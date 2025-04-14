https://ukraina.ru/20250414/ot-maydana-do-bolshogo-teatra-umer-nobelevskiy-laureat-mario-vargas-losa-1062509660.html
От майдана до Большого театра. Умер нобелевский лауреат Марио Варгас Льоса
От майдана до Большого театра. Умер нобелевский лауреат Марио Варгас Льоса - 14.04.2025 Украина.ру
От майдана до Большого театра. Умер нобелевский лауреат Марио Варгас Льоса
Всемирно известный перуанский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса скончался в городе Лима на девяностом году жизни. Украина.ру, 14.04.2025
2025-04-14T15:18
2025-04-14T15:18
2025-04-14T15:49
эксклюзив
украина
перу
латинская америка
большой театр
европа
федор достоевский
москва
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101977/33/1019773309_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_9377dc32a1b82131ba6c2f97ef68aa5f.jpg
Всемирно известный перуанский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса скончался в городе Лима на девяностом году жизни.Льоса был одним из самых знаковых представителей латиноамериканской литературной школы, которая широко прославилась во второй половине двадцатого века – наряду с Хулио Кортасаром, Хорхе Луисом Борхесом и Габриэлем Гарсиа Маркесом.Это направление также принято называть "магическим реализмом". Потому что творчество выдающихся писателей из Аргентины, Колумбии и Перу сочетало в себе важнейшие социальные темы и сказочные фантастические сюжеты, которые только подчеркивали для читательской аудитории непреходящую злободневность этой литературы.Впрочем, покойный автор выделялся из общего ряда своих коллег – благодаря бурной и противоречивой биографии, которая несет в себе элемент личной драмы в сочетании с резкими изменениями его идейных позиций.Марио Варгас Льоса родился в консервативной семье, а его детство омрачали конфликты между родителями, по причине которых он воспитывался на плантации своего деда. По настоянию отца юноша поступил в военное училище имени Леонсио Прадо. Однако бросил его буквально за год до выпуска – из-за невыносимой атмосферы, с казарменной муштрой и жестоким бытовым насилием в отношениях между учениками.Он очень образно рассказал об этом в своей первой книге "Город и псы", которая сразу принесла Льосе большую известность. Перуанские власти внесли этот автобиографический роман в списки подрывной литературы – в том числе, потому что его вскоре перевели на русский язык и издали в Советском Союзе. Причем впоследствии этот перевод экранизировали на "Мосфильме" в картине "Ягуар", прославившей актера Сергея Векслера.Согласно популярной легенде, взбешенное руководство военного училища, где когда-то учился Марио Варгас Льоса, распорядилось сжечь экземпляр "Города и псов" прямо на плацу перед строем своих кадетов.К тому времени писатель переехал в Европу и жил между Мадридом, Лондоном и Парижем, подружившись там с Кортасаром. Его второе значительное произведение, повесть "Щенки", а также ряд последовавших за этим книг описывали печальные реалии Латинской Америки, которая вступила в эпоху военных диктатур, поддерживаемых правительством США.Как и большинство латиноамериканских интеллигентов своей эпохи, Марио испытал в молодые годы сильное воздействие левых идей, и поначалу даже состоял в подпольной ячейке перуанской Компартии. Кроме того, он высоко ценил русскую и советскую литературную классику, выделяя произведения Толстого, Достоевского, Чехова."Толстой для меня – величайший прозаик XIX века и, возможно, единственный писатель, которого можно приравнять к такому классику как Сервантес. Чтение романа "Война и мир" стало для меня как для писателя судьбоносным опытом. Я думаю, что прочитал всего Толстого, или, по крайней мере, все, что переведено на испанский, английский или французский языки", – признавался он спустя многие годы.В шестидесятые Льоса активно приветствовал Кубинскую революцию, восхищаясь Фиделем Кастро и Че Геварой. А в мае 1968 года посетил с визитом Москву, по приглашению Союза писателей СССР – для участия в торжествах по случаю столетия со дня рождения Максима Горького.Согласно воспоминаниям очевидцев, советские литераторы принимали латиноамериканского писателя по высшему разряду, вручив ему весьма внушительный гонорар за публикацию книги – 1500 рублей. А сам Марио остался доволен пятидневным визитом за Железный занавес, успев очаровать за это время своих собеседников.В следующем десятилетии Марио Варгас Льоса опять посетил Советский Союз, однако его идеологические позиции претерпели к тому времени очень резкие изменения. Толчком к подобным метаморфозам стал тяжелый личностный конфликт с великим Габриэлем Гарсиа Маркесом.Льоса восхищался его творчеством и даже посвятил книгам Маркеса свою диссертацию, которая легла в основу отдельной книги. Их дружба продолжалась в течение одиннадцати лет – писатели даже планировали написать в четыре руки совместный роман. Марио назвал в честь Габриэля своего сына, а колумбийский литератор охотно согласился стать его крестным.Однако сотрудничество двух латиноамериканских классиков резко оборвалось в 1976 году. Это случилось в Мехико, на премьере фильма "Предвестник", основанного на одном из рассказов Габриэля Гарсиа Маркеса. Во время приуроченного к кинопоказу банкета Марио Варгас Льоса неожиданно ударил колумбийского литератора по лицу. После чего они навсегда прекратили свое общение.