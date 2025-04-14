https://ukraina.ru/20250414/ukrainskaya-kultura-sokhranitsya-kak-chast-russkogo-mira-programmnoe-zayavlenie-dmitriya-kiseleva-o-1062509142.html
Украинская культура сохранится как часть Русского мира. Программное заявление Дмитрия Киселева о будущем
Украинская культура сохранится как часть Русского мира. Программное заявление Дмитрия Киселева о будущем - 14.04.2025 Украина.ру
Украинская культура сохранится как часть Русского мира. Программное заявление Дмитрия Киселева о будущем
Главной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стало прошлое и будущее Украины, а также то, какую роль в возрождении украинской культуры может сыграть Россия.
2025-04-14T15:11
2025-04-14T15:11
2025-04-14T15:11
украина
россия
запад
дмитрий киселев
владимир путин
владимир зеленский
ес
нато
снг
эксклюзив
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046818329_0:23:2732:1560_1920x0_80_0_0_5f12787534226a04103903f5bcbc5f02.jpg
Современная Украина как самостоятельное государство сложилась исключительно в рамках советского проекта, считает Дмитрий Киселев. До этого все попытки создать устойчивую национальную государственность на этих землях оказывались неудачными. "Украина как государство появилась на территории России именно в советский период. Это исторический факт, который невозможно оспорить", — подчеркнул телеведущий.До революции 1917 года регион, ныне называемый Украиной, представлял собой конгломерат территорий с разной политической, культурной и языковой спецификой. Попытки создать независимое государство в 1917–1920 годах (УНР, ЗУНР, Гетманат) провалились из-за отсутствия единства среди элит и военного давления со стороны большевиков, белых армий и Польши.Украина никогда не была монолитным образованием ни в этническом, ни в культурном плане. Историк Пётр Толочко отмечал:"Единой украинской ментальности не существует. Центральные и восточные регионы исторически связаны с православной традицией и тяготеют к России. Западная Украина, находившаяся под влиянием Австро-Венгрии и Польши, ориентирована на католическую Европу. Юго-восточные области этнокультурно ближе к русским, чем к галичанам."Языковая ситуация также демонстрировала плавный переход от западноукраинских говоров с сильным польским влиянием через центральноукраинский "суржик" к русскоязычному юго-востоку.В 1920-х годах советская власть проводила политику "коренизации", включая насильственную украинизацию. Однако к 1930-м Сталин осудил её крайности:"Нельзя заставлять русских отказываться от родного языка и культуры под видом "национального строительства". Это не свобода, а скрытый гнёт. Более того, украинизацию часто возглавляли элементы, враждебные советской власти, стремившиеся противопоставить Украину России".Несмотря на это, украинский язык укрепил свои позиции, что впоследствии, по мнению Дмитрия Киселева, сыграло роль в росте националистических настроений.У Европы же для Украины было другое предложение и были другие планы. Гитлеровцы рассматривали Украину исключительно как ресурсную базу. Альфред Розенберг, идеолог нацистской оккупационной политики, заявлял:"Москва — смертельный враг Германии. Наша задача — оторвать Украину от России и использовать её против большевиков."Однако сам Гитлер отвергал идею украинской государственности:"Украина нужна нам только как колония. Любые национальные движения там должны подавляться."Степан Бандера, несмотря на сотрудничество с абвером, был арестован после провозглашения "независимости" в 1941 году. Его сторонники устроили кровавую резню во Львове, уничтожая поляков, евреев и советских активистов.После распада СССР Украина получила уникальные стартовые условия:Кроме того, солидная научная база, крепкая система образования и население крупного европейского государства – 52 миллиона человек."Немаловажный фактор, — считает Киселев, — дружественное окружение со всех сторон, надежный рынок в России и СНГ. Свобода! Незалежность... Единственное внешнеполитическое условие в Конституции самостийной Украины – нейтралитет".Однако вместо интеграции с РФ Киев избрал курс на конфронтацию:"Националисты начали искоренять русский язык, переписывать историю, а Запад поощрял это, обещая членство в ЕС и НАТО."Предложение с Запада было противопоставить Украину России – вплоть до того, чтобы сделать из страны передовой военный плацдарм для удара по России.Для этого Западу нужно было радикализировать на Украине власть. Телеведущий назвал события 2004 и 2014 годов на Украине госпереворотами, организованными Западом."В 2014-м началась карательная операция против Донбасса. Запад поддержал киевский режим, хотя Минские соглашения изначально были обречены — их подписали лишь для передышки", - отметил Киселев.