть в Харькове.Мужчин теперь ловят даже возле роддомов.В Харькове какие-то люди в балаклавах забрызгали сотрудника автозаправки газовым баллончиком, схватили, кинули в машину и увезли в ТЦК. Это уже "частные военкомы"?Женщина, которая кричала "Что вы делаете вообще? Это наш сотрудник!" и снимала происходящее на видео, наверняка рискует получить срок.Это вдуматься надо. Четыре человека в балаклавах, с закрытыми лицами, подбегают на улице к парню, брызгают в лицо баллончиком и похищают среди бела дня.Никаких последствий, никакого противодействия.Уже сейчас говорят в Одессе "Лучше иметь дочь-проститутку, жену, невестку и тёщу - всех проституток, чем одного сына, работающего в ТЦК".Жёстко, конечно. Но умеет народ сказать.Да только что сказать то и умеет. Да и то не все. А защитить себя не умеет.А как же самая свободная нация, которая чуть что - сразу на Майдан?"Я живу в Донецке, у нас никого не ловят, и мы ездим, куда хотим. А вы?" - пишет в комментариях женщина из Донецка.Только недавно это была Украина. А теперь там живут свободные люди.Думайте, как говорил Зеленский, когда ещё только шел на выборы. Такой весь миролюбивый и смешной. И вот посмотрите, в какого вурдалака превратился.А на Украине обнаружена "мягкая сила".Вернее, эта сила работает за рубежом. Чрезвычайно успешно.Мягкая силаКатерина Левченко, бывший правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики Украины, говорит о "мягком влиянии", которое применяют "украинские секс-работницы" в Польше.Только в Польше более 100 тысяч клиентов поменяли за последние полтора года отношения к Украине и стали проукраинскими."Они буквально передают наши нарративы по Украине самым мягким способом", - говорит Левченко.Левченко призывает всех "секс работниц" в Европе делать то же самое."Это не занимает много времени, но даёт пролонгированный эффект".Звучит как реклама виагры.Как, интересно, Катерина Левченко представляет себе "работу" украинских проституток в Европе? Во время чего они должны осуществить "мягкую силу"?Прошептать "Зеленский - гений", снимая с себя одежду? И "Украина победит!" в конце, так сказать, встречи?И как, интересно, секс-работницы замеряют эффект своей пропаганды? Они спрашивают при следующей встрече "а как ты относишься к Украине теперь?"Если "проукраинский", получишь скидку?И как "уполномоченная" посчитала "сотни тысяч" мужчин, которые после встреч с украинскими проститутками стали патриотами Украины?Кстати, там же, в Европе, на ниве секса активно работают, например, румынки. А если распропагандированные "проукраинские" европейские мужчины попадут в тиски румынских "секс работниц"?Тут нужен глаз да глаз. Надо саму Катерину Левченко отправить в зарубежный бордель для присмотра за клиентами.Она, кстати, доктор юридических наук и украинская "политыкыня", так называют там женщин-политиков. Депутат Рады.Извините, "депутатка". "Докторка" наук и "доцентка". Признанная "экспертка" в гендерных вопросах.Как говорится в старой поговорке, "кто в Украине жил, тот в цирке не смеётся".Хотя смешного, честно говоря, уже не то что мало – вообще сейчас там совершенно никому не смешно.Читайте также: Украинский цирк добрался до ООН, "Экипаж прощается", но пока не уходит, США-Китай: "если завтра война"

https://ukraina.ru/20250411/ukraina-khochet-prevratit-resursnuyu-sdelku-s-ssha-v-filkinu-gramotu-1062469445.html

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, польша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, левченко, приватбанк, рада, верховная рада