Маркес и Льоса старательно скрывали от журналистов причины скандальной ссоры. Лишь много позже удалось выяснить, что перуанец приревновал колумбийца к своей жене Патрисии, которая приходилась Марио кузиной, и годами поддерживала добрые отношения с женой Габриэля.Впрочем, Льоса до конца своих дней предпочитал объяснять разрыв с Маркесом разногласиями идеологического характера. Потому что последний до конца оставался верным своим социалистическим убеждениям, в то время как его бывший друг дрейфовал вправо, постепенно эволюционируя в последовательного и радикального неолиберала.Как поговаривали в литературных кругах Латинской Америки, Марио Варгас Льоса руководствовался соображениями конъюнктуры, реагируя на изменения в мире – где после антисоциальных экспериментов чилийского диктатора Пиночета разворачивалось "восстание элит" во главе с Рональдом Рейганом и Маргарет Тэтчер.С конца семидесятых годов Льоса начинает резко критиковать Советский Союз и Кубу, поддерживая антисоветски настроенных диссидентов и позиционируя себя в качестве сторонника западной демократии.Преображение идейно перековавшегося писателя быстро оценили в Америке и Европе. Его приглашали для выступлений на тему борьбы с "красной угрозой" и присуждали различные литературные премии. Кроме того, Марио получил возможность вернуться в родное Перу, попытавшись построить карьеру статусного политика.Бывший сторонник коммунистов стал одним из кандидатов на перуанских президентских выборах 1990 года, выступая с требованиями радикальных рыночных реформ. Льоса победил в первом туре, получив 34% голосов избирателей. Однако уступил на втором этапе голосования еще одному правому кандидату, будущему диктатору Альберто Фухимори. После чего опять вернулся в Европу, получив гражданство Испании.Человек с таким бэкграундом вполне закономерно поддержал украинский Евромайдан. Осенью 2014-го испанское посольство организовало ему поездку в Киев и Днепропетровск, чтобы поддержать своим именем тоталитарный украинский режим. Марио Варгас Льоса выступил перед студентами киевского университета, называя переворот на майдане "героическим подвигом во имя свободы" и приветствуя борьбу с "российским интервенционизмом".Но уже через несколько лет, в 2017 году, перуанский писатель, как ни в чем не бывало, снова оказался в Москве и выступил в Бетховенском зале Большого театра, где ему вручили премию "Ясная поляна".Стыдные панегирики майдану, которые когда-то позволил себе этот яркий латиноамериканский автор, давно уже позабылись. А новое поколение современных читателей, по иронии судьбы, ценит Льосу за то, что он писал в своей молодости – от наследия которой он впоследствии отказался.Также читайте материал Александра Сокуренко Союзники и партнеры России. Все больше стран глобального Юга выступает с дружественных Москве позиций на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250330/1062153474.html
украина
перу
латинская америка
европа
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101977/33/1019773309_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_726a8f2c740a2f12e9014d1854923353.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, перу, латинская америка, большой театр, европа, федор достоевский, москва, украина.ру
Всемирно известный перуанский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса скончался в городе Лима на девяностом году жизни.
Льоса был одним из самых знаковых представителей латиноамериканской литературной школы, которая широко прославилась во второй половине двадцатого века – наряду с Хулио Кортасаром, Хорхе Луисом Борхесом и Габриэлем Гарсиа Маркесом.
Это направление также принято называть "магическим реализмом". Потому что творчество выдающихся писателей из Аргентины, Колумбии и Перу сочетало в себе важнейшие социальные темы и сказочные фантастические сюжеты, которые только подчеркивали для читательской аудитории непреходящую злободневность этой литературы.
Впрочем, покойный автор выделялся из общего ряда своих коллег – благодаря бурной и противоречивой биографии, которая несет в себе элемент личной драмы в сочетании с резкими изменениями его идейных позиций.
Марио Варгас Льоса родился в консервативной семье, а его детство омрачали конфликты между родителями, по причине которых он воспитывался на плантации своего деда. По настоянию отца юноша поступил в военное училище имени Леонсио Прадо. Однако бросил его буквально за год до выпуска – из-за невыносимой атмосферы, с казарменной муштрой и жестоким бытовым насилием в отношениях между учениками.
Он очень образно рассказал об этом в своей первой книге "Город и псы", которая сразу принесла Льосе большую известность. Перуанские власти внесли этот автобиографический роман в списки подрывной литературы – в том числе, потому что его вскоре перевели на русский язык и издали в Советском Союзе. Причем впоследствии этот перевод экранизировали на "Мосфильме" в картине "Ягуар", прославившей актера Сергея Векслера.
Согласно популярной легенде, взбешенное руководство военного училища, где когда-то учился Марио Варгас Льоса, распорядилось сжечь экземпляр "Города и псов" прямо на плацу перед строем своих кадетов.