Сейчас для киевского режима наступил момент истины, когда Запад, действуя в чисто колониальном ключе, хочет забрать себе украинские недра, атомные станции, пашню и черноморские порты. Украину, ставшую нищей, наглой и скандальной, уже не ждут ни в Евросоюзе, ни в НАТО — ей ничего не обещают. В последнее время даже расплывчатая формулировка о том, что место Украины в Евросоюзе, перестала звучать. "Коалиция желающих" из 30 стран для ввода войск на Украину так и не сложилась — слов и ужимок Макрона оказалось недостаточно, наглости Стармера тоже, а пустота еврочиновников вроде Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас и вовсе ничего не решает.Запад предлагает Украине только один вариант — продолжить войну с Россией до самоуничтожения. Европа, в свою очередь, готовится воевать с Россией, но только когда Путин на нее нападет. При этом утверждения, будто Путин нападет на Европу в 2030 году, — полный бред, но именно отсюда и берется план европейского перевооружения "Готовность-2030". А пока что Украина должна держаться, выполняя роль отвлекающего десанта. В военном деле такой прием известен, но шансы выжить у тех, кто в него отправляется, всегда заведомо минимальны.Россия же, напротив, всегда предлагала Украине мир и совместное развитие. Путин с самого начала своего президентства буквально нянчился с Украиной — только подумайте, до 2013 года включительно он посетил Украину 21 раз, то есть почти по два раза в год. Кроме того, он приглашал украинских лидеров в Россию и встречался с ними на многосторонних форумах. По экспертным оценкам, которые сам Путин однажды озвучил, общая выгода для украинского бюджета от российской помощи с 1991 по 2013 годы составила около 250 миллиардов долларов.К Украине Путин искренне испытывал самые теплые чувства. Например, в Харькове в декабре 2001 года он предлагал вступать в ВТО вместе и совместно интегрироваться в мировую экономику. Тогда еще была вера в то, что сотрудничество с Западом возможно.При этом в российском обществе нет антиукраинских настроений. Да, есть презрение к Зеленскому и его "татуированным свастикой нацикам" — на фронте их даже называют "немцами". Но никакой деукраинизации не происходит. В Москве рестораны украинской кухни — "Корчма", "Тарас Бульба", "Одесса-мама" — всегда полны посетителей. Торт "Киевский" по-прежнему любим и выпускается в больших количествах. Никому даже в голову не приходит переименовывать Киевский вокзал или улицы в честь Довженко, Ивана Франко и Леси Украинки.В русской культуре никогда не противопоставляли таких людей, как Людмила Гурченко, Николай Губенко, Ада Роговцева, Александр Вертинский, Петр Лещенко, Клавдия Шульженко, Игорь Савченко (создавший хрестоматийные образы Тараса Шевченко и Богдана Хмельницкого), Леонид Быков, Юрий Гуляев, одесситы — Леонид Утесов, Анна Ахматова, Илья Ильф и Евгений Петров, Роман Карцев, Михаил Жванецкий, Юрий Стоянов."Все наши, все общие, были, есть и останутся. Это и есть многоцветие украинской культуры, а не то, что сейчас кастрировано и подается в Киеве".Не углубляясь в историю, стоит отметить, что Украину как территорию, ее города строили и защищали многие выдающиеся деятели. Разве можно их теперь "просеивать"? Нет, наоборот — мы будем их сохранять, потому что культура Украины — наша общая культура, родная нам. Для европейцев все эти имена — пустой звук, но если украинской культуре суждено сохраниться, то только внутри русского мира, как его полновесная часть.Более того, из-за преступной политики нациков сейчас украинцев внутри России едва ли не больше, чем на самой Украине. Широта нашей души не просто позволяет это, но и предполагает. Мелочиться — что-то отскребать, рушить или отсеивать — мы не будем.Вот свежий пример: на этой неделе День космонавтики на орбите встретил запорожец Алексей Зубрицкий. В составе международного экипажа (двое россиян и американец) он улетел на МКС 8 апреля. В прошлом — военный летчик-лейтенант ВСУ, служил в Севастополе, а в 2014 году перешел на сторону России, продолжил службу и стал российским космонавтом. Разве Россия должна была относиться к нему с подозрением? Наоборот!Что касается фамилии Зубрицкий, то она хорошо известна среди украинских западенцев. Ведь именно Денис Иванович Зубрицкий, дворянин-шляхтич, написал многотомную историю Галицкой Руси, где еще в начале XIX века описал "единый русский народ от Карпат до Камчатки"."А ведь так оно и есть, — подвел итог телеведущий. — Осталось только разобраться с демилитаризацией и денацификацией. Дело движется. Победа будет за нами".О свежих планах Запада на Украину — в материале "Миротворцы для войны. Зачем Зеленскому нужны западные солдаты на Украине"
https://ukraina.ru/20250414/ot-kakikh-regionov-khochet-izbavitsya-zelenskiy-i-chto-ego-zhdt-posle-svo--gasparyan--1062502300.html
https://ukraina.ru/20250414/zelenskiy-popytalsya-napugat-mir-eskalatsiey-konflikta-1062507957.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, запад, дмитрий киселев, владимир путин, владимир зеленский, ес, нато, снг, эксклюзив
Современная Украина как самостоятельное государство сложилась исключительно в рамках советского проекта, считает Дмитрий Киселев. До этого все попытки создать устойчивую национальную государственность на этих землях оказывались неудачными.
