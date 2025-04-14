https://ukraina.ru/20250414/vynesen-prigovor-ukrainskim-shturmovikam-za-terakty-v-kurskoy-oblasti-1062517207.html

Вынесен приговор украинским штурмовикам за теракты в Курской области

Вынесен приговор украинским штурмовикам за теракты в Курской области - 14.04.2025 Украина.ру

Вынесен приговор украинским штурмовикам за теракты в Курской области

Двое военнослужащих ВСУ приговорены к лишению свободы за совершение террористических актов в Суджанском районе Курской области. Об этом 14 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко

2025-04-14T18:08

2025-04-14T18:08

2025-04-14T18:08

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Суд признал достаточными собранные СК России доказательства для вынесения приговора в отношении военнослужащих 61 отдельной штурмовой бригады ВСУ Сергея Харсуна и Святослава Мельника. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области (пп."а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).Следствием и судом установлено, что в августе 2024 года Харсун, Мельник и другие военнослужащие этой штурмовой бригады ВСУ в целях совершения террористических актов на автомобиле "Козак" незаконно вторглись на территорию Российской Федерации.Харсун и Мельник были задержаны российскими военнослужащими 25 августа 2024 года в ходе боевых действий.По приговору суда Харсун получил 15 лет лишения свободы, из них первые пять лет он отбудет в тюрьме, а остальные - в исправительной колонии строгого режима. Мельник получил 15,5 лет лишения свободы, из них также первые пять лет отбудет в тюрьме, а остальные - в ИК строгого режима.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.США и ЕС продолжают поставки оружия, используемого ВСУ в террористической деятельности на территориях Россиянкой Федерации. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Мародерство, насилие и расправы. Непридуманные преступления ВСУ в Курской области Более полная новостная картина дня представлена в обзоре "Подумай дважды, нацист", для чего ВСУ Taurus. Итоги 14 апреля на Украине

https://ukraina.ru/20250408/1062365855.html

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новости, курская область, россия, суджа, ск рф, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, мирные жители, кто, приговор