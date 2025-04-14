Вынесен приговор украинским штурмовикам за теракты в Курской области
© Фото : скриншот видео из соцсетейВоеннослужащий ВСУ Василий Данилюк
© Фото : скриншот видео из соцсетей
Двое военнослужащих ВСУ приговорены к лишению свободы за совершение террористических актов в Суджанском районе Курской области. Об этом 14 апреля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко
Суд признал достаточными собранные СК России доказательства для вынесения приговора в отношении военнослужащих 61 отдельной штурмовой бригады ВСУ Сергея Харсуна и Святослава Мельника. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области (пп."а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
"Находясь в населенных пунктах Суджа и Черкасская Конопелька Суджанского района Курской области, в целях дестабилизации деятельности органов власти, Харсун и Мельник занимали боевые позиции в больницах и жилых домах, откуда неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению. Кроме этого, они, угрожая применением оружия, запугивали местное население и препятствовали его эвакуации", - рассказали в СК РФ.
Харсун и Мельник были задержаны российскими военнослужащими 25 августа 2024 года в ходе боевых действий.
По приговору суда Харсун получил 15 лет лишения свободы, из них первые пять лет он отбудет в тюрьме, а остальные - в исправительной колонии строгого режима. Мельник получил 15,5 лет лишения свободы, из них также первые пять лет отбудет в тюрьме, а остальные - в ИК строгого режима.
8 апреля, 12:43Украинские штурмовики получили по 16-17 лет за теракты в Курской областиПо приговору 2-го Западного окружного военного суда трое украинских военнослужащих приговорены к лишению свободы на сроки от 16 до 17 лет за террористическую деятельность в Курской области. Об этом 8 апреля сообщила генпрокуратура России.
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.США и ЕС продолжают поставки оружия, используемого ВСУ в террористической деятельности на территориях Россиянкой Федерации.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Мародерство, насилие и расправы. Непридуманные преступления ВСУ в Курской области
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