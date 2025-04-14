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От майдана до Большого театра. Умер нобелевский лауреат Марио Варгас Льоса

От майдана до Большого театра. Умер нобелевский лауреат Марио Варгас Льоса - 14.04.2025 Украина.ру

От майдана до Большого театра. Умер нобелевский лауреат Марио Варгас Льоса

Всемирно известный перуанский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса скончался в городе Лима на девяностом году жизни. Украина.ру, 14.04.2025

2025-04-14T15:18

2025-04-14T15:18

2025-04-14T15:49

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Всемирно известный перуанский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса скончался в городе Лима на девяностом году жизни.Льоса был одним из самых знаковых представителей латиноамериканской литературной школы, которая широко прославилась во второй половине двадцатого века – наряду с Хулио Кортасаром, Хорхе Луисом Борхесом и Габриэлем Гарсиа Маркесом.Это направление также принято называть "магическим реализмом". Потому что творчество выдающихся писателей из Аргентины, Колумбии и Перу сочетало в себе важнейшие социальные темы и сказочные фантастические сюжеты, которые только подчеркивали для читательской аудитории непреходящую злободневность этой литературы.Впрочем, покойный автор выделялся из общего ряда своих коллег – благодаря бурной и противоречивой биографии, которая несет в себе элемент личной драмы в сочетании с резкими изменениями его идейных позиций.Марио Варгас Льоса родился в консервативной семье, а его детство омрачали конфликты между родителями, по причине которых он воспитывался на плантации своего деда. По настоянию отца юноша поступил в военное училище имени Леонсио Прадо. Однако бросил его буквально за год до выпуска – из-за невыносимой атмосферы, с казарменной муштрой и жестоким бытовым насилием в отношениях между учениками.Он очень образно рассказал об этом в своей первой книге "Город и псы", которая сразу принесла Льосе большую известность. Перуанские власти внесли этот автобиографический роман в списки подрывной литературы – в том числе, потому что его вскоре перевели на русский язык и издали в Советском Союзе. Причем впоследствии этот перевод экранизировали на "Мосфильме" в картине "Ягуар", прославившей актера Сергея Векслера.Согласно популярной легенде, взбешенное руководство военного училища, где когда-то учился Марио Варгас Льоса, распорядилось сжечь экземпляр "Города и псов" прямо на плацу перед строем своих кадетов.К тому времени писатель переехал в Европу и жил между Мадридом, Лондоном и Парижем, подружившись там с Кортасаром. Его второе значительное произведение, повесть "Щенки", а также ряд последовавших за этим книг описывали печальные реалии Латинской Америки, которая вступила в эпоху военных диктатур, поддерживаемых правительством США.Как и большинство латиноамериканских интеллигентов своей эпохи, Марио испытал в молодые годы сильное воздействие левых идей, и поначалу даже состоял в подпольной ячейке перуанской Компартии. Кроме того, он высоко ценил русскую и советскую литературную классику, выделяя произведения Толстого, Достоевского, Чехова."Толстой для меня – величайший прозаик XIX века и, возможно, единственный писатель, которого можно приравнять к такому классику как Сервантес. Чтение романа "Война и мир" стало для меня как для писателя судьбоносным опытом. Я думаю, что прочитал всего Толстого, или, по крайней мере, все, что переведено на испанский, английский или французский языки", – признавался он спустя многие годы.В шестидесятые Льоса активно приветствовал Кубинскую революцию, восхищаясь Фиделем Кастро и Че Геварой. А в мае 1968 года посетил с визитом Москву, по приглашению Союза писателей СССР – для участия в торжествах по случаю столетия со дня рождения Максима Горького.Согласно воспоминаниям очевидцев, советские литераторы принимали латиноамериканского писателя по высшему разряду, вручив ему весьма внушительный гонорар за публикацию книги – 1500 рублей. А сам Марио остался доволен пятидневным визитом за Железный занавес, успев очаровать за это время своих собеседников.