К тому времени писатель переехал в Европу и жил между Мадридом, Лондоном и Парижем, подружившись там с Кортасаром. Его второе значительное произведение, повесть "Щенки", а также ряд последовавших за этим книг описывали печальные реалии Латинской Америки, которая вступила в эпоху военных диктатур, поддерживаемых правительством США.
Как и большинство латиноамериканских интеллигентов своей эпохи, Марио испытал в молодые годы сильное воздействие левых идей, и поначалу даже состоял в подпольной ячейке перуанской Компартии. Кроме того, он высоко ценил русскую и советскую литературную классику, выделяя произведения Толстого, Достоевского, Чехова.
"Толстой для меня – величайший прозаик XIX века и, возможно, единственный писатель, которого можно приравнять к такому классику как Сервантес. Чтение романа "Война и мир" стало для меня как для писателя судьбоносным опытом. Я думаю, что прочитал всего Толстого, или, по крайней мере, все, что переведено на испанский, английский или французский языки", – признавался он спустя многие годы.
В шестидесятые Льоса активно приветствовал Кубинскую революцию, восхищаясь Фиделем Кастро и Че Геварой. А в мае 1968 года посетил с визитом Москву, по приглашению Союза писателей СССР – для участия в торжествах по случаю столетия со дня рождения Максима Горького.
Согласно воспоминаниям очевидцев, советские литераторы принимали латиноамериканского писателя по высшему разряду, вручив ему весьма внушительный гонорар за публикацию книги – 1500 рублей. А сам Марио остался доволен пятидневным визитом за Железный занавес, успев очаровать за это время своих собеседников.
В следующем десятилетии Марио Варгас Льоса опять посетил Советский Союз, однако его идеологические позиции претерпели к тому времени очень резкие изменения.
Толчком к подобным метаморфозам стал тяжелый личностный конфликт с великим Габриэлем Гарсиа Маркесом.
Льоса восхищался его творчеством и даже посвятил книгам Маркеса свою диссертацию, которая легла в основу отдельной книги. Их дружба продолжалась в течение одиннадцати лет – писатели даже планировали написать в четыре руки совместный роман. Марио назвал в честь Габриэля своего сына, а колумбийский литератор охотно согласился стать его крестным.
Однако сотрудничество двух латиноамериканских классиков резко оборвалось в 1976 году. Это случилось в Мехико, на премьере фильма "Предвестник", основанного на одном из рассказов Габриэля Гарсиа Маркеса. Во время приуроченного к кинопоказу банкета Марио Варгас Льоса неожиданно ударил колумбийского литератора по лицу. После чего они навсегда прекратили свое общение.
Маркес и Льоса старательно скрывали от журналистов причины скандальной ссоры. Лишь много позже удалось выяснить, что перуанец приревновал колумбийца к своей жене Патрисии, которая приходилась Марио кузиной, и годами поддерживала добрые отношения с женой Габриэля.
Впрочем, Льоса до конца своих дней предпочитал объяснять разрыв с Маркесом разногласиями идеологического характера. Потому что последний до конца оставался верным своим социалистическим убеждениям, в то время как его бывший друг дрейфовал вправо, постепенно эволюционируя в последовательного и радикального неолиберала.
Как поговаривали в литературных кругах Латинской Америки, Марио Варгас Льоса руководствовался соображениями конъюнктуры, реагируя на изменения в мире – где после антисоциальных экспериментов чилийского диктатора Пиночета разворачивалось "восстание элит" во главе с Рональдом Рейганом и Маргарет Тэтчер.
С конца семидесятых годов Льоса начинает резко критиковать Советский Союз и Кубу, поддерживая антисоветски настроенных диссидентов и позиционируя себя в качестве сторонника западной демократии.
Преображение идейно перековавшегося писателя быстро оценили в Америке и Европе. Его приглашали для выступлений на тему борьбы с "красной угрозой" и присуждали различные литературные премии. Кроме того, Марио получил возможность вернуться в родное Перу, попытавшись построить карьеру статусного политика.
Бывший сторонник коммунистов стал одним из кандидатов на перуанских президентских выборах 1990 года, выступая с требованиями радикальных рыночных реформ. Льоса победил в первом туре, получив 34% голосов избирателей. Однако уступил на втором этапе голосования еще одному правому кандидату, будущему диктатору Альберто Фухимори. После чего опять вернулся в Европу, получив гражданство Испании.
Человек с таким бэкграундом вполне закономерно поддержал украинский Евромайдан. Осенью 2014-го испанское посольство организовало ему поездку в Киев и Днепропетровск, чтобы поддержать своим именем тоталитарный украинский режим. Марио Варгас Льоса выступил перед студентами киевского университета, называя переворот на майдане "героическим подвигом во имя свободы" и приветствуя борьбу с "российским интервенционизмом".
Но уже через несколько лет, в 2017 году, перуанский писатель, как ни в чем не бывало, снова оказался в Москве и выступил в Бетховенском зале Большого театра, где ему вручили премию "Ясная поляна".
Стыдные панегирики майдану, которые когда-то позволил себе этот яркий латиноамериканский автор, давно уже позабылись. А новое поколение современных читателей, по иронии судьбы, ценит Льосу за то, что он писал в своей молодости – от наследия которой он впоследствии отказался.