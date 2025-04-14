https://ukraina.ru/20250414/es-na-tri-mesyatsa-ostanovil-primenenie-otvetnykh-poshlin-k-ssha-1062517710.html

ЕС на три месяца остановил применение ответных пошлин к США

ЕС на три месяца остановил применение ответных пошлин к США - 14.04.2025 Украина.ру

ЕС на три месяца остановил применение ответных пошлин к США

Евросоюз ответил на приостановку действия ввозных пошлин США на европейские товары аналогичным решением. Об этом 14 апреля сообщила Еврокомиссия

2025-04-14T18:54

2025-04-14T18:54

2025-04-14T18:54

новости

сша

франция

брюссель

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

эммануэль макрон

ес

евросоюз

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0d/1061051299_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_9a0bb8888415a28c8c7ffbf89c7925c5.png

"Европейский союз приостановил свои контрмеры против необоснованных торговых пошлин США, чтобы дать время и пространство для переговоров между ЕС и США", - сказано в опубликованном Еврокомиссией документе.Там также отмечено, что решение вступает в силу 14 апреля и будет действовать до 14 июля."В общей сложности приостановленные контрмеры ЕС охватывают экспорт США на сумму €21 млрд", - пояснили в ЕК.До этого в Еврокомиссии оперировали иными цифрами."Тарифы США затронут экспорт ЕС на общую сумму €26 млрд, что соответствует примерно 5% от общего объема экспорта товаров ЕС в США. Исходя из текущих потоков импорта, это приведет к тому, что импортерам США придется заплатить до €6 млрд дополнительных импортных пошлин", - утверждала ЕК в мартовском пресс-релизе.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон и другие политики ЕС призывали дать жёсткий ответ на решение президента США Дональда Трампа применить к Евросоюзу режим ответных ввозных пошлин на товары. Белый дом изначально решил применить к Евросоюзу тариф 25% на стали и алюминий и 20% на остальные товары с перспективой увеличения, если в Брюсселе пойдут на эскалацию торгового конфликта.Еврокомиссия назвала происходящее торговой войной и пообещала ответить повышением ввозных пошлин на товары из США – спиртное, мотоциклы и некоторый другие товарные группы. По итогам 2024 года США и ЕС наторговали товарами и услугами на $2 трлн.Как сообщалось ранее, Трамп объяснил, почему приостановил введение дополнительных пошлин

сша

франция

брюссель

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, франция, брюссель, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, ес, евросоюз, еврокомиссия, торговая война, международные отношения, пошлина, тарифы