"Украина как государство появилась на территории России именно в советский период. Это исторический факт, который невозможно оспорить", — подчеркнул телеведущий.
До революции 1917 года регион, ныне называемый Украиной, представлял собой конгломерат территорий с разной политической, культурной и языковой спецификой. Попытки создать независимое государство в 1917–1920 годах (УНР, ЗУНР, Гетманат) провалились из-за отсутствия единства среди элит и военного давления со стороны большевиков, белых армий и Польши.
Украина никогда не была монолитным образованием ни в этническом, ни в культурном плане. Историк Пётр Толочко отмечал:
"Единой украинской ментальности не существует. Центральные и восточные регионы исторически связаны с православной традицией и тяготеют к России. Западная Украина, находившаяся под влиянием Австро-Венгрии и Польши, ориентирована на католическую Европу. Юго-восточные области этнокультурно ближе к русским, чем к галичанам."
Языковая ситуация также демонстрировала плавный переход от западноукраинских говоров с сильным польским влиянием через центральноукраинский "суржик" к русскоязычному юго-востоку.
В 1920-х годах советская власть проводила политику "коренизации", включая насильственную украинизацию. Однако к 1930-м Сталин осудил её крайности:
"Нельзя заставлять русских отказываться от родного языка и культуры под видом "национального строительства". Это не свобода, а скрытый гнёт. Более того, украинизацию часто возглавляли элементы, враждебные советской власти, стремившиеся противопоставить Украину России".
Несмотря на это, украинский язык укрепил свои позиции, что впоследствии, по мнению Дмитрия Киселева, сыграло роль в росте националистических настроений.
У Европы же для Украины было другое предложение и были другие планы. Гитлеровцы рассматривали Украину исключительно как ресурсную базу. Альфред Розенберг, идеолог нацистской оккупационной политики, заявлял:
"Москва — смертельный враг Германии. Наша задача — оторвать Украину от России и использовать её против большевиков."
Однако сам Гитлер отвергал идею украинской государственности:
"Украина нужна нам только как колония. Любые национальные движения там должны подавляться."
Степан Бандера, несмотря на сотрудничество с абвером, был арестован после провозглашения "независимости" в 1941 году. Его сторонники устроили кровавую резню во Львове, уничтожая поляков, евреев и советских активистов.
После распада СССР Украина получила уникальные стартовые условия:
—Экономика: развитая промышленность (металлургия, авиакосмическая отрасль), мощный АПК, энергетическая инфраструктура.
—Армия: ядерное оружие, 800 тыс. военных, тысячи танков и самолётов.
—Геополитика: транзитные маршруты в Европу, дружественные отношения с Россией.
Кроме того, солидная научная база, крепкая система образования и население крупного европейского государства – 52 миллиона человек.
"Немаловажный фактор, — считает Киселев, — дружественное окружение со всех сторон, надежный рынок в России и СНГ. Свобода! Незалежность... Единственное внешнеполитическое условие в Конституции самостийной Украины – нейтралитет".
Однако вместо интеграции с РФ Киев избрал курс на конфронтацию:
"Националисты начали искоренять русский язык, переписывать историю, а Запад поощрял это, обещая членство в ЕС и НАТО."
Предложение с Запада было противопоставить Украину России – вплоть до того, чтобы сделать из страны передовой военный плацдарм для удара по России.
Для этого Западу нужно было радикализировать на Украине власть. Телеведущий назвал события 2004 и 2014 годов на Украине госпереворотами, организованными Западом.
"В 2014-м началась карательная операция против Донбасса. Запад поддержал киевский режим, хотя Минские соглашения изначально были обречены — их подписали лишь для передышки", - отметил Киселев.
Сейчас для киевского режима наступил момент истины, когда Запад, действуя в чисто колониальном ключе, хочет забрать себе украинские недра, атомные станции, пашню и черноморские порты. Украину, ставшую нищей, наглой и скандальной, уже не ждут ни в Евросоюзе, ни в НАТО — ей ничего не обещают. В последнее время даже расплывчатая формулировка о том, что место Украины в Евросоюзе, перестала звучать. "Коалиция желающих" из 30 стран для ввода войск на Украину так и не сложилась — слов и ужимок Макрона оказалось недостаточно, наглости Стармера тоже, а пустота еврочиновников вроде Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас и вовсе ничего не решает.
