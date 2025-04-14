https://ukraina.ru/20250414/ukrainskaya-kultura-sokhranitsya-kak-chast-russkogo-mira-programmnoe-zayavlenie-dmitriya-kiseleva-o-1062509142.html

Украинская культура сохранится как часть Русского мира. Программное заявление Дмитрия Киселева о будущем

Украинская культура сохранится как часть Русского мира. Программное заявление Дмитрия Киселева о будущем - 14.04.2025 Украина.ру

Украинская культура сохранится как часть Русского мира. Программное заявление Дмитрия Киселева о будущем

Главной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стало прошлое и будущее Украины, а также то, какую роль в возрождении украинской культуры может сыграть Россия.

2025-04-14T15:11

2025-04-14T15:11

2025-04-14T15:11

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Современная Украина как самостоятельное государство сложилась исключительно в рамках советского проекта, считает Дмитрий Киселев. До этого все попытки создать устойчивую национальную государственность на этих землях оказывались неудачными. "Украина как государство появилась на территории России именно в советский период. Это исторический факт, который невозможно оспорить", — подчеркнул телеведущий.До революции 1917 года регион, ныне называемый Украиной, представлял собой конгломерат территорий с разной политической, культурной и языковой спецификой. Попытки создать независимое государство в 1917–1920 годах (УНР, ЗУНР, Гетманат) провалились из-за отсутствия единства среди элит и военного давления со стороны большевиков, белых армий и Польши.Украина никогда не была монолитным образованием ни в этническом, ни в культурном плане. Историк Пётр Толочко отмечал:"Единой украинской ментальности не существует. Центральные и восточные регионы исторически связаны с православной традицией и тяготеют к России. Западная Украина, находившаяся под влиянием Австро-Венгрии и Польши, ориентирована на католическую Европу. Юго-восточные области этнокультурно ближе к русским, чем к галичанам."Языковая ситуация также демонстрировала плавный переход от западноукраинских говоров с сильным польским влиянием через центральноукраинский "суржик" к русскоязычному юго-востоку.В 1920-х годах советская власть проводила политику "коренизации", включая насильственную украинизацию. Однако к 1930-м Сталин осудил её крайности:"Нельзя заставлять русских отказываться от родного языка и культуры под видом "национального строительства". Это не свобода, а скрытый гнёт. Более того, украинизацию часто возглавляли элементы, враждебные советской власти, стремившиеся противопоставить Украину России".Несмотря на это, украинский язык укрепил свои позиции, что впоследствии, по мнению Дмитрия Киселева, сыграло роль в росте националистических настроений.У Европы же для Украины было другое предложение и были другие планы. Гитлеровцы рассматривали Украину исключительно как ресурсную базу. Альфред Розенберг, идеолог нацистской оккупационной политики, заявлял:"Москва — смертельный враг Германии. Наша задача — оторвать Украину от России и использовать её против большевиков."Однако сам Гитлер отвергал идею украинской государственности:"Украина нужна нам только как колония. Любые национальные движения там должны подавляться."Степан Бандера, несмотря на сотрудничество с абвером, был арестован после провозглашения "независимости" в 1941 году. Его сторонники устроили кровавую резню во Львове, уничтожая поляков, евреев и советских активистов.После распада СССР Украина получила уникальные стартовые условия:Кроме того, солидная научная база, крепкая система образования и население крупного европейского государства – 52 миллиона человек."Немаловажный фактор, — считает Киселев, — дружественное окружение со всех сторон, надежный рынок в России и СНГ. Свобода! Незалежность... Единственное внешнеполитическое условие в Конституции самостийной Украины – нейтралитет".Однако вместо интеграции с РФ Киев избрал курс на конфронтацию:"Националисты начали искоренять русский язык, переписывать историю, а Запад поощрял это, обещая членство в ЕС и НАТО."Предложение с Запада было противопоставить Украину России – вплоть до того, чтобы сделать из страны передовой военный плацдарм для удара по России.Для этого Западу нужно было радикализировать на Украине власть. Телеведущий назвал события 2004 и 2014 годов на Украине госпереворотами, организованными Западом."В 2014-м началась карательная операция против Донбасса. Запад поддержал киевский режим, хотя Минские соглашения изначально были обречены — их подписали лишь для передышки", - отметил Киселев.