В следующем десятилетии Марио Варгас Льоса опять посетил Советский Союз, однако его идеологические позиции претерпели к тому времени очень резкие изменения. Толчком к подобным метаморфозам стал тяжелый личностный конфликт с великим Габриэлем Гарсиа Маркесом.Льоса восхищался его творчеством и даже посвятил книгам Маркеса свою диссертацию, которая легла в основу отдельной книги. Их дружба продолжалась в течение одиннадцати лет – писатели даже планировали написать в четыре руки совместный роман. Марио назвал в честь Габриэля своего сына, а колумбийский литератор охотно согласился стать его крестным.Однако сотрудничество двух латиноамериканских классиков резко оборвалось в 1976 году. Это случилось в Мехико, на премьере фильма "Предвестник", основанного на одном из рассказов Габриэля Гарсиа Маркеса. Во время приуроченного к кинопоказу банкета Марио Варгас Льоса неожиданно ударил колумбийского литератора по лицу. После чего они навсегда прекратили свое общение.Маркес и Льоса старательно скрывали от журналистов причины скандальной ссоры. Лишь много позже удалось выяснить, что перуанец приревновал колумбийца к своей жене Патрисии, которая приходилась Марио кузиной, и годами поддерживала добрые отношения с женой Габриэля.Впрочем, Льоса до конца своих дней предпочитал объяснять разрыв с Маркесом разногласиями идеологического характера. Потому что последний до конца оставался верным своим социалистическим убеждениям, в то время как его бывший друг дрейфовал вправо, постепенно эволюционируя в последовательного и радикального неолиберала.Как поговаривали в литературных кругах Латинской Америки, Марио Варгас Льоса руководствовался соображениями конъюнктуры, реагируя на изменения в мире – где после антисоциальных экспериментов чилийского диктатора Пиночета разворачивалось "восстание элит" во главе с Рональдом Рейганом и Маргарет Тэтчер.С конца семидесятых годов Льоса начинает резко критиковать Советский Союз и Кубу, поддерживая антисоветски настроенных диссидентов и позиционируя себя в качестве сторонника западной демократии.Преображение идейно перековавшегося писателя быстро оценили в Америке и Европе. Его приглашали для выступлений на тему борьбы с "красной угрозой" и присуждали различные литературные премии. Кроме того, Марио получил возможность вернуться в родное Перу, попытавшись построить карьеру статусного политика.Бывший сторонник коммунистов стал одним из кандидатов на перуанских президентских выборах 1990 года, выступая с требованиями радикальных рыночных реформ. Льоса победил в первом туре, получив 34% голосов избирателей. Однако уступил на втором этапе голосования еще одному правому кандидату, будущему диктатору Альберто Фухимори. После чего опять вернулся в Европу, получив гражданство Испании.Человек с таким бэкграундом вполне закономерно поддержал украинский Евромайдан. Осенью 2014-го испанское посольство организовало ему поездку в Киев и Днепропетровск, чтобы поддержать своим именем тоталитарный украинский режим. Марио Варгас Льоса выступил перед студентами киевского университета, называя переворот на майдане "героическим подвигом во имя свободы" и приветствуя борьбу с "российским интервенционизмом".Но уже через несколько лет, в 2017 году, перуанский писатель, как ни в чем не бывало, снова оказался в Москве и выступил в Бетховенском зале Большого театра, где ему вручили премию "Ясная поляна".Стыдные панегирики майдану, которые когда-то позволил себе этот яркий латиноамериканский автор, давно уже позабылись. А новое поколение современных читателей, по иронии судьбы, ценит Льосу за то, что он писал в своей молодости – от наследия которой он впоследствии отказался.Также читайте материал Александра Сокуренко Союзники и партнеры России. Все больше стран глобального Юга выступает с дружественных Москве позиций на сайте Украина.ру.

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Леонид Николенко

эксклюзив, украина, перу, латинская америка, большой театр, европа, федор достоевский, москва, украина.ру