Запад предлагает Украине только один вариант — продолжить войну с Россией до самоуничтожения. Европа, в свою очередь, готовится воевать с Россией, но только когда Путин на нее нападет. При этом утверждения, будто Путин нападет на Европу в 2030 году, — полный бред, но именно отсюда и берется план европейского перевооружения "Готовность-2030". А пока что Украина должна держаться, выполняя роль отвлекающего десанта. В военном деле такой прием известен, но шансы выжить у тех, кто в него отправляется, всегда заведомо минимальны.
Россия же, напротив, всегда предлагала Украине мир и совместное развитие. Путин с самого начала своего президентства буквально нянчился с Украиной — только подумайте, до 2013 года включительно он посетил Украину 21 раз, то есть почти по два раза в год. Кроме того, он приглашал украинских лидеров в Россию и встречался с ними на многосторонних форумах. По экспертным оценкам, которые сам Путин однажды озвучил, общая выгода для украинского бюджета от российской помощи с 1991 по 2013 годы составила около 250 миллиардов долларов.
К Украине Путин искренне испытывал самые теплые чувства. Например, в Харькове в декабре 2001 года он предлагал вступать в ВТО вместе и совместно интегрироваться в мировую экономику. Тогда еще была вера в то, что сотрудничество с Западом возможно.
"И сейчас Россия предлагает украинскому народу воссоздать наше естественное единство, — убежден Киселев. — Если для этого придется поганой метлой вымести из Киева нациков, то так и будет. Сами они при такой поддержке Запада никуда не денутся. И если кому-то нравится формула "мир через силу", значит, так тому и быть".
При этом в российском обществе нет антиукраинских настроений. Да, есть презрение к Зеленскому и его "татуированным свастикой нацикам" — на фронте их даже называют "немцами". Но никакой деукраинизации не происходит. В Москве рестораны украинской кухни — "Корчма", "Тарас Бульба", "Одесса-мама" — всегда полны посетителей. Торт "Киевский" по-прежнему любим и выпускается в больших количествах. Никому даже в голову не приходит переименовывать Киевский вокзал или улицы в честь Довженко, Ивана Франко и Леси Украинки.
В русской культуре никогда не противопоставляли таких людей, как Людмила Гурченко, Николай Губенко, Ада Роговцева, Александр Вертинский, Петр Лещенко, Клавдия Шульженко, Игорь Савченко (создавший хрестоматийные образы Тараса Шевченко и Богдана Хмельницкого), Леонид Быков, Юрий Гуляев, одесситы — Леонид Утесов, Анна Ахматова, Илья Ильф и Евгений Петров, Роман Карцев, Михаил Жванецкий, Юрий Стоянов.
"Все наши, все общие, были, есть и останутся. Это и есть многоцветие украинской культуры, а не то, что сейчас кастрировано и подается в Киеве".
Не углубляясь в историю, стоит отметить, что Украину как территорию, ее города строили и защищали многие выдающиеся деятели. Разве можно их теперь "просеивать"? Нет, наоборот — мы будем их сохранять, потому что культура Украины — наша общая культура, родная нам. Для европейцев все эти имена — пустой звук, но если украинской культуре суждено сохраниться, то только внутри русского мира, как его полновесная часть.
Более того, из-за преступной политики нациков сейчас украинцев внутри России едва ли не больше, чем на самой Украине. Широта нашей души не просто позволяет это, но и предполагает. Мелочиться — что-то отскребать, рушить или отсеивать — мы не будем.
Вот свежий пример: на этой неделе День космонавтики на орбите встретил запорожец Алексей Зубрицкий. В составе международного экипажа (двое россиян и американец) он улетел на МКС 8 апреля. В прошлом — военный летчик-лейтенант ВСУ, служил в Севастополе, а в 2014 году перешел на сторону России, продолжил службу и стал российским космонавтом. Разве Россия должна была относиться к нему с подозрением? Наоборот!
Что касается фамилии Зубрицкий, то она хорошо известна среди украинских западенцев. Ведь именно Денис Иванович Зубрицкий, дворянин-шляхтич, написал многотомную историю Галицкой Руси, где еще в начале XIX века описал "единый русский народ от Карпат до Камчатки".
"А ведь так оно и есть, — подвел итог телеведущий. — Осталось только разобраться с демилитаризацией и денацификацией. Дело движется. Победа будет за нами".