Сейчас для киевского режима наступил момент истины, когда Запад, действуя в чисто колониальном ключе, хочет забрать себе украинские недра, атомные станции, пашню и черноморские порты. Украину, ставшую нищей, наглой и скандальной, уже не ждут ни в Евросоюзе, ни в НАТО — ей ничего не обещают. В последнее время даже расплывчатая формулировка о том, что место Украины в Евросоюзе, перестала звучать. "Коалиция желающих" из 30 стран для ввода войск на Украину так и не сложилась — слов и ужимок Макрона оказалось недостаточно, наглости Стармера тоже, а пустота еврочиновников вроде Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас и вовсе ничего не решает.Запад предлагает Украине только один вариант — продолжить войну с Россией до самоуничтожения. Европа, в свою очередь, готовится воевать с Россией, но только когда Путин на нее нападет. При этом утверждения, будто Путин нападет на Европу в 2030 году, — полный бред, но именно отсюда и берется план европейского перевооружения "Готовность-2030". А пока что Украина должна держаться, выполняя роль отвлекающего десанта. В военном деле такой прием известен, но шансы выжить у тех, кто в него отправляется, всегда заведомо минимальны.Россия же, напротив, всегда предлагала Украине мир и совместное развитие. Путин с самого начала своего президентства буквально нянчился с Украиной — только подумайте, до 2013 года включительно он посетил Украину 21 раз, то есть почти по два раза в год. Кроме того, он приглашал украинских лидеров в Россию и встречался с ними на многосторонних форумах. По экспертным оценкам, которые сам Путин однажды озвучил, общая выгода для украинского бюджета от российской помощи с 1991 по 2013 годы составила около 250 миллиардов долларов.К Украине Путин искренне испытывал самые теплые чувства. Например, в Харькове в декабре 2001 года он предлагал вступать в ВТО вместе и совместно интегрироваться в мировую экономику. Тогда еще была вера в то, что сотрудничество с Западом возможно.При этом в российском обществе нет антиукраинских настроений. Да, есть презрение к Зеленскому и его "татуированным свастикой нацикам" — на фронте их даже называют "немцами". Но никакой деукраинизации не происходит. В Москве рестораны украинской кухни — "Корчма", "Тарас Бульба", "Одесса-мама" — всегда полны посетителей. Торт "Киевский" по-прежнему любим и выпускается в больших количествах. Никому даже в голову не приходит переименовывать Киевский вокзал или улицы в честь Довженко, Ивана Франко и Леси Украинки.В русской культуре никогда не противопоставляли таких людей, как Людмила Гурченко, Николай Губенко, Ада Роговцева, Александр Вертинский, Петр Лещенко, Клавдия Шульженко, Игорь Савченко (создавший хрестоматийные образы Тараса Шевченко и Богдана Хмельницкого), Леонид Быков, Юрий Гуляев, одесситы — Леонид Утесов, Анна Ахматова, Илья Ильф и Евгений Петров, Роман Карцев, Михаил Жванецкий, Юрий Стоянов."Все наши, все общие, были, есть и останутся. Это и есть многоцветие украинской культуры, а не то, что сейчас кастрировано и подается в Киеве".Не углубляясь в историю, стоит отметить, что Украину как территорию, ее города строили и защищали многие выдающиеся деятели. Разве можно их теперь "просеивать"? Нет, наоборот — мы будем их сохранять, потому что культура Украины — наша общая культура, родная нам. Для европейцев все эти имена — пустой звук, но если украинской культуре суждено сохраниться, то только внутри русского мира, как его полновесная часть.Более того, из-за преступной политики нациков сейчас украинцев внутри России едва ли не больше, чем на самой Украине. Широта нашей души не просто позволяет это, но и предполагает. Мелочиться — что-то отскребать, рушить или отсеивать — мы не будем.Вот свежий пример: на этой неделе День космонавтики на орбите встретил запорожец Алексей Зубрицкий. В составе международного экипажа (двое россиян и американец) он улетел на МКС 8 апреля. В прошлом — военный летчик-лейтенант ВСУ, служил в Севастополе, а в 2014 году перешел на сторону России, продолжил службу и стал российским космонавтом. Разве Россия должна была относиться к нему с подозрением? Наоборот!Что касается фамилии Зубрицкий, то она хорошо известна среди украинских западенцев. Ведь именно Денис Иванович Зубрицкий, дворянин-шляхтич, написал многотомную историю Галицкой Руси, где еще в начале XIX века описал "единый русский народ от Карпат до Камчатки"."А ведь так оно и есть, — подвел итог телеведущий. — Осталось только разобраться с демилитаризацией и денацификацией. Дело движется. Победа будет за нами".О свежих планах Запада на Украину — в материале "Миротворцы для войны. Зачем Зеленскому нужны западные солдаты на Украине"

https://ukraina.ru/20250414/ot-kakikh-regionov-khochet-izbavitsya-zelenskiy-i-chto-ego-zhdt-posle-svo--gasparyan--1062502300.html

https://ukraina.ru/20250414/zelenskiy-popytalsya-napugat-mir-eskalatsiey-konflikta-1062507957.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

украина, россия, запад, дмитрий киселев, владимир путин, владимир зеленский, ес, нато, снг, эксклюзив