Вынесен приговор украинским штурмовикам за теракты в Курской области - 14.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250414/vynesen-prigovor-ukrainskim-shturmovikam-za-terakty-v-kurskoy-oblasti-1062517207.html
Вынесен приговор украинским штурмовикам за теракты в Курской области
Вынесен приговор украинским штурмовикам за теракты в Курской области - 14.04.2025 Украина.ру
Вынесен приговор украинским штурмовикам за теракты в Курской области
Двое военнослужащих ВСУ приговорены к лишению свободы за совершение террористических актов в Суджанском районе Курской области. Об этом 14 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко
2025-04-14T18:08
2025-04-14T18:08
новости
курская область
россия
суджа
ск рф
вооруженные силы украины
всу
военные преступления
мирные жители
кто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0f/1056894938_0:0:1194:673_1920x0_80_0_0_9c8bc0a20edc22c7fc755db1a060de7d.jpg
Суд признал достаточными собранные СК России доказательства для вынесения приговора в отношении военнослужащих 61 отдельной штурмовой бригады ВСУ Сергея Харсуна и Святослава Мельника. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области (пп."а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).Следствием и судом установлено, что в августе 2024 года Харсун, Мельник и другие военнослужащие этой штурмовой бригады ВСУ в целях совершения террористических актов на автомобиле "Козак" незаконно вторглись на территорию Российской Федерации.Харсун и Мельник были задержаны российскими военнослужащими 25 августа 2024 года в ходе боевых действий.По приговору суда Харсун получил 15 лет лишения свободы, из них первые пять лет он отбудет в тюрьме, а остальные - в исправительной колонии строгого режима. Мельник получил 15,5 лет лишения свободы, из них также первые пять лет отбудет в тюрьме, а остальные - в ИК строгого режима.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.США и ЕС продолжают поставки оружия, используемого ВСУ в террористической деятельности на территориях Россиянкой Федерации. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Мародерство, насилие и расправы. Непридуманные преступления ВСУ в Курской области Более полная новостная картина дня представлена в обзоре "Подумай дважды, нацист", для чего ВСУ Taurus. Итоги 14 апреля на Украине
https://ukraina.ru/20250408/1062365855.html
курская область
россия
суджа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0f/1056894938_0:0:1016:761_1920x0_80_0_0_fd1223683a13a4be5f219aa09edebea2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, суджа, ск рф, вооруженные силы украины, всу, военные преступления, мирные жители, кто, приговор
Новости, Курская область, Россия, Суджа, СК РФ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, КТО, приговор

Вынесен приговор украинским штурмовикам за теракты в Курской области

18:08 14.04.2025
 
© Фото : скриншот видео из соцсетейВоеннослужащий ВСУ Василий Данилюк
Военнослужащий ВСУ Василий Данилюк - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : скриншот видео из соцсетей
Читать в
ДзенTelegram
Двое военнослужащих ВСУ приговорены к лишению свободы за совершение террористических актов в Суджанском районе Курской области. Об этом 14 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко
Суд признал достаточными собранные СК России доказательства для вынесения приговора в отношении военнослужащих 61 отдельной штурмовой бригады ВСУ Сергея Харсуна и Святослава Мельника. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области (пп."а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что в августе 2024 года Харсун, Мельник и другие военнослужащие этой штурмовой бригады ВСУ в целях совершения террористических актов на автомобиле "Козак" незаконно вторглись на территорию Российской Федерации.
"Находясь в населенных пунктах Суджа и Черкасская Конопелька Суджанского района Курской области, в целях дестабилизации деятельности органов власти, Харсун и Мельник занимали боевые позиции в больницах и жилых домах, откуда неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению. Кроме этого, они, угрожая применением оружия, запугивали местное население и препятствовали его эвакуации", - рассказали в СК РФ.
Харсун и Мельник были задержаны российскими военнослужащими 25 августа 2024 года в ходе боевых действий.
По приговору суда Харсун получил 15 лет лишения свободы, из них первые пять лет он отбудет в тюрьме, а остальные - в исправительной колонии строгого режима. Мельник получил 15,5 лет лишения свободы, из них также первые пять лет отбудет в тюрьме, а остальные - в ИК строгого режима.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
8 апреля, 12:43
Украинские штурмовики получили по 16-17 лет за теракты в Курской областиПо приговору 2-го Западного окружного военного суда трое украинских военнослужащих приговорены к лишению свободы на сроки от 16 до 17 лет за террористическую деятельность в Курской области. Об этом 8 апреля сообщила генпрокуратура России.
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.США и ЕС продолжают поставки оружия, используемого ВСУ в террористической деятельности на территориях Россиянкой Федерации.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Мародерство, насилие и расправы. Непридуманные преступления ВСУ в Курской области
Более полная новостная картина дня представлена в обзоре "Подумай дважды, нацист", для чего ВСУ Taurus. Итоги 14 апреля на Украине
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКурская областьРоссияСуджаСК РФВооруженные силы УкраиныВСУВоенные преступлениямирные жителиКТОприговор
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:50На обеспечении у Европы: Суслов о том, почему Украину ждет тотальный разгром по образцу 9 мая 1945 года
20:47Пакеты Байдена "сдуваются": Суслов раскрыл, почему в плане помощи Украине США уходят "на задние ряды"
20:20Фицо едет на Парад Победы в Москву, игнорируя главу дипломатии ЕС
20:15"Лягушку варят медленно": Живов раскрыл, по какой методичке США действуют против славянских народов
20:00"Запад понимает только силу": эксперт о том, почему РФ нужно максимально жестко чертить красные линии
19:45ФСБ не будет писать в Телеграм: Живов о том, какой должна быть социальная реклама против мошенников
19:31"Коллеги "постукивают": Золотарев рассказал о санкциях СНБОУ и ситуации в экспертном сообществе
19:30На каких нарративах вы сидите? Зеленский снова разозлил Трампа
19:30Юрий Кнутов: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском
19:30Нанести русским хоть какое-то военное "поражение" — высшая степень военной "доблести" Запада — Живов
18:51Путин не ангел, а Байден и Зеленский некомпетентны – Трамп
18:38ВСУ подвели под монастырь, Польша обвиняет Венгрию и ищет послевоенный гешефт. Итоги 15 апреля
18:01Договариваться с Россией или давить на неё: раскол в администрации Трампа
17:24Полковник Геннадий Алехин: ВСУ, прикрываясь дроновым зонтиком, снова пытаются прорваться на Красную Яругу
17:07Зеленский признал ответственность украинских военных за произошедшее в Сумах
17:06Прогрессорство попаданцев и фантазии фантастов
16:00Ким Ир Сен: от "классического" марксиста до основоположника идеологии независимости
15:07Хинштейн рассказал о выплатах и другой помощи пострадавшим от атаки ВСУ на Курск
14:45"В Европе снова поселился нацизм": Песков рассказал, кто отметит День Победы в Москве
14:40Атаки Киева выглядят цинично на фоне заявлений о мире: Захарова об ударе по Курской области
Лента новостейМолния