ЕС на три месяца остановил применение ответных пошлин к США - 14.04.2025 Украина.ру
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ЕС на три месяца остановил применение ответных пошлин к США
ЕС на три месяца остановил применение ответных пошлин к США - 14.04.2025 Украина.ру
ЕС на три месяца остановил применение ответных пошлин к США
Евросоюз ответил на приостановку действия ввозных пошлин США на европейские товары аналогичным решением. Об этом 14 апреля сообщила Еврокомиссия
2025-04-14T18:54
2025-04-14T18:54
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евросоюз
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"Европейский союз приостановил свои контрмеры против необоснованных торговых пошлин США, чтобы дать время и пространство для переговоров между ЕС и США", - сказано в опубликованном Еврокомиссией документе.Там также отмечено, что решение вступает в силу 14 апреля и будет действовать до 14 июля."В общей сложности приостановленные контрмеры ЕС охватывают экспорт США на сумму €21 млрд", - пояснили в ЕК.До этого в Еврокомиссии оперировали иными цифрами."Тарифы США затронут экспорт ЕС на общую сумму €26 млрд, что соответствует примерно 5% от общего объема экспорта товаров ЕС в США. Исходя из текущих потоков импорта, это приведет к тому, что импортерам США придется заплатить до €6 млрд дополнительных импортных пошлин", - утверждала ЕК в мартовском пресс-релизе.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон и другие политики ЕС призывали дать жёсткий ответ на решение президента США Дональда Трампа применить к Евросоюзу режим ответных ввозных пошлин на товары. Белый дом изначально решил применить к Евросоюзу тариф 25% на стали и алюминий и 20% на остальные товары с перспективой увеличения, если в Брюсселе пойдут на эскалацию торгового конфликта.Еврокомиссия назвала происходящее торговой войной и пообещала ответить повышением ввозных пошлин на товары из США – спиртное, мотоциклы и некоторый другие товарные группы. По итогам 2024 года США и ЕС наторговали товарами и услугами на $2 трлн.Как сообщалось ранее, Трамп объяснил, почему приостановил введение дополнительных пошлин
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новости, сша, франция, брюссель, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, ес, евросоюз, еврокомиссия, торговая война, международные отношения, пошлина, тарифы
Новости, США, Франция, Брюссель, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон, ЕС, Евросоюз, Еврокомиссия, торговая война, международные отношения, пошлина, тарифы

ЕС на три месяца остановил применение ответных пошлин к США

18:54 14.04.2025
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Евросоюз ответил на приостановку действия ввозных пошлин США на европейские товары аналогичным решением. Об этом 14 апреля сообщила Еврокомиссия
"Европейский союз приостановил свои контрмеры против необоснованных торговых пошлин США, чтобы дать время и пространство для переговоров между ЕС и США", - сказано в опубликованном Еврокомиссией документе.
Там также отмечено, что решение вступает в силу 14 апреля и будет действовать до 14 июля.
"В общей сложности приостановленные контрмеры ЕС охватывают экспорт США на сумму €21 млрд", - пояснили в ЕК.
До этого в Еврокомиссии оперировали иными цифрами.
"Тарифы США затронут экспорт ЕС на общую сумму €26 млрд, что соответствует примерно 5% от общего объема экспорта товаров ЕС в США. Исходя из текущих потоков импорта, это приведет к тому, что импортерам США придется заплатить до €6 млрд дополнительных импортных пошлин", - утверждала ЕК в мартовском пресс-релизе.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон и другие политики ЕС призывали дать жёсткий ответ на решение президента США Дональда Трампа применить к Евросоюзу режим ответных ввозных пошлин на товары. Белый дом изначально решил применить к Евросоюзу тариф 25% на стали и алюминий и 20% на остальные товары с перспективой увеличения, если в Брюсселе пойдут на эскалацию торгового конфликта.
Еврокомиссия назвала происходящее торговой войной и пообещала ответить повышением ввозных пошлин на товары из США – спиртное, мотоциклы и некоторый другие товарные группы. По итогам 2024 года США и ЕС наторговали товарами и услугами на $2 трлн.
Как сообщалось ранее, Трамп объяснил, почему приостановил введение дополнительных